Англия - Гана, 23 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

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Во вторник, 23 июня, на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) встретятся сборные Англии и Ганы. Обе команды победно стартовали на ЧМ-2026 и небезосновательно рассчитывают на первенство в группе L. Анализируем шансы сторон на успех в предстоящем противостоянии.
Англичане с хорватами выдали один из ярчайших матчей первого тура Кубка мира. Британцы дважды в первом тайме выходили вперед, и оба раза усилиями Харри Кейна, а их соперник упорно сравнивал счет. Однако до конца матча сохранить взятый темп «шашечные» не сумели. После перерыва забивали только парни Томаса Тухеля. Итоговый счет - 4:2 в пользу фаворита.
В июньском рейтинг-листе ФИФА Англия сохранила четвертое место - между Францией и Португалией.
Последние пять матчей сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2026
|Англия
4:2
Хорватия
ЧМ-2026
|10.06.2026
|Англия
3:0
Коста-Рика
Товарищеский матч
|06.06.2026
|Англия
1:0
Новая Зеландия
Товарищеский матч
|31.03.2026
|Англия
0:1
Япония
Товарищеский матч
|27.03.2026
|Англия
1:1
Уругвай
Товарищеский матч
Африканцы на старте чемпионата тоже набрали три очка, но с куда большим трудом. Единственный гол в противостоянии сборных Ганы и Панамы Калеб Йиренки забил на пятой компенсированной минуте. Эта победа стала первой для «Черных звезд» с октября прошлого года, когда они с аналогичным счетом одолели Коморы. После этого ганцы потерпели пять подряд поражений, но удивительным образом улучшили свою позицию в мировом рейтинге: переместились с 74-го на 73-е место. Непосредственно перед стартом ЧМ-2026 они провели репетицию будущего матча с Англией, сыграв вничью с другим представителем Великобритании - Уэльсом (1:1).
Последние пять матчей сборной Ганы:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
18.06.2026
|Гана
1:0
Панама
ЧМ-2026
02.06.2026
|Уэльс
1:1
Гана
Товарищеский матч
23.05.2026
|Мексика
2:0
Гана
Товарищеский матч
30.03.2026
|Германия
2:1
Гана
Товарищеский матч
27.03.2026
|Австрия
5:1
Гана
Товарищеский матч
История очных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Англия
|0
|1
|0
|1-1
|Гана
|0
|1
|0
|1-1
Мы подготовили три варианта прогноза на матч Англии и Ганы: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Очевидно, кто является безоговорочным фаворитом в противостоянии четвертой и 73-й сборных мира. Изредка англичане позволяют себе казусы вроде минимального поражения от японцев (0:1), но на официальном уровне они не проигрывают с октября 2024 года (1:2 от Греции), одержав 12 побед подряд. Кажется, что ганцам тут ловить нечего. В БЕТСИТИ поставить на победу европейцев можно по котировке 1.22.
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Сбалансированный. Для обеих команд игры с обменом голами - редкость. У англичан за 10 последних матчей таких набралось две, у ганцев - три. Прогноз на то, что хот бы одна из команд не поразит чужие ворота, выглядит достаточно реалистичным.
Рискованный. У ганцев семь матчей из 10 были «низовыми», у англичан - половина. Вероятно, в предстоящем противоборстве африканцы будут всеми силами стараться не пропустить, поэтому далеко не факт, что игра выйдет результативной. Если размышляете о пари на ТМ 2.5, то самый высокий коэффициент на этот исход дает БЕТСИТИ (2.30).
Исходя из всего выше сказанного, сухая победа фаворита выглядит вполне вероятным исходом матча. В линии Winline вариант 2:0 котируется за 4.90.
Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Англии.
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