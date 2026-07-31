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ГлавнаяПрогнозыДинамо Махачкала - Локомотив, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Динамо Махачкала - Локомотив, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Евсеев не отдаст «бывшим» три очка?
Валентин Васильев
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
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В первый день августа Премьер-лига вернется в Дагестан.  Махачкалинское  «Динамо» в Каспийске примет «Локомотив». Анализируем шансы сторон на успех, исходя из расчетов трейдеров БК и исторических тенденций. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Махачкала)

01.08.2026, Сб

18:30 МСК

«Локомотив» (Москва) 

П1 - 3.50

Х - 3.45

П2 - 2.12

Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур

Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)

Главный судья: Сергей Карасев

Форма команд

История матчей:

Действие ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Махачкала)0335-9
«Локомотив»3309-5

Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.07.2026«Факел»

1:2

«Динамо» Мх

РПЛ

16.07.2026«Динамо» Мх

3:1

«Динамо» Спб

Товарищеский матч

13.07.2026«Зенит»

1:1

«Динамо» Мх

Товарищеский матч

07.07.2026«Динамо» Мх

1:3

«Химнасия»

Товарищеский матч

04.07.2026«Динамо» Мх

3:0

«Ленинградец»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2026«Локомотив»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

18.07.2026«Локомотив»

0:0

«Рубин»

Товарищеский матч

18.07.2026«Локомотив»

1:3

«Рубин»

Товарищеский матч

11.07.2026«Локомотив»

2:0

«Спартак» М

Товарищеский матч

11.07.2026«Локомотив»

3:0

«Акрон»

Товарищеский матч

Место в таблице

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Зенит11005-03
2Спартак11003-03
3Краснодар11003-13
4Динамо Махачкала11002-13
5ЦСКА11002-13
6Оренбург11002-13
7Ахмат10101-11
8Локомотив10101-11
9Крылья Советов10100-01
10Динамо Москва10100-01
11Ростов10011-20
12Балтика10011-20
13Факел10011-20
14Рубин10011-30
15Родина10010-30
16Акрон10010-50

Прогноз на матч

Махачкалинское «Динамо» с волевой победы начало новый сезон – 2:1 в Воронеже. «Локомотив», напротив, долгое время вел в счете против «Ахмата», но очки потерял (1:1).

«Железнодорожники» еще ни разу не уступали дагестанскому клубу, но все шесть предыдущих матчей отличал бескомпромиссный характер. Половина из них завершилась результативной ничьей – 1:1. Допускаем подобное развитие событий и в эту субботу. По крайней мере, преуспеть в атаке должны обе стороны. 

Бонусы на матч

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Трансляции

Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на ресурсах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Sports.ruТекстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Динамо»: Шумахов (травма)

«Локомотив»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» – «Локомотив»:

Позиция«Динамо»«Локомотив»Позиция
Вратарь 39. Магомедов1. МитрюшкинВратарь
Защитник 22. Аззи3. ФассонЗащитник
Защитник24. Аларкон5. НьямсиЗащитник
Защитник43. Ахмедов 85. МорозовЗащитник
Защитник 99. Алибеков24. НенаховЗащитник
Полузащитник 77. Сундуков88. ЩетининПолузащитник
Полузащитник 6. Апшацев93. КарпукасПолузащитник
Полузащитник 16. Мрезиг83. БатраковПолузащитник
Полузащитник 47. Глушков9. ПиняевПолузащитник
Нападающий 11. Миро7. БакаевПолузащитник
Нападающий 25. Агаларов19. РуденкоНападающий
Главный тренерВадим ЕвсеевМихаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

PARI  установила высокие коэффициенты на все основные исходы матча. Победа хозяев поля котируется за 3.50, ничья – за 3.45, а успех гостей – за 2.12.

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