Енисей - Ротор, 30 ноября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Воскресная программа Лиги PARI стартует в 11:30 по московскому времени в Красноярске. Рассмотрит самые интересные вариантах для ставки на матч «Енисея» с «Ротором».
Турнир: Лига PARI, 21-й тур
Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Енисей»
|5
|4
|6
|13-19
|«Ротор»
|6
|4
|5
|19-13
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.11.2025
|«Енисей»
0:0
«родина»
Лига PARI
|15.11.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Енисей»
Лига PARI
|09.11.2025
|«Енисей»
1:0
«Черноморец»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Уфа»
3:0
«Енисей»
Лига PARI
|24.10.2025
|«КАМАЗ»
5:0
«Енисей»
Лига PARI
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.11.2025
|«Ротор»
0:2
«Челябинск»
Лига PARI
|15.11.2025
|«Торпедо»
2:0
«Ротор»
Лига PARI
|09.11.2025
|«Ротор»
3:0
«Шинник»
Лига PARI
|03.11.2025
|«Ротор»
1:2
«Арсенал»
Лига PARI
|26.10.2025
|«Родина»
0:0
«Ротор»
Лига PARI
Перед заключительным туром года «Енисей» занимает 12-е место в таблице, а его соперник - седьмое. Первые уже никуда до антракта не поднимутся, но еще могут спуститься. Южане же могут как улучшить свое положение, так и ухудшить.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|20
|14
|3
|3
|27-11
|45
|2. Урал
|20
|12
|4
|4
|30-18
|40
|3. Родина
|20
|9
|8
|3
|28-16
|35
|4. Спартак Кострома
|20
|9
|7
|4
|30-23
|34
|5. Челябинск
|20
|8
|8
|4
|27-18
|32
|6. КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|36-24
|31
|7. Ротор
|20
|8
|5
|7
|24-17
|29
|8. Нефтехимик
|20
|6
|9
|5
|25-24
|27
|9. Арсенал
|20
|6
|9
|5
|29-25
|27
|10. СКА-Хабаровск
|20
|6
|8
|6
|19-21
|26
|11. Шинник
|20
|6
|8
|6
|17-17
|26
|12. Енисей
|20
|5
|7
|8
|14-25
|22
|13. Черноморец
|20
|5
|6
|9
|23-26
|21
|14. Волга
|20
|6
|3
|11
|24-34
|21
|15. Уфа
|20
|4
|7
|9
|23-28
|19
|16. Торпедо
|20
|4
|6
|10
|16-29
|18
|17. Сокол
|20
|2
|10
|8
|10-20
|16
|18. Чайка
|20
|2
|5
|13
|17-43
|11
Обе команды чаще играют «низовые» матчи, чем «верховые». У сибиряков их за 10 игр набралось семь, у волгоградцев - шесть. При этом повышенной результативностью на этом отрезке отличались только выездные противостояния «Енисея» - в Ульяновске, Набережных Челнах и Уфе. Дома парни Тихонова зачастую играют на тотал меньше 2.5.
Учитывая растерянность гостей после отставки Дениса Бояринцева, приумноженную предотпускными настроениями, полагаем, что «Енисей» не уступит в заключительном матче года. Но и голевой феерии не устроит. Наш прогноз: 1Х и тотал меньше 2.5. PARI дает на такое комбо коэффициент 1.98.
Игру в Красноярске смотрите на ресурсах PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Енисей»: Чуканов (травма)
«Ротор»: Храмцов (дисквалификация), Плотников, Никифоров (оба - травмы)
PARI установила близкие коэффициенты на три самых популярных исхода: 2.75 на победу хозяев поля, 2.85 - на гостей и 3.00 - на ничью.
Нулевая ничья котируется в линии точного счета PARI ниже всего - за 6.00.
Бесплатную альтернативу ТВ-трансляции зрителям предложит титульный букмекер лиги - PARI.
Последний матч в 2025 году южане проведут под руководством исполняющиего обязанности главного тренера Валерия Бурлаченко. Он сменил отправленного в отставку неделю назад Дениса Бояринцева.
Билеты продаются на официальном сайте «Енисея». Цена колеблется между 400 и 600 рублями.