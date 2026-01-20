Египет - Нигерия, 17 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Только представьте себе, как обидно должно быть нигерийцам: за всю стадию плей-офф не пропустить ни мяча - и довольствоваться только игрой за третье место!Мозамбик с Алжиром «суперорлы» обыграли уверенно - 4:0 и 2:0, а против марокканской стены оказались бессильны: 0:0 в игровое время и поражение по пенальти. Два сейва вратаря Буну в серии вытащили хозяев КАН-2025 в финал.

Египтяне шли по дистанции турнира не столь впечатляюще, подтвердив огромную зависимость от своей главной звезды. Когда Салах забивал, его команда неизменно побеждала. Анголу с Сенегалом Мохаммед «простил»; итог - 0:0, 0:1. Героем полуфинала стал недавний партнер Салаха по «Ливерпулю» - Садио Мане. На его гол самой титулованной сборной Африки оказалось нечем ответить.

В матче за третье место сдерживать себя в атакующих порывах обе команды не станут. Бронза - не тот металл, который способен привести их в трепет. Скорее они постараются просто ярко финишировать в Марокко.

