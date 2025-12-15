Ведомости
Динамо Киев - Ноа, 18 декабря: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Чемпионы Украины и Армении сразятся в Польше
Валентин Васильев

Последним из континентальных клубных турниров уйдет на непродолжительные зимние каникулы Лига конференций УЕФА. В шестом туре Общего этапа обращает на себя внимание противостояние представителей бывших союзных республик. Киевское «Динамо» примет армянский «Ноа». Прикинем шансы команд на успех, исходя актуальных трендов, формы сторон и расчетов аналитиков.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Киев, Украина) 

18.12.2025, Чт

23:00 МСК

«Ноа» (Ереван, Армения)

П1 - 2.10

Х - 3.60

П2 - 3.30

Турнир:  Лига конференций, Общий этап, 6-й тур

Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша)

Главный судья: еще не объявлен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»0000-0
«Ноа»0000-0

Последние пять матчей «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.12.2025«Динамо» 

3:0

«Верес»

Чемпионат Украины

11.12.2025«Фиорентина» 

2:1

«Динамо» 

Лига конференций

06.12.2025«Кудривка»

1:2

«Динамо»

Чемпионат Украины

01.12.2025«Динамо»

1:2

«Полтава»

Чемпионат Украины

27.11.2025«Омония»

2:0

«Динамо»

Лига конференций

Последние пять матчей «Ноа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.12.2025«Ноа»

2:1

«Легия»

Лига конференций

06.12.2025«Ноа»

2:3

ЦСКА

Премьер-лига Армении

02.12.2025 «Ван»

0:0

«Ноа»

Премьер-лига Армении

27.11.2025«Абердин»

1:1

«Ноа»

Лига конференций

22.11.2025«Ноа»

2:2

«Алашкерт»

Премьер-лига Армении

Календарь матчей

Свернуть

6-й тур

18.12.2025, 23:00. «Сигма Оломоуц» (Чехия) – «Лех» (Польша)  

18.12.2025, 23:00. «Лозанна» (Швейцария) – «Фиорентина» (Италия)  

18.12.2025, 23:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Рапид» (Австрия)  

18.12.2025, 23:00. «Страсбург» (Франция) – «Брейдаблик» (Исландия)  

18.12.2025, 23:00. «Райо Вальекано» (Испания) – «Дрита» (Косово)  

18.12.2025, 23:00. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Ягеллония» (Польша)  

18.12.2025, 23:00. «Легия» (Польша) – «Линкольн» (Гибралтар)  

18.12.2025, 23:00. «Целе» (Словения) – «Шелбурн» (Ирландия)  

18.12.2025, 23:00. АЕК  (Греция) – «Университатя» (Румыния)  

18.12.2025, 23:00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)  

18.12.2025, 23:00. «Омония» (Кипр) – «Ракув» (Польша)  

18.12.2025, 23:00. «Шахтер» (Украина) – «Риека» (Хорватия)  

18.12.2025, 23:00. «Спарта» (Чехия) – «Абердин» (Шотландия)  

18.12.2025, 23:00. «Динамо К» (Украина) – «Ноа» (Армения)  

18.12.2025, 23:00. АЕК  (Кипр) – «Шкендия» (Северная Македония)  

18.12.2025, 23:00. «Кристал Пэлас» (Англия) – «КуПС» (Финляндия)  

18.12.2025, 23:00. «Слован» (Словакия) – «Хеккен» (Швеция)  

18.12.2025, 23:00. «Майнц» (Германия) – «Самсунспор» (Турция) ​​​​

Прогноз на матч

Свернуть

Киевское «Динамо» переживает тяжелые времена. Кажется, так часто самый титулованный клуб Советского Союза никогда не проигрывал. На стыке осени и зимы бело-синие уступили четыре раза подряд, а всего с начала ноября - шесть раз в 10 матчах! После сухого поражения от «Омонии» в Лиге конференций с поста главного тренера был уволен знаменитый украинский вратарь Александр Шовк

овский. Моментального эффекта его замена на Игоря Костюка не дала: с новым «и. о.» киевляне дважды уступили (оба раза 1:2) и дважды же выиграли. Как следствие, украинский топ досрочно лишился шансов не то что на прямой выход в 1/8 финала еврокубка, но и даже в стыковые матчи! 

У «Ноа» ситуация куда более оптимистичная. В случае победы в шестом туре чемпион Армении может претендовать даже на место в топ-8 (отставание всего два очка).   Задача-минимум ереванского клуба - не скатиться ниже 24-го места.

Номинальным хозяевам терять уже нечего - нужно просто достойно финишировать в групповом этапе. Повышенное рвение киевлян в атаке подразумевается по умолчанию. У гостей же откроется простор для резких контратак. Наш прогноз на игру в Люблине: обе забьют.

Трансляции

Свернуть

Матч в Люблине в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Динамо»: Тиаре (дисквалификация),  Буяльский, Попов, Бражко (все - травмы)

«Ноа»: Грегориу (травма)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Более чем двукратный выигрыш обещает успешная ставка на чемпиона Украины (2.10). На успех гостей PARI выкатила еще более симпатичный коэффициент - 3.30. Но выше всех среди основных исходов котируется ничья (3.60).

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Динамо» - «Ноа»?

По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является ничья со счетом 1:1 (коэффициент 7.00 в линии на точный счет).

Узнайте, где дают фрибет при регистрации, на сайте «Советский спорт». 

Матч будет результативным?

Коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 близки - соответственно, 1.88 и 1.92. Из этого следует, что игра может оказаться как открытой, так и закрытой - не угадаешь.

«Динамо» Киев и «Ноа» выйдут в плей-офф?

Киевляне точно завершают выступления в Европе. Чемпиону Армении для продолжения борьбы в турнире нужно не спуститься ниже 24-го места. 

