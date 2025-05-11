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7 мая 5:57ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Факел - Локомотив, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Теперь любая осечка станет для Воронежа роковой
Валентин Васильев

Один из самых футбольных городов России завис над Первой лигой. Спасти «Факел» от вылета из РПЛ способны только победы во всех трех оставшихся матчах. Первый из этих «финалов» ожидает воронежцев в воскресенье. Неужели первый неудачник сезона определится за два тура до конца?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

12.05.2025, Вс

16:30 МСК

«Локомотив» (Москва) 

П1 - 3.40

Х -  3.35

П2 - 2.15

Турнир: чемпионат России по футболу, 28-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж, Россия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 971631-41
«Локомотив»167941-31

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.05.2025«Факел»

0:0

«Спартак»

РПЛ

27.04.2025«Рубин»

2:1

«Факел»

РПЛ

20.04.2025«Факел»

0:2

«Ростов»

РПЛ

13.04.2025«Акрон»

1:0

«Факел»

РПЛ

05.03.2025«Факел»

0:0

«Ахмат»

РПЛ

Последние пять игр «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2025«Локомотив»

1:1

«Оренбург»

РПЛ

30.04.2025«Локомотив»

0:2

«Ростов»

Кубок России

26.04.2025«Ростов»

1:1

«Локомотив»

РПЛ

19.04.2025«Локомотив»

3:0

«Пари НН»

РПЛ

15.04.2025«Локомотив»

2:1

«Ахмат»

Кубок России

Последние пять игр «Факела» и «Локомотива»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.11.2024«Локомотив»

2:1

«Факел»

РПЛ

18.05.2024«Локомотив»

2:0

«Факел»

РПЛ

30.07.2023«Факел»

1:4

«Локомотив»

РПЛ

20.05.2023«Локомотив»

1:0

«Факел»

РПЛ

11.09.2022«Факел»

2:0

«Локомотив»

РПЛ

Место в таблице

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Турнирная таблица за три тура до финиша выглядит печально для москвичей и прискорбно - для воронежцев.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар27187254-2161
2. Зенит27176453-1857
3. ЦСКА27157542-1952
4. Спартак27156649-2351
5. Динамо Москва27148557-3150
6. Локомотив27137744-3846
7. Рубин271161035-4039
8. Ростов27108940-4038
9. Акрон27951334-4732
10. Крылья Советов27861333-4330
11. Динамо Махачкала27691225-3227
12. Химки275101231-4825
13. Ахмат274121124-4124
14. Пари НН27651621-4923
15. Оренбург27461724-4918
16. Факел272101512-3916

Прогноз на матч

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Игорь Шалимов в Воронеже следует тактике малых шагов. Его команда уже забила первый гол в 2025 году, затем отобрала очки у «Спартака» - на тот момент еще кандидата в чемпионы. Прогресс вроде бы налицо, вот только дальше таких локальных успехов «Факелу» будет недостаточно. Если он срочно не начнет побеждать - не избежать спуска в Первую лигу. Игра с «Локомотивом» приобретает для хозяев статус ключевой во всем сезоне. Потеря очков в воскресенье может быть равнозначной досрочному вылету.

«Локомотив» уже больше по инерции докатывает до финиша сезона. Из Кубка команда выбыла, в чемпионате серьезных задач не решает. Здесь и сейчас мотивация команд несопоставима. Хозяева будут «умирать» на поле, тогда как у гостей видимых причин для самопожертвования и спортивного героизма нет. Считаем, что при таких раскладах «Факел» не проиграет. Как минимум.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямая трансляция из Воронежа пройдет на канале «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка от 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Факел»: Дзиов (травма)

«Локомотив»: Тимофеев, Морозов (оба - дисквалификации)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Факел» - «Локомотив»:

Позиция«Факел»«Локомотив»Позиция
Вратарь31. Беленов22. ЛантратовВратарь
Защитник22. Юрганов77. СамошниковЗащитник
Защитник47. Божин3. ФассонЗащитник
Защитник92. Брызгалов23. МонтесЗащитник
Защитник7. Браими24. НенаховЗащитник
Защитник13. Калинин6. БариновПолузащитник
Полузащитник 33. Квеквескири93. КарпукасПолузащитник 
Полузащитник6. Мертенс83. БатраковПолузащитник
Полузащитник64. Ивлев9. ПиняевПолузащитник
Нападающий15. Ильин71. ТикнизянНападающий
Нападающий9. Каштанов10. ВоробьевНападающий
Главный тренерИгорь Шалимов Михаил ГалактионовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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FONBET выкатил щедрые коэффициенты на основной рынок: 3.40 на «Факел», 3.35 на ничью и 2.15 - на победу «Локо».

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Факел» - «Локомотив»?

0:0, 0:1 и 1:1 - наиболее вероятные варианты итогового счета в Воронеже, согласно оценкам экспертов. Каждый из них оценен котировкой 7.00.

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Локомотив»?

Официальный спонсор лиги - Winline - предоставляет возможность бесплатного просмотра трансляции на своей платформе.

Где купить билет на матч «Факел» - «Локомотив»?

Приобрести билеты на воскресную игру можно на официальном сайте  воронежского клуба. Минимальная стоимость - 6 000 рублей.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных