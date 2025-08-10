Дрикус дю Плесси — Хамзат Чимаев, 17 августа: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

На бумаге это выдающийся поединок — потенциально один из ярчайших в году. Да, всё может закончиться очень быстро, но не факт, что произойдет именно так. Фирменного агрессивного натиска с первых же секунд от Чимаева ждут не только зрители, но и дю Плесси. И у южноафриканца есть свои козыри, которые могут сбить стартовый прессинг соперника.

В первую очередь у претендента стоит выделить физическую мощь, которая во многом уникальна для среднего дивизиона. И дю Плесси — один из немногих бойцов, которые потенциально способны сдерживать брутальный напор Чимаева дольше считанных минут. Все-таки действующий чемпион — очень крепкий и физически сильный спортсмен с низким центром тяжести, которого непросто перевести в партер. Вдобавок стиль дю Плесси во многом хаотичен, что делает его собственные атаки не только жесткими, но и непредсказуемыми.

Чимаев же наверняка быстро сделает ставку на фирменную борьбу, не рискуя идти в размены в стойке. Задача представителя ОАЭ — задавить дю Плесси и выполнить тейкдаун. Если не получится оформить финиш или закрепить контроль, придется повторять переводы и вытягивать все силы из оппонента. Проблема в том, что выносливость самого Чимаева вызывает вопросы — особенно на потенциальной дистанции в пять раундов.

Вот и получается, что шансы дю Плесси, скорее, скрываются в более поздних отрезках. Если, конечно, до них он продержится и сам сохранит силы. Букмекеры в такой сценарий не верят и ждут, что уроженец Чечни вновь оформит досрочную победу. Понять их можно, но всё же верится в то, что южноафриканец окажет достойное сопротивление номинальному фавориту. Предположим, что первый раунд оба бойца переживут и доберутся как минимум до второго. Соответствующий маркет появится у букмекеров ближе к турниру.