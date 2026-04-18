Эвертон - Ливерпуль, 19 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Чемпион Англии еще может не попасть в ЛЧ на следующий сезон
Winline
5/5Рейтинг
3000 ₽Бонус
ОбзорСайт

В 33-м туре английской Премьер-лиги невозможно пройти мимо дерби Ливерпуля. Чемпион Англии едет в гости к соседям из «Эвертона». Анализируем шансы земляков на успех, исходя из формы команд, актуальных трендов и коэффициентов букмекеров.

«Эвертон» (Ливерпуль) 

19.04.2026, Вс

16:00 МСК

«Ливерпуль»

П1 - 3.15

Х - 3.35

П2 - 2.29

Турнир:  английская Премьер-лига, 33-й тур

Стадион: «Хилл Дикинсон»  (Ливерпуль, Англия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Эвертон»6878101272-348
 «Ливерпуль»1017868348-272

Последние пять матчей «Эвертона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.04.2026«Брентфорд»

2:2

«Эвертон»

АПЛ

21.03.2026«Эвертон»

3:0

«Челси»

АПЛ

14.03.2026«Арсенал»

2:0

«Эвертон»

АПЛ

03.03.2026«Эвертон»

2:0

«Бернли»

АПЛ

28.02.2026«Ньюкасл»

2:3

«Эвертон»

АПЛ

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.04.2026«Ливерпуль»

0:2

«ПСЖ»

Лига чемпионов

11.04.2026«Ливерпуль»

2:0

«Фулхэм»

АПЛ

08.04.2026«ПСЖ»

2:0

«Ливерпуль»

Лига чемпионов

04.04.2026«Манчестер Сити»

4:0

«Ливерпуль»

Кубок Англии

21.03.2026«Брайтон»

2:1

«Ливерпуль»

АПЛ

Место в турнирной таблице

«Ливерпуль» идет пятым в таблице, «Эвертон» - восьмым. Земляков разделяют пять очков.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Арсенал32217462-2470
2Манчестер Сити31197563-2864
3Манчестер Юнайтед321510757-4555
4Астон Вилла32167943-3855
5Ливерпуль321571052-4252
6Челси321391053-4148
7Брентфорд321381148-4447
8Эвертон321381139-3747
9Брайтон3212101043-3746
10Сандерленд3212101033-3646
11Борнмут321015748-4945
12Фулхэм321351443-4644
13Кристал Пэлас311191135-3642
14Ньюкасл321261445-4742
15Лидс328121239-4936
16Ноттингем Форест32891532-4433
17Вест Хэм32881640-5732
18Тоттенхэм32791640-5130
19Бернли32482033-6320
20Вулверхэмптон32382124-5817

Прогноз на матч

Беды «Ливерпуля» продолжаются. Во вторник «красные» потерпели четвертое поражение в пяти матчах и покинули Лигу чемпионов. В АПЛ дела у них тоже идут, мягко говоря, не блестяще: сохраняется риск вообще не попасть в ЛЧ на следующий сезон. К дерби с «Эвертоном» пока еще действующий чемпион Англии подходит в расстроенных чувствах.

«Эвертон», наоборот, находится в приподнятом настроении. В последнем матче марта «ириски» неожиданно разнесли дома «Челси» (3:0), а неделю назад в компенсированное время ушли от поражения в Лондоне в матче с «Брентфордом». Разыгрался вингер Бету: из своих семи голов этого сезона три он забил паре столичных клубов за два матча. 

Задор хозяев поля и стремление реабилитироваться за последние неудачи гостей в совокупности обещают боевой матч на поле «Хилл Дикинсона», а травма основного голкипера «Ливерпуля» Алиссона автоматически повышает вероятность обмена голами.

Winline присвоила варианту «обе забьют» коэффициент 1.68.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ

Трансляции

Матчи АПЛ на территории РФ транслируют специализированные группы в социальных сетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Эвертон»: Алькарас, Грилиш (оба - травмы)

«Ливерпуль»: Эндо, Брэдли, Леони, Алиссон, Экитике (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Ливерпуль»:

Позиция«Эвертон»«Ливерпуль»Позиция
Вратарь1. Пикфорд25. МамардашвилиВратарь
Защитник15. О'Брайен5. КонатеЗащитник
Защитник6. Тарковски4. ван ДейкЗащитник
Защитник32. Брентуэйт8. СобослаиЗащитник
Защитник16. Миколенко17. ДжонсЗащитник
Полузащитник 37. Гарнер10. Мак АллистерПолузащитник
Полузащитник 27. Гуйе38. ГравенберхПолузащитник 
Полузащитник7. Макнил7. ВирцПолузащитник
ПолузащитникДьюсбери-Холл8. СобослаиПолузащитник
Полузащитник10. Ндиайе11. СалахПолузащитник
Нападающий9. Бету9. ИсакНападающий
Главный тренерДэвид МойесАрне СлотГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Winline установила высокие коэффициенты на базовые исходы основного маркета: 3.15 на победу хозяев поля, 2.29 - на гостей и 3.35 - на ничью.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer73 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 5 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer257 дней 5 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё