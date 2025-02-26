Айнтрахт - Байер, 1 марта: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

«Байер» не оставляет надежд на финише первенства побороться за титул. В позапрошлом туре леверкузенцы отняли очки у мюнхенцев (0:0), но необходимы и заочные успехи в соперничестве с лидером Бундеслиги.

Встречался сосем недавно с «Баварией и «Айнтрахт», в прошлом туре уступивший в Мюнхене (4:0). У команды из Франкфурта уже нет шансов догнать немецкого гранда, но за место в зоне Лиги чемпионов команда Дино Топпемеллера обязательно поборется.

По игре гости смотрятся в последнее время предпочтительней. На стороне «Байера» и статистика последних встреч с «Айнтрахтом». «Львы» выиграли матч первого круга на своем поле (2:1), а последний визит во Франкфурт завершился разгромом хозяев (1:5).

«Байер» имеет значительно больше шансов на победу. Учитывая, что больше «Байера» и «Айнтрахта» в Бундеслиге забивает только «Бавария», рискнем предположить, что и в этой встрече отличиться сможет каждый из соперников. Выбираем победу гостей с голами обеих команд.