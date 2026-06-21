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ГлавнаяПрогнозыАнглия - Гана, 23 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Англия - Гана, 23 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Обновлено:
Британцы досрочно выйдут в плей-офф?
Валентин Васильев

Англия - Гана

Команды

23 июня 2026 (23:00) МСК

Начало

Стадион «Джиллетт»  (Фоксборо, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Обе забьют - нет
Прогноз

1.54
Коэффициент

Winline
5/5Рейтинг
10000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Матч ЧМ-2026: Англия - Гана
  • Прогноз на точный счет

Матч ЧМ-2026: Англия - Гана

Во вторник, 23 июня, на стадионе «Джиллетт» в Фоксборо (США) встретятся сборные Англии и Ганы. Обе команды победно стартовали на ЧМ-2026 и небезосновательно рассчитывают на первенство в группе L. Анализируем шансы сторон на успех в предстоящем противостоянии. 

Коэффициенты букмекеров

КонтораП1ХП2ТБ 2,5ТМ 2,5
БЕТСИТИ1.226.4015.001.642.30
Winline1.206.2013.001.632.18
Марафон1.226.305.501.662.26

Англия 

Англичане с хорватами выдали один из ярчайших матчей первого тура Кубка мира. Британцы дважды в первом тайме выходили вперед, и оба раза усилиями Харри Кейна, а их соперник упорно сравнивал счет. Однако до конца матча сохранить взятый темп «шашечные» не сумели. После перерыва забивали только парни Томаса Тухеля. Итоговый счет - 4:2 в пользу фаворита.

В июньском рейтинг-листе ФИФА Англия сохранила четвертое место - между Францией и Португалией.

Последние пять матчей  сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2026Англия

4:2

Хорватия

ЧМ-2026

10.06.2026Англия

3:0

Коста-Рика

Товарищеский матч

06.06.2026Англия

1:0

Новая Зеландия

Товарищеский матч

31.03.2026Англия

0:1

Япония

Товарищеский матч

27.03.2026Англия

1:1

Уругвай

Товарищеский матч

Гана

Африканцы на старте чемпионата тоже набрали три очка, но с куда большим трудом. Единственный гол в противостоянии сборных Ганы и Панамы Калеб Йиренки забил на пятой компенсированной минуте. Эта победа стала первой для «Черных звезд» с октября прошлого года, когда они с аналогичным счетом одолели Коморы. После этого ганцы потерпели пять подряд поражений, но удивительным образом улучшили свою позицию в мировом рейтинге: переместились с 74-го на 73-е место. Непосредственно перед стартом ЧМ-2026 они провели репетицию будущего матча с Англией, сыграв вничью с другим представителем Великобритании - Уэльсом (1:1).

Последние пять матчей сборной Ганы:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2026

Гана

1:0

Панама

ЧМ-2026

02.06.2026

Уэльс

1:1

Гана 

Товарищеский матч

23.05.2026

Мексика

2:0

Гана 

Товарищеский матч

30.03.2026

Германия

2:1

Гана 

Товарищеский матч

27.03.2026

Австрия

5:1

Гана 

Товарищеский матч

Личные встречи

История очных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Англия0101-1
Гана0101-1

Прогнозы на матч

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Англии и Ганы: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Очевидно, кто является безоговорочным фаворитом в противостоянии четвертой и 73-й сборных мира. Изредка англичане позволяют себе казусы вроде минимального поражения от японцев (0:1), но на официальном уровне они не проигрывают с октября 2024 года (1:2 от Греции), одержав 12 побед подряд. Кажется, что ганцам тут ловить нечего. В БЕТСИТИ поставить на победу европейцев можно по котировке 1.22.

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Сбалансированный. Для обеих команд игры с обменом голами - редкость. У англичан за 10 последних матчей таких набралось две, у ганцев - три. Прогноз на то, что хот бы одна из команд не поразит чужие ворота, выглядит достаточно реалистичным. 

Рискованный. У ганцев семь матчей из 10 были «низовыми», у англичан - половина. Вероятно, в предстоящем противоборстве африканцы будут всеми силами стараться не пропустить, поэтому далеко не факт, что игра выйдет результативной.  Если размышляете о пари на ТМ 2.5, то самый высокий коэффициент на этот исход дает БЕТСИТИ (2.30).

Прогноз на точный счет

Исходя из всего выше сказанного, сухая победа фаворита выглядит вполне вероятным исходом матча. В линии Winline вариант 2:0 котируется за 4.90.

Ожидаемый счет – 2:0 в пользу Англии.

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