Динамо Махачкала - Локомотив, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Динамо Махачкала - Локомотив, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составыОбновлено:
Полное содержание
В первый день августа Премьер-лига вернется в Дагестан. Махачкалинское «Динамо» в Каспийске примет «Локомотив». Анализируем шансы сторон на успех, исходя из расчетов трейдеров БК и исторических тенденций.
Турнир: чемпионат России по футболу, 2-й тур
Стадион: «Анжи Арена» (Каспийск, Россия)
Главный судья: Сергей Карасев
Форма команд
История матчей:
|Действие
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Махачкала)
|0
|3
|3
|5-9
|«Локомотив»
|3
|3
|0
|9-5
Последние пять матчей «Динамо» (Махачкала):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.07.2026
|«Факел»
1:2
«Динамо» Мх
РПЛ
|16.07.2026
|«Динамо» Мх
3:1
«Динамо» Спб
Товарищеский матч
|13.07.2026
|«Зенит»
1:1
«Динамо» Мх
Товарищеский матч
|07.07.2026
|«Динамо» Мх
1:3
«Химнасия»
Товарищеский матч
|04.07.2026
|«Динамо» Мх
3:0
«Ленинградец»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2026
|«Локомотив»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|18.07.2026
|«Локомотив»
0:0
«Рубин»
Товарищеский матч
|18.07.2026
|«Локомотив»
1:3
«Рубин»
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Локомотив»
2:0
«Спартак» М
Товарищеский матч
|11.07.2026
|«Локомотив»
3:0
«Акрон»
Товарищеский матч
Место в таблице
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|5-0
|3
|2
|Спартак
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|3
|Краснодар
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|4
|Динамо Махачкала
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5
|ЦСКА
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9
|Крылья Советов
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|10
|Динамо Москва
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|11
|Ростов
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|12
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|13
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|14
|Рубин
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|15
|Родина
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|16
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|0-5
|0
Прогноз на матч
Махачкалинское «Динамо» с волевой победы начало новый сезон – 2:1 в Воронеже. «Локомотив», напротив, долгое время вел в счете против «Ахмата», но очки потерял (1:1).
«Железнодорожники» еще ни разу не уступали дагестанскому клубу, но все шесть предыдущих матчей отличал бескомпромиссный характер. Половина из них завершилась результативной ничьей – 1:1. Допускаем подобное развитие событий и в эту субботу. По крайней мере, преуспеть в атаке должны обе стороны.
Бонусы на матч
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2026 ГОДУ
Трансляции
Посмотреть игру бесплатно онлайн можно на ресурсах Winline.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Составы команд
Потери
«Динамо»: Шумахов (травма)
«Локомотив»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» – «Локомотив»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|39. Магомедов
|1. Митрюшкин
|Вратарь
|Защитник
|22. Аззи
|3. Фассон
|Защитник
|Защитник
|24. Аларкон
|5. Ньямси
|Защитник
|Защитник
|43. Ахмедов
|85. Морозов
|Защитник
|Защитник
|99. Алибеков
|24. Ненахов
|Защитник
|Полузащитник
|77. Сундуков
|88. Щетинин
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Апшацев
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|16. Мрезиг
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|47. Глушков
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Миро
|7. Бакаев
|Полузащитник
|Нападающий
|25. Агаларов
|19. Руденко
|Нападающий
|Главный тренер
|Вадим Евсеев
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
Коэффициенты букмекеров
PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы матча. Победа хозяев поля котируется за 3.50, ничья – за 3.45, а успех гостей – за 2.12.
💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI