Египет - Нигерия, 17 января: где смотреть матч Кубка африканских наций, прогноз, составы

Без голов Салаха нет побед
Валентин Васильев

В предпоследнем матче 35-го Кубке африканских наций по футболу сойдутся обладатели десяти чемпионских титулов совокупно - сборные Египта и Нигерии. Попробуем предугадать развитие событий и исход «малого финала».

Команда 1

Время начала

Команда 2

Египет

Место в рейтинге ФИФА: 35

17.01.2026, Сб

19:00 МСК

 Нигерия

Место в рейтинге ФИФА: 45
 

П1 - 3.56

Х - 3.16

П2 - 2.27

Турнир: Кубок африканских наций, матч за третье место

Стадион: «Мохамед V» (Касабланка, Марокко)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Египет67727-28
Нигерия77628-27

Последние пять игр сборной Египта:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.01.2026Сенегал

1:0

Египет

Кубок африканских наций

10.01.2026Египет

3:2

Кот-д’Ивуар

Кубок африканских наций

05.01.2026Египет

3:1 ДВ

Бенин

Кубок африканских наций

29.12.2025Ангола

1:1

Египет

Кубок африканских наций

26.12.2025Египет

1:0

ЮАР

Кубок африканских наций

Последние пять игр сборной Нигерии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.01.2026Нигерия

0:0, пен. 2:4

Марокко

Кубок африканских наций

10.01.2026Алжир

0:2

Нигерия

Кубок африканских наций

05.01.2026Нигерия

4:0

Мозамбик

Кубок африканских наций

30.12.2025Уганда

1:3

Нигерия

Кубок африканских наций

27.12.2025Нигерия

3:2

Тунис

Кубок африканских наций

Календарь игр

Матч за третье место

17.01.2026.  19:00.   Египет - Нигерия

 Финал

18.01.2026.  22:00. Сенегал – Марокко

Прогноз на матч

Только представьте себе, как обидно должно быть нигерийцам: за всю стадию плей-офф не пропустить ни мяча - и довольствоваться только игрой за третье место!Мозамбик с Алжиром «суперорлы» обыграли уверенно - 4:0 и 2:0, а против марокканской стены оказались бессильны: 0:0 в игровое время и поражение по пенальти. Два сейва вратаря Буну в серии вытащили хозяев КАН-2025 в финал.

Египтяне шли по дистанции турнира не столь впечатляюще, подтвердив огромную зависимость от своей главной звезды. Когда Салах забивал, его команда неизменно побеждала. Анголу с Сенегалом Мохаммед «простил»; итог - 0:0, 0:1. Героем полуфинала стал недавний партнер Салаха по «Ливерпулю» - Садио Мане. На его гол самой титулованной сборной Африки оказалось нечем ответить.

В матче за третье место сдерживать себя в атакующих порывах обе команды не станут. Бронза - не тот металл, который способен привести их в трепет. Скорее они постараются просто ярко финишировать в Марокко. 

Наш прогноз: обе забьют в «МАРАФОН» за 1.83.

Бонусы на матч

Трансляции

В прямом эфире игру в Касабланке покажет сервис Okko Sport.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«МАРАФОН»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

Египет: Хамди (травма)

Нигерия: Дессерс (травма)

Коэффициенты букмекеров

«МАРАФОН» установил очень симпатичный коэффициент на успех Салаха и компании -  3.56. Ничья по итогам основного времени котируется на 0.40 ниже. Победа Нигерии за 90 минут идет в БК за 2.27.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче Египет - Нигерия?

Букмекеры отдают предпочтение второй команде. Хотя последняя встреча сторон, в декабре прошлого года, завершилась в пользу египтян - 2:1. Как ни странно, и без Салаха справились.

Где бесплатно смотреть Египет - Нигерия?

Бесплатно за ходом матча можно следить на сайтах некоторых легальных букмекеров.

