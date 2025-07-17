Динамо Москва - Балтика, 18 июля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
В пятницу, 18 июля, стартует 34-й чемпионат России по футболу. Право открыть его доверено столичному «Динамо» и «Балтике» из Калининграда. Даем прогноз на первый матч сезона.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 1-й тур
Стадион: «ВТБ Арена» (Москва, Россия)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Динамо» (Москва)
|9
|4
|1
|25-11
|«Балтика»
|1
|4
|9
|11-25
Последние пять игр «Динамо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.07.2025
|«Локомотив»
1:5
«Динамо» Москва
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Динамо» Москва
1:1
«Ахмат»
Товарищеский матч
|04.07.2025
|«Динамо» Москва
3:1
«Партизан»
BetBoom Братский кубок
|30.06.2025
|«Динамо» Москва
4:0
ОФК
BetBoom Братский кубок
|26.06.2025
|«Динамо» Москва
3:0
«Амкал»
Товарищеский матч
Последние пять игр «Балтики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.07.2025
|«Сочи»
2:1
«Балтика»
Товарищеский матч
|13.07.2025
|«Балтика»
2:0
«Сочи»
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Зенит»
1:2
«Балтика»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Арсенал»
0:0
«Балтика»
Первая лига
|17.05.2025
|«Балтика»
0:0
«Енисей»
Первая лига
18.07.2025. 20:30. «Динамо» Москва – «Балтика»
19.07.2025. 15:30. «Акрон» – «Крылья Советов»
19.07.2025. 18:00. «Локомотив» – «Сочи»
19.07.2025. 20:30. «Спартак» – «Динамо» Махачкала
20.07.2025. 15:30. «Пари Нижний Новгород» – «Краснодар»
20.07.2025. 18:00. «Зенит» – «Ростов»
20.07.2025. 20:30. «Ахмат» – «Рубин»
21.07.2025. 20:00. «Оренбург» – ЦСКА
«Балтика» возвращается в Премьер-лиге после годичного отсутствия в ней. Команда Андрея Талалаева досрочно выиграла турнир в первом дивизионе и должна предстать в высшем классе более боеспособной, чем в начале предыдущего сезона в РПЛ. Контрольные матчи калининградцев позволяют на это надеяться. Победа над «Зенитом» на его поле даже в товарищеском спарринге дорогого стоит. Для команды, только поднявшейся из ФНЛ, это серьезное моральное подспорье. В том, что перед «Динамо» балтийцы не растеряются и не оробеют, нет никаких сомнений. Талалаев как следует настроит свою «банду» на московскую премьеру.
Возвращение «Балтики» в РПЛ совпало с официальным дебютом Валерия Карпина у руля динамовского клуба. С новым тренером бело-голубые не уступили ни разу в это короткое межсезонье: четыре убедительные победы при всего одной ничьей. Но и тут перфекционисту Карпину было к чему придраться: в трех последних матчах команда стабильно пропускала по одному мячу.
Полагаем, что и в пятницу голами порадуют (а соперника, соответственно, огорчат) обе команды. PARI оценила вероятность взаимного взятия ворот неплохим коэффициентом 1.75.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году
Прямой эфир из Петровского парка пройдет на «Матч ТВ». В сети посмотреть игру легально можно на ресурсах Winline.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Динамо»: Артур, Чавес, Тюкавин (оба - травмы)
«Балтика»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Динамо» - «Балтика»:
|Позиция
|«Динамо»
|«Балтика»
|Позиция
|Вратарь
|99. Лунев
|67. Бориско
|Вратарь
|Защитник
|4. Касерес
|23. Бевеев
|Защитник
|Защитник
|6. Фернандес
|2. Варатынов
|Защитник
|Защитник
|55. Осипенко
|24. Филин
|Защитник
|Защитник
|93. Лаксальт
|16. Андраде
|Защитник
|Полузащитник
|74. Фомин
|10. Петров
|Полузащитник
|Полузащитник
|52. Смелов
|8. Мендель
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Бителло
|96. Мохаммад
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Макаров
|17. Саусь
|Полузащитник
|Нападающий
|91. Гладышев
|19. Пряхин
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Маухуб
|91. Хиль
|Нападающий
|Главный тренер
|Валерий Карпин
|Андрей Талалаев
|Главный тренер
БК PARI установила коэффициент 1.60 на победу хозяев поля. Котировка на успех гостей более чем в три раза выше - 5.40 Ничья идет в конторе за 4.40.
ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI
Сразу четырем вариантам аналитики присвоили коэффициент 8.50 в линии на точный счет - 1:0, 2:0, 2:1 и 1:1.
«Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Билеты стоимостью от 100 рублей уже доступны на официальном сайте столичного клуба. Fan ID также потребуется для прохода на стадион.