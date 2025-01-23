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20 ноября 9:44ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Факел - Динамо Москва, 24 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

Крайне непростой выезд для бело-голубых
Валентин Васильев

В чемпионате России по футболу начинается второй круг. В воскресенье, 24 ноября, "Факел” в Воронеже примет “Динамо”. Выбираем интересные варианты для пари на матч. 

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

24.11.2024, Вс

16:30 МСК

 «Динамо» (Москва)

П1 - 4.90

П1 - 3.90

П1 - 1.70

Турнир: чемпионат России по футболу, 16-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел»661021-36
 «Динамо»106636-21

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2024«Локомотив»

2:1

«Факел»

РПЛ

03.11.2024«Факел»

1:1

«Химки» 

РПЛ

26.10.2024ЦСКА

0:0

«Факел»

РПЛ

22.10.2024«Факел»

0:1

«Зенит» 

FONBET Кубок России

18.10.2024«Ахмат»

2:3

«Факел»

РПЛ

Последние пять игр «Динамо» (Москва):

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2024«Динамо» (Москва)

3:1

«Пари НН»

РПЛ

05.11.2024«Динамо» (Москва)

1:2

«Локомотив»

FONBET Кубок России

01.11.2024«Динамо» (Москва)

1:1

«Ростов»

РПЛ

27.10.2024«Химки» 

3:4

«Динамо» (Москва)

FONBET Кубок России

24.10.2024«Крылья Советов» 

3:6

«Динамо» (Москва)

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Турнирная таблица

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После 15 туров “Факел” занимает 14-е место, “Динамо” - четвертое. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар15114032-737
2. Зенит15113133-736
3. Локомотив15111330-1834
4. Динамо Москва1593331-1730
5. Спартак1584325-1228
6. ЦСКА1583424-1027
7. Рубин1554617-2219
8. Ростов1545620-2617
9. Акрон1544719-3016
10. Пари НН1543815-2715
11. Динамо Махачкала153669-1415
12. Крылья Советов1533913-2312
13. Химки1526716-2812
14. Факел1526710-2312
15. Ахмат1516813-299
16. Оренбург1515916-308

Прогнозы на матч

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В этом сезоне (впрочем, как и во всех предыдущих) команды решают совершенно разные задачи. Динамовцы изо всех сил карабкаются на пьедестал почета, тогда как воронежцы пытаются не сорваться в Первую лигу. Чьи стимулы и мотивация сильнее здесь и сейчас, так сразу и не определить. Очевидно одно: очки нужны что хозяевам, что гостям.

Марцел Личка второй год пытается отрегулировать оборону “Динамо”. Получается не очень. Бело-голубые регулярно как забивают, так и пропускают. В пяти последних матчах москвичей ставка на “обе забьют” неизменно играла. Полагаем, что должна сыграть и теперь.  Травма основного вратаря гостей Лунева повышает шансы на этот исход.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Воронеже покажет «Матч Премьер»

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Факел»: Калинин (дисквалификация)

«Динамо» (Москва): Майсторович, Бителло, Скопинцев, Лунев (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» -  «Динамо»:

Позиция«Факел»«Динамо»Позиция
Вратарь31. Беленов31. ЛещукВратарь
Защитник92. Брызгалов2. ДасаЗащитник
Защитник22. Юрганов6. ФернандесЗащитник
Защитник47. Божин3. БальбуэнаЗащитник
Защитник88. Мастерной93. ЛаксальтЗащитник
Полузащитник8. Багамаев74. ФоминПолузащитник
Полузащитник 77. Багателия24. ЧавесПолузащитник 
Полузащитник5. Селе8. КарраскальПолузащитник
Полузащитник11. Моцпан13. НгамалёПолузащитник
Нападающий17. Гиоргобиани14. МаухубПолузащитник
Нападающий20. Марков70. ТюкавинНападающий
Главный тренерДмитрий ПятибратовМарцел ЛичкаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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БК PARI не поскупилась на коэффициент в пользу хозяев. Поставить на успех “Факела” можно по котировке 4.90. Победа гостей в конторе идет за 1.70, а ничья - за 3.90.

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Факел» - «Динамо»?

Сама турнирная таблица подсказывает, кто в этой паре фаворит. Хотя за три последних приезда в Воронеж динамовцы не выиграли ни разу: один раз уступили и дважды разделили с хозяевами очки.

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Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Динамо»?

Бесплатную трансляцию болельщикам предложит официальный беттинговый партнер РПЛ - Winline.

Где купить билеты на матч «Факел» - «Динамо»?

Приобрести билеты на матч можно онлайн на официальном сайте воронежского клуба. 

Сколько стоит билет на матч «Факел» - «Динамо»?

В продаже остались билеты по 6 000 рублей.

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