Енисей - Торпедо, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Сразу шесть матчей 12-го тура Лиги PARI ФНЛ вынесла на последний понедельник сентября. В 15:00 по московскому времени на поле стадиона имени Ленина в Красноярске выйдут футболисты «Енисея» и «Торпедо». Выбираем перспективный вариант для ставки, исходя из актуальных трендов и истории взаимоотношений соперников.
Турнир: Лига PARI, 12-й тур
Стадион имени Ленинского комсомола (Красноярск)
Главный судья: Машлякевич (Москва)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Енисей»
|4
|4
|10
|10-22
|«Торпедо»
|10
|4
|4
|22-10
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.09.2025
|«Амкал»
1:2
«Енисей»
Кубок России
|20.09.2025
|«Енисей»
1:1
«Факел»
Лига PARI
|15.09.2025
|«Нефтехимик»
1:0
«Енисей»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Родина»
2:0
«Енисей»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Енисей»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
Последние пять матчей «Торпедо»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.09.2025
|«Кристалл-МЭЗТ»
1:3
«Торпедо»
Лига PARI
|20.09.2025
|«Сокол»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
|12.09.2025
|«Торпедо»
2:3
«Волга»
Лига PARI
|07.09.2025
|«КАМАЗ»
1:1
«Торпедо»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Торпедо»
0:0
«Уфа»
Лига PARI
После 11-го тура столичный клуб опустился в зону вылета. «Енисей» опережает соперника на четыре очка и три позиции в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|11
|8
|2
|1
|20-11
|26
|2. Урал
|11
|7
|3
|1
|19-8
|24
|3. Факел
|11
|7
|2
|2
|10-7
|23
|4. Челябинск
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|5. Ротор
|11
|6
|3
|2
|18-5
|21
|6. КАМАЗ
|11
|5
|4
|2
|16-12
|19
|7. Родина
|11
|4
|4
|3
|17-13
|16
|8. Арсенал
|11
|3
|5
|3
|17-14
|14
|9. Шинник
|11
|3
|5
|3
|7-7
|14
|10. Нефтехимик
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|11. СКА-Хабаровск
|11
|3
|4
|4
|10-12
|13
|12. Волга
|11
|3
|2
|6
|11-20
|11
|13. Уфа
|11
|2
|4
|5
|13-14
|10
|14. Енисей
|11
|2
|4
|5
|7-13
|10
|15. Черноморец
|11
|2
|3
|6
|13-16
|9
|16. Сокол
|11
|1
|5
|5
|5-11
|8
|17. Торпедо
|11
|1
|3
|7
|6-16
|6
|18. Чайка
|11
|1
|3
|7
|9-26
|6
Некоторые клубы откровенно пренебрегают Кубком России, жертвуя им в угоду регулярному чемпионату. Для «Енисея» же с «Торпедо» старт во втором по значимости национальном турнире пришелся очень кстати. Встречи с представителями низших дивизионов позволили им прервать свои неудачные серии: сибиряки не побеждали четыре матча кряду, москвичи - шесть. Виктория над «Кристаллом-МЭЗТ» стала вообще первой для Дмитрия Парфенова у руля автозаводской команды.
По ТВ игру в Красноярске покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатно посмотреть ее можно на сайтах «Матч ТВ» и PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Енисей»: Огиенко (травма), Гилязетдинов (дисквалификация)
«Факел»: Дзиов (травма), Магкеев, Симонов (оба - дисквалификации)
PARI дает высокие коэффициенты на основные исходы встречи: 3.70 на команду Тихонова, 2.17 - на «шалимовцев». Ничья в БК котируется за 3.10.
Эксперты считают нулевую ничью наиболее вероятным исходом встречи. Успешное пари на этот счет обещает шестикратный выигрыш.
Как несложно догадаться из предыдущей главки, много голов в Красноярске не ожидается. Коэффициент 2.5 на тотал больше 2.5 говорит сам за себя.
Билеты реализуются через официальный сайт «Енисея».