Енисей - СКА-Хабаровск, 27 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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Воскресенье, 27 июля, будет достаточно событийным в Лиге PARI. На уикенд в турнире запланировано четыре матча. Откроет игровой день противостояние в Красноярске. Обозленный стартовой неудачей «Енисей» принимает «СКА-Хабаровск». Прикинем шансы сторон на успех во втором туре.
Турнир: Лига PARI, 2-й тур
Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)
Главный судья: Волошин (Смоленск)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Енисей»
|18
|15
|16
|67-59
|«СКА-Хабаровск»
|16
|15
|18
|59-67
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Енисей»
0:3
«Чайка»
Лига PARI
|14.07.2025
|«Енисей»
5:2
«Енисей-2»
Товарищеский матч
|08.07.2025
|«Енисей»
1:1
«Ротор»
Товарищеский матч
|03.07.2025
|«Рубин»
1:0
«Енисей»
Товарищеский матч
|29.06.2025
|«Енисей»
1:1
«Сокол»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Уфа»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|24.05.2025
|«Урал»
3:1
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
|17.05.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Родина»
Первая лига
|11.05.2025
|«Алания»
0:4
«СКА-Хабаровск»
Первая лига
|03.05.2025
|«СКА-Хабаровск»
2:1
КАМАЗ
Первая лига
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Чайка
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Челябинск
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3. Ротор
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4. Урал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5. Факел
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. КАМАЗ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. СКА-Хабаровск
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Арсенал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Уфа
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11. Родина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12. Нефтехимик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13. Сокол
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|14. Торпедо
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|15. Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|16. Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17. Спартак Кострома
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18. Енисей
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Старт нового сезона получился обескураживающим для Красноярска: восьмая команда лиги по итогам прошлого сезона с треском проиграла 13-й - 0:3. Правда, «Чайка» по сравнению с самой собой даже майского образца изменилась до неузнаваемости - за счет массового призыва спартаковских дублеров. Но титулованному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову вряд ли от этого легче. Понятно, что во втором туре восьмикратный чемпион России ждет от своих ребят адекватной реакции на разгром и, в идеале, победы.
Хабаровчане начали первенство удачнее. Ничья в Уфе - приемлемый результат для команды, не ставящей своей целью победу в первенстве. А СКА ее, как мы понимаем, не ставит. По суммарной стоимости состава, согласно оценкам Transfermarkt, гости даже уступают хозяевам: 4,23 млн евро против 5 млн. Алексей Поддубский пока у коллеги Тихонова не выигрывал (поражение и ничья). На что бы обратили особое внимание: пять последних столкновений этих команд, включая один спарринг, неизменно получались результативными. Ждем «верховой» игры и на этот раз.
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Официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI покажут игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Енисей»: нет
«СКА-Хабаровск»: Плиев (травма)
Аналитики PARI оценили вероятность первой победы Красноярска в сезоне высоким коэффициентом 2.20. На П2 предложение еще более щедрое - 3.40. Немногим ниже котируется ничья (3.30).
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А вот аналитики не ждут обилия голов в Красноярске. Наиболее реальным они находят счет 0:0 (коэффициент 6.50).
Во главе красноярского клуба с начала 2024 года стоит легендарный спартаковец Андрей Тихонов. Армейцами Хабаровска руководит Алексей Поддубский. В этом клубе он долго играл и уже 12 лет работает в разных ипостасях, преимущественно тренерских.
С нового сезона Лигу PARI транслируют сайты «Матч ТВ» и БК PARI, а также онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».