Динамо Махачкала - Краснодар, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В 12-м туре РПЛ действующего чемпиона России ожидает крайне неприятный для любой команды выезд. Махачкалинское «Динамо» доставляет дома неудобства всем гостям и для «Краснодара» точно не станет делать исключения. Риск потери очков фаворитом тут достаточно высок. Удастся ли «быкам» избежать ее?
Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур
Стадион: «Анжи-Арена» (Каспийск, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Махачкала)
|0
|1
|3
|3-9
|«Краснодар»
|3
|1
|0
|9-3
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.10.2025
|«Балтика»
2:0
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
|02.10.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1, пен. 4:2
«Ростов»
FONBET Кубок России
|28.09.2025
|«Динамо» (Махачкала)
0:0
«Сочи»
РПЛ
|20.09.2025
|«Динамо» (Махачкала)
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|16.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Динамо» (Махачкала)
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Краснодара»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Краснодар»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.09.2025
|«Краснодар»
0:0, пен. 4:2
«Динамо» Москва
Кубок России
|27.09.2025
|«Ростов»
0:0
«Краснодар»
РПЛ
|21.09.2025
|«Краснодар»
0:2
«Зенит»
РПЛ
|17.09.2025
|«Крылья Советов»
1:2
«Краснодар»
Кубок России
«Краснодар» пока только третий в таблице РПЛ, но отставание от первого места минимальное - всего одно очко. Махачкалинцы идут двенадцатыми.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|2. Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|3. Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|4. Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|5. Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|6. Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|7. Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|8. Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|9. Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|10. Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|11. Крылья Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|12. Динамо Махачкала
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|13. Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|14. Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|15. Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|16. Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
Матчи национальных лиг после пауз на игр сборные всегда хуже поддаются прогнозированию, чем игры в стабильном состязательном графике. И прежде всего это касается традиционных «доноров» различных сборных. У «Краснодара» на этой неделе за национальные команды сыграли четверо: Агкацев (первая сборная России), Козлов (молодежная), Ленини (Кабо-Верде) и Сперцян (Армения). Расположение клуба покидало не так много людей, чтобы это кардинально отразилось на учебно-тренировочном процессе «быков».
Махачкалинскому «Динамо» в силу понятных причин проблемы такого рода вообще неведомы. Команда Хасанби Биджиева две недели планомерно готовилась к приему чемпионов. Понятно, что на фоне такого соперника динамовцы хотят показать все лучшее, что у них есть. Поэтому «Краснодар» ожидает крайне непростое испытание.
Очевидно, что хозяева воздвигнут мощные оборонительные конструкции на своей половине поля, пробить которые даже Кордобе будет невероятно сложно. Поэтому наш выбор в этой паре: «Краснодар» не проиграет при общем количестве голов не больше двух.
По телевидению игру в прямом эфире покажет «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)
«Краснодар»: Жубал, Кобнан, Тормена, Фуртадо (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Краснодар»:
|Позиция
|«Динамо» Махачкала
|«Краснодар»
|Позиция
|Вратарь
|39. Магомедов
|1. Агкацев
|Вратарь
|Защитник
|77. Сундуков
|98. Петров
|Защитник
|Защитник
|24. Аларкон
|4. Коста
|Защитник
|Защитник
|43. Ахмедов
|17. Пальцев
|Защитник
|Защитник
|3. Аззи
|15. Оласа
|Защитник
|Защитник
|13. Кагермазов
|6. Ленини
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|53. Черников
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Магомедов
|10. Сперцян
|Полузащитник
|Полузащитник
|53. Гаджиев
|11. Батчи
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Сердеров
|23. Перрен
|Нападающий
|Нападающий
|25. Агларов
|9. Кордоба
|Нападающий
|Главный тренер
|Хасанби Биджиев
|Мурад Мусаев
|Главный тренер
На рынке основных исходов в линии Winline наблюдается достаточно большой разброс коэффициентов. Победа чемпиона котируется за 1.82, а хозяев - за 4.60. Ничья в линии букмекера идет за 3.55.
Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу фаворита со счетом 1:0 (коэффициент 5.40).
Легально посмотреть игру без оплаты можно на платформах Winline.
Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте махачкалинского клуба. Диапазон цен - от 200 до 3 000 рублей.