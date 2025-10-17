Ведомости
Динамо Махачкала - Краснодар, 18 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Пальцев впервые едет в Махачкалу гостем
Валентин Васильев

В 12-м туре РПЛ действующего чемпиона России ожидает крайне неприятный для любой команды выезд. Махачкалинское «Динамо» доставляет дома неудобства всем гостям и для «Краснодара» точно не станет делать исключения. Риск потери очков фаворитом тут достаточно высок. Удастся ли «быкам» избежать ее?

«Динамо» (Махачкала)

25.04.2025, Пт

19:30 МСК

«Краснодар»

П1 - 4.60

Х - 3.55

П2 - 1.82

Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур

Стадион: «Анжи-Арена»  (Каспийск, Россия)

Судьи: еще не назначены

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Махачкала)0133-9
«Краснодар»3109-3

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

05.10.2025«Балтика»

2:0

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

02.10.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1, пен. 4:2

«Ростов»

FONBET  Кубок России

28.09.2025«Динамо» (Махачкала)

0:0

«Сочи»

РПЛ

20.09.2025«Динамо» (Махачкала)

1:1

«Локомотив»

РПЛ

16.09.2025«Пари НН»

1:2

«Динамо» (Махачкала)

FONBET  Кубок России

Последние пять матчей «Краснодара»:

04.10.2025«Краснодар»

2:0

«Ахмат»

РПЛ

30.09.2025«Краснодар»

0:0, пен. 4:2

«Динамо» Москва

Кубок России

27.09.2025«Ростов»

0:0

«Краснодар»

РПЛ

21.09.2025«Краснодар»

0:2

«Зенит»

РПЛ

17.09.2025«Крылья Советов»

1:2

«Краснодар»

Кубок России

«Краснодар» пока только третий в таблице РПЛ, но отставание от первого места минимальное - всего одно очко. Махачкалинцы идут двенадцатыми. 

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1173122-1024
2. Локомотив1165026-1623
3. Краснодар1172222-723
4. Зенит1155121-1020
5. Балтика1155115-620
6. Спартак1153319-1718
7. Рубин1153315-1518
8. Динамо1143418-1715
9. Ахмат1143414-1315
10. Ростов113449-1213
11. Крылья Советов1133516-2112
12. Динамо Махачкала112455-1310
13. Акрон1115513-188
14. Оренбург1114613-227
15. Пари НН112099-226
16. Сочи111287-255

Матчи национальных лиг после пауз на игр сборные всегда хуже поддаются прогнозированию, чем игры в стабильном состязательном графике. И прежде всего это касается  традиционных «доноров» различных сборных. У «Краснодара» на этой неделе за национальные команды сыграли четверо: Агкацев (первая сборная России), Козлов (молодежная), Ленини (Кабо-Верде) и Сперцян (Армения). Расположение клуба покидало не так много людей, чтобы это кардинально отразилось на учебно-тренировочном процессе «быков». 

Махачкалинскому «Динамо» в силу понятных причин проблемы такого рода вообще неведомы. Команда Хасанби Биджиева две недели планомерно готовилась к приему чемпионов. Понятно, что на фоне такого соперника динамовцы хотят показать все лучшее, что у них есть. Поэтому «Краснодар» ожидает крайне непростое испытание.

Очевидно, что хозяева воздвигнут мощные оборонительные конструкции на своей половине поля, пробить которые даже Кордобе будет невероятно сложно. Поэтому наш выбор в этой паре: «Краснодар» не проиграет при общем количестве голов не больше двух.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

По телевидению игру в прямом эфире покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Потери

«Динамо» (Махачкала): Сандрачук, Дапо (оба - травмы)

«Краснодар»:  Жубал, Кобнан, Тормена, Фуртадо (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» (Махачкала) - «Краснодар»:

Позиция«Динамо» Махачкала«Краснодар»Позиция
Вратарь39. Магомедов1. АгкацевВратарь
Защитник77. Сундуков98. ПетровЗащитник
Защитник24. Аларкон4. КостаЗащитник
Защитник43. Ахмедов17. ПальцевЗащитник
Защитник3. Аззи15. ОласаЗащитник
Защитник13. Кагермазов6. ЛениниПолузащитник
Полузащитник16. Мрезиг53. ЧерниковПолузащитник 
Полузащитник9. Магомедов10. СперцянПолузащитник
Полузащитник53. Гаджиев11. БатчиПолузащитник
Нападающий28. Сердеров23. ПерренНападающий
Нападающий25. Агларов9. КордобаНападающий
Главный тренерХасанби БиджиевМурад МусаевГлавный тренер

На рынке основных исходов в линии Winline наблюдается достаточно большой разброс коэффициентов. Победа чемпиона котируется за 1.82, а хозяев - за 4.60.  Ничья в линии букмекера идет за 3.55. 

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

С каким счетом завершится матч «Динамо» Махачкала - «Краснодар»?

Аналитики считают наиболее вероятным исходом встречи минимальную победу фаворита со счетом 1:0 (коэффициент 5.40).

Где бесплатно смотреть матч «Динамо» Махачкала - «Краснодар»?

Легально посмотреть игру без оплаты можно на платформах Winline.

Где купить билеты на матч «Динамо» Махачкала - «Краснодар»

Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте махачкалинского клуба. Диапазон цен - от 200 до 3 000 рублей.

