Айнтрахт - Лейпциг, 26 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Встреча команд из квартета сильнейших Бундеслиги обещает быть жаркой. Победа практически гарантирует «Айнтрахту» путевку в Лигу чемпионов, а «Лейпцигу» заметно облегчит выполнение задачи попадания в главный европейский клубный турнир. Разбираемся в предматчевых раскладах и котировках.
🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE
Турнир: Бундеслига, 31-й тур
Стадион: «Франкфурт Арена» (Франкфурт, Германия)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Айнтрахт»
|5
|8
|7
|24-26
|«Лейпциг»
|7
|8
|5
|26-24
Последние пять матчей «Айнтрахта»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.04.2025
|«Аугсбург»
0:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
|17.04.2025
|«Айнтрахт»
0:1
«Тоттенхэм»
Лига Европы
|13.04.2025
|«Айнтрахт»
3:0
«Хайденхайм»
Бундеслига
|10.04.2025
|«Тоттенхэм»
1:1
«Айнтрахт»
Лига Европы
|05.04.2025
|«Вердер»
2:0
«Айнтрахт»
Бундеслига
Последние пять матчей «Лейпцига»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.04.2025
|«Лейпциг»
1:1
«Хольштайн»
Бундеслига
|11.04.2025
|«Вольфсбург»
2:3
«Лейпциг»
Бундеслига
|05.04.2025
|«Лейпциг»
3:1
«Хоффенхайм»
Бундеслига
02.04.2025
«Штутгарт»
3:1
«Лейпциг»
Кубок Германии
|29.03.2025
|«Боруссия М»
1:0
«Лейпциг»
Бундеслига
Последние пять матчей «Айнтрахта» и «Лейпцига»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.11.2024
«Лейпциг»
2:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
|04.12.2024
|«Лейпциг»
3:0
«Айнтрахт»
Кубок Германии
18.05.2024
«Айнтрахт»
2:2
«Лейпциг»
Бундеслига
13.01.2024
«Лейпциг»
0:1
«Айнтрахт»
Бундеслига
03.06.2023
«Лейпциг»
2:0
«Айнтрахт»
Кубок Германии
Перед 31-м туром соперники занимают 3-4 места. Команда из Франкфурта впереди на три очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|30
|22
|6
|2
|87-29
|72
|2. Байер
|30
|18
|10
|2
|64-35
|64
|3. Айнтрахт
|30
|15
|7
|8
|58-42
|52
|4. Лейпциг
|30
|13
|10
|7
|48-38
|49
|5. Фрайбург
|30
|14
|6
|10
|43-47
|48
|6. Майнц
|30
|13
|8
|9
|48-36
|47
|7. Боруссия Д
|30
|13
|6
|11
|57-47
|45
|8. Вердер
|30
|13
|6
|11
|48-54
|45
|9. Боруссия М
|30
|13
|5
|12
|48-46
|44
|10. Аугсбург
|30
|11
|10
|9
|33-40
|43
|11. Штутгарт
|30
|11
|8
|11
|56-50
|41
|12. Вольфсбург
|30
|10
|9
|11
|53-47
|39
|13. Унион
|30
|9
|8
|13
|30-44
|35
|14. Санкт-Паули
|30
|8
|6
|16
|26-36
|30
|15. Хоффенхайм
|30
|7
|9
|14
|38-55
|30
|16. Хайденхайм
|30
|6
|4
|20
|32-60
|22
|17. Бохум
|30
|5
|5
|20
|29-62
|20
|18. Хольштайн
|30
|4
|7
|19
|41-71
|19
Перед стартовым свистком есть впечатление, что все козыри в руках «Айнтрахта». У гостей больше очков и более выгодное турнирное положение. Они имеют право на ошибку и их стратегически вполне устроит ничья. Лазарет гостей не заполнен, в то время как «быки» испытывают определенные кадровые трудности в том числе и по причине большого количества травмированных. На стороне франкфуртцев и свое поле, и преданные трибуны, которые погонят игроков вперед.
«Айнтрахт» более ровно прошел турнирную дистанцию чемпионата, избежав падений, которые случались с «Лейпцигом». Возможно, удастся правильно использовать хозяевам и реваншистские настроения после поражения, что два года назад нанесли им «быки» в финале Кубка Германии. Наш выбор - победа «Айнтрахта». Добавим общую результативность, которая совместными усилиями команд должна быть на приличном уровне и превысить два гола за матч.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу во Франкфурте в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 3»
|Видеотрансляция, HD
|Платная подписка 299 рублей в месяц
|Winline
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Айнтрахт»: Луне (травма)
«Лейпциг»: Хенрихс, Шлагер, Нуса, Раум, Кампль (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Айнтрахт» - «Лейпциг»:
|Позиция
|«Айнтрахт»
«Лейпциг»
Позиция
|Вратарь
|40. Сантос
26. Вандевортд
Вратарь
|Защитник
|3. Тута
23. Люкеба
Защитник
|Защитник
|34. Коллинз
5. Битшиабу
Защитник
|Защитник
|21. Браун
16. Клостерман
Защитник
|Полузащитник
|13. Кристенсен
21. Неделькович
Защитник
|Полузащитник
|35. Тута
17. Баку
Полузащитник
|Полузащитник
|16. Ларссон
14. Баумгартнер
Полузащитник
|Полузащитник
|15. Скири
18. Вермерен
Полузащитник
|Полузащитник
|19. Баойя
13. Зайвальд
Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гетце
30. Шешко
Нападающий
|Нападающий
|11. Этитике
11. Опенда
Нападающий
|Главный тренер
|Дино Топпмеллер
Жольт Лев
Главный тренер
Если отталкиваться от котировок, то наиболее вероятным исходом называется ничья 1:1. Сыгравшая ставка на такой счет будет рассчитана по коэффициенту 6.80.
Канал «МАТЧ! Футбол 3» покажет встречу во Франкфурте в прямом эфире. Следить за ходом событий можно и по текстовым трансляциям на спортивных порталах, и на ресурсах некоторых официальных букмекеров.
Аналитики Winline полагают, что в этой встрече зрители дождутся забитых мячей. Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.49. ТМ 3.0 - 2.02.
Партнерский проект