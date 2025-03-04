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4 марта 15:51ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваТитульные бои по боксу

Кэролайн Дюбуа — Бо Ми Ре Шин, 7 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

Фаворитка очевидна
Александр Бокулёв
Источник: Boxxer
Источник: Boxxer

В пятницу, 7 марта, англичанка Кэролайн Дюбуа будет защищать пояс WBC в легком весе (до 61,2 кг), на который претендует Бо Ми Ре Шин из Южной Кореи. Сумеет ли действующая чемпионка остаться непобежденной и сохранить титул?

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Статистика

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Дюбуа

 

Шин

Англия

Страна

Республика Корея

24

Возраст

30

11

Бои

23

10 (5)

Победы (нокауты)

18 (10)

0

Поражения (нокауты)

2 (0)

1

Ничьи

3

1

Место в рейтинге женского легкого дивизиона BoxRec

2

166

Рост (см)

168

N/A

Размах рук (см)

N/A

Левша

Стойка

Правша

Кэролайн Дюбуа

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Начала заниматься боксом в девятилетнем возрасте. Выиграла юношескую Олимпиаду-2018, участвовала в Олимпиаде-2020. На профессиональном ринге выступает с 2022 года. В 2023-м стала чемпионкой мира по версии IBO в легком весе. Затем выиграла временный титул WBC, после чего была повышена до статуса полноценной чемпионки. Последний поединок провела в январе против Джессики Камары — была зафиксирована техническая ничья после трех раундов, благодаря чему Дюбуа защитила оба пояса.

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Бо Ми Ре Шин

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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2022-м выиграла пояс WBC International во втором полулегком весе, который защитила дважды, после чего проиграла. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в декабре единогласным решением судей одолела Нтомбокалу Толаше.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ДюбуаПобеда ШинТМ (9,5)ТБ (9,5)
FONBET1,0710,003,201,30

Прогноз на бой

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У Дюбуа потенциально большое будущее в профессионалах, она только подбирается к пику карьеры. Шин же, судя по всему, своего потолка достигла либо крайне близка к этому. Кореянка совсем не безобидна, поэтому котировки букмекеров могут показаться чересчур разгромными. Но в любом случае англичанка — явная фаворитка.

При этом нокаутирующий потенциал Дюбуа нельзя назвать впечатляющим. Хорошо заметно, что при повышении уровня оппозиции и статуса боев она стабильно перешла на победы по очкам. Учитывая, что и кореянка никогда не проигрывала досрочно, обратим внимание на комбинацию П1 и ТБ (9,5).

Где смотреть бой Дюбуа Шин

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Боксерский вечер пройдет на арене «Royal Albert Hall» в Лондоне (Великобритания). Турнир начнется в пятницу, 7 марта, в 22:00 по московскому времени. Бой Дюбуа — Ми Ре Шин стоит ожидать не ранее 23:00 мск.

Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.

Полный кард

  • Наташа Джонас (Великобритания) — Лорен Прайс (Великобритания). Полусредний вес. Бой за пояса WBA, WBC, IBF, IBO и The Ring;
  • Каррисс Артингсталл (Великобритания) — Рэйвен Чапмен (Великобритания). Полулегкий вес;
  • Кэролайн Дюбуа (Великобритания) — Бо Ми Ре Шин (Республика Корея). Легкий вес. Бой за пояс WBC;
  • Синди Нгамба (Великобритания) — Кирсти Бавингтон (Великобритания). Первый средний вес;
  • Хлоя Уотсон (Великобритания) — Ясмина Запоточная (Польша). Наилегчайший вес. Бой за пояс EBU;
  • Франческа Хеннесси (Великобритания) — Карла Камила Кампос (Боливия). Второй легчайший вес.
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