Англия - ДР Конго, 1 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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В среду, 1 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Один из главных фаворитов турнира, сборная Англии, встретится с командой-сенсацией ЧМ-2026 - Конго. Мониторим линии крупнейших букмекеров на игру в поиске перспективных опций для пари.
Матч Англии и Хорватии украсил первый тур мирового первенства. Подопечные Тухеля дважды выходили вперед в первом тайме благодаря дублю Харри Кейна, однако балканцы оба раза восстанавливали паритет, демонстрируя завидную волю. Тем не менее удержать заданный темп до финального свистка хорватам не удалось — после перерыва забивали только британцы, доведя счет до 4:2 в свою пользу.
Куда более скупой на события выдалась игра в Фоксборо: в отличие от феерии стартового тура, здесь зрители голов не увидели. Англичане владели мячом почти 80 процентов игрового времени, но так и не взломали плотные оборонительные редуты сборной Ганы. Африканцы действовали предельно собранно у своей штрафной и сами несколько раз огрызались опасными контрвыпадами. Ближе всего к голу британцы были на 86-й минуте — удар О'Райлли сотряс перекладину, а Кейн с линии вратарской не сумел переправить мяч в пустой угол.
В третьем туре британцы столкнулись с отчаянным сопротивлением со стороны панамцев, но все-таки дожали андердога во втором тайме. Голы Беллингема и Кейна обеспечили фавориту сухую победу и итоговое первое место в группе.
Последние пять матчей сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.06.2026
|Панама
0:2
Англия
ЧМ-2026
|23.06.2026
|Англия
0:0
Гана
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Англия
4:2
Хорватия
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Англия
3:0
Коста-Рика
Товарищеский матч
|06.06.2026
|Англия
1:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
Сборная Демократической Республики Конго второй раз в истории принимает участие в чемпионате мира по футболу, но многие события проживает впервые. Первый гол и первое очко в финальной стадии пришлись на стартовый матч с Португалией, а первая победа, над Узбекистаном, привела к первому же выходу африканцев в плей-офф.
Как бы ни закончился матч со сборной Англии, свою миссию на Кубке мира конголезцы уже могут считать выполненной. На родину они в любом случае вернутся национальными героями. А значит, в 1/16 финала можно раскрепоститься и постараться сыграть в свой лучший футбол.
Последние пять матчей сборной ДР Конго:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.06.2026
|ДР Конго
3:1
Узбекистан
ЧМ-2026
|24.06.2026
|Колумбия
1:0
ДР Конго
ЧМ-2026
|17.06.2026
|Португалия
1:1
ДР Конго
ЧМ-2026
|09.06.2026
|ДР Конго
1:2
Чили
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Дания
0:0
ДР Конго
Товарищеский матч
Ранее команды не встречались.
Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Англии и ДР Конго.
Консервативный. Сборная ДР Конго уже прыгнула выше головы в Америке. Класс англичан объективно выше. Нет сомнений, что они внимательно разберут сенсационную ничью африканцев в первом туре и не допустят ошибок португальцев. В линии Марафона победа фаворита идет за 1.28.
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Сбалансированный. Если англичане побеждают, то, как правило с разницей от двух мячей. За последние 10 матчей таких убедительных успехов у них было шесть при всего одной минимальной виктории. Это повод заглянуть на рынок фор. В «Бетбум» оформить пари на победу Англии с форой (-1.5) можно с коэффициентом 1.85.
Рискованный. Обе команды мало пропускают. У англичан на дистанции в 10 матчей этот показатель составляет 0.4 гола за игру, у конголезцев - 0.7. Британцы собрали семь «сухарей» за это время, африканцы - четыре. А «низовых» результатов за это время у обеих команд набралось по семь. Так что тотал меньше 2.5 тут вовсе не выглядит заведомо невозможным сценарием. Самый выгодный коэффициент на этот исход мы обнаружили в Марафоне (1.92).
Исходя из всего вышесказанного, наиболее вероятной нам представляется победа Англии со счетом 2:0. Коэффициенты на этот исход у ведущих букмекеров России приближаются к 5.00.
Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Англии.