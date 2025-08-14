Лерон Мерфи — Аарон Пико, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
У американца Аарона Пико был запланирован бой с Мовсаром Евлоевым на июльском турнире в Абу-Даби. Однако россиянин снялся из-за травмы, и представителю США назначили поединок на шоу UFC 319. Соперником будет англичанин Лерон Мёрфи. Чем завершится рейтинговое противостояние в полулегком весе (до 65,8 кг)?
Мёрфи
Пико
Англия
Страна
США
34
Возраст
28
17
Бои
17
16 (7 / 0 / 9)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (9 / 2 / 2)
0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (3 / 1 / 0)
1
Ничьи
0
6
Место в рейтинге полулегкого дивизиона UFC
—
175
Рост (см)
173
186,5
Размах рук (см)
179
99
Размах ног (см)
N/A
Занимался футболом, но из-за травмы колена в 16-летнем возрасте оставил этот вид спорта. Впоследствии начал тренировки по боксу, затем перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2016 года. В 2019-м стал чемпионом FCC в полулегком весе и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене дебютировал с ничьей с Зубайрой Тухуговым, после чего выиграл восемь боев подряд. В последнем поединке в апреле победил Джоша Эмметта единогласным решением судей.
В десятилетнем возрасте начал заниматься боксом и участвовать в турнирах по панкратиону. Затем построил профессиональную карьеру в вольной борьбе (на студенческом уровне также выступал в греко-римском стиле). Дважды становился призером юношеского чемпионата мира, выигрывал Гран-при, но не попал на Олимпиаду-2016, после чего перещел в MMA. Всю карьеру в смешанных единоборствах провел в Bellator, контракт с лигой завершился в начале 2025 года. На данный момент идет на серии из трех побед. В последнем поединке в феврале 2024-го нокаутировал Генри Корралеса в первом раунде.
Мёрфи — обладатель одного из лучших действующих рекордов в UFC, но уровень оппозиции у него вырос совсем недавно. И в действиях англичанина по-прежнему есть немало изъянов, заметных на топовом уровне. В частности, он нередко проваливается в обороне, и пробить его в стойке вполне реалистично.
Однако в целом Мёрфи качественно держит удар и сам предпочитает работать именно на верхнем этаже. У него хороший тайминг и универсальная техника. Есть как нокаутирующий потенциал, так и навыки работы на очки. Но почему же букмекеры считают его аутсайдером предстоящего противостояния?
Дело в том, что Пико — мощный и яркий финишер. Борцовское прошлое не должно вводить в заблуждение — этот боец способен брутально нокаутировать и в стойке. При этом, разумеется, работа в партере у него тоже на высоком уровне. И у американца на бумаге действительно хороший потенциал стать звездой UFC. Вот только популярная проблема — средний уровень оппозиции Пико в Bellator был гораздо ниже, поэтому в некотором смысле он остается «темной лошадкой».
Резюмируя, понимаем букмекеров, которые считают новичка UFC фаворитом. Однако допускаем, что важность яркого дебюта может несколько сковать Пико. Да и смена соперника — не самая приятная история. Так что остановимся на тайминге боя — ждем полную трехраундовую дистанцию. При всем потенциале финишера американец вряд ли будет чрезмерно рисковать, а у Мёрфи есть необходимые навыки для того, чтобы затянуть бой, сбив прессинг оппонента.
Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Мёрфи — Пико стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
