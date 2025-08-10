Ведомости
Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев, 17 августа: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Букмекеры считают уроженца Чечни явным фаворитом
Александр Бокулёв
Источник: UFC Eurasia
Источник: UFC Eurasia

Главным событием турнира UFC 319 станет титульный поединок в среднем весе (до 83,9 кг). Южноафриканец Дрикус дю Плесси будет защищать чемпионский пояс, на который претендует представитель ОАЭ Хамзат Чимаев. Сумеет ли уроженец Чечни добраться до вершины?

Статистика

Свернуть

дю Плесси

 

Чимаев

ЮАР

Страна

ОАЭ

31

Возраст

31

25

Бои

14

23 (9 / 11 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (6 / 6 / 2)

2 (1 / 1 / 0)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

0

Чемпион

Место в рейтинге среднего дивизиона UFC

3

185,5

Рост (см)

188

193

Размах рук (см)

190,5

109

Размах ног (см)

101,5

Дрикус дю Плесси

Свернуть

В пять лет начал заниматься дзюдо, затем перешел в кикбоксинг, где добрался до черного пояса второй степени. Бросил учебу в университете на последнем курсе ради карьеры в смешанных единоборствах. В профессиональных MMA выступает с 2013 года, становился чемпионом EFC в средней и полусредней категориях, завоевывал пояс KSW в полусреднем весе. С 2020-го бьется в UFC, выиграл все восемь боев под эгидой организации. 

В январе 2024-го победил Шона Стрикленда раздельным решением судей и стал чемпионом в среднем весе. Впервые защитил титул, финишировав Исраэля Адесанью болевым приемом. В последнем бою в феврале единогласным решением судей одолел Стрикленда в реванше. Всего на данный момент дю Плесси идет на серии из 11 побед. На данный момент занимает четвертое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Хамзат Чимаев

Свернуть

Уроженец Чечни, в 18-летнем возрасте эмигрировал с семьей в Швецию. С пяти лет занимался борьбой, впоследствии несколько раз стал чемпионом Швеции по вольной борьбе. В профессиональных MMA выступает с 2018 года, имеет опыт боев в полусредней и средней весовых категориях. В 2020-м дебютировал в UFC, под эгидой промоушена выиграл все восемь поединков. В последнем бою в октябре одолел Роберта Уиттакера болевым приемом в первом раунде. Чимаев владеет рекордами UFC по самым быстрым сериям из двух (10 дней) и трех (66) побед подряд.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа дю ПлессиПобеда ЧимаеваТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,331,351,752,02

Прогноз на бой

Свернуть

На бумаге это выдающийся поединок — потенциально один из ярчайших в году. Да, всё может закончиться очень быстро, но не факт, что произойдет именно так. Фирменного агрессивного натиска с первых же секунд от Чимаева ждут не только зрители, но и дю Плесси. И у южноафриканца есть свои козыри, которые могут сбить стартовый прессинг соперника.

В первую очередь у претендента стоит выделить физическую мощь, которая во многом уникальна для среднего дивизиона. И дю Плесси — один из немногих бойцов, которые потенциально способны сдерживать брутальный напор Чимаева дольше считанных минут. Все-таки действующий чемпион — очень крепкий и физически сильный спортсмен с низким центром тяжести, которого непросто перевести в партер. Вдобавок стиль дю Плесси во многом хаотичен, что делает его собственные атаки не только жесткими, но и непредсказуемыми.

Чимаев же наверняка быстро сделает ставку на фирменную борьбу, не рискуя идти в размены в стойке. Задача представителя ОАЭ — задавить дю Плесси и выполнить тейкдаун. Если не получится оформить финиш или закрепить контроль, придется повторять переводы и вытягивать все силы из оппонента. Проблема в том, что выносливость самого Чимаева вызывает вопросы — особенно на потенциальной дистанции в пять раундов.

Вот и получается, что шансы дю Плесси, скорее, скрываются в более поздних отрезках. Если, конечно, до них он продержится и сам сохранит силы. Букмекеры в такой сценарий не верят и ждут, что уроженец Чечни вновь оформит досрочную победу. Понять их можно, но всё же верится в то, что южноафриканец окажет достойное сопротивление номинальному фавориту. Предположим, что первый раунд оба бойца переживут и доберутся как минимум до второго. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к турниру.

Полный кард, где смотреть бой дю Плесси Чимаев

Свернуть

Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой дю Плесси Чимаев стоит ожидать около 07:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

  • Дрикус дю Плесси (ЮАР) Хамзат Чимаев (ОАЭ). Средний вес. Титульный бой;
  • Лерой Мёрфи (Англия) Аарон Пико (США). Полулегкий вес;
  • Джефф Нил (США) — Карлос Пратес (Бразилия). Полусредний вес;
  • Джаред Каннонир (США) — Майкл Пейдж (Англия). Средний вес;
  • Тим Эллиотт (США) — Кай Асакура (Япония). Наилегчайший вес;

Прелимы

  • Кинг Грин (США) — Диего Феррейра (Бразилия). Легкий вес;
  • Джеральд Мёршарт (США) — Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;
  • Джессика Андраде (Бразилия) — Лупита Годинес (Мексика). Женский минимальный вес;
  • Чейс Хупер (США) — Александр Эрнандес (США). Легкий вес;
  • Эдсон Барбоза (Бразилия) — Драккар Клозе (США). Легкий вес;
  • Брайан Баттл (США) — Нурсултон Рузибоев (Узбекистан). Средний вес;
  • Карине Силва (Бразилия) — Джейджей Олдрич (США). Женский наилегчайший вес;
  • Родриго Сезинандо (Бразилия) — Даниил Донченко (Украина) / Мэтт Диксон (США). Полусредний вес. Финал The Ultimate Fighter 33;
  • Алиби Идрис (Казахстан) — Джозеф Моралес (США). Наилегчайший вес. Финал The Ultimate Fighter 33.

