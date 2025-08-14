Джефф Нил — Карлос Пратес, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцем Джеффом Нилом и бразильцем Карлосом Пратесом. Кто укрепит позиции в дивизионе?
Нил
Пратес
США
Страна
Бразилия
34
Возраст
31
22
Бои
28
16 (10 / 2 / 4)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
21 (16 / 3 / 2)
6 (1 / 2 / 3)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
7 (2 / 3 / 2)
11
Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC
12
180,5
Рост (см)
185,5
190,5
Размах рук (см)
198
104
Размах ног (см)
110,5
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 года. В 2017-м бился за пояс XKO в среднем весе, но уступил. Вскоре выиграл Претендентскую серию Дэйны Уайта и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал восемь побед при четырех поражениях. В последнем поединке в октябре одолел Рафаэля дос Аньоса техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы колена.
В профессиональных MMA выступает с 2012 года. Был чемпионом SFT в полусреднем весе. В 2023 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена выиграл первые четыре боя нокаутами. Однако в последнем поединке в апреле уступил Иэну Мачадо Гэрри единогласным решением судей, прервав серию из 11 побед.
Оба спортсмена предпочитают работать в стойке. Но если Нил может подключать борьбу, то от Пратеса такого вряд ли стоит ждать. Бразилец — амбассадор жестких разборок на верхнем этаже. У него высокий нокаутирующий потенциал, агрессивный стиль и хороший ударный тайминг. И есть сомнения в том, что более возрастной американец выдержит такой напор.
Нила уже разбирали и в стойке, и в партере — и не похоже, что он способен заметно прогрессировать в дальнейшем. Потенциал Пратеса на данный момент выглядит гораздо выше, а мотивация закрыть последнее поражение наверняка добавит ему азарт. Полагаем, в итоге это приведет к досрочной победе бразильца — вероятно, вновь нокаутом.
Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Нил — Пратес стоит ожидать около 06:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
