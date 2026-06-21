Англия - Гана, 23 июня: прогноз на матч ЧМ-2026, где смотреть, составы и коэффициенты

Мы подготовили три варианта прогноза на матч Англии и Ганы: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Очевидно, кто является безоговорочным фаворитом в противостоянии четвертой и 73-й сборных мира. Изредка англичане позволяют себе казусы вроде минимального поражения от японцев (0:1), но на официальном уровне они не проигрывают с октября 2024 года (1:2 от Греции), одержав 12 побед подряд. Кажется, что ганцам тут ловить нечего. В БЕТСИТИ поставить на победу европейцев можно по котировке 1.22.

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Сбалансированный. Для обеих команд игры с обменом голами - редкость. У англичан за 10 последних матчей таких набралось две, у ганцев - три. Прогноз на то, что хот бы одна из команд не поразит чужие ворота, выглядит достаточно реалистичным.