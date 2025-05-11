Факел - Локомотив, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Один из самых футбольных городов России завис над Первой лигой. Спасти «Факел» от вылета из РПЛ способны только победы во всех трех оставшихся матчах. Первый из этих «финалов» ожидает воронежцев в воскресенье. Неужели первый неудачник сезона определится за два тура до конца?
Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж, Россия)
Судьи: еще не определены
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|9
|7
|16
|31-41
|«Локомотив»
|16
|7
|9
|41-31
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.05.2025
|«Факел»
0:0
«Спартак»
РПЛ
|27.04.2025
|«Рубин»
2:1
«Факел»
РПЛ
|20.04.2025
|«Факел»
0:2
«Ростов»
РПЛ
|13.04.2025
|«Акрон»
1:0
«Факел»
РПЛ
|05.03.2025
|«Факел»
0:0
«Ахмат»
РПЛ
Последние пять игр «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2025
|«Локомотив»
1:1
«Оренбург»
РПЛ
|30.04.2025
|«Локомотив»
0:2
«Ростов»
Кубок России
|26.04.2025
|«Ростов»
1:1
«Локомотив»
РПЛ
|19.04.2025
|«Локомотив»
3:0
«Пари НН»
РПЛ
|15.04.2025
|«Локомотив»
2:1
«Ахмат»
Кубок России
Последние пять игр «Факела» и «Локомотива»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.11.2024
|«Локомотив»
2:1
«Факел»
РПЛ
|18.05.2024
|«Локомотив»
2:0
«Факел»
РПЛ
|30.07.2023
|«Факел»
1:4
«Локомотив»
РПЛ
|20.05.2023
|«Локомотив»
1:0
«Факел»
РПЛ
|11.09.2022
|«Факел»
2:0
«Локомотив»
РПЛ
Турнирная таблица за три тура до финиша выглядит печально для москвичей и прискорбно - для воронежцев.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|27
|18
|7
|2
|54-21
|61
|2. Зенит
|27
|17
|6
|4
|53-18
|57
|3. ЦСКА
|27
|15
|7
|5
|42-19
|52
|4. Спартак
|27
|15
|6
|6
|49-23
|51
|5. Динамо Москва
|27
|14
|8
|5
|57-31
|50
|6. Локомотив
|27
|13
|7
|7
|44-38
|46
|7. Рубин
|27
|11
|6
|10
|35-40
|39
|8. Ростов
|27
|10
|8
|9
|40-40
|38
|9. Акрон
|27
|9
|5
|13
|34-47
|32
|10. Крылья Советов
|27
|8
|6
|13
|33-43
|30
|11. Динамо Махачкала
|27
|6
|9
|12
|25-32
|27
|12. Химки
|27
|5
|10
|12
|31-48
|25
|13. Ахмат
|27
|4
|12
|11
|24-41
|24
|14. Пари НН
|27
|6
|5
|16
|21-49
|23
|15. Оренбург
|27
|4
|6
|17
|24-49
|18
|16. Факел
|27
|2
|10
|15
|12-39
|16
Игорь Шалимов в Воронеже следует тактике малых шагов. Его команда уже забила первый гол в 2025 году, затем отобрала очки у «Спартака» - на тот момент еще кандидата в чемпионы. Прогресс вроде бы налицо, вот только дальше таких локальных успехов «Факелу» будет недостаточно. Если он срочно не начнет побеждать - не избежать спуска в Первую лигу. Игра с «Локомотивом» приобретает для хозяев статус ключевой во всем сезоне. Потеря очков в воскресенье может быть равнозначной досрочному вылету.
«Локомотив» уже больше по инерции докатывает до финиша сезона. Из Кубка команда выбыла, в чемпионате серьезных задач не решает. Здесь и сейчас мотивация команд несопоставима. Хозяева будут «умирать» на поле, тогда как у гостей видимых причин для самопожертвования и спортивного героизма нет. Считаем, что при таких раскладах «Факел» не проиграет. Как минимум.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: Дзиов (травма)
«Локомотив»: Тимофеев, Морозов (оба - дисквалификации)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Локомотив»:
|Позиция
|«Факел»
|«Локомотив»
|Позиция
|Вратарь
|31. Беленов
|22. Лантратов
|Вратарь
|Защитник
|22. Юрганов
|77. Самошников
|Защитник
|Защитник
|47. Божин
|3. Фассон
|Защитник
|Защитник
|92. Брызгалов
|23. Монтес
|Защитник
|Защитник
|7. Браими
|24. Ненахов
|Защитник
|Защитник
|13. Калинин
|6. Баринов
|Полузащитник
|Полузащитник
|33. Квеквескири
|93. Карпукас
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Мертенс
|83. Батраков
|Полузащитник
|Полузащитник
|64. Ивлев
|9. Пиняев
|Полузащитник
|Нападающий
|15. Ильин
|71. Тикнизян
|Нападающий
|Нападающий
|9. Каштанов
|10. Воробьев
|Нападающий
|Главный тренер
|Игорь Шалимов
|Михаил Галактионов
|Главный тренер
FONBET выкатил щедрые коэффициенты на основной рынок: 3.40 на «Факел», 3.35 на ничью и 2.15 - на победу «Локо».
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0:0, 0:1 и 1:1 - наиболее вероятные варианты итогового счета в Воронеже, согласно оценкам экспертов. Каждый из них оценен котировкой 7.00.
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Приобрести билеты на воскресную игру можно на официальном сайте воронежского клуба. Минимальная стоимость - 6 000 рублей.
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