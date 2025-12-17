Эвертон - Арсенал, 20 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В последнее время «Эвертон», если побеждает, то на ноль - 2:0 над «Фулхэмом», 1:0 над «МЮ» и «Борнмутом», 3:0 - над «Ноттингемом».

«Арсенал» потерял очки в трех подряд выездных матчах - по два в Сандерленде и в дерби с «Челси», а в Бирмингеме - все три.

Две последние очные встречи команд завершились вничью - 0:0 в Лондоне и 1:1 в Ливерпуле.

Рискнем предположить, что, если кто и отличится голом (-ами) на новеньком «Хилле Дикинсоне», то только одна из сторон. PARI оценила вероятность такого исхода довольно симпатичным коэффициентом 1.75.