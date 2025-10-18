Динамо Москва - Ахмат, 19 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обе команды перед октябрьской паузой ФИФА потерпели по два поражения. Динамовцы - по пенальти от «Краснодара» и в игровое время - от «Локомотива», «Ахмат» - от «Оренбурга» и того же «Краснодара». Характерно, что ворота чемпиона не поразили ни одни, ни другие. Естественно, что в воскресенье настрой команд будет запредельным - Карпин с Черчесовым зарядят футболистов эмоционально как следует. И игра обещает быть обоюдоострой, «от ножа».

Москвичи всего дважды в чемпионате сыграли на ноль в обороне. Полагаем, что пропустят и на этот раз - все-таки группа атаки у грозненцев весьма квалифицированная. Но и сами наверняка что-нибудь, да забьют. Обмен голами в этой паре выглядит более чем вероятным сценарием.