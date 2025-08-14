Тим Эллиотт — Кай Асакура, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Основной кард турнира UFC 319 откроет рейтинговый поединок в наилегчайшем весе (до 56,7 кг) между американцем Тимом Эллиоттом и японцем Каем Асакурой. Кто из бывших претендентов на пояс окажется сильнее?
Эллиотт
Асакура
США
Страна
Япония
38
Возраст
31
34
Бои
26
20 (3 / 7 / 10)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (13 / 3 / 5)
13 (1 / 6 / 6)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
5 (3 / 1 / 1)
1
Ничьи
0
11
Место в рейтинге наилегчайшего дивизиона UFC
15
170
Рост (см)
173
167,5
Размах рук (см)
175
96,5
Размах ног (см)
94
В четвертом классе школы начал заниматься борьбой, впоследствии получил синий пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2009 года. С 2012-го по 2015-й бился в UFC, но затем покинул промоушен и стал первым чемпионом Titan FC в наилегчайшем весе. Защитив пояс дважды, в 2016 году вернулся в UFC и провел титульный бой с Деметриусом Джонсом, уступив в нем. В дальнейшем под эгидой промоушена одержал семь побед при шести поражениях. В последнем поединке в декабре 2023-го одолел Су Мудаэржи удушающим приемом в первом раунде в рамках легчайшего дивизиона.
В профессиональных ММА дебютировал в 2012-м, но регулярно выступает с 2015-го. Всю предыдущую карьеру провел в азиатских промоушенах. В 2020 году стал чемпионом Rizin FC в легчайшем весе, но не смог ни разу защитить его. В последнем поединке в декабре 2023 года вернул этот пояс благодаря победе над Хуаном Арчулетой техническим нокаутом во втором раунде. В июне прошлого года было объявлено о переходе Асакуры в UFC, после чего он освободил титул Rizin FC. В последнем поединке в декабре дебютировал в UFC, но уступил Александру Пантоже удушающим приемом во втором раунде в бою за чемпионский пояс.
Асакура не был в статусе мировой звезды при дебюте в UFC, но сразу получил титульный шанс ввиду некоторого кризиса в наилегчайшем дивизионе. И на таком уровне японец толком не впечатлил. При этом несколько последних лет он выступал в легчайшем дивизионе, а в UFC решил сосредоточиться на наилегчайшем, несмотря на то самое поражение от Пантожи.
Примечательно, что Эллиотт прошлый бой провел в легчайшей категории. Американцу в силу возраста всё тяжелее дается весогонка, но и он вернулся в наилегчайший дивизион. Чего же ждать от ветерана? Похоже, очередного поражения.
Эллиотт уже возрастной спортсмен, особенно по меркам наилегчайшего веса и тем более в сравнении с Асакурой. Более того, простой американца длится больше полутора лет, а это выглядит совсем критичным фактором. Представитель США и так никогда не был элитой UFC, а после такой паузы он наверняка предстанет чуть худшей версией себя.
Что касается конкретных навыков, то в стойке Асакура на голову сильнее. Он специализируется на работе на верхнем этаже и является топовым панчером с выраженным нокаутирующим потенциалом. Борьба — слабое место японца, но не настолько, чтобы им воспользовался Эллиотт, в пассиве которого шесть поражений сабмишенами.
Резюмируя, на стороне американца только пресловутый опыт, но аргументы в пользу Асакуры гораздо более весомые. И можно предположить, что заряженный японец сможет не только победить заржавевшего ветерана, но и сделать это досрочно. Вероятно, этого и ждут матчмейкеры UFC, подобравшие довольно удобного соперника для Асакуры.
Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет именно бой Эллиотт — Асакура.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
