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Англия - ДР Конго, 1 июля: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Конголезская сказка подошла к концу?
Валентин Васильев

Англия – ДР Конго

Команды

1 июля 2026 (19:00) МСК

Начало

Стадион «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Фора 1 (-1.5)
Прогноз

1.85
Коэффициент

BetBoom
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Англия – ДР Конго
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Англия – ДР Конго

В среду, 1 июля, на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте состоится матч 1/16 финала чемпионата мира по футболу. Один из главных фаворитов турнира, сборная Англии, встретится с командой-сенсацией ЧМ-2026 - Конго. Мониторим линии крупнейших букмекеров на игру в поиске перспективных опций для пари.

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
«Бетбум»1.275.6012.001.881.90
Winline1.275.6012.001.891.91
Марафон1.285.6012.001.901.92

Англия 

Матч Англии и Хорватии украсил первый тур мирового первенства. Подопечные Тухеля дважды выходили вперед в первом тайме благодаря дублю Харри Кейна, однако балканцы оба раза восстанавливали паритет, демонстрируя завидную волю. Тем не менее удержать заданный темп до финального свистка хорватам не удалось — после перерыва забивали только британцы, доведя счет до 4:2 в свою пользу.

Куда более скупой на события выдалась игра в Фоксборо: в отличие от феерии стартового тура, здесь зрители голов не увидели. Англичане владели мячом почти 80 процентов игрового времени, но так и не взломали плотные оборонительные редуты сборной Ганы. Африканцы действовали предельно собранно у своей штрафной и сами несколько раз огрызались опасными контрвыпадами. Ближе всего к голу британцы были на 86-й минуте — удар О'Райлли сотряс перекладину, а Кейн с линии вратарской не сумел переправить мяч в пустой угол.

В третьем туре британцы столкнулись с отчаянным сопротивлением со стороны панамцев, но все-таки дожали андердога во втором тайме. Голы Беллингема и Кейна обеспечили фавориту сухую победу и итоговое первое место в группе.

Последние пять матчей  сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.06.2026Панама

0:2

Англия

ЧМ-2026

23.06.2026Англия

0:0

Гана

ЧМ-2026

17.06.2026Англия

4:2

Хорватия

ЧМ-2026

10.06.2026Англия

3:0

Коста-Рика

Товарищеский матч

06.06.2026Англия

1:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

ДР Конго

Сборная Демократической Республики Конго второй раз в истории принимает участие в чемпионате мира по футболу, но многие события проживает впервые. Первый гол и первое очко в финальной стадии пришлись на стартовый матч с Португалией, а первая победа, над Узбекистаном, привела к первому же выходу африканцев в плей-офф. 

Как бы ни закончился матч со сборной Англии, свою миссию на Кубке мира конголезцы уже могут считать выполненной. На родину они в любом случае вернутся национальными героями. А значит, в 1/16 финала можно раскрепоститься и постараться сыграть в свой лучший футбол.

Последние пять матчей сборной ДР Конго:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.06.2026ДР Конго

3:1

Узбекистан

ЧМ-2026

24.06.2026Колумбия

1:0

ДР Конго

ЧМ-2026

17.06.2026Португалия

1:1

ДР Конго

ЧМ-2026

09.06.2026ДР Конго

1:2

Чили

Товарищеский матч

03.06.2026Дания

0:0

ДР Конго

Товарищеский матч

Личные встречи

Ранее команды не встречались.

Прогнозы на матч

Редакция подготовила три варианта прогноза на матч Англии и ДР Конго.

Консервативный. Сборная ДР Конго уже прыгнула выше головы в Америке. Класс англичан объективно выше. Нет сомнений, что они внимательно разберут сенсационную ничью африканцев в первом туре и не допустят ошибок португальцев. В линии Марафона  победа фаворита идет за 1.28.

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Сбалансированный. Если англичане побеждают, то, как правило с разницей от двух мячей. За последние 10 матчей таких убедительных успехов у них было шесть при всего одной минимальной виктории. Это повод заглянуть на рынок фор. В «Бетбум» оформить пари на победу Англии с форой (-1.5) можно с коэффициентом 1.85.

Рискованный. Обе команды мало пропускают. У англичан на дистанции в 10 матчей этот показатель составляет 0.4 гола за игру, у конголезцев - 0.7. Британцы собрали семь «сухарей» за это время, африканцы - четыре. А «низовых» результатов за это время у обеих команд набралось по семь. Так что тотал меньше 2.5 тут вовсе не выглядит заведомо невозможным сценарием. Самый выгодный коэффициент на этот исход мы обнаружили в Марафоне (1.92).

Прогноз на точный счет

Исходя из всего вышесказанного, наиболее вероятной нам представляется победа Англии со счетом 2:0. Коэффициенты на этот исход у ведущих букмекеров России приближаются к 5.00.

Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Англии.

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