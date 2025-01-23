Боруссия Дортмунд — Байер, 10 января: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Байер» ушел на зимний перерыв, выдав впечатляющую победную серию. У команды Хаби Алонсо пять выигрышей подряд с общим счетом 16:5. Действующий чемпион Германии приблизился к «Баварии» и вполне может снова оставить Мюнхен без золота.

«Боруссия» тоже ни разу не уступила за последние пять туров Бундеслиги, однако у команды Нури Шахина были три ничьих подряд. Дортмунд никак не обретет стабильность под руководством нового главного тренера. Финалист Лиги чемпионов и в этом сезоне больше впечатляет в еврокубке, нежели в немецком чемпионате.

В матчах с участием «Байера» и «Боруссии» забивается в среднем больше трех мячей за игру. Так что и от игры в Дортмунде стоит ждать большого количества голов. Прогнозируем, что обе команды забьют.