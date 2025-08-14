Лерон Мерфи — Аарон Пико, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Мёрфи — обладатель одного из лучших действующих рекордов в UFC, но уровень оппозиции у него вырос совсем недавно. И в действиях англичанина по-прежнему есть немало изъянов, заметных на топовом уровне. В частности, он нередко проваливается в обороне, и пробить его в стойке вполне реалистично.

Однако в целом Мёрфи качественно держит удар и сам предпочитает работать именно на верхнем этаже. У него хороший тайминг и универсальная техника. Есть как нокаутирующий потенциал, так и навыки работы на очки. Но почему же букмекеры считают его аутсайдером предстоящего противостояния?

Дело в том, что Пико — мощный и яркий финишер. Борцовское прошлое не должно вводить в заблуждение — этот боец способен брутально нокаутировать и в стойке. При этом, разумеется, работа в партере у него тоже на высоком уровне. И у американца на бумаге действительно хороший потенциал стать звездой UFC. Вот только популярная проблема — средний уровень оппозиции Пико в Bellator был гораздо ниже, поэтому в некотором смысле он остается «темной лошадкой».

Резюмируя, понимаем букмекеров, которые считают новичка UFC фаворитом. Однако допускаем, что важность яркого дебюта может несколько сковать Пико. Да и смена соперника — не самая приятная история. Так что остановимся на тайминге боя — ждем полную трехраундовую дистанцию. При всем потенциале финишера американец вряд ли будет чрезмерно рисковать, а у Мёрфи есть необходимые навыки для того, чтобы затянуть бой, сбив прессинг оппонента.