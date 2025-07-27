Енисей - СКА-Хабаровск, 27 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Старт нового сезона получился обескураживающим для Красноярска: восьмая команда лиги по итогам прошлого сезона с треском проиграла 13-й - 0:3. Правда, «Чайка» по сравнению с самой собой даже майского образца изменилась до неузнаваемости - за счет массового призыва спартаковских дублеров. Но титулованному тренеру «Енисея» Андрею Тихонову вряд ли от этого легче. Понятно, что во втором туре восьмикратный чемпион России ждет от своих ребят адекватной реакции на разгром и, в идеале, победы.

Хабаровчане начали первенство удачнее. Ничья в Уфе - приемлемый результат для команды, не ставящей своей целью победу в первенстве. А СКА ее, как мы понимаем, не ставит. По суммарной стоимости состава, согласно оценкам Transfermarkt, гости даже уступают хозяевам: 4,23 млн евро против 5 млн. Алексей Поддубский пока у коллеги Тихонова не выигрывал (поражение и ничья). На что бы обратили особое внимание: пять последних столкновений этих команд, включая один спарринг, неизменно получались результативными. Ждем «верховой» игры и на этот раз.