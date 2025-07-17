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14 июля 7:47ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Динамо Москва - Балтика, 18 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Официальная премьера Карпина в Петровском парке и возвращение Калининграда в элиту
Валентин Васильев

В пятницу, 18 июля, стартует 34-й чемпионат России по футболу. Право открыть его доверено столичному «Динамо» и «Балтике» из Калининграда. Даем прогноз на первый матч сезона.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Динамо» (Москва)

18.07.2025, Пт

20:30 МСК

«Балтика» (Калининград)

П1 - 1.60

Х - 4.40

П2 - 5.40

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 1-й тур

Стадион: «ВТБ Арена» (Москва, Россия)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Динамо» (Москва)94125-11
«Балтика»14911-25

Последние пять игр «Динамо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.07.2025«Локомотив»

1:5

«Динамо» Москва

Товарищеский матч

08.07.2025«Динамо» Москва

1:1

«Ахмат» 

Товарищеский матч

04.07.2025«Динамо» Москва

3:1

«Партизан» 

BetBoom Братский кубок

30.06.2025«Динамо» Москва

4:0

ОФК

BetBoom Братский кубок

26.06.2025«Динамо» Москва

3:0

«Амкал» 

Товарищеский матч

Последние пять игр «Балтики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.07.2025«Сочи»

2:1

«Балтика»

Товарищеский матч

13.07.2025«Балтика»

2:0

«Сочи»

Товарищеский матч

06.07.2025«Зенит»

1:2

«Балтика»

Товарищеский матч

24.05.2025«Арсенал»

0:0

«Балтика»

Первая лига

17.05.2025«Балтика»

0:0

«Енисей»

Первая лига

Календарь матчей

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18.07.2025.  20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»

19.07.2025.  15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»

19.07.2025.  18:00. «Локомотив» – «Сочи»

19.07.2025.  20:30. «Спартак» – «Динамо»  Махачкала

20.07.2025.  15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»

20.07.2025.  18:00. «Зенит» – «Ростов»

20.07.2025.  20:30. «Ахмат» – «Рубин»

21.07.2025.  20:00. «Оренбург» – ЦСКА

Прогноз на матч

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«Балтика» возвращается в Премьер-лиге после годичного отсутствия в ней. Команда Андрея Талалаева досрочно выиграла турнир в первом дивизионе и должна предстать в высшем классе более боеспособной, чем в начале предыдущего сезона в РПЛ. Контрольные матчи калининградцев позволяют на это надеяться. Победа над «Зенитом» на его поле даже в товарищеском спарринге дорогого стоит. Для команды, только поднявшейся из ФНЛ, это серьезное моральное подспорье. В том, что перед «Динамо» балтийцы не растеряются и не оробеют, нет никаких сомнений. Талалаев как следует настроит свою «банду» на московскую премьеру.

Возвращение «Балтики» в РПЛ совпало с официальным дебютом Валерия Карпина у руля динамовского клуба. С новым тренером бело-голубые не уступили ни разу в это короткое межсезонье: четыре убедительные победы при всего одной ничьей. Но и тут перфекционисту Карпину было к чему придраться: в трех последних матчах команда стабильно пропускала по одному мячу. 

Полагаем, что и в пятницу голами порадуют (а соперника, соответственно, огорчат) обе команды. PARI оценила вероятность взаимного взятия ворот неплохим коэффициентом 1.75. 

Бонусы на матч

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PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямой эфир из Петровского парка пройдет на «Матч ТВ». В сети посмотреть игру легально можно на ресурсах Winline.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Динамо»: Артур, Чавес, Тюкавин (оба - травмы)

«Балтика»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Балтика»:

Позиция«Динамо»«Балтика»Позиция
Вратарь99. Лунев67. БорискоВратарь
Защитник4. Касерес23. БевеевЗащитник
Защитник6. Фернандес2. ВаратыновЗащитник
Защитник55. Осипенко24. ФилинЗащитник
Защитник93. Лаксальт16. АндрадеЗащитник
Полузащитник74. Фомин10. ПетровПолузащитник
Полузащитник 52. Смелов8. МендельПолузащитник 
Полузащитник10. Бителло96. МохаммадПолузащитник
Полузащитник77. Макаров17. СаусьПолузащитник
Нападающий91. Гладышев19. ПряхинПолузащитник
Нападающий14. Маухуб91. ХильНападающий
Главный тренерВалерий КарпинАндрей ТалалаевГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI установила коэффициент 1.60 на победу хозяев поля. Котировка на успех гостей более чем в три раза выше - 5.40 Ничья идет в конторе за 4.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Динамо» - «Балтика»?

Сразу четырем вариантам аналитики присвоили коэффициент 8.50 в линии на точный счет - 1:0, 2:0, 2:1 и 1:1.

Где бесплатно смотреть матч  «Динамо» - «Балтика»?

«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Где купить билеты на матч «Динамо» - «Балтика»

Билеты стоимостью от 100 рублей уже доступны на официальном сайте столичного клуба. Fan ID также потребуется для прохода на стадион.

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