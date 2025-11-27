Ведомости
Енисей - Ротор, 30 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Противостояние Тихонова и Бояринцева отменяется
Валентин Васильев

Воскресная программа Лиги PARI стартует в 11:30 по московскому времени в Красноярске. Рассмотрит самые интересные вариантах для ставки на матч «Енисея» с «Ротором».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Енисей» (Красноярск)

30.11.2025, Вс

11:30 МСК

«Ротор» (Волгоград)

П1 - 2.75

Х - 3.00

П2 - 2.85

Турнир: Лига PARI, 21-й тур

Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Енисей»54613-19
«Ротор»64519-13

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.11.2025«Енисей»

0:0

«родина»

Лига PARI

15.11.2025«СКА-Хабаровск»

1:1

«Енисей»

Лига PARI

09.11.2025«Енисей»

1:0

«Черноморец»

Лига PARI

03.11.2025«Уфа»

3:0

«Енисей»

Лига PARI

24.10.2025«КАМАЗ»

5:0

«Енисей»

Лига PARI

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.11.2025«Ротор»

0:2

«Челябинск»

Лига PARI

15.11.2025«Торпедо»

2:0

«Ротор»

Лига PARI

09.11.2025«Ротор»

3:0

«Шинник»

Лига PARI

03.11.2025«Ротор»

1:2

«Арсенал»

Лига PARI

26.10.2025«Родина»

0:0

«Ротор»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед заключительным туром года «Енисей» занимает 12-е место в таблице, а его соперник - седьмое. Первые уже никуда до антракта не поднимутся, но еще могут спуститься. Южане же могут как улучшить свое положение, так и ухудшить. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел20143327-1145
2. Урал20124430-1840
3. Родина2098328-1635
4. Спартак Кострома2097430-2334
5. Челябинск2088427-1832
6. КАМАЗ2087536-2431
7. Ротор2085724-1729
8. Нефтехимик2069525-2427
9. Арсенал2069529-2527
10. СКА-Хабаровск2068619-2126
11. Шинник2068617-1726
12. Енисей2057814-2522
13. Черноморец2056923-2621
14. Волга20631124-3421
15. Уфа2047923-2819
16. Торпедо20461016-2918
17. Сокол20210810-2016
18. Чайка20251317-4311

Прогноз на матч

Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем «верховые». У сибиряков их за 10 игр набралось семь, у волгоградцев - шесть. При этом повышенной результативностью на этом отрезке отличались только выездные противостояния «Енисея» - в Ульяновске, Набережных Челнах и Уфе. Дома парни Тихонова зачастую играют на тотал меньше 2.5.

Учитывая растерянность гостей после отставки Дениса Бояринцева, приумноженную предотпускными настроениями, полагаем, что «Енисей» не уступит в заключительном матче года. Но и голевой феерии не устроит. Наш прогноз: 1Х и тотал меньше 2.5. PARI дает на такое комбо коэффициент 1.98.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Игру в Красноярске смотрите на ресурсах PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция  Платная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Енисей»: Чуканов (травма)

«Ротор»: Храмцов (дисквалификация), Плотников, Никифоров (оба - травмы)

Коэффициенты букмекеров

PARI установила близкие коэффициенты на три самых популярных исхода: 2.75 на победу хозяев поля, 2.85 - на гостей и 3.00 - на ничью.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Енисей» - «Ротор»? 

Нулевая ничья котируется в линии точного счета PARI ниже всего - за 6.00.

Узнайте, где дают фрибет при регистрации на сайте «Советский спорт».

Где бесплатно смотреть матч  «Енисей» - «Ротор»?

Бесплатную альтернативу ТВ-трансляции зрителям предложит титульный букмекер лиги - PARI.

Кто тренирует «Ротор»?

Последний матч в 2025 году южане проведут под руководством исполняющиего обязанности главного тренера Валерия Бурлаченко. Он сменил отправленного в отставку неделю назад Дениса Бояринцева.

Где купить билеты на матч «Енисей» - «Ротор»?

Билеты продаются на официальном сайте «Енисея». Цена колеблется между 400 и 600 рублями.

