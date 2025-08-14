Брайан Баттл — Нурсултон Рузибоев, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В предварительном карде турнира UFC 319 пройдет поединок в среднем весе (до 83,9 кг) между американцем Брайаном Баттлом и узбекистанцем Нурсултоном Рузибоевым. Кто продлит победную серию?
Баттл
Рузибоев
США
Страна
Узбекистан
30
Возраст
31
15
Бои
49
12 (4 / 5 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
36 (13 / 20 / 3)
2 (0 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (1 / 1 / 7)
0
Ничьи
2
1
Без результата
2
185,5
Рост (см)
195,5
195,5
Размах рук (см)
193
108
Размах ног (см)
112
В 21-летнем начал заниматься смешанными единоборствами. В профессиональных ММА выступает с 2019 года. В 2021-м стал чемпионом шоу The Ultimate Fighter и получил контракт с UFC. В дальнейшем в промоушене выиграл шесть боев, уступил в одном, еще один поединок остался без результата. На данный момент идет на серии из двух побед. В последнем бою в декабре одолел Рэнди Брауна раздельным решением судей.
В 11 лет начал заниматься карате, впоследствии освоил рукопашный бой и смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2014 года, лучшее достижение — завоевание чемпионского пояса Open FC в среднем весе. В 2023-м подписал контракт с UFC, где выиграл два первых боя. Шел на серии из десяти побед в первых раундах, но уступил Хоакину Бакли единогласным решением судей. Затем выиграл два боя кряду. В последнем поединке в мае победил Дастина Штольцфуса единогласным решением судей.
Не совсем понятно, почему Рузибоев идет аутсайдером по котировкам букмекеров. На бумаге узбекистанец едва ли уступает сопернику в навыках. Оба, как правило, действует в клетке ярко и бескомпромиссно. Умеют рубиться в стойке, при этом могут доставить взаимные проблемы и в партере. В общем, искры стоит ждать уже с первых секунд.
При этом и Баттл, и Рузибоев не только часто финишируют оппонентов, но и сами обладают явными пробелами в защите. И с учетом их стилей можно предположить, что тот, кто первым воспользуется ошибками соперниками, сможет оформить досрочную победу.
Букмекеры склоняются к тому, что поединок затянется. Мы же попробуем заиграть ставку на его досрочное завершение — такой маркет появится ближе к турниру. А при желании можно рискнуть и заодно воспользоваться высокими коэффициентами на Рузибоева.
Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Бой Баттл — Рузибоев стоит ожидать около 01:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
