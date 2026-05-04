Факел - Енисей, 3 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В субботу в Лиге PARI произошло по-своему знаменательное событие. Точнее - сразу два: «Родина» впервые в чемпионате вышла на первое место в таблице, тогда как «Факел» впервые в этом году его лишился. Но уже в воскресенье у воронежцев будет шанс вернуться в лидеры. Для этого парням Олега Василенко нужно обыграть дома красноярский «Енисей». Удастся ли?
Турнир: Лига PARI, 32-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: Плиско (Санкт-Петербург)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|15
|3
|9
|35-24
|«Енисей»
|9
|3
|15
|24-35
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.04.2026
|«Торпедо»
2:2
«Факел»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Факел»
2:2
«Шинник»
Лига PARI
|18.04.2026
|«Чайка»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|13.04.2026
|«Факел»
1:3
«Родина»
Лига PARI
|05.04.2026
|«Арсенал»
1:2
«Факел»
Лига PARI
Последние пять матчей «Енисея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Енисей»
2:0
«Нефтехимик»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Сокол»
0:4
«Енисей»
Лига PARI
|17.04.2026
|«Енисей»
3:0
«Челябинск»
Лига PARI
|11.04.2026
|«Чайка»
1:4
«Енисей»
Лига PARI
|04.04.2026
|«Спартак»
2:1
«Енисей»
Лига PARI
По итогам субботних матчей в дивизионе произошла смена лидера: на первое место вырвалась «Родина». «Факел» спустился на вторую позицию. «Енисей» идет седьмым в таблице.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Родина
|32
|17
|11
|4
|52-27
|62
|2
|Факел
|31
|18
|7
|6
|39-22
|61
|3
|Урал
|31
|17
|7
|7
|48-28
|58
|4
|Ротор
|31
|14
|10
|7
|40-23
|52
|5
|КАМАЗ
|32
|12
|13
|7
|46-31
|49
|6
|Спартак-Кострома
|32
|12
|12
|8
|45-39
|48
|7
|Енисей
|31
|12
|10
|9
|36-32
|46
|8
|Шинник
|31
|10
|13
|8
|30-25
|43
|9
|Челябинск
|32
|10
|13
|9
|40-36
|43
|10
|Нефтехимик
|32
|10
|12
|10
|38-37
|42
|11
|Торпедо
|31
|10
|9
|12
|33-38
|39
|12
|Арсенал
|31
|8
|14
|9
|39-37
|38
|13
|Волга
|31
|9
|9
|13
|33-42
|36
|14
|СКА-Хабаровск
|31
|8
|11
|12
|32-45
|35
|15
|Уфа
|31
|7
|10
|14
|30-37
|31
|16
|Черноморец
|32
|7
|8
|17
|33-48
|29
|17
|Чайка
|31
|5
|7
|19
|30-67
|22
|18
|Сокол
|31
|3
|10
|18
|13-43
|19
«Факел» очень натужно проводит весну-2026. После рестарта сезона воронежцы набрали всего 13 очков и по этому показателю занимают только 11-е место в дивизионе. «Енисей» же по результатам в этом году уступает только «Родине» (23 пункта).
Из семи последних матчей сибиряки выиграли шесть, причем четыре - подряд. К игре против фаворита первенства команда Сергея Ташуева подходит в приподнятом настроении. Психологическое преимущество будет явно на стороне гостей: ответственность за результат на них абсолютно не давит. Концовку сезона красноярцы вольны доигрывать в свое удовольствие.
«Факел» стал очень много пропускать: в последних четырех турах он минимум дважды извлекал мяч из сетки, а против «Родины» вообще трижды проделывал эту процедуру. Есть сомнения, что в турнирном цейтноте у Василенко было время, чтобы перенастроить оборону. Поэтому сегодня ждем голов с обеих стороны.
В PARI поставить на «обе забьют» можно по высокому коэффициенту 2.12.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Успех хозяев поля в этой паре котируется за 1.78, а их соперника - за 4.70. Заключить пари на ничью можно с коэффициентом 3.40.
На тотал больше 2.5 PARI дает коэффициент 2.30. Соответственно, аналитики не ждут результативного футбола в Воронеже.
Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Факела».