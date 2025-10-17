Динамо Махачкала - Краснодар, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Матчи национальных лиг после пауз на игр сборные всегда хуже поддаются прогнозированию, чем игры в стабильном состязательном графике. И прежде всего это касается традиционных «доноров» различных сборных. У «Краснодара» на этой неделе за национальные команды сыграли четверо: Агкацев (первая сборная России), Козлов (молодежная), Ленини (Кабо-Верде) и Сперцян (Армения). Расположение клуба покидало не так много людей, чтобы это кардинально отразилось на учебно-тренировочном процессе «быков».

Махачкалинскому «Динамо» в силу понятных причин проблемы такого рода вообще неведомы. Команда Хасанби Биджиева две недели планомерно готовилась к приему чемпионов. Понятно, что на фоне такого соперника динамовцы хотят показать все лучшее, что у них есть. Поэтому «Краснодар» ожидает крайне непростое испытание.

Очевидно, что хозяева воздвигнут мощные оборонительные конструкции на своей половине поля, пробить которые даже Кордобе будет невероятно сложно. Поэтому наш выбор в этой паре: «Краснодар» не проиграет при общем количестве голов не больше двух.