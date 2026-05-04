Партнерский проект

Факел - Енисей, 3 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Воронежцы вернут утраченное лидерство?
  • Форма команд
  • Место в турнирной таблице
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Коэффициенты букмекеров
  • Вопросы и ответы

В субботу в Лиге PARI произошло по-своему знаменательное событие. Точнее - сразу два:  «Родина» впервые в чемпионате вышла на первое место в таблице, тогда как «Факел» впервые в этом году его лишился. Но уже в воскресенье у воронежцев будет шанс вернуться в лидеры. Для этого парням Олега Василенко нужно обыграть дома красноярский «Енисей». Удастся ли? 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж) 

03.05.2026, Вс

19:45 МСК

«Енисей» (Красноярск)

П1 - 1.78

Х - 3.40

П2 - 4.70

Турнир: Лига PARI, 32-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж) 

Главный судья: Плиско (Санкт-Петербург)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел»153935-24
«Енисей»931524-35

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.04.2026«Торпедо»

2:2

«Факел»

Лига PARI

22.04.2026«Факел»

2:2

«Шинник»

Лига PARI

18.04.2026«Чайка»

2:0

«Факел»

Лига PARI

13.04.2026«Факел»

1:3

«Родина»

Лига PARI

05.04.2026«Арсенал»

1:2

«Факел»

Лига PARI

Последние пять матчей «Енисея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2026«Енисей»

2:0

«Нефтехимик»

Лига PARI

22.04.2026«Сокол»

0:4

«Енисей»

Лига PARI

17.04.2026«Енисей»

3:0

«Челябинск»

Лига PARI

11.04.2026«Чайка»

1:4

«Енисей»

Лига PARI

04.04.2026«Спартак»

2:1

«Енисей»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

По итогам субботних матчей в дивизионе произошла смена лидера: на первое место вырвалась «Родина». «Факел» спустился на вторую позицию. «Енисей» идет седьмым в таблице.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Родина321711452-2762
2Факел31187639-2261
3Урал31177748-2858
4Ротор311410740-2352
5КАМАЗ321213746-3149
6Спартак-Кострома321212845-3948
7Енисей311210936-3246
8Шинник311013830-2543
9Челябинск321013940-3643
10Нефтехимик3210121038-3742
11Торпедо311091233-3839
12Арсенал31814939-3738
13Волга31991333-4236
14СКА-Хабаровск318111232-4535
15Уфа317101430-3731
16Черноморец32781733-4829
17Чайка31571930-6722
18Сокол313101813-4319

Прогноз на матч

«Факел» очень натужно проводит весну-2026. После рестарта сезона воронежцы набрали всего 13 очков и по этому показателю занимают только 11-е место в дивизионе. «Енисей» же по результатам в этом году уступает только «Родине» (23 пункта).

Из семи последних матчей сибиряки выиграли шесть, причем четыре - подряд. К игре против фаворита первенства команда Сергея Ташуева подходит в приподнятом настроении. Психологическое преимущество будет явно на стороне гостей: ответственность за результат на них абсолютно не давит. Концовку сезона красноярцы вольны доигрывать в свое удовольствие.

«Факел» стал очень много пропускать: в последних четырех турах он минимум дважды извлекал мяч из сетки, а против «Родины» вообще трижды проделывал эту процедуру. Есть сомнения, что в турнирном цейтноте у Василенко было время, чтобы перенастроить оборону. Поэтому сегодня ждем голов с обеих стороны. 

В PARI поставить на «обе забьют» можно по высокому коэффициенту 2.12.

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Успех хозяев поля в этой паре котируется за 1.78, а их соперника - за 4.70. Заключить пари на ничью можно с коэффициентом 3.40.

Вопросы и ответы

Будет ли матч «Факел» - «Енисей» результативным?

На тотал больше 2.5 PARI дает коэффициент 2.30. Соответственно, аналитики не ждут результативного футбола в Воронеже. 

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Енисей»?

БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.

Где купить билеты на  матч «Факел» - «Енисей»?

Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Факела».

