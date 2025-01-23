Факел - Динамо Москва, 24 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

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В чемпионате России по футболу начинается второй круг. В воскресенье, 24 ноября, "Факел” в Воронеже примет “Динамо”. Выбираем интересные варианты для пари на матч.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Факел» (Воронеж)
24.11.2024, Вс
16:30 МСК
«Динамо» (Москва)
|П1 - 4.90
Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|6
|6
|10
|21-36
|«Динамо»
|10
|6
|6
|36-21
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2024
|«Локомотив»
2:1
«Факел»
РПЛ
|03.11.2024
|«Факел»
1:1
«Химки»
РПЛ
|26.10.2024
|ЦСКА
0:0
«Факел»
РПЛ
|22.10.2024
|«Факел»
0:1
«Зенит»
FONBET Кубок России
|18.10.2024
|«Ахмат»
2:3
«Факел»
РПЛ
Последние пять игр «Динамо» (Москва):
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2024
|«Динамо» (Москва)
3:1
«Пари НН»
РПЛ
|05.11.2024
|«Динамо» (Москва)
1:2
«Локомотив»
FONBET Кубок России
|01.11.2024
|«Динамо» (Москва)
1:1
«Ростов»
РПЛ
|27.10.2024
|«Химки»
3:4
«Динамо» (Москва)
FONBET Кубок России
|24.10.2024
|«Крылья Советов»
3:6
«Динамо» (Москва)
FONBET Кубок России
После 15 туров “Факел” занимает 14-е место, “Динамо” - четвертое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|15
|11
|4
|0
|32-7
|37
|2. Зенит
|15
|11
|3
|1
|33-7
|36
|3. Локомотив
|15
|11
|1
|3
|30-18
|34
|4. Динамо Москва
|15
|9
|3
|3
|31-17
|30
|5. Спартак
|15
|8
|4
|3
|25-12
|28
|6. ЦСКА
|15
|8
|3
|4
|24-10
|27
|7. Рубин
|15
|5
|4
|6
|17-22
|19
|8. Ростов
|15
|4
|5
|6
|20-26
|17
|9. Акрон
|15
|4
|4
|7
|19-30
|16
|10. Пари НН
|15
|4
|3
|8
|15-27
|15
|11. Динамо Махачкала
|15
|3
|6
|6
|9-14
|15
|12. Крылья Советов
|15
|3
|3
|9
|13-23
|12
|13. Химки
|15
|2
|6
|7
|16-28
|12
|14. Факел
|15
|2
|6
|7
|10-23
|12
|15. Ахмат
|15
|1
|6
|8
|13-29
|9
|16. Оренбург
|15
|1
|5
|9
|16-30
|8
В этом сезоне (впрочем, как и во всех предыдущих) команды решают совершенно разные задачи. Динамовцы изо всех сил карабкаются на пьедестал почета, тогда как воронежцы пытаются не сорваться в Первую лигу. Чьи стимулы и мотивация сильнее здесь и сейчас, так сразу и не определить. Очевидно одно: очки нужны что хозяевам, что гостям.
Марцел Личка второй год пытается отрегулировать оборону “Динамо”. Получается не очень. Бело-голубые регулярно как забивают, так и пропускают. В пяти последних матчах москвичей ставка на “обе забьют” неизменно играла. Полагаем, что должна сыграть и теперь. Травма основного вратаря гостей Лунева повышает шансы на этот исход.
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В прямом эфире игру в Воронеже покажет «Матч Премьер».
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|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: Калинин (дисквалификация)
«Динамо» (Москва): Майсторович, Бителло, Скопинцев, Лунев (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Динамо»:
|Позиция
|«Факел»
|«Динамо»
|Позиция
|Вратарь
|31. Беленов
|31. Лещук
|Вратарь
|Защитник
|92. Брызгалов
|2. Даса
|Защитник
|Защитник
|22. Юрганов
|6. Фернандес
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|3. Бальбуэна
|Защитник
|Защитник
|88. Мастерной
|93. Лаксальт
|Защитник
|Полузащитник
|8. Багамаев
|74. Фомин
|Полузащитник
|Полузащитник
|77. Багателия
|24. Чавес
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Селе
|8. Карраскаль
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Моцпан
|13. Нгамалё
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Гиоргобиани
|14. Маухуб
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Марков
|70. Тюкавин
|Нападающий
|Главный тренер
|Дмитрий Пятибратов
|Марцел Личка
|Главный тренер
БК PARI не поскупилась на коэффициент в пользу хозяев. Поставить на успех “Факела” можно по котировке 4.90. Победа гостей в конторе идет за 1.70, а ничья - за 3.90.
Сама турнирная таблица подсказывает, кто в этой паре фаворит. Хотя за три последних приезда в Воронеж динамовцы не выиграли ни разу: один раз уступили и дважды разделили с хозяевами очки.
Сколько голов забил Овечкин. Хоккей НХЛ расписание.
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Приобрести билеты на матч можно онлайн на официальном сайте воронежского клуба.
В продаже остались билеты по 6 000 рублей.
Партнерский проект