Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
4 января 15:42ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Боруссия Дортмунд — Байер, 10 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Бундеслига возобновляет сезон топовым матчем
Руслан Ипполитов

10 января возобновляется сезон Бундеслиги после зимней паузы. В первом же матче встретятся два топ-клуба Германии – дортмундская «Боруссия» примет «Байер». На кого ставить в этой паре?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Боруссия» (Дортмунд)

10.01.2025, Пт

22:30 МСК

«Байер» (Леверкузен)

П1 - 2.65

Х - 3.60

П2 - 2.50

Турнир: чемпионат Германии по футболу, 16-й тур

Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Боруссия»462733190-151
«Байер»332746151-190

Последние пять игр «Боруссии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.12.2024«Вольфсбург»

1:3

«Боруссия»

Бундеслига

15.12.2024«Боруссия»

1:1

«Хоффенхайм»

Бундеслига

11.12.2024«Боруссия»

2:3

«Барселона»

Лига чемпионов

07.12.2024«Боруссия» М

1:1

«Боруссия» Д

Бундеслига

30.11.2024«Боруссия»

1:1

«Бавария»

Бундеслига

Последние пять игр «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.12.2024«Байер»

5:1

«Фрайбург»

Бундеслига

14.12.2024«Аугсбург»

0:2

«Байер»

Бундеслига

10.12.2024«Байер»

1:0

«Интер»

Лига чемпионов

07.12.2024«Байер»

2:1

«Санкт-Паули»

Бундеслига

03.12.2024«Бавария»

0:1

«Байер»

Кубок Германии

Место в турнирной таблице

Свернуть

«Байер» снова включился в борьбу за чемпионский титул – занимает второе место и сократил разрыв от лидера «Баварии» на четыре очка. А вот дортмундская «Боруссия» идет только шестой. Команда Нури Шахина отстает от Леверкузена на семь очков.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария15113147-1336
2. Байер1595137-2132
3. Айнтрахт1583435-2327
4. РБ Лейпциг1583424-2027
5. Майнц1574428-2025
6. Боруссия Д1574428-2225
7. Вердер1574426-2525
8. Боруссия М1573525-2024
9. Фрайбург1573521-2424
10. Штутгарт1565429-2523
11. Вольфсбург1563632-2821
12. Унион1545614-1917
13. Аугсбург1544717-3216
14. Санкт-Паули1542912-1914
15. Хоффенхайм1535720-2814
16. Хайденхайм15311118-3310
17. Хольштайн15221119-388
18. Бохум15131113-356

Прогноз на матч

Свернуть

«Байер» ушел на зимний перерыв, выдав впечатляющую победную серию. У команды Хаби Алонсо пять выигрышей подряд с общим счетом 16:5. Действующий чемпион Германии приблизился к «Баварии» и вполне может снова оставить Мюнхен без золота.

«Боруссия» тоже ни разу не уступила за последние пять туров Бундеслиги, однако у команды Нури Шахина были три ничьих подряд. Дортмунд никак не обретет стабильность под руководством нового главного тренера. Финалист Лиги чемпионов и в этом сезоне больше впечатляет в еврокубке, нежели в немецком чемпионате.

В матчах с участием «Байера» и «Боруссии» забивается в среднем больше трех мячей за игру. Так что и от игры в Дортмунде стоит ждать большого количества голов. Прогнозируем, что обе команды забьют.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Трансляции

Свернуть

Игру в Дортмунде покажет телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно будет посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HD-
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Боруссия»: Грос (дисквалифицирован), Зюле (травмирован).

«Байер»: Адли (травмирован).

Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Байер»:

Позиция«Боруссия»«Байер»Позиция
Вратарь1. Кобель1. ГрадецкиВратарь
Защитник2. Коуто12. ТапсобаЗащитник
Защитник23. Джан4. ТаЗащитник
Защитник4. Шлоттербек3. ИнкапьеЗащитник
Защитник5. Бенсебаини20. ГримальдоЗащитник
Полузащитник8. Нмеча30. ФримпонгЗащитник
Полузащитник 20. Забитцер34. ДжакаПолузащитник 
Полузащитник10. Брандт8. АндрихПолузащитник
Полузащитник43. Гиттенс10. ВирцПолузащитник
Нападающий14. Байер19. ТеллаПолузащитник
Нападающий9. Гирасси14. ШикНападающий
Главный тренерНури ШахинХаби АлонсоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики БК PARI считают, что у соперников приблизительно равные шансы на победу. Ставка на дортмундскую «Боруссию» идет за 2.65, а на «Байер» – за 2.50. Вероятность ничьей эксперты оценивают котировкой 3.60.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров