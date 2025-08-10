Джаред Каннонир — Майкл Пейдж, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Партнерский проект
Англичанин Майкл Пейдж входит в топ-15 полусреднего дивизиона UFC (до 77,1 кг), но на 319-м номерном турнире промоушена выступит в среднем весе (до 83,9 кг). Его соперником будет опытный американец Джаред Каннонир. Кто окажется сильнее в этом противостоянии?
Каннонир
Пейдж
США
Страна
Англия
41
Возраст
38
26
Бои
26
18 (11 / 2 / 5)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
23 (13 / 3 / 7)
8 (3 / 0 / 5)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (1 / 0 / 2)
8 (средний дивизион)
Место в рейтинге UFC
15 (полусредний дивизион)
180,5
Рост (см)
190,5
197
Размах рук (см)
200,5
105,5
Размах ног (см)
106,5
Обладатель пурпурного пояса по бразильскому джиу-джису, в профессиональных MMA выступает с 2011 года. Был чемпионом AFC в тяжелом весе, в 2016-м выиграл шоу The Ultimate Fighter в полутяжелой категории и подписал контракт с UFC. С 2018 года выступает в среднем дивизионе, в июле 2022-го бился за чемпионский пояс, но уступил Исраэлю Адесанье. После этого одержал две победы, однако затем потерпел два поражения подряд. В последнем поединке в феврале прервал эту серию, нокаутировав Грегори Родригеса в четвертом раунде.
В трехлетнем возрасте начал заниматься кикбоксингом, в этом виде спорта стал чемпионом мира и обладателем черного пояса пятого дана. Также на профессиональном уровне провел один бой в кикбоксинге и два — в боксе. Во всех трех одержал победы. В профессиональных MMA выступает с 2012 года. Большую часть карьеры провел в Bellator, где проиграл лишь дважды — в полуфинале Гран-при и в бою за временный пояс в полусреднем весе. В марте прошлого года дебютировал в UFC с победы единогласным решением судей над Кевином Холландом. Затем аналогичным методом уступил Иэну Мачадо Гэрри. В последнем поединке в феврале единогласным решение рефери победил Шарабутдина Магомедова, известного как Шара Буллет.
Пейдж обвинил Ислама Махачева в том, что россиянин застопорил полусредний дивизион. Сам англичанин в итоге проведет второй подряд поединок в средней категории. И соперник не из легких — мощный Каннонир, который имеет опыт выступлений даже в тяжелом весе. Брутальной физической силы в американце по-прежнему, хотя скорость и тайминг с возрастом явно проседают.
Пожалуй, главная задача Пейджа — как раз измотать оппонента постоянным и непредсказуемым движением, по максимуму используя свой самобытный стиль. Все-таки англичанин — обладатель шикарной ударной техники, подобрать ключи к которой крайне сложно. При этом и нокаутирующий потенциал Пейджа высок.
В общем, перебить англичанина по очкам Каннониру вряд ли удастся. Вероятно, его главный шанс — нокаутировать Пейджа. Однако мастерства, в том числе в защите, бывшей звезде Bellator должно хватить для того, чтобы минимизировать такие риски. Партер же в этом противостоянии мы вряд ли увидим — это не стихия обоих спортсменов.
Резюмируя, видим смысл заиграть простую ставку на победу Пейджа по вполне рабочим коэффициентам.
Турнир UFC 319 пройдет на арене «United Center» в Чикаго (штат Иллинойс, США). Шоу стартует в воскресенье, 17 августа, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому соглавный бой Каннонир — Пейдж стоит ожидать около 06:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке) и легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей). На телевидении «Матч! Боец» будет транслировать шоу целиком, а на федеральном «Матч ТВ» покажут только основной кард.
Основной кард
Прелимы