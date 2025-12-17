Ведомости
Эвертон - Арсенал, 20 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Коэффициент на чемпионство лондонцев растет
Валентин Васильев

Еще недавно положение «Арсенала» в таблице английской Премьер-лиги казалось незыблемым. Теперь же каждая осечка может стоить лондонцам чистого первого места. А впереди у лидера крайне неприятный выезд - в Ливерпуль в гости к «Эвертону».  Анализируем предстоящую встречу на основании актуальных трендов и исторических тенденций.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Эвертон» (Ливерпуль)

20.12.2025, Сб

23:00 МСК

«Арсенал» (Лондон)

П1 - 5.60

Х - 3.90

П2 - 1.62

Турнир:  английская Премьер-лига, 17-й тур 

Стадион: «Хилл Дикинсон»  (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эвертон»6548113266-376
«Арсенал»1134865376-266

Последние пять матчей «Эвертона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.12.2025«Челси»

2:0

«Эвертон»

АПЛ

06.12.2025«Эвертон»

3:0

«Ноттингем Форест»

АПЛ

02.12.2025«Борнмут»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

29.11.2025«Эвертон»

1:4

«Ньюкасл»

АПЛ

24.11.2025«МЮ»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.12.2025«Арсенал»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

10.12.2025«Брюгге»

0:3

«Арсенал»

АПЛ

06.12.2025«Астон Вилла»

2:1

«Арсенал»

АПЛ

03.12.2025«Арсенал»

2:0

«Брентфорд»

АПЛ

30.11.2025«Челси»

1:1

«Арсенал»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей «Эвертон» отстает от лидера на 12 очков и восемь позиций.

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал16113230-1036
2. Манчестер Сити16111438-1634
3. Астон Вилла16103325-1733
4. Челси1684427-1528
5. Манчестер Юнайтед1675430-2626
6. Кристал Пэлас1675420-1526
7. Ливерпуль1682626-2426
8. Сандерленд1675419-1726
9. Эвертон1673618-1924
10. Брайтон1665525-2323
11. Тоттенхэм1664625-2122
12. Ньюкасл1664621-2022
13. Борнмут1656525-2821
14. Фулхэм1662823-2620
15. Брентфорд1662822-2520
16. Ноттингем Форест1653817-2518
17. Лидс1644820-3016
18. Вест Хэм1634919-3213
19. Бернли16311218-3310
20. Вулверхэмптон1602149-352

Прогноз на матч

В последнее время «Эвертон», если побеждает, то на ноль - 2:0 над «Фулхэмом», 1:0 над «МЮ» и «Борнмутом», 3:0 - над «Ноттингемом». 

«Арсенал» потерял очки в трех подряд выездных матчах - по два в Сандерленде и в дерби с «Челси», а в Бирмингеме - все три. 

Две последние очные встречи команд завершились вничью - 0:0 в Лондоне и 1:1 в Ливерпуле.

Рискнем предположить, что, если кто и отличится голом (-ами) на новеньком  «Хилле Дикинсоне», то только одна из сторон.  PARI оценила вероятность такого исхода довольно симпатичным коэффициентом 1.75.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Матч в Ливерпуле покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическаяРегистрация
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Эвертон»: Рель, Брентуэйт, Коулмэн (оба - травмы)

«Арсенал»: Хаверц, Салиба, Москера, Магальянеш (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Арсенал»:

Позиция«Эвертон»«Арсенал»Позиция
Вратарь1. Пикфорд1. РайяВратарь
Защитник6. Тарковски4. УайтЗащитник
Защитник15. О'Брайен12. ТимберЗащитник
Защитник16. Миколенко5. ИнкапьеЗащитник
Защитник5. Кин33. КалафьориЗащитник
Полузащитник 24. Алькарас8. ЭдегорПолузащитник
Полузащитник 18. Грилиш36. СубимендиПолузащитник 
Полузащитник37. Гарнер23. МериноПолузащитник
Полузащитник22. Дьюсбери -Холл7. СакаНападающий
Полузащитник10. Ндиайе14. ДьекерешНападающий
Нападающий11. Барри10. ЭзеНападающий
Главный тренерДэвид МойесМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Трейдеры PARI оценили вероятность победы лидера сезона коэффициентом 1.62. Котировка на ничью составляет 3.90, а на успех хозяев - 5.60.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Эвертон» - «Арсенал»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу гостей со счетом 1:0 (коэффициент 6.50).

Будет ли матч «Эвертон» - «Арсенал» результативным?

Коэффициент 2.10 на тотал больше 2.5 не обещает «искреннего футбола» в Ливерпуле. 

Кто выиграет АПЛ

«Арсенала»  остается главным фаворитом сезона, но коэффициент на его чемпионство растет. Перед 17-м туром аналитики PARI довели его до 1.75.

Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта». 

