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25 апреля 14:08ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

Айнтрахт - Лейпциг, 26 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Битва за Лигу чемпионов в Бундеслиге
Руслан Ипполитов

Встреча команд из квартета сильнейших Бундеслиги обещает быть жаркой. Победа практически гарантирует «Айнтрахту» путевку в Лигу чемпионов, а «Лейпцигу» заметно облегчит выполнение задачи попадания в главный европейский клубный турнир. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне) 

26.04.2024, Сб

19:30 МСК

«РБ Лейпциг» (Лейпциг) 

П1 - 2.19

Х - 3.85

П2 - 3.00

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Турнир:  Бундеслига, 31-й тур

Стадион:  «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия)

Главный арбитр: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
 «Айнтрахт» 58724-26
«Лейпциг»78526-24

Последние пять матчей «Айнтрахта»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.04.2025«Аугсбург»

0:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

17.04.2025«Айнтрахт»

0:1

«Тоттенхэм»

Лига Европы

13.04.2025«Айнтрахт»

3:0

«Хайденхайм»

Бундеслига

10.04.2025«Тоттенхэм»

1:1

«Айнтрахт»

Лига Европы

05.04.2025«Вердер»

2:0

«Айнтрахт»

Бундеслига

Последние пять матчей «Лейпцига»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.04.2025«Лейпциг»

1:1

 «Хольштайн» 

Бундеслига

11.04.2025 «Вольфсбург» 

2:3

«Лейпциг»

Бундеслига

05.04.2025«Лейпциг»

3:1

«Хоффенхайм» 

Бундеслига

02.04.2025

 «Штутгарт» 

3:1

«Лейпциг»

Кубок Германии

29.03.2025 «Боруссия М» 

1:0

«Лейпциг»

Бундеслига

Последние пять матчей «Айнтрахта» и «Лейпцига»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.11.2024

«Лейпциг»

2:1

«Айнтрахт»

Бундеслига

04.12.2024«Лейпциг»

3:0

«Айнтрахт»

Кубок Германии

18.05.2024

«Айнтрахт»

2:2

«Лейпциг»

Бундеслига

13.01.2024

«Лейпциг»

0:1

«Айнтрахт»

Бундеслига

03.06.2023

«Лейпциг»

2:0

«Айнтрахт»

Кубок Германии

Турнирное положение

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Перед 31-м туром соперники занимают 3-4 места. Команда из Франкфурта впереди на три очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария30226287-2972
2. Байер301810264-3564
3. Айнтрахт30157858-4252
4. Лейпциг301310748-3849
5. Фрайбург301461043-4748
6. Майнц30138948-3647
7. Боруссия Д301361157-4745
8. Вердер301361148-5445
9. Боруссия М301351248-4644
10. Аугсбург301110933-4043
11. Штутгарт301181156-5041
12. Вольфсбург301091153-4739
13. Унион30981330-4435
14. Санкт-Паули30861626-3630
15. Хоффенхайм30791438-5530
16. Хайденхайм30642032-6022
17. Бохум30552029-6220
18. Хольштайн30471941-7119

Прогноз на матч

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Перед стартовым свистком есть впечатление, что все козыри в руках «Айнтрахта». У гостей больше очков и более выгодное турнирное положение. Они имеют право на ошибку и их стратегически вполне устроит ничья. Лазарет гостей не заполнен, в то время как «быки» испытывают определенные кадровые трудности в том числе и по причине большого количества травмированных. На стороне франкфуртцев и свое поле, и преданные трибуны, которые погонят игроков вперед.

«Айнтрахт» более ровно прошел турнирную дистанцию чемпионата, избежав падений, которые случались с «Лейпцигом». Возможно, удастся правильно использовать хозяевам и реваншистские настроения  после поражения, что два года назад нанесли им «быки» в финале Кубка Германии. Наш выбор - победа «Айнтрахта». Добавим общую результативность, которая совместными усилиями команд должна быть на приличном уровне и превысить два гола за матч.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу во Франкфурте в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 3»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рублей в месяц
WinlineГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Айнтрахт»: Луне (травма)

«Лейпциг»: Хенрихс, Шлагер, Нуса, Раум, Кампль (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Айнтрахт» - «Лейпциг»:

Позиция«Айнтрахт»

«Лейпциг»

Позиция

Вратарь40. Сантос

26. Вандевортд

Вратарь

Защитник3. Тута

23. Люкеба

Защитник

Защитник34. Коллинз

5. Битшиабу

Защитник

Защитник21. Браун

16. Клостерман

Защитник

Полузащитник13. Кристенсен

21. Неделькович

Защитник

Полузащитник35. Тута

17. Баку

Полузащитник

Полузащитник 16. Ларссон

14. Баумгартнер

Полузащитник 

Полузащитник 15. Скири

18. Вермерен

Полузащитник

Полузащитник 19. Баойя

13. Зайвальд

Полузащитник

Полузащитник27. Гетце

30. Шешко

Нападающий

Нападающий11. Этитике

11. Опенда

Нападающий

Главный тренерДино Топпмеллер

Жольт Лев

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Winline умножит на 3.00 номинал сыгравшей ставки на победу «Лейпцига». Коэффициент на хозяев - 2.19. Ничья котируется за 3.85.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Айнтрахт» - «Лейпциг»?

Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом называется ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 6.80

Где бесплатно смотреть матч «Айнтрахт» - «Лейпциг»?

Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу во Франкфурте в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров. 

Будет ли много голов в матче «Айнтрахт» - «Лейпциг»?

Аналитики Winline полагают, что в этой встрече зрители дождутся забитых мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.49. ТМ 3.0 - 2.02.

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