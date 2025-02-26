Айнтрахт - Байер, 1 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
1 марта в рамках 24-го тура чемпионата Германии по футболу во Франкфурте встретятся «Айнтрахт» и «Байер». Только леверкузенцы теоретически еще могут составить конкуренцию «Баварии» в борьбе за чемпионство. Любая потеря очков гостями в этом матче облегчит путь мюнхенского клуба к очередному титулу. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках букмекеров.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне)
01.03.2025, Сб
20:30 МСК
«Байер» (Леверкузен)
|П1 - 4.40
Турнир: Бундеслига, 24-й тур
Стадион: «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Айнтрахт»
|28
|13
|40
|114-153
|«Байер»
|40
|13
|28
|153-114
Последние пять игр «Айнтрахта»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Бавария»
4:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
16.02.2025
«Айнтрахт»
3:1
«Хольштайн»
Бундеслига
08.02.2025
«Боруссия М»
1:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
02.02.2025
«Айнтрахт»
1:1
«Вердер»
Бундеслига
30.01.2025
«Рома»
2:0
«Айнтрахт»
Лига Европы
Последние пять матчей «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.02.2025
|«Хольштайн»
0:2
«Байер»
Бундеслига
|15.02.2025
|«Байер»
0:0
«Бавария»
Бундеслига
|08.02.2025
|«Вольфсбург»
0:0
«Байер»
Бундеслига
|05.02.2025
|«Байер»
3:2 ДВ
«Кельн»
Кубок Германии
|02.02.2025
|«Байер»
3:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
Последние пять матчей «Айнтрахта» и «Байера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.10.2024
|«Байер»
2:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
|05.05.2024
|«Айнтрахт»
1:5
«Байер»
Бундеслига
|17.12.2023
|«Байер»
3:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
|08.04.2023
|«Байер»
3:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
|15.10.2022
|«Айнтрахт»
5:1
«Байер»
Бундеслига
После 23-х туров «Байер» идет вторым, отставая от лидирующих «Баварии» на восемь баллов. «Айнтрахт» на третьей строчке.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|23
|18
|4
|1
|69-19
|58
|2. Байер
|23
|14
|8
|1
|51-27
|50
|3. Айнтрахт
|23
|12
|6
|5
|49-33
|42
|4. Фрайбург
|23
|12
|3
|8
|34-36
|39
|5. Майнц
|23
|11
|5
|7
|37-24
|38
|6. Лейпциг
|23
|10
|8
|5
|38-31
|38
|7. Штутгарт
|23
|10
|6
|7
|41-34
|36
|8. Вольфсбург
|23
|9
|7
|7
|46-37
|34
|9. Боруссия М
|23
|10
|4
|9
|35-35
|34
|10. Боруссия Д
|23
|9
|5
|9
|43-38
|32
|11. Аугсбург
|23
|8
|7
|8
|27-35
|31
|12. Вердер
|23
|8
|6
|9
|35-47
|30
|13. Унион
|23
|6
|6
|11
|21-35
|24
|14. Хоффенхайм
|23
|5
|7
|11
|30-46
|22
|15. Санкт-Паули
|23
|6
|3
|14
|18-27
|21
|16. Хайденхайм
|23
|4
|3
|16
|27-47
|15
|17. Бохум
|23
|3
|6
|14
|22-47
|15
|18. Хольштайн
|23
|3
|4
|16
|34-59
|13
«Байер» не оставляет надежд на финише первенства побороться за титул. В позапрошлом туре леверкузенцы отняли очки у мюнхенцев (0:0), но необходимы и заочные успехи в соперничестве с лидером Бундеслиги.
Встречался сосем недавно с «Баварией и «Айнтрахт», в прошлом туре уступивший в Мюнхене (4:0). У команды из Франкфурта уже нет шансов догнать немецкого гранда, но за место в зоне Лиги чемпионов команда Дино Топпемеллера обязательно поборется.
По игре гости смотрятся в последнее время предпочтительней. На стороне «Байера» и статистика последних встреч с «Айнтрахтом». «Львы» выиграли матч первого круга на своем поле (2:1), а последний визит во Франкфурт завершился разгромом хозяев (1:5).
«Байер» имеет значительно больше шансов на победу. Учитывая, что больше «Байера» и «Айнтрахта» в Бундеслиге забивает только «Бавария», рискнем предположить, что и в этой встрече отличиться сможет каждый из соперников. Выбираем победу гостей с голами обеих команд.
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Встречу «Айнтрахт» - «Байер» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 3».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Айнтрахт»: Тута (дисквалификация). Кох, Матанович, Луне (травма)
«Байер»: Инкапье (дисквалификация). Белосьян, Терье, Телла (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Айнтрахт» - «Байер»:
|Позиция
|«Айнтрахт»
«Байер»
Позиция
|Вратарь
|1. Трапп
1. Градецки
Вратарь
|Защитник
|3. Теате
13. Артур
Защитник
|Защитник
|34. Коллинз
4. Та
Защитник
|Защитник
|5. Аменда
12. Тапсоба
Защитник
|Защитник
|13. Кристенсен
5. Эрмосо
Защитник
|Полузащитник
|20. Узун
30. Фримпонг
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Ларссон
24. Гарсия
Полузащитник
|Полузащитник
|6. Хойлунн
34. Джака
Полузащитник
|Полузащитник
|36. Кнауфф
10. Вирц
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гетце
19. Телла
Полузащитник
|Нападающий
|11. Этитике
14. Шик
Нападающий
|Главный тренер
|Дино Топпмеллер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Winline умножит сыгравшую ставку на победу хозяев на коэффициент 4.40. На гостей можно поставить за 1.72. Номинал сыгравшего пари на ничью букмекер рассчитает по кэфу 3.85.
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В линии Winline наиболее вероятным исходом, если судить по котировкам, является ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет умножена на 6.60. Победа гостей 1:2 идет за 7.40, 0:1 - за 7.80.
Встречу «Айнтрахт» - «Байер» в прямом эфире покажет телеканал «МАТЧ! Футбол 3». Текстовые трансляции можно найти на спортивных порталах.
Если судить по котировкам, то эксперты не ждут нулей в графе «забитые мячи». Поставить на то, что в матче будет больше двух голов можно за 1.65
Партнерский проект