Айнтрахт - Лейпциг, 26 апреля: где смотреть матч Бундеслиги, прогноз, составы

Перед стартовым свистком есть впечатление, что все козыри в руках «Айнтрахта». У гостей больше очков и более выгодное турнирное положение. Они имеют право на ошибку и их стратегически вполне устроит ничья. Лазарет гостей не заполнен, в то время как «быки» испытывают определенные кадровые трудности в том числе и по причине большого количества травмированных. На стороне франкфуртцев и свое поле, и преданные трибуны, которые погонят игроков вперед.

«Айнтрахт» более ровно прошел турнирную дистанцию чемпионата, избежав падений, которые случались с «Лейпцигом». Возможно, удастся правильно использовать хозяевам и реваншистские настроения после поражения, что два года назад нанесли им «быки» в финале Кубка Германии. Наш выбор - победа «Айнтрахта». Добавим общую результативность, которая совместными усилиями команд должна быть на приличном уровне и превысить два гола за матч.