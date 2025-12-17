Эвертон - Арсенал, 20 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Еще недавно положение «Арсенала» в таблице английской Премьер-лиги казалось незыблемым. Теперь же каждая осечка может стоить лондонцам чистого первого места. А впереди у лидера крайне неприятный выезд - в Ливерпуль в гости к «Эвертону». Анализируем предстоящую встречу на основании актуальных трендов и исторических тенденций.
Турнир: английская Премьер-лига, 17-й тур
Стадион: «Хилл Дикинсон» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: Питер Бэнкс (Мерсисайд, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эвертон»
|65
|48
|113
|266-376
|«Арсенал»
|113
|48
|65
|376-266
Последние пять матчей «Эвертона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.12.2025
|«Челси»
2:0
«Эвертон»
АПЛ
|06.12.2025
|«Эвертон»
3:0
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|02.12.2025
|«Борнмут»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
|29.11.2025
|«Эвертон»
1:4
«Ньюкасл»
АПЛ
|24.11.2025
|«МЮ»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.12.2025
|«Арсенал»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|10.12.2025
|«Брюгге»
0:3
«Арсенал»
АПЛ
|06.12.2025
|«Астон Вилла»
2:1
«Арсенал»
АПЛ
|03.12.2025
|«Арсенал»
2:0
«Брентфорд»
АПЛ
|30.11.2025
|«Челси»
1:1
«Арсенал»
АПЛ
Перед очной встречей «Эвертон» отстает от лидера на 12 очков и восемь позиций.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|16
|11
|3
|2
|30-10
|36
|2. Манчестер Сити
|16
|11
|1
|4
|38-16
|34
|3. Астон Вилла
|16
|10
|3
|3
|25-17
|33
|4. Челси
|16
|8
|4
|4
|27-15
|28
|5. Манчестер Юнайтед
|16
|7
|5
|4
|30-26
|26
|6. Кристал Пэлас
|16
|7
|5
|4
|20-15
|26
|7. Ливерпуль
|16
|8
|2
|6
|26-24
|26
|8. Сандерленд
|16
|7
|5
|4
|19-17
|26
|9. Эвертон
|16
|7
|3
|6
|18-19
|24
|10. Брайтон
|16
|6
|5
|5
|25-23
|23
|11. Тоттенхэм
|16
|6
|4
|6
|25-21
|22
|12. Ньюкасл
|16
|6
|4
|6
|21-20
|22
|13. Борнмут
|16
|5
|6
|5
|25-28
|21
|14. Фулхэм
|16
|6
|2
|8
|23-26
|20
|15. Брентфорд
|16
|6
|2
|8
|22-25
|20
|16. Ноттингем Форест
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|17. Лидс
|16
|4
|4
|8
|20-30
|16
|18. Вест Хэм
|16
|3
|4
|9
|19-32
|13
|19. Бернли
|16
|3
|1
|12
|18-33
|10
|20. Вулверхэмптон
|16
|0
|2
|14
|9-35
|2
В последнее время «Эвертон», если побеждает, то на ноль - 2:0 над «Фулхэмом», 1:0 над «МЮ» и «Борнмутом», 3:0 - над «Ноттингемом».
«Арсенал» потерял очки в трех подряд выездных матчах - по два в Сандерленде и в дерби с «Челси», а в Бирмингеме - все три.
Две последние очные встречи команд завершились вничью - 0:0 в Лондоне и 1:1 в Ливерпуле.
Рискнем предположить, что, если кто и отличится голом (-ами) на новеньком «Хилле Дикинсоне», то только одна из сторон. PARI оценила вероятность такого исхода довольно симпатичным коэффициентом 1.75.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
Матч в Ливерпуле покажут в прямом эфире зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских компаний и паблики VK.
Потери
«Эвертон»: Рель, Брентуэйт, Коулмэн (оба - травмы)
«Арсенал»: Хаверц, Салиба, Москера, Магальянеш (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Арсенал»:
|Позиция
|«Эвертон»
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Пикфорд
|1. Райя
|Вратарь
|Защитник
|6. Тарковски
|4. Уайт
|Защитник
|Защитник
|15. О'Брайен
|12. Тимбер
|Защитник
|Защитник
|16. Миколенко
|5. Инкапье
|Защитник
|Защитник
|5. Кин
|33. Калафьори
|Защитник
|Полузащитник
|24. Алькарас
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Грилиш
|36. Субименди
|Полузащитник
|Полузащитник
|37. Гарнер
|23. Мерино
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Дьюсбери -Холл
|7. Сака
|Нападающий
|Полузащитник
|10. Ндиайе
|14. Дьекереш
|Нападающий
|Нападающий
|11. Барри
|10. Эзе
|Нападающий
|Главный тренер
|Дэвид Мойес
|Микель Артета
|Главный тренер
Трейдеры PARI оценили вероятность победы лидера сезона коэффициентом 1.62. Котировка на ничью составляет 3.90, а на успех хозяев - 5.60.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу гостей со счетом 1:0 (коэффициент 6.50).
Коэффициент 2.10 на тотал больше 2.5 не обещает «искреннего футбола» в Ливерпуле.
«Арсенала» остается главным фаворитом сезона, но коэффициент на его чемпионство растет. Перед 17-м туром аналитики PARI довели его до 1.75.
Если вы хотите увидеть список букмекерских контор России по надежности, то переходите на сайт «Советского спорта».