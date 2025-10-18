Динамо Москва - Ахмат, 19 октября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Программу 12-го тура российской Премьер-лиги увенчает игра в Петровском парке столицы. Еще несколько месяцев назад афиша «Динамо» - «Ахмат» не вызвала бы ажиотажа в болельщицких кругах. Но присутствие на тренерских лавках нынешнего и бывшего тренеров сборной России гарантирует игре повышенную принципиальность. Черчесов не откажет себе в удовольствии огорчить коллегу Карпина!
Турнир: чемпионат России по футболу, 12-й тур
Стадион: «ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» (Москва)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо»
|15
|12
|12
|48-41
|«Ахмат»
|12
|12
|15
|41-48
Последние пять матчей «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Динамо» Москва
3:5
«Локомотив»
РПЛ
|30.09.2025
|«Краснодар»
0:0, пен. 4:2
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
|26.09.2025
|«Крылья Советов»
2:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|21.09.2025
|«Оренбург»
1:3
«Динамо» Москва
РПЛ
|17.09.2025
|«Сочи»
0:4
«Динамо» Москва
FONBET Кубок России
Последние пять матчей «Ахмата»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.10.2025
|«Краснодар»
2:0
«Ахмат»
РПЛ
|30.09.2025
|«Ахмат»
0:1
«Оренбург»
Кубок России
|27.09.2025
|«Ахмат»
3:0
«Акрон»
РПЛ
|20.09.2025
|«Пари НН»
1:2
«Ахмат»
РПЛ
|17.09.2025
|«Зенит»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
После 11 туров соперники занимают соседние места в таблице - соответственно, восьмое и девятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. ЦСКА
|11
|7
|3
|1
|22-10
|24
|2. Локомотив
|11
|6
|5
|0
|26-16
|23
|3. Краснодар
|11
|7
|2
|2
|22-7
|23
|4. Зенит
|11
|5
|5
|1
|21-10
|20
|5. Балтика
|11
|5
|5
|1
|15-6
|20
|6. Спартак
|11
|5
|3
|3
|19-17
|18
|7. Рубин
|11
|5
|3
|3
|15-15
|18
|8. Динамо
|11
|4
|3
|4
|18-17
|15
|9. Ахмат
|11
|4
|3
|4
|14-13
|15
|10. Ростов
|11
|3
|4
|4
|9-12
|13
|11. Крылья Советов
|11
|3
|3
|5
|16-21
|12
|12. Динамо Махачкала
|11
|2
|4
|5
|5-13
|10
|13. Акрон
|11
|1
|5
|5
|13-18
|8
|14. Оренбург
|11
|1
|4
|6
|13-22
|7
|15. Пари НН
|11
|2
|0
|9
|9-22
|6
|16. Сочи
|11
|1
|2
|8
|7-25
|5
Обе команды перед октябрьской паузой ФИФА потерпели по два поражения. Динамовцы - по пенальти от «Краснодара» и в игровое время - от «Локомотива», «Ахмат» - от «Оренбурга» и того же «Краснодара». Характерно, что ворота чемпиона не поразили ни одни, ни другие. Естественно, что в воскресенье настрой команд будет запредельным - Карпин с Черчесовым зарядят футболистов эмоционально как следует. И игра обещает быть обоюдоострой, «от ножа».
Москвичи всего дважды в чемпионате сыграли на ноль в обороне. Полагаем, что пропустят и на этот раз - все-таки группа атаки у грозненцев весьма квалифицированная. Но и сами наверняка что-нибудь, да забьют. Обмен голами в этой паре выглядит более чем вероятным сценарием.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте БК Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Чавес, Гомес, Майсторович, Макаров (все - травмы)
«Ахмат»: Ндонг (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Факел»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Ахмат»
|Вратарь
|99. Лунев
|88. Шелия
|Защитник
|2. Маричаль
|55. Тодорович
|Защитник
|6. Фернандес
|4. Ибишев
|Защитник
|55. Осипенко
|75. Гандри
|Защитник
|44. Рубенс
|8. Богосавац
|Полузащитник
|74. Фомин
|18. Камилов
|Полузащитник
|15. Глебов
|14. Талал
|Полузащитник
|10. Бителло
|70. Гаджиев
|Полузащитник
|21. Миранчук
|9. Мансилья
|Нападающий
|91. Гладышев
|20. Самородов
|Нападающий
|33. Сергеев
|13. Конате
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Станислав Черчесов
Аналитики компании PARI оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.70. На два других базовых исхода предложения намного интереснее: 3.95 на ничью и 4.80 - на победу грозненцев.
Котировки букмекеров говорят в пользу динамовцев. Москвичи не проигрывают чеченскому клубу уже четыре матча: две победы дома, две одинаковые ничьи (1:1) на выезде.
Посмотреть игру можно на кабельном канале «Матч Премьер», а также официальном сайте БК Winline. Доступ к трансляции в БК доступен после регистрации в системе.
Приобрести билеты на матч можно в онлайн-кассе «ВТБ Арены» или на официальном сайте «Динамо».
Стоимость билетов на игру в Москве колеблется от 1 100 до 22 000 рублей (VIP).