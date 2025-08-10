Ведомости
Джаред Каннонир — Майкл Пейдж, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Англичанин возвращается после победы над Шарой Буллетом
Александр Бокулёв
Источник: UFC Europe
Источник: UFC Europe

Англичанин Майкл Пейдж входит в топ-15 полусреднего дивизиона UFC (до 77,1 кг), но на 319-м номерном турнире промоушена выступит в среднем весе (до 83,9 кг). Его соперником будет опытный американец Джаред Каннонир. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?

Статистика

Статистика

Каннонир

 

Пейдж

США

Страна

Англия

41

Возраст

38

26

Бои

26

18 (11 / 2 / 5)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

23 (13 / 3 / 7)

8 (3 / 0 / 5)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (1 / 0 / 2)

8 (средний дивизион)

Место в рейтинге UFC

15 (полусредний дивизион)

180,5

Рост (см)

190,5

197

Размах рук (см)

200,5

105,5

Размах ног (см)

106,5

Джаред Каннонир

Свернуть

Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джису, в профессиональных MMA выступает с 2011 года. Был чемпионом AFC в тяжелом весе, в 2016-м выиграл шоу The Ultimate Fighter в полутяжелой категории и подписал контракт с UFC. С 2018 года выступает в среднем дивизионе, в июле 2022-го бился за чемпионский пояс, но уступил Исраэлю Адесанье. После этого одержал две победы, однако затем потерпел два поражения подряд. В последнем поединке в феврале прервал эту серию, нокаутировав Грегори Родригеса в четвертом раунде.

Майкл Пейдж

Майкл Пейдж

В трехлетнем возрасте начал заниматься кикбоксингом, в этом виде спорта стал чемпионом мира и обладателем черного пояса пятого дана. Также на профессиональном уровне провел один бой в кикбоксинге и два — в боксе. Во всех трех одержал победы. В профессиональных MMA выступает с 2012 года. Большую часть карьеры провел в Bellator, где проиграл лишь дважды — в полуфинале Гран-при и в бою за временный пояс в полусреднем весе. В марте прошлого года дебютировал в UFC с победы единогласным решением судей над Кевином Холландом. Затем аналогичным методом уступил Иэну Мачадо Гэрри. В последнем поединке в феврале единогласным решение рефери победил Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет.

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа КаннонираПобеда ПейджаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI2,521,553,251,32

Прогноз на бой

Свернуть

Пейдж обвинил Ислама Махачева в том, что россиянин застопорил полусредний дивизион. Сам англичанин в итоге проведет второй подряд поединок в средней категории. И соперник не из легких — мощный Каннонир, который имеет опыт выступлений даже в тяжелом весе. Брутальной физической силы в американце по-прежнему, хотя скорость и тайминг с возрастом явно проседают.

Пожалуй, главная задача Пейджа — как раз измотать оппонента постоянным и непредсказуемым движением, по максимуму используя свой самобытный стиль. Все-таки англичанин — обладатель шикарной ударной техники, подобрать ключи к которой крайне сложно. При этом и нокаутирующий потенциал Пейджа высок.

В общем, перебить англичанина по очкам Каннониру вряд ли удастся. Вероятно, его главный шанс — нокаутировать Пейджа. Однако мастерства, в том числе в защите, бывшей звезде Bellator должно хватить для того, чтобы минимизировать такие риски. Партер же в этом противостоянии мы вряд ли увидим — это не стихия обоих спортсменов.

Резюмируя, видим смысл заиграть простую ставку на победу Пейджа по вполне рабочим коэффициентам.

Полный кард, где смотреть бой Каннонир Пейдж

Свернуть

Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Каннонир Пейдж стоит ожидать около 06:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.

Основной кард

Прелимы

  • Кинг Грин (США) — Диего Феррейра (Бразилия). Легкий вес;
  • Джеральд Мёршарт (США) — Михал Олексейчук (Польша). Средний вес;
  • Джессика Андраде (Бразилия) — Лупита Годинес (Мексика). Женский минимальный вес;
  • Чейс Хупер (США) — Александр Эрнандес (США). Легкий вес;
  • Эдсон Барбоза (Бразилия) — Драккар Клозе (США). Легкий вес;
  • Брайан Баттл (США) — Нурсултон Рузибоев (Узбекистан). Средний вес;
  • Карине Силва (Бразилия) — Джейджей Олдрич (США). Женский наилегчайший вес;
  • Родриго Сезинандо (Бразилия) — Даниил Донченко (Украина) / Мэтт Диксон (США). Полусредний вес. Финал The Ultimate Fighter 33;
  • Алиби Идрис (Казахстан) — Джозеф Моралес (США). Наилегчайший вес. Финал The Ultimate Fighter 33.

