Боруссия Дортмунд — Байер, 10 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
10 января возобновляется сезон Бундеслиги после зимней паузы. В первом же матче встретятся два топ-клуба Германии – дортмундская «Боруссия» примет «Байер». На кого ставить в этой паре?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Боруссия» (Дортмунд)
10.01.2025, Пт
22:30 МСК
«Байер» (Леверкузен)
|П1 - 2.65
Турнир: чемпионат Германии по футболу, 16-й тур
Стадион: «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд, Германия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Боруссия»
|46
|27
|33
|190-151
|«Байер»
|33
|27
|46
|151-190
Последние пять игр «Боруссии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.12.2024
|«Вольфсбург»
1:3
«Боруссия»
Бундеслига
|15.12.2024
|«Боруссия»
1:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
|11.12.2024
|«Боруссия»
2:3
«Барселона»
Лига чемпионов
|07.12.2024
|«Боруссия» М
1:1
«Боруссия» Д
Бундеслига
|30.11.2024
|«Боруссия»
1:1
«Бавария»
Бундеслига
Последние пять игр «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.12.2024
|«Байер»
5:1
«Фрайбург»
Бундеслига
|14.12.2024
|«Аугсбург»
0:2
«Байер»
Бундеслига
|10.12.2024
|«Байер»
1:0
«Интер»
Лига чемпионов
|07.12.2024
|«Байер»
2:1
«Санкт-Паули»
Бундеслига
|03.12.2024
|«Бавария»
0:1
«Байер»
Кубок Германии
«Байер» снова включился в борьбу за чемпионский титул – занимает второе место и сократил разрыв от лидера «Баварии» на четыре очка. А вот дортмундская «Боруссия» идет только шестой. Команда Нури Шахина отстает от Леверкузена на семь очков.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|15
|11
|3
|1
|47-13
|36
|2. Байер
|15
|9
|5
|1
|37-21
|32
|3. Айнтрахт
|15
|8
|3
|4
|35-23
|27
|4. РБ Лейпциг
|15
|8
|3
|4
|24-20
|27
|5. Майнц
|15
|7
|4
|4
|28-20
|25
|6. Боруссия Д
|15
|7
|4
|4
|28-22
|25
|7. Вердер
|15
|7
|4
|4
|26-25
|25
|8. Боруссия М
|15
|7
|3
|5
|25-20
|24
|9. Фрайбург
|15
|7
|3
|5
|21-24
|24
|10. Штутгарт
|15
|6
|5
|4
|29-25
|23
|11. Вольфсбург
|15
|6
|3
|6
|32-28
|21
|12. Унион
|15
|4
|5
|6
|14-19
|17
|13. Аугсбург
|15
|4
|4
|7
|17-32
|16
|14. Санкт-Паули
|15
|4
|2
|9
|12-19
|14
|15. Хоффенхайм
|15
|3
|5
|7
|20-28
|14
|16. Хайденхайм
|15
|3
|1
|11
|18-33
|10
|17. Хольштайн
|15
|2
|2
|11
|19-38
|8
|18. Бохум
|15
|1
|3
|11
|13-35
|6
«Байер» ушел на зимний перерыв, выдав впечатляющую победную серию. У команды Хаби Алонсо пять выигрышей подряд с общим счетом 16:5. Действующий чемпион Германии приблизился к «Баварии» и вполне может снова оставить Мюнхен без золота.
«Боруссия» тоже ни разу не уступила за последние пять туров Бундеслиги, однако у команды Нури Шахина были три ничьих подряд. Дортмунд никак не обретет стабильность под руководством нового главного тренера. Финалист Лиги чемпионов и в этом сезоне больше впечатляет в еврокубке, нежели в немецком чемпионате.
В матчах с участием «Байера» и «Боруссии» забивается в среднем больше трех мячей за игру. Так что и от игры в Дортмунде стоит ждать большого количества голов. Прогнозируем, что обе команды забьют.
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Игру в Дортмунде покажет телеканал «Матч ТВ». Кроме того, встречу можно будет посмотреть на ресурсах некоторых букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|-
|Winline
|Видеотрансляция, HD
|Регистрация в системе букмекера
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Боруссия»: Грос (дисквалифицирован), Зюле (травмирован).
«Байер»: Адли (травмирован).
Ориентировочные стартовые составы на матч «Боруссия» - «Байер»:
|Позиция
|«Боруссия»
|«Байер»
|Позиция
|Вратарь
|1. Кобель
|1. Градецки
|Вратарь
|Защитник
|2. Коуто
|12. Тапсоба
|Защитник
|Защитник
|23. Джан
|4. Та
|Защитник
|Защитник
|4. Шлоттербек
|3. Инкапье
|Защитник
|Защитник
|5. Бенсебаини
|20. Гримальдо
|Защитник
|Полузащитник
|8. Нмеча
|30. Фримпонг
|Защитник
|Полузащитник
|20. Забитцер
|34. Джака
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Брандт
|8. Андрих
|Полузащитник
|Полузащитник
|43. Гиттенс
|10. Вирц
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Байер
|19. Телла
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Гирасси
|14. Шик
|Нападающий
|Главный тренер
|Нури Шахин
|Хаби Алонсо
|Главный тренер
Аналитики БК PARI считают, что у соперников приблизительно равные шансы на победу. Ставка на дортмундскую «Боруссию» идет за 2.65, а на «Байер» – за 2.50. Вероятность ничьей эксперты оценивают котировкой 3.60.
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