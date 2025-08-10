Джаред Каннонир — Майкл Пейдж, 17 августа: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Пейдж обвинил Ислама Махачева в том, что россиянин застопорил полусредний дивизион. Сам англичанин в итоге проведет второй подряд поединок в средней категории. И соперник не из легких — мощный Каннонир, который имеет опыт выступлений даже в тяжелом весе. Брутальной физической силы в американце по-прежнему, хотя скорость и тайминг с возрастом явно проседают.

Пожалуй, главная задача Пейджа — как раз измотать оппонента постоянным и непредсказуемым движением, по максимуму используя свой самобытный стиль. Все-таки англичанин — обладатель шикарной ударной техники, подобрать ключи к которой крайне сложно. При этом и нокаутирующий потенциал Пейджа высок.

В общем, перебить англичанина по очкам Каннониру вряд ли удастся. Вероятно, его главный шанс — нокаутировать Пейджа. Однако мастерства, в том числе в защите, бывшей звезде Bellator должно хватить для того, чтобы минимизировать такие риски. Партер же в этом противостоянии мы вряд ли увидим — это не стихия обоих спортсменов.

Резюмируя, видим смысл заиграть простую ставку на победу Пейджа по вполне рабочим коэффициентам.