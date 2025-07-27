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25 июля 5:45ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Енисей - СКА-Хабаровск, 27 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Тихонов встряхнет команду после фиаско на старте
Валентин Васильев

Воскресенье, 27 июля, будет достаточно событийным в Лиге PARI. На уикенд в турнире запланировано четыре матча. Откроет игровой день противостояние в Красноярске. Обозленный стартовой неудачей «Енисей» принимает «СКА-Хабаровск». Прикинем шансы сторон на успех во втором туре.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Енисей» (Красноярск)

27.07.2025, Вс

12:30 МСК

«СКА-Хабаровск»

П1 - 2.20

Х - 3.30

П2 - 3.40

Турнир: Лига PARI, 2-й тур

Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)

Главный судья: Волошин (Смоленск)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Енисей»18151667-59
«СКА-Хабаровск»16151859-67

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Енисей»

0:3

«Чайка»

Лига PARI

14.07.2025«Енисей»

5:2

«Енисей-2»

Товарищеский матч

08.07.2025«Енисей»

1:1

«Ротор»

Товарищеский матч

03.07.2025«Рубин»

1:0

«Енисей»

Товарищеский матч

29.06.2025«Енисей»

1:1

«Сокол»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «СКА-Хабаровск»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Уфа»

1:1

«СКА-Хабаровск» 

Лига PARI

24.05.2025«Урал»

3:1

«СКА-Хабаровск» 

Первая лига

17.05.2025«СКА-Хабаровск» 

1:0

«Родина»

Первая лига

11.05.2025«Алания»

0:4

«СКА-Хабаровск» 

Первая лига

03.05.2025«СКА-Хабаровск» 

2:1

КАМАЗ

Первая лига

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Чайка11003-03
2. Челябинск11003-23
3. Ротор11002-13
4. Урал11001-03
5. Факел11001-03
6. КАМАЗ10101-11
7. СКА-Хабаровск10101-11
8. Черноморец10101-11
9. Арсенал10101-11
10. Уфа10101-11
11. Родина10101-11
12. Нефтехимик10100-01
13. Сокол10100-01
14. Торпедо10012-30
15. Волга10011-20
16. Шинник10010-10
17. Спартак Кострома10010-10
18. Енисей10010-30

Прогноз на матч

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Старт нового сезона получился обескураживающим для Красноярска: восьмая команда лиги по итогам прошлого сезона с треском проиграла 13-й - 0:3. Правда, «Чайка» по сравнению с самой собой даже майского образца изменилась до неузнаваемости - за счет массового призыва спартаковских дублеров. Но титулованному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову вряд ли от этого легче. Понятно, что во втором туре восьмикратный чемпион России ждет от своих ребят адекватной реакции на разгром и, в идеале, победы.

Хабаровчане начали первенство удачнее. Ничья в Уфе - приемлемый результат для команды, не ставящей своей целью победу в первенстве. А СКА ее, как мы понимаем, не ставит. По суммарной стоимости состава, согласно оценкам Transfermarkt, гости даже уступают хозяевам: 4,23 млн евро против 5 млн. Алексей Поддубский пока у коллеги Тихонова не выигрывал (поражение и ничья). На что бы обратили особое внимание: пять последних столкновений этих команд, включая один спарринг, неизменно получались результативными. Ждем «верховой» игры и на этот раз.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Официальные сайты «Матч ТВ» и БК PARI покажут игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Енисей»: нет

«СКА-Хабаровск»: Плиев  (травма)

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI оценили вероятность первой победы Красноярска в сезоне высоким коэффициентом 2.20. На П2 предложение еще более щедрое - 3.40. Немногим ниже котируется ничья (3.30).

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Енисей» - «СКА-Хабаровск»?

А вот аналитики не ждут обилия голов в Красноярске. Наиболее реальным они находят счет 0:0 (коэффициент 6.50).

Кто тренирует «Енисей» и «СКА-Хабаровск»?

Во главе красноярского клуба с начала 2024 года стоит легендарный спартаковец Андрей Тихонов. Армейцами Хабаровска руководит Алексей Поддубский. В этом клубе он долго играл и уже 12 лет работает в разных ипостасях, преимущественно тренерских.

Где смотреть бесплатно матч «Енисей» - «СКА-Хабаровск»?

С нового сезона Лигу PARI транслируют сайты «Матч ТВ» и БК PARI, а также онлайн-кинотеатр «Кинопоиск».

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