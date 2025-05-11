Факел - Локомотив, 11 мая: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Игорь Шалимов в Воронеже следует тактике малых шагов. Его команда уже забила первый гол в 2025 году, затем отобрала очки у «Спартака» - на тот момент еще кандидата в чемпионы. Прогресс вроде бы налицо, вот только дальше таких локальных успехов «Факелу» будет недостаточно. Если он срочно не начнет побеждать - не избежать спуска в Первую лигу. Игра с «Локомотивом» приобретает для хозяев статус ключевой во всем сезоне. Потеря очков в воскресенье может быть равнозначной досрочному вылету.

«Локомотив» уже больше по инерции докатывает до финиша сезона. Из Кубка команда выбыла, в чемпионате серьезных задач не решает. Здесь и сейчас мотивация команд несопоставима. Хозяева будут «умирать» на поле, тогда как у гостей видимых причин для самопожертвования и спортивного героизма нет. Считаем, что при таких раскладах «Факел» не проиграет. Как минимум.