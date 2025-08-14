Брайан Баттл — Нурсултон Рузибоев, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Не совсем понятно, почему Рузибоев идет аутсайдером по котировкам букмекеров. На бумаге узбекистанец едва ли уступает сопернику в навыках. Оба, как правило, действует в клетке ярко и бескомпромиссно. Умеют рубиться в стойке, при этом могут доставить взаимные проблемы и в партере. В общем, искры стоит ждать уже с первых секунд.

При этом и Баттл, и Рузибоев не только часто финишируют оппонентов, но и сами обладают явными пробелами в защите. И с учетом их стилей можно предположить, что тот, кто первым воспользуется ошибками соперниками, сможет оформить досрочную победу.

Букмекеры склоняются к тому, что поединок затянется. Мы же попробуем заиграть ставку на его досрочное завершение — такой маркет появится ближе к турниру. А при желании можно рискнуть и заодно воспользоваться высокими коэффициентами на Рузибоева.