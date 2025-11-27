Енисей - Ротор, 30 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем «верховые». У сибиряков их за 10 игр набралось семь, у волгоградцев - шесть. При этом повышенной результативностью на этом отрезке отличались только выездные противостояния «Енисея» - в Ульяновске, Набережных Челнах и Уфе. Дома парни Тихонова зачастую играют на тотал меньше 2.5.

Учитывая растерянность гостей после отставки Дениса Бояринцева, приумноженную предотпускными настроениями, полагаем, что «Енисей» не уступит в заключительном матче года. Но и голевой феерии не устроит. Наш прогноз: 1Х и тотал меньше 2.5. PARI дает на такое комбо коэффициент 1.98.