Динамо Москва - Балтика, 18 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Балтика» возвращается в Премьер-лиге после годичного отсутствия в ней. Команда Андрея Талалаева досрочно выиграла турнир в первом дивизионе и должна предстать в высшем классе более боеспособной, чем в начале предыдущего сезона в РПЛ. Контрольные матчи калининградцев позволяют на это надеяться. Победа над «Зенитом» на его поле даже в товарищеском спарринге дорогого стоит. Для команды, только поднявшейся из ФНЛ, это серьезное моральное подспорье. В том, что перед «Динамо» балтийцы не растеряются и не оробеют, нет никаких сомнений. Талалаев как следует настроит свою «банду» на московскую премьеру.

Возвращение «Балтики» в РПЛ совпало с официальным дебютом Валерия Карпина у руля динамовского клуба. С новым тренером бело-голубые не уступили ни разу в это короткое межсезонье: четыре убедительные победы при всего одной ничьей. Но и тут перфекционисту Карпину было к чему придраться: в трех последних матчах команда стабильно пропускала по одному мячу.

Полагаем, что и в пятницу голами порадуют (а соперника, соответственно, огорчат) обе команды. PARI оценила вероятность взаимного взятия ворот неплохим коэффициентом 1.75.