Англия - Уэльс, 9 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Англии катком прошлась по соперникам по квалификации ЧМ-2026: пять матчей - пять побед, разница мячей - 13-0. Как результат досрочный выход в финальную стадию.

Валлийцы еще сохраняют шансы на первое место в своей группе, но и второму наверняка будут рады.

В XXI веке соседи встречались семь раз на уровне первых сборных - и все до одного матчи завершились в пользу англичан. Мало того, даже просто поразить чужие ворота валлийцам удалось лишь однажды. Рискнем предположить, что и в этот четверг один из нулей на «Уэмбли» сохранится до финального свистка - нетрудно догадаться, какой.