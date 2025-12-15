Динамо Киев - Ноа, 18 декабря: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Киевское «Динамо» переживает тяжелые времена. Кажется, так часто самый титулованный клуб Советского Союза никогда не проигрывал. На стыке осени и зимы бело-синие уступили четыре раза подряд, а всего с начала ноября - шесть раз в 10 матчах! После сухого поражения от «Омонии» в Лиге конференций с поста главного тренера был уволен знаменитый украинский вратарь Александр Шовк

овский. Моментального эффекта его замена на Игоря Костюка не дала: с новым «и. о.» киевляне дважды уступили (оба раза 1:2) и дважды же выиграли. Как следствие, украинский топ досрочно лишился шансов не то что на прямой выход в 1/8 финала еврокубка, но и даже в стыковые матчи!

У «Ноа» ситуация куда более оптимистичная. В случае победы в шестом туре чемпион Армении может претендовать даже на место в топ-8 (отставание всего два очка). Задача-минимум ереванского клуба - не скатиться ниже 24-го места.

Номинальным хозяевам терять уже нечего - нужно просто достойно финишировать в групповом этапе. Повышенное рвение киевлян в атаке подразумевается по умолчанию. У гостей же откроется простор для резких контратак. Наш прогноз на игру в Люблине: обе забьют.