Египет - Нигерия, 17 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Партнерский проект
В предпоследнем матче 35-го Кубке африканских наций по футболу сойдутся обладатели десяти чемпионских титулов совокупно - сборные Египта и Нигерии. Попробуем предугадать развитие событий и исход «малого финала».
Турнир: Кубок африканских наций, матч за третье место
Стадион: «Мохамед V» (Касабланка, Марокко)
Судьи: еще не определены
Получить до 25 000 рублей от «Марафона»
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Египет
|6
|7
|7
|27-28
|Нигерия
|7
|7
|6
|28-27
Последние пять игр сборной Египта:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.01.2026
|Сенегал
1:0
Египет
Кубок африканских наций
|10.01.2026
|Египет
3:2
Кот-д’Ивуар
Кубок африканских наций
|05.01.2026
|Египет
3:1 ДВ
Бенин
Кубок африканских наций
|29.12.2025
|Ангола
1:1
Египет
Кубок африканских наций
|26.12.2025
|Египет
1:0
ЮАР
Кубок африканских наций
Последние пять игр сборной Нигерии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.01.2026
|Нигерия
0:0, пен. 2:4
Марокко
Кубок африканских наций
|10.01.2026
|Алжир
0:2
Нигерия
Кубок африканских наций
|05.01.2026
|Нигерия
4:0
Мозамбик
Кубок африканских наций
|30.12.2025
|Уганда
1:3
Нигерия
Кубок африканских наций
|27.12.2025
|Нигерия
3:2
Тунис
Кубок африканских наций
Матч за третье место
17.01.2026. 19:00. Египет - Нигерия
Финал
18.01.2026. 22:00. Сенегал – Марокко
Только представьте себе, как обидно должно быть нигерийцам: за всю стадию плей-офф не пропустить ни мяча - и довольствоваться только игрой за третье место!Мозамбик с Алжиром «суперорлы» обыграли уверенно - 4:0 и 2:0, а против марокканской стены оказались бессильны: 0:0 в игровое время и поражение по пенальти. Два сейва вратаря Буну в серии вытащили хозяев КАН-2025 в финал.
Египтяне шли по дистанции турнира не столь впечатляюще, подтвердив огромную зависимость от своей главной звезды. Когда Салах забивал, его команда неизменно побеждала. Анголу с Сенегалом Мохаммед «простил»; итог - 0:0, 0:1. Героем полуфинала стал недавний партнер Салаха по «Ливерпулю» - Садио Мане. На его гол самой титулованной сборной Африки оказалось нечем ответить.
В матче за третье место сдерживать себя в атакующих порывах обе команды не станут. Бронза - не тот металл, который способен привести их в трепет. Скорее они постараются просто ярко финишировать в Марокко.
Наш прогноз: обе забьют в «МАРАФОН» за 1.83.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«МАРАФОН»
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта».
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
В прямом эфире игру в Касабланке покажет сервис Okko Sport.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«МАРАФОН»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
Египет: Хамди (травма)
Нигерия: Дессерс (травма)
«МАРАФОН» установил очень симпатичный коэффициент на успех Салаха и компании - 3.56. Ничья по итогам основного времени котируется на 0.40 ниже. Победа Нигерии за 90 минут идет в БК за 2.27.
Букмекеры отдают предпочтение второй команде. Хотя последняя встреча сторон, в декабре прошлого года, завершилась в пользу египтян - 2:1. Как ни странно, и без Салаха справились.
Бесплатно за ходом матча можно следить на сайтах некоторых легальных букмекеров.