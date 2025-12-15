Динамо Киев - Ноа, 18 декабря: где смотреть матч Лиги конференций, прогноз, составы

Партнерский проект
Последним из континентальных клубных турниров уйдет на непродолжительные зимние каникулы Лига конференций УЕФА. В шестом туре Общего этапа обращает на себя внимание противостояние представителей бывших союзных республик. Киевское «Динамо» примет армянский «Ноа». Прикинем шансы команд на успех, исходя актуальных трендов, формы сторон и расчетов аналитиков.
Турнир: Лига конференций, Общий этап, 6-й тур
Стадион: «Арена Люблин» (Люблин, Польша)
Главный судья: еще не объявлен
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|0
|0
|0
|0-0
|«Ноа»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.12.2025
|«Динамо»
3:0
«Верес»
Чемпионат Украины
|11.12.2025
|«Фиорентина»
2:1
«Динамо»
Лига конференций
|06.12.2025
|«Кудривка»
1:2
«Динамо»
Чемпионат Украины
|01.12.2025
|«Динамо»
1:2
«Полтава»
Чемпионат Украины
|27.11.2025
|«Омония»
2:0
«Динамо»
Лига конференций
Последние пять матчей «Ноа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.12.2025
|«Ноа»
2:1
«Легия»
Лига конференций
|06.12.2025
|«Ноа»
2:3
ЦСКА
Премьер-лига Армении
|02.12.2025
|«Ван»
0:0
«Ноа»
Премьер-лига Армении
|27.11.2025
|«Абердин»
1:1
«Ноа»
Лига конференций
|22.11.2025
|«Ноа»
2:2
«Алашкерт»
Премьер-лига Армении
6-й тур
18.12.2025, 23:00. «Сигма Оломоуц» (Чехия) – «Лех» (Польша)
18.12.2025, 23:00. «Лозанна» (Швейцария) – «Фиорентина» (Италия)
18.12.2025, 23:00. «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Рапид» (Австрия)
18.12.2025, 23:00. «Страсбург» (Франция) – «Брейдаблик» (Исландия)
18.12.2025, 23:00. «Райо Вальекано» (Испания) – «Дрита» (Косово)
18.12.2025, 23:00. «АЗ Алкмар» (Нидерланды) – «Ягеллония» (Польша)
18.12.2025, 23:00. «Легия» (Польша) – «Линкольн» (Гибралтар)
18.12.2025, 23:00. «Целе» (Словения) – «Шелбурн» (Ирландия)
18.12.2025, 23:00. АЕК (Греция) – «Университатя» (Румыния)
18.12.2025, 23:00. «Шэмрок Роверс» (Ирландия) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)
18.12.2025, 23:00. «Омония» (Кипр) – «Ракув» (Польша)
18.12.2025, 23:00. «Шахтер» (Украина) – «Риека» (Хорватия)
18.12.2025, 23:00. «Спарта» (Чехия) – «Абердин» (Шотландия)
18.12.2025, 23:00. «Динамо К» (Украина) – «Ноа» (Армения)
18.12.2025, 23:00. АЕК (Кипр) – «Шкендия» (Северная Македония)
18.12.2025, 23:00. «Кристал Пэлас» (Англия) – «КуПС» (Финляндия)
18.12.2025, 23:00. «Слован» (Словакия) – «Хеккен» (Швеция)
18.12.2025, 23:00. «Майнц» (Германия) – «Самсунспор» (Турция)
Киевское «Динамо» переживает тяжелые времена. Кажется, так часто самый титулованный клуб Советского Союза никогда не проигрывал. На стыке осени и зимы бело-синие уступили четыре раза подряд, а всего с начала ноября - шесть раз в 10 матчах! После сухого поражения от «Омонии» в Лиге конференций с поста главного тренера был уволен знаменитый украинский вратарь Александр Шовк
овский. Моментального эффекта его замена на Игоря Костюка не дала: с новым «и. о.» киевляне дважды уступили (оба раза 1:2) и дважды же выиграли. Как следствие, украинский топ досрочно лишился шансов не то что на прямой выход в 1/8 финала еврокубка, но и даже в стыковые матчи!
У «Ноа» ситуация куда более оптимистичная. В случае победы в шестом туре чемпион Армении может претендовать даже на место в топ-8 (отставание всего два очка). Задача-минимум ереванского клуба - не скатиться ниже 24-го места.
Номинальным хозяевам терять уже нечего - нужно просто достойно финишировать в групповом этапе. Повышенное рвение киевлян в атаке подразумевается по умолчанию. У гостей же откроется простор для резких контратак. Наш прогноз на игру в Люблине: обе забьют.
Матч в Люблине в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Тиаре (дисквалификация), Буяльский, Попов, Бражко (все - травмы)
«Ноа»: Грегориу (травма)
Более чем двукратный выигрыш обещает успешная ставка на чемпиона Украины (2.10). На успех гостей PARI выкатила еще более симпатичный коэффициент - 3.30. Но выше всех среди основных исходов котируется ничья (3.60).
По расчетам аналитиков, наиболее вероятным исходом встречи является ничья со счетом 1:1 (коэффициент 7.00 в линии на точный счет).
Коэффициенты на тотал больше 2.5 и тотал меньше 2.5 близки - соответственно, 1.88 и 1.92. Из этого следует, что игра может оказаться как открытой, так и закрытой - не угадаешь.
Киевляне точно завершают выступления в Европе. Чемпиону Армении для продолжения борьбы в турнире нужно не спуститься ниже 24-го места.