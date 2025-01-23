Факел - Динамо Москва, 24 ноября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы, билеты

В этом сезоне (впрочем, как и во всех предыдущих) команды решают совершенно разные задачи. Динамовцы изо всех сил карабкаются на пьедестал почета, тогда как воронежцы пытаются не сорваться в Первую лигу. Чьи стимулы и мотивация сильнее здесь и сейчас, так сразу и не определить. Очевидно одно: очки нужны что хозяевам, что гостям.

Марцел Личка второй год пытается отрегулировать оборону “Динамо”. Получается не очень. Бело-голубые регулярно как забивают, так и пропускают. В пяти последних матчах москвичей ставка на “обе забьют” неизменно играла. Полагаем, что должна сыграть и теперь. Травма основного вратаря гостей Лунева повышает шансы на этот исход.