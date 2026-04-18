Эвертон - Ливерпуль, 19 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Беды «Ливерпуля» продолжаются. Во вторник «красные» потерпели четвертое поражение в пяти матчах и покинули Лигу чемпионов. В АПЛ дела у них тоже идут, мягко говоря, не блестяще: сохраняется риск вообще не попасть в ЛЧ на следующий сезон. К дерби с «Эвертоном» пока еще действующий чемпион Англии подходит в расстроенных чувствах.

«Эвертон», наоборот, находится в приподнятом настроении. В последнем матче марта «ириски» неожиданно разнесли дома «Челси» (3:0), а неделю назад в компенсированное время ушли от поражения в Лондоне в матче с «Брентфордом». Разыгрался вингер Бету: из своих семи голов этого сезона три он забил паре столичных клубов за два матча.

Задор хозяев поля и стремление реабилитироваться за последние неудачи гостей в совокупности обещают боевой матч на поле «Хилл Дикинсона», а травма основного голкипера «Ливерпуля» Алиссона автоматически повышает вероятность обмена голами.

