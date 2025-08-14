Джефф Нил — Карлос Пратес, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Оба спортсмена предпочитают работать в стойке. Но если Нил может подключать борьбу, то от Пратеса такого вряд ли стоит ждать. Бразилец — амбассадор жестких разборок на верхнем этаже. У него высокий нокаутирующий потенциал, агрессивный стиль и хороший ударный тайминг. И есть сомнения в том, что более возрастной американец выдержит такой напор.

Нила уже разбирали и в стойке, и в партере — и не похоже, что он способен заметно прогрессировать в дальнейшем. Потенциал Пратеса на данный момент выглядит гораздо выше, а мотивация закрыть последнее поражение наверняка добавит ему азарт. Полагаем, в итоге это приведет к досрочной победе бразильца — вероятно, вновь нокаутом.