Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
26 февраля 14:31ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Айнтрахт - Байер, 1 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Клуб из Леверкузена попытается не отстать от «Баварии»
Руслан Ипполитов

1  марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу во Франкфурте встретятся «Айнтрахт» и «Байер». Только леверкузенцы теоретически еще могут составить конкуренцию «Баварии» в борьбе за чемпионство. Любая потеря очков гостями в этом матче облегчит путь мюнхенского клуба к очередному титулу. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекеров. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) 

01.03.2025, Сб

20:30 МСК

«Байер» (Леверкузен)

П1 - 4.40

Х - 3.85

П2 - 1.72

Турнир: Бундеслига, 24-й тур

Стадион: «Франкфурт Арена»  (Франкфурт, Германия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Айнтрахт»281340114-153
«Байер»401328153-114

Последние пять игр «Айнтрахта»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Бавария»

4:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

16.02.2025

«Айнтрахт»

3:1

«Хольштайн»

Бундеслига

08.02.2025

«Боруссия М»

1:1

«Айнтрахт»

Бундеслига

02.02.2025

«Айнтрахт»

1:1

«Вердер»

Бундеслига

30.01.2025

«Рома»

2:0

«Айнтрахт»

Лига Европы

Последние пять матчей «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.02.2025«Хольштайн»

0:2

«Байер»

Бундеслига

15.02.2025«Байер»

0:0

«Бавария»

Бундеслига

08.02.2025«Вольфсбург»

0:0

«Байер»

Бундеслига

05.02.2025«Байер»

3:2 ДВ

«Кельн»

Кубок Германии

02.02.2025«Байер»

3:1

«Хоффенхайм»

Бундеслига

Последние пять матчей «Айнтрахта» и «Байера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.10.2024«Байер»

2:1

«Айнтрахт»

Бундеслига

05.05.2024«Айнтрахт»

1:5

«Байер»

Бундеслига

17.12.2023«Байер»

3:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

08.04.2023«Байер»

3:1

«Айнтрахт»

Бундеслига

15.10.2022«Айнтрахт»

5:1

«Байер»

Бундеслига

Турнирное положение

Свернуть

После 23-х туров «Байер» идет вторым, отставая от лидирующих «Баварии» на восемь баллов. «Айнтрахт» на третьей строчке.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария23184169-1958
2. Байер23148151-2750
3. Айнтрахт23126549-3342
4. Фрайбург23123834-3639
5. Майнц23115737-2438
6. Лейпциг23108538-3138
7. Штутгарт23106741-3436
8. Вольфсбург2397746-3734
9. Боруссия М23104935-3534
10. Боруссия Д2395943-3832
11. Аугсбург2387827-3531
12. Вердер2386935-4730
13. Унион23661121-3524
14. Хоффенхайм23571130-4622
15. Санкт-Паули23631418-2721
16. Хайденхайм23431627-4715
17. Бохум23361422-4715
18. Хольштайн23341634-5913

Прогноз на матч

Свернуть

«Байер» не оставляет надежд на финише первенства побороться за титул. В позапрошлом туре леверкузенцы отняли очки у мюнхенцев (0:0), но необходимы и заочные успехи в соперничестве с лидером Бундеслиги.

Встречался сосем недавно с «Баварией и «Айнтрахт», в прошлом туре уступивший в Мюнхене (4:0). У команды из Франкфурта уже нет шансов догнать немецкого гранда, но за место в зоне Лиги чемпионов команда Дино Топпемеллера обязательно поборется.

По игре гости смотрятся в последнее время предпочтительней. На стороне «Байера» и статистика последних встреч с «Айнтрахтом». «Львы» выиграли матч первого круга на своем поле (2:1), а последний визит во Франкфурт завершился разгромом хозяев (1:5). 

«Байер» имеет значительно больше шансов на победу. Учитывая, что больше «Байера» и «Айнтрахта» в Бундеслиге забивает только «Бавария», рискнем предположить, что и в этой встрече отличиться сможет каждый из соперников. Выбираем победу гостей с голами обеих команд. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Встречу «Айнтрахт» - «Байер» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 3».

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Айнтрахт»: Тута (дисквалификация). Кох, Матанович, Луне (травма)

«Байер»: Инкапье (дисквалификация). Белосьян, Терье, Телла (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Айнтрахт» - «Байер»:

Позиция«Айнтрахт»

«Байер»

Позиция

Вратарь1. Трапп

1. Градецки

Вратарь

Защитник3. Теате

13. Артур

Защитник

Защитник34. Коллинз

4. Та

Защитник

Защитник5. Аменда

12. Тапсоба

Защитник

Защитник13. Кристенсен

5. Эрмосо

Защитник

Полузащитник 20. Узун

30. Фримпонг

Полузащитник

Полузащитник 16. Ларссон

24. Гарсия

Полузащитник 

Полузащитник6. Хойлунн

34. Джака

Полузащитник

Полузащитник36. Кнауфф

10. Вирц

Полузащитник

Полузащитник27. Гетце

19. Телла

Полузащитник

Нападающий11. Этитике

14. Шик

Нападающий

Главный тренерДино Топпмеллер

Хаби Алонсо

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Winline умножит сыгравшую ставку на победу хозяев на коэффициент 4.40. На гостей можно поставить за 1.72. Номинал сыгравшего пари на ничью букмекер рассчитает по кэфу 3.85.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Айнтрахт» - «Байер»?

В линии Winline наиболее вероятным исходом, если судить по котировкам, является ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена на 6.60. Победа гостей 1:2 идет за 7.40, 0:1 - за 7.80.

Где бесплатно смотреть матч «Айнтрахт» - «Байер»?

Встречу «Айнтрахт» - «Байер» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 3». Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.

Стоит ли ждать результативной игры?

Если судить по котировкам, то эксперты не ждут нулей в графе «забитые мячи». Поставить на то, что в матче будет больше двух голов можно за 1.65 

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров