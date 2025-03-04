Кэролайн Дюбуа — Бо Ми Ре Шин, 7 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

У Дюбуа потенциально большое будущее в профессионалах, она только подбирается к пику карьеры. Шин же, судя по всему, своего потолка достигла либо крайне близка к этому. Кореянка совсем не безобидна, поэтому котировки букмекеров могут показаться чересчур разгромными. Но в любом случае англичанка — явная фаворитка.

При этом нокаутирующий потенциал Дюбуа нельзя назвать впечатляющим. Хорошо заметно, что при повышении уровня оппозиции и статуса боев она стабильно перешла на победы по очкам. Учитывая, что и кореянка никогда не проигрывала досрочно, обратим внимание на комбинацию П1 и ТБ (9,5).