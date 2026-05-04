Факел - Енисей, 3 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Факел» очень натужно проводит весну-2026. После рестарта сезона воронежцы набрали всего 13 очков и по этому показателю занимают только 11-е место в дивизионе. «Енисей» же по результатам в этом году уступает только «Родине» (23 пункта).

Из семи последних матчей сибиряки выиграли шесть, причем четыре - подряд. К игре против фаворита первенства команда Сергея Ташуева подходит в приподнятом настроении. Психологическое преимущество будет явно на стороне гостей: ответственность за результат на них абсолютно не давит. Концовку сезона красноярцы вольны доигрывать в свое удовольствие.

«Факел» стал очень много пропускать: в последних четырех турах он минимум дважды извлекал мяч из сетки, а против «Родины» вообще трижды проделывал эту процедуру. Есть сомнения, что в турнирном цейтноте у Василенко было время, чтобы перенастроить оборону. Поэтому сегодня ждем голов с обеих стороны.

