Динамо Москва - Ахмат, 19 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Карпин против Черчесова - будет жарко!
Валентин Васильев

Программу 12-го тура российской Премьер-лиги увенчает игра в Петровском парке столицы. Еще несколько месяцев назад афиша «Динамо» - «Ахмат» не вызвала бы ажиотажа в болельщицких кругах. Но присутствие на тренерских лавках нынешнего и бывшего тренеров сборной России гарантирует игре повышенную принципиальность. Черчесов не откажет себе в удовольствии огорчить коллегу Карпина!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

09.03.2024, Сб

19:00 МСК

«Ахмат» (Грозный)

П1 - 1.70

Х - 3.95

П2 - 4.80

Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур

Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо»15121248-41
«Ахмат»12121541-48

Последние пять матчей «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Динамо» Москва

3:5

«Локомотив» 

РПЛ

30.09.2025«Краснодар»

0:0, пен. 4:2

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

26.09.2025«Крылья Советов»

2:3

«Динамо» Москва

РПЛ

21.09.2025«Оренбург»

1:3

«Динамо» Москва

РПЛ

17.09.2025«Сочи»

0:4

«Динамо» Москва

FONBET Кубок России

Последние пять матчей «Ахмата»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.10.2025«Краснодар» 

2:0

«Ахмат»

РПЛ

30.09.2025«Ахмат»

0:1

«Оренбург»

Кубок России

27.09.2025«Ахмат»

3:0

«Акрон»

РПЛ

20.09.2025«Пари НН» 

1:2

«Ахмат»

РПЛ

17.09.2025«Зенит» 

2:1

«Ахмат»

Кубок России 

Место в турнирной таблице

После 11 туров соперники занимают соседние места в таблице - соответственно, восьмое и девятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. ЦСКА1173122-1024
2. Локомотив1165026-1623
3. Краснодар1172222-723
4. Зенит1155121-1020
5. Балтика1155115-620
6. Спартак1153319-1718
7. Рубин1153315-1518
8. Динамо1143418-1715
9. Ахмат1143414-1315
10. Ростов113449-1213
11. Крылья Советов1133516-2112
12. Динамо Махачкала112455-1310
13. Акрон1115513-188
14. Оренбург1114613-227
15. Пари НН112099-226
16. Сочи111287-255

Прогноз на матч

Обе команды перед октябрьской паузой ФИФА потерпели по два поражения. Динамовцы - по пенальти от «Краснодара» и в игровое время - от «Локомотива», «Ахмат» - от «Оренбурга» и того же «Краснодара». Характерно, что ворота чемпиона не поразили ни одни, ни другие. Естественно, что в воскресенье настрой команд будет запредельным - Карпин с Черчесовым зарядят футболистов эмоционально как следует. И игра обещает быть обоюдоострой, «от ножа». 

Москвичи всего дважды в чемпионате сыграли на ноль в обороне. Полагаем, что пропустят и на этот раз - все-таки группа атаки у грозненцев весьма квалифицированная. Но и сами наверняка что-нибудь, да забьют. Обмен голами в этой паре выглядит более чем вероятным сценарием. 

Трансляции

В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Макаров (все - травмы)

«Ахмат»: Ндонг (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Факел»:

Позиция«Динамо»«Ахмат»
Вратарь99. Лунев88. Шелия
Защитник2. Маричаль55. Тодорович
Защитник6. Фернандес4. Ибишев
Защитник55. Осипенко75. Гандри
Защитник44. Рубенс8. Богосавац
Полузащитник74. Фомин18. Камилов
Полузащитник 15. Глебов14. Талал
Полузащитник10. Бителло70. Гаджиев
Полузащитник21. Миранчук9. Мансилья
Нападающий91. Гладышев20. Самородов
Нападающий33. Сергеев13. Конате
Главный тренерВалерий КарпинСтанислав Черчесов

Коэффициенты букмекеров

Аналитики компании PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.70. На два других базовых исхода предложения намного интереснее: 3.95 на ничью и 4.80 - на победу грозненцев.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Динамо» - «Ахмат»?

Котировки букмекеров говорят в пользу динамовцев. Москвичи не проигрывают чеченскому клубу уже четыре матча: две победы дома, две одинаковые ничьи (1:1) на выезде.

Где смотреть бесплатно матч  «Динамо» - «Ахмат»?

Посмотреть игру можно на кабельном канале «Матч Премьер», а также официальном сайте БК Winline.  Доступ к трансляции в БК доступен после регистрации в системе.

Где купить билеты на матч  «Динамо» - «Ахмат»?

Приобрести билеты на матч можно в онлайн-кассе «ВТБ Арены» или  на официальном сайте «Динамо».

Сколько стоит билет на матч «Динамо» - «Ахмат»?

Стоимость билетов на игру в Москве колеблется от 1 100 до 22 000 рублей (VIP). 

