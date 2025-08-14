Тим Эллиотт — Кай Асакура, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Асакура не был в статусе мировой звезды при дебюте в UFC, но сразу получил титульный шанс ввиду некоторого кризиса в наилегчайшем дивизионе. И на таком уровне японец толком не впечатлил. При этом несколько последних лет он выступал в легчайшем дивизионе, а в UFC решил сосредоточиться на наилегчайшем, несмотря на то самое поражение от Пантожи.

Примечательно, что Эллиотт прошлый бой провел в легчайшей категории. Американцу в силу возраста всё тяжелее дается весогонка, но и он вернулся в наилегчайший дивизион. Чего же ждать от ветерана? Похоже, очередного поражения.

Эллиотт уже возрастной спортсмен, особенно по меркам наилегчайшего веса и тем более в сравнении с Асакурой. Более того, простой американца длится больше полутора лет, а это выглядит совсем критичным фактором. Представитель США и так никогда не был элитой UFC, а после такой паузы он наверняка предстанет чуть худшей версией себя.

Что касается конкретных навыков, то в стойке Асакура на голову сильнее. Он специализируется на работе на верхнем этаже и является топовым панчером с выраженным нокаутирующим потенциалом. Борьба — слабое место японца, но не настолько, чтобы им воспользовался Эллиотт, в пассиве которого шесть поражений сабмишенами.

Резюмируя, на стороне американца только пресловутый опыт, но аргументы в пользу Асакуры гораздо более весомые. И можно предположить, что заряженный японец сможет не только победить заржавевшего ветерана, но и сделать это досрочно. Вероятно, этого и ждут матчмейкеры UFC, подобравшие довольно удобного соперника для Асакуры.