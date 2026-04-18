Эвертон - Ливерпуль, 19 апреля: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

В 33-м туре английской Премьер-лиги невозможно пройти мимо дерби Ливерпуля. Чемпион Англии едет в гости к соседям из «Эвертона». Анализируем шансы земляков на успех, исходя из формы команд, актуальных трендов и коэффициентов букмекеров.
Турнир: английская Премьер-лига, 33-й тур
Стадион: «Хилл Дикинсон» (Ливерпуль, Англия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Эвертон»
|68
|78
|101
|272-348
|«Ливерпуль»
|101
|78
|68
|348-272
Последние пять матчей «Эвертона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.04.2026
|«Брентфорд»
2:2
«Эвертон»
АПЛ
|21.03.2026
|«Эвертон»
3:0
«Челси»
АПЛ
|14.03.2026
|«Арсенал»
2:0
«Эвертон»
АПЛ
|03.03.2026
|«Эвертон»
2:0
«Бернли»
АПЛ
|28.02.2026
|«Ньюкасл»
2:3
«Эвертон»
АПЛ
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.04.2026
|«Ливерпуль»
0:2
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|11.04.2026
|«Ливерпуль»
2:0
«Фулхэм»
АПЛ
|08.04.2026
|«ПСЖ»
2:0
«Ливерпуль»
Лига чемпионов
|04.04.2026
|«Манчестер Сити»
4:0
«Ливерпуль»
Кубок Англии
|21.03.2026
|«Брайтон»
2:1
«Ливерпуль»
АПЛ
«Ливерпуль» идет пятым в таблице, «Эвертон» - восьмым. Земляков разделяют пять очков.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Арсенал
|32
|21
|7
|4
|62-24
|70
|2
|Манчестер Сити
|31
|19
|7
|5
|63-28
|64
|3
|Манчестер Юнайтед
|32
|15
|10
|7
|57-45
|55
|4
|Астон Вилла
|32
|16
|7
|9
|43-38
|55
|5
|Ливерпуль
|32
|15
|7
|10
|52-42
|52
|6
|Челси
|32
|13
|9
|10
|53-41
|48
|7
|Брентфорд
|32
|13
|8
|11
|48-44
|47
|8
|Эвертон
|32
|13
|8
|11
|39-37
|47
|9
|Брайтон
|32
|12
|10
|10
|43-37
|46
|10
|Сандерленд
|32
|12
|10
|10
|33-36
|46
|11
|Борнмут
|32
|10
|15
|7
|48-49
|45
|12
|Фулхэм
|32
|13
|5
|14
|43-46
|44
|13
|Кристал Пэлас
|31
|11
|9
|11
|35-36
|42
|14
|Ньюкасл
|32
|12
|6
|14
|45-47
|42
|15
|Лидс
|32
|8
|12
|12
|39-49
|36
|16
|Ноттингем Форест
|32
|8
|9
|15
|32-44
|33
|17
|Вест Хэм
|32
|8
|8
|16
|40-57
|32
|18
|Тоттенхэм
|32
|7
|9
|16
|40-51
|30
|19
|Бернли
|32
|4
|8
|20
|33-63
|20
|20
|Вулверхэмптон
|32
|3
|8
|21
|24-58
|17
Беды «Ливерпуля» продолжаются. Во вторник «красные» потерпели четвертое поражение в пяти матчах и покинули Лигу чемпионов. В АПЛ дела у них тоже идут, мягко говоря, не блестяще: сохраняется риск вообще не попасть в ЛЧ на следующий сезон. К дерби с «Эвертоном» пока еще действующий чемпион Англии подходит в расстроенных чувствах.
«Эвертон», наоборот, находится в приподнятом настроении. В последнем матче марта «ириски» неожиданно разнесли дома «Челси» (3:0), а неделю назад в компенсированное время ушли от поражения в Лондоне в матче с «Брентфордом». Разыгрался вингер Бету: из своих семи голов этого сезона три он забил паре столичных клубов за два матча.
Задор хозяев поля и стремление реабилитироваться за последние неудачи гостей в совокупности обещают боевой матч на поле «Хилл Дикинсона», а травма основного голкипера «Ливерпуля» Алиссона автоматически повышает вероятность обмена голами.
Winline присвоила варианту «обе забьют» коэффициент 1.68.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ
Матчи АПЛ на территории РФ транслируют специализированные группы в социальных сетях.
Потери
«Эвертон»: Алькарас, Грилиш (оба - травмы)
«Ливерпуль»: Эндо, Брэдли, Леони, Алиссон, Экитике (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Эвертон» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«Эвертон»
|«Ливерпуль»
|Позиция
|Вратарь
|1. Пикфорд
|25. Мамардашвили
|Вратарь
|Защитник
|15. О'Брайен
|5. Конате
|Защитник
|Защитник
|6. Тарковски
|4. ван Дейк
|Защитник
|Защитник
|32. Брентуэйт
|8. Собослаи
|Защитник
|Защитник
|16. Миколенко
|17. Джонс
|Защитник
|Полузащитник
|37. Гарнер
|10. Мак Аллистер
|Полузащитник
|Полузащитник
|27. Гуйе
|38. Гравенберх
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Макнил
|7. Вирц
|Полузащитник
|Полузащитник
|Дьюсбери-Холл
|8. Собослаи
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ндиайе
|11. Салах
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Бету
|9. Исак
|Нападающий
|Главный тренер
|Дэвид Мойес
|Арне Слот
|Главный тренер
Winline установила высокие коэффициенты на базовые исходы основного маркета: 3.15 на победу хозяев поля, 2.29 - на гостей и 3.35 - на ничью.