Англия - Уэльс, 9 октября: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Британские дерби - это всегда рубка!
Валентин Васильев

Среди многочисленных контрольных матчей недели особое внимание на себя обращает встреча в Лондоне. На легендарном «Уэмбли» сойдутся географические соседи - сборные Англии и Уэльса. Высочайший накал борьбы в игре гарантирован. Исход встречи - тоже ясен?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Англия

Место в рейтинге ФИФА: 4

09.10.2025, Чт

21:45 МСК

Уэльс

Место в рейтинге ФИФА: 30

П1 - 1.28

Х - 5.50

П2 - 11.00

Турнир: товарищеский матч сборных

Стадион:  «Уэмбли»   (Лондон, Англия)

Главный судья: Урс Шнидер (Швейцария)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Англия692114253-91
Уэльс14216991-253

Последние пять матчей  сборной Англии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.09.2025Сербия

0:5

Англия

Отбор ЧМ-2026

06.09.2025Англия

2:0

Андорра

Отбор ЧМ-2026

10.06.2025Англия

1:3

Сенегал

Отбор ЧМ-2026

07.06.2025Андорра

0:1

Англия

Отбор ЧМ-2026

24.03.2025Англия

3:0

Латвия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей  сборной Уэльса:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.09.2025Уэльс

0:1

Канада

Товарищеский матч

04.09.2025Казахстан

0:1

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

09.06.2025Бельгия

4:3

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

06.06.2025Уэльс

3:0

Лихтенштейн

Отбор ЧМ-2026

25.03.2025Северная Македония

1:1

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Сборная Англии катком прошлась по соперникам по квалификации ЧМ-2026: пять матчей - пять побед, разница мячей - 13-0. Как результат досрочный выход в финальную стадию.

Валлийцы еще сохраняют шансы на первое место в своей группе, но и второму наверняка будут рады.

В XXI веке соседи встречались семь раз на уровне первых сборных - и все до одного матчи завершились в пользу англичан. Мало того, даже просто поразить чужие ворота валлийцам удалось лишь однажды. Рискнем предположить, что и в этот четверг один из нулей  на «Уэмбли» сохранится до финального свистка - нетрудно догадаться, какой.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Игру покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери:

Англия: нет

Уэльс: нет

Коэффициенты букмекеров

PARI выплатит в 11-кратном размере выигрыш за ставку на валлийцев в случае их успеха. Котировка на ничью в два с половиной раза ниже - 5.50. На победу фаворита можно поставить за 1.28.

Получить до 25 000 рублей от PARI

