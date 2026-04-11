Факел - Родина, 13 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Лучшая команда весны - в гостях у главного фаворита и лидера сезона
Валентин Васильев

Центральную игру 28-го тура Лиги PARI ФНЛ вынесла на понедельник, 13 апреля. В Воронеже сойдутся первая и вторая команды сезона. Чего ожидать от противоборства «Факела» и «Родины» любителям андеграундного российского футбола? Анализируем шансы сторон на успех, выбираем вариант для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж) 

13.04.2026, Пн

19:45 МСК

«Родина» (Москва)

П1 - 2.35

Х - 3.20

П2 - 3.05

Турнир: Лига PARI, 28-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж) 

Главный судья: Каширин (Уфа)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел»0020-4
«Родина»2004-0

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2026«Арсенал»

1:2

«Факел»

Лига PARI

01.04.2026«Нефтехимик»

0:2

«Факел»

Лига PARI

28.03.2026«Факел»

0:0

«КАМАЗ»

Лига PARI

20.03.2026«Ротор»

1:0

«Факел»

Лига PARI

14.03.2026«Факел»

0:0

«Черноморец»

Лига PARI

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2026«Сокол»

1:3

«Родина»

Лига PARI

29.03.2026«Родина»

3:1

«Урал»

Лига PARI

23.03.2026«Родина»

5:2

«Чайка»

Лига PARI

14.03.2026«СКА-Хабаровск»

2:2

«Родина»

Лига PARI

08.03.2026«Торпедо»

0:2

«Родина»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Команды занимают соседние места в таблице. Отставание «Родины» от «Урала» измеряется семью очками. 

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел27185434-1359
2Родина271410345-2352
3Урал27146741-2748
4Ротор27119735-2242
5Спартак271011638-3241
6КАМАЗ27912641-2839
7Челябинск27911735-2938
8Нефтехимик27811831-3235
9Арсенал27811837-3335
10Торпедо27971128-3334
11СКА-Хабаровск27810929-3534
12Енисей27810923-3134
13Шинник27712822-2333
14Волга27871231-4031
15Черноморец27781231-3729
16Уфа27691229-3527
17Чайка27471625-5919
18Сокол272101512-3516

Прогноз на матч

«Родина» - с отрывом лучшая команда весны в Лучшей лиге мира по результатам: пять побед, одна ничья, ноль поражений при разнице мячей 17-7. «Факел» в таблице 2026 года делит только четвертое-пятое места с «Енисеем» (11 очков).

В марте воронежцев настиг некий кризис реализации - три матча лидер не мог поразить чужие ворота, но ко второму месяцу весны они его преодолели. На двух выездах подряд - в Нижнекамск и Туле - «Факел» забивал по два гола. 

У москвичей пять из шести матчей после рестарта были «верховыми», а забивали они во всех без исключения играх весны. Так что вариант с обменом голами тут выглядит достаточно перспективным. 

В PARI поставить на «обе забьют» можно по довольно высокому коэффициенту 1.92.

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру лидеров ЛЛМ в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Редко увидишь такой высокий коэффициент на домашнюю победу фаворита первенства (2.35). Успех москвичей котируется за 3.05, а ничья - за 3.20.

Вопросы и ответы

Будет ли матч «Факел» - «Родина» результативным?

На тотал больше 2.5 PARI дает коэффициент 2.18. Соответственно, аналитики не ждут голевого карнавала в Воронеже. 

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Родина»?

БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.

Где купить билеты на  матч «Факел» - «Родина»?

Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Факела».

Кто выиграет Лигу PARI?

Согласно расчетам аналитиков PARI, в гонке за прямым пропуском в РПЛ осталось пять клубов:

  1. «Факел» (ставки на первое-второе места больше не принимаются, только на победу в дивизионе - с коэффициентом 1.13)
  2. «Родина» - 1.62 на первое-второе место
  3. «Урал» - 2.50
  4. «Спартак» - 12.00
  5. «Ротор» - 15.00

