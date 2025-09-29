Ведомости
Енисей - Торпедо, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Еще одна спартаковская дуэль - Тихонов против Парфенова
Валентин Васильев

Сразу шесть матчей 12-го тура Лиги PARI ФНЛ вынесла на последний понедельник сентября. В 15:00 по московскому времени на поле стадиона имени Ленина в Красноярске выйдут футболисты «Енисея» и «Торпедо». Выбираем перспективный вариант для ставки, исходя из актуальных трендов и истории взаимоотношений соперников.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Енисей» (Красноярск)

30.09.2025, Пн

15:00 МСК

«Торпедо» (Москва) 

П1 - 3.10

Х - 3.15

П2 - 2.40

Турнир: Лига PARI, 12-й тур

Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)

Главный судья: Машлякевич (Москва)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Енисей»441010-22
«Торпедо»104422-10

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.09.2025«Амкал»

1:2

«Енисей»

Кубок России

20.09.2025«Енисей»

1:1

«Факел»

Лига PARI

15.09.2025«Нефтехимик»

1:0

«Енисей»

Лига PARI

07.09.2025«Родина»

2:0

«Енисей»

Лига PARI

03.09.2025«Енисей»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

Последние пять матчей «Торпедо»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.09.2025«Кристалл-МЭЗТ»

1:3

«Торпедо»

Лига PARI

20.09.2025«Сокол»

1:0

«Торпедо»

Лига PARI

12.09.2025«Торпедо»

2:3

«Волга»

Лига PARI

07.09.2025«КАМАЗ»

1:1

«Торпедо»

Лига PARI

03.09.2025«Торпедо»

0:0

«Уфа»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После 11-го тура столичный клуб опустился в зону вылета.  «Енисей» опережает соперника на четыре очка и три позиции в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1182120-1126
2. Урал1173119-824
3. Факел1172210-723
4. Челябинск1163218-1021
5. Ротор1163218-521
6. КАМАЗ1154216-1219
7. Родина1144317-1316
8. Арсенал1135317-1414
9. Шинник113537-714
10. Нефтехимик1135312-1314
11. СКА-Хабаровск1134410-1213
12. Волга1132611-2011
13. Уфа1124513-1410
14. Енисей112457-1310
15. Черноморец1123613-169
16. Сокол111555-118
17. Торпедо111376-166
18. Чайка111379-266

Прогноз на матч

Некоторые клубы откровенно пренебрегают Кубком России, жертвуя им в угоду регулярному чемпионату. Для «Енисея» же с «Торпедо» старт во втором по значимости национальном турнире пришелся очень кстати. Встречи с представителями низших дивизионов позволили им прервать свои неудачные серии: сибиряки не побеждали четыре матча кряду, москвичи - шесть. Виктория над «Кристаллом-МЭЗТ» стала вообще первой для Дмитрия Парфенова у руля автозаводской команды.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

По ТВ игру в Красноярске покажет кабельный канал «Матч Премьер».  Бесплатно посмотреть ее можно на сайтах «Матч ТВ» и PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция  Платная подписка
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Енисей»: Огиенко (травма), Гилязетдинов (дисквалификация) 

«Факел»: Дзиов (травма), Магкеев, Симонов (оба - дисквалификации)

Коэффициенты букмекеров

PARI дает высокие коэффициенты на основные исходы встречи: 3.70 на команду Тихонова, 2.17 - на «шалимовцев». Ничья в БК котируется за 3.10. 

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Енисей» - «Торпедо»? 

Эксперты считают нулевую ничью наиболее вероятным исходом встречи. Успешное пари на этот счет обещает шестикратный выигрыш. 

Матч «Енисей» - «Торпедо» будет результативным? 

Как несложно догадаться из предыдущей главки, много голов в Красноярске не ожидается. Коэффициент 2.5 на тотал больше 2.5 говорит сам за себя.

Где бесплатно смотреть матч  «Енисей» - «Торпедо»?

БК PARI покажет матч в прямом эфире без оплаты. Все, что нужно для просмотра, это завести аккаунт на официальном сайте компании.

Где купить билеты на матч «Енисей» - «Торпедо»?

Билеты реализуются через официальный сайт «Енисея».

