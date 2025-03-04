Кэролайн Дюбуа — Бо Ми Ре Шин, 7 марта: прогноз на бокс, трансляция и полный кард

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В пятницу, 7 марта, англичанка Кэролайн Дюбуа будет защищать пояс WBC в легком весе (до 61,2 кг), на который претендует Бо Ми Ре Шин из Южной Кореи. Сумеет ли действующая чемпионка остаться непобежденной и сохранить титул?
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Дюбуа
Шин
Англия
Страна
Республика Корея
24
Возраст
30
11
Бои
23
10 (5)
Победы (нокауты)
18 (10)
0
Поражения (нокауты)
2 (0)
1
Ничьи
3
1
Место в рейтинге женского легкого дивизиона BoxRec
2
166
Рост (см)
168
N/A
Размах рук (см)
N/A
Левша
Стойка
Правша
Начала заниматься боксом в девятилетнем возрасте. Выиграла юношескую Олимпиаду-2018, участвовала в Олимпиаде-2020. На профессиональном ринге выступает с 2022 года. В 2023-м стала чемпионкой мира по версии IBO в легком весе. Затем выиграла временный титул WBC, после чего была повышена до статуса полноценной чемпионки. Последний поединок провела в январе против Джессики Камары — была зафиксирована техническая ничья после трех раундов, благодаря чему Дюбуа защитила оба пояса.
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На профессиональном ринге выступает с 2016 года. В 2022-м выиграла пояс WBC International во втором полулегком весе, который защитила дважды, после чего проиграла. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в декабре единогласным решением судей одолела Нтомбокалу Толаше.
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У Дюбуа потенциально большое будущее в профессионалах, она только подбирается к пику карьеры. Шин же, судя по всему, своего потолка достигла либо крайне близка к этому. Кореянка совсем не безобидна, поэтому котировки букмекеров могут показаться чересчур разгромными. Но в любом случае англичанка — явная фаворитка.
При этом нокаутирующий потенциал Дюбуа нельзя назвать впечатляющим. Хорошо заметно, что при повышении уровня оппозиции и статуса боев она стабильно перешла на победы по очкам. Учитывая, что и кореянка никогда не проигрывала досрочно, обратим внимание на комбинацию П1 и ТБ (9,5).
Боксерский вечер пройдет на арене «Royal Albert Hall» в Лондоне (Великобритания). Турнир начнется в пятницу, 7 марта, в 22:00 по московскому времени. Бой Дюбуа — Ми Ре Шин стоит ожидать не ранее 23:00 мск.
Легальная прямая трансляция на территории Российской Федерации не предусмотрена.
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