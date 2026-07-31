Динамо Махачкала - Локомотив, 1 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Махачкалинское «Динамо» с волевой победы начало новый сезон – 2:1 в Воронеже. «Локомотив», напротив, долгое время вел в счете против «Ахмата», но очки потерял (1:1).

«Железнодорожники» еще ни разу не уступали дагестанскому клубу, но все шесть предыдущих матчей отличал бескомпромиссный характер. Половина из них завершилась результативной ничьей – 1:1. Допускаем подобное развитие событий и в эту субботу. По крайней мере, преуспеть в атаке должны обе стороны.