Англия - Уэльс, 9 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Среди многочисленных контрольных матчей недели особое внимание на себя обращает встреча в Лондоне. На легендарном «Уэмбли» сойдутся географические соседи - сборные Англии и Уэльса. Высочайший накал борьбы в игре гарантирован. Исход встречи - тоже ясен?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Англия
Место в рейтинге ФИФА: 4
09.10.2025, Чт
21:45 МСК
Уэльс
|П1 - 1.28
Турнир: товарищеский матч сборных
Стадион: «Уэмбли» (Лондон, Англия)
Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Англия
|69
|21
|14
|253-91
|Уэльс
|14
|21
|69
|91-253
Последние пять матчей сборной Англии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.09.2025
|Сербия
0:5
Англия
Отбор ЧМ-2026
|06.09.2025
|Англия
2:0
Андорра
Отбор ЧМ-2026
|10.06.2025
|Англия
1:3
Сенегал
Отбор ЧМ-2026
|07.06.2025
|Андорра
0:1
Англия
Отбор ЧМ-2026
|24.03.2025
|Англия
3:0
Латвия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Уэльса:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.09.2025
|Уэльс
0:1
Канада
Товарищеский матч
|04.09.2025
|Казахстан
0:1
Уэльс
Отбор ЧМ-2026
|09.06.2025
|Бельгия
4:3
Уэльс
Отбор ЧМ-2026
|06.06.2025
|Уэльс
3:0
Лихтенштейн
Отбор ЧМ-2026
|25.03.2025
|Северная Македония
1:1
Уэльс
Отбор ЧМ-2026
Сборная Англии катком прошлась по соперникам по квалификации ЧМ-2026: пять матчей - пять побед, разница мячей - 13-0. Как результат досрочный выход в финальную стадию.
Валлийцы еще сохраняют шансы на первое место в своей группе, но и второму наверняка будут рады.
В XXI веке соседи встречались семь раз на уровне первых сборных - и все до одного матчи завершились в пользу англичан. Мало того, даже просто поразить чужие ворота валлийцам удалось лишь однажды. Рискнем предположить, что и в этот четверг один из нулей на «Уэмбли» сохранится до финального свистка - нетрудно догадаться, какой.
Игру покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
Потери:
Англия: нет
Уэльс: нет
PARI выплатит в 11-кратном размере выигрыш за ставку на валлийцев в случае их успеха. Котировка на ничью в два с половиной раза ниже - 5.50. На победу фаворита можно поставить за 1.28.
