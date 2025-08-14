Ведомости
Джефф Нил — Карлос Пратес, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Букмекеры не верят в американца на фоне бразильца-нокаутера
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

В основном карде ближайшего турнира UFC пройдет рейтинговый поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между американцем Джеффом Нилом и бразильцем Карлосом Пратесом. Кто укрепит позиции в дивизионе?

Статистика

Свернуть

Нил

 

Пратес

США

Страна

Бразилия

34

Возраст

31

22

Бои

28

16 (10 / 2 / 4)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

21 (16 / 3 / 2)

6 (1 / 2 / 3)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

7 (2 / 3 / 2)

11

Место в рейтинге полусреднего дивизиона UFC

12

180,5

Рост (см)

185,5

190,5

Размах рук (см)

198

104

Размах ног (см)

110,5

Джефф Нил

Свернуть

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 года. В 2017-м бился за пояс XKO в среднем весе, но уступил. Вскоре выиграл Претендентскую серию Дэйны Уайта и перешел в UFC. В сильнейшем промоушене одержал восемь побед при четырех поражениях. В последнем поединке в октябре одолел Рафаэля дос Аньоса техническим нокаутом в первом раунде из-за травмы колена.

Карлос Пратес

Свернуть

В профессиональных MMA выступает с 2012 года. Был чемпионом SFT в полусреднем весе. В 2023 году победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. Под эгидой промоушена выиграл первые четыре боя нокаутами. Однако в последнем поединке в апреле уступил Иэну Мачадо Гэрри единогласным решением судей, прервав серию из 11 побед.

Прогноз на бой

Свернуть

Оба спортсмена предпочитают работать в стойке. Но если Нил может подключать борьбу, то от Пратеса такого вряд ли стоит ждать. Бразилец — амбассадор жестких разборок на верхнем этаже. У него высокий нокаутирующий потенциал, агрессивный стиль и хороший ударный тайминг. И есть сомнения в том, что более возрастной американец выдержит такой напор.

Нила уже разбирали и в стойке, и в партере — и не похоже, что он способен заметно прогрессировать в дальнейшем. Потенциал Пратеса на данный момент выглядит гораздо выше, а мотивация закрыть последнее поражение наверняка добавит ему азарт. Полагаем, в итоге это приведет к досрочной победе бразильца — вероятно, вновь нокаутом.

Полный кард, где смотреть бой Нил Пратес

Свернуть

Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Нил Пратес стоит ожидать около 06:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Кинг Грин (США) — Диего Феррейра (Бразилия). Легкий вес;
  • Джеральд Мёршарт (США) — Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;
  • Джессика Андраде (Бразилия) — Лупита Годинес (Мексика). Женский минимальный вес;
  • Чейс Хупер (США) — Александр Эрнандес (США). Легкий вес;
  • Эдсон Барбоза (Бразилия) — Драккар Клозе (США). Легкий вес;
  • Брайан Баттл (США) — Нурсултон Рузибоев (Узбекистан). Средний вес;
  • Карине Силва (Бразилия) — Джейджей Олдрич (США). Женский наилегчайший вес;
  • Родриго Сезинандо (Бразилия) — Даниил Донченко (Украина) / Мэтт Диксон (США). Полусредний вес. Финал The Ultimate Fighter 33;
  • Алиби Идрис (Казахстан) — Джозеф Моралес (США). Наилегчайший вес. Финал The Ultimate Fighter 33.

