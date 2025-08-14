Ведомости
Брайан Баттл — Нурсултон Рузибоев, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Узбекистанец идет на серии из двух побед
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

В предварительном карде турнира UFC 319 пройдет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцем Брайаном Баттлом и узбекистанцем Нурсултоном Рузибоевым. Кто продлит победную серию?

Статистика

Свернуть

Баттл

 

Рузибоев

США

Страна

Узбекистан

30

Возраст

31

15

Бои

49

12 (4 / 5 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

36 (13 / 20 / 3)

2 (0 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

9 (1 / 1 / 7)

0

Ничьи

2

1

Без результата

2

185,5

Рост (см)

195,5

195,5

Размах рук (см)

193

108

Размах ног (см)

112

Брайан Баттл

Свернуть

В 21-летнем начал заниматься смешанными единоборствами. В профессиональных ММА выступает с 2019 года. В 2021-м стал чемпионом шоу The Ultimate Fighter и получил контракт с UFC. В дальнейшем в промоушене выиграл шесть боев, уступил в одном, еще один поединок остался без результата. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем бою в декабре одолел Рэнди Брауна раздельным решением судей. 

Нурсултон Рузибоев

Свернуть

В 11 лет начал заниматься карате, впоследствии освоил рукопашный бой и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, лучшее достижение — завоевание чемпионского пояса Open FC в среднем весе. В 2023-м подписал контракт с UFC, где выиграл два первых боя. Шел на серии из десяти побед в первых раундах, но уступил Хоакину Бакли единогласным решением судей. Затем выиграл два боя кряду. В последнем поединке в мае победил Дастина Штольцфуса единогласным решением судей.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа БаттлаПобеда РузибоеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI1,682,252,251,60

Прогноз на бой

Свернуть

Не совсем понятно, почему Рузибоев идет аутсайдером по котировкам букмекеров. На бумаге узбекистанец едва ли уступает сопернику в навыках. Оба, как правило, действует в клетке ярко и бескомпромиссно. Умеют рубиться в стойке, при этом могут доставить взаимные проблемы и в партере. В общем, искры стоит ждать уже с первых секунд.

При этом и Баттл, и Рузибоев не только часто финишируют оппонентов, но и сами обладают явными пробелами в защите. И с учетом их стилей можно предположить, что тот, кто первым воспользуется ошибками соперниками, сможет оформить досрочную победу. 

Букмекеры склоняются к тому, что поединок затянется. Мы же попробуем заиграть ставку на его досрочное завершение — такой маркет появится ближе к турниру. А при желании можно рискнуть и заодно воспользоваться высокими коэффициентами на Рузибоева.

Полный кард, где смотреть бой Баттл Рузибоев

Свернуть

Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Баттл Рузибоев стоит ожидать около 01:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Кинг Грин (США) — Диего Феррейра (Бразилия). Легкий вес;
  • Джеральд Мёршарт (США) — Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;
  • Джессика Андраде (Бразилия) — Лупита Годинес (Мексика). Женский минимальный вес;
  • Чейс Хупер (США) — Александр Эрнандес (США). Легкий вес;
  • Эдсон Барбоза (Бразилия) — Драккар Клозе (США). Легкий вес;
  • Брайан Баттл (США) — Нурсултон Рузибоев (Узбекистан). Средний вес;
  • Карине Силва (Бразилия) — Джейджей Олдрич (США). Женский наилегчайший вес;
  • Родриго Сезинандо (Бразилия) — Даниил Донченко (Украина) / Мэтт Диксон (США). Полусредний вес. Финал The Ultimate Fighter 33;
  • Алиби Идрис (Казахстан) — Джозеф Моралес (США). Наилегчайший вес. Финал The Ultimate Fighter 33.

