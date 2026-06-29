Англия - ДР Конго, 1 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Матч Англии и Хорватии украсил первый тур мирового первенства. Подопечные Тухеля дважды выходили вперед в первом тайме благодаря дублю Харри Кейна, однако балканцы оба раза восстанавливали паритет, демонстрируя завидную волю. Тем не менее удержать заданный темп до финального свистка хорватам не удалось — после перерыва забивали только британцы, доведя счет до 4:2 в свою пользу.

Куда более скупой на события выдалась игра в Фоксборо: в отличие от феерии стартового тура, здесь зрители голов не увидели. Англичане владели мячом почти 80 процентов игрового времени, но так и не взломали плотные оборонительные редуты сборной Ганы. Африканцы действовали предельно собранно у своей штрафной и сами несколько раз огрызались опасными контрвыпадами. Ближе всего к голу британцы были на 86-й минуте — удар О'Райлли сотряс перекладину, а Кейн с линии вратарской не сумел переправить мяч в пустой угол.

В третьем туре британцы столкнулись с отчаянным сопротивлением со стороны панамцев, но все-таки дожали андердога во втором тайме. Голы Беллингема и Кейна обеспечили фавориту сухую победу и итоговое первое место в группе.

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