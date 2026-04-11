Факел - Родина, 13 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
Центральную игру 28-го тура Лиги PARI ФНЛ вынесла на понедельник, 13 апреля. В Воронеже сойдутся первая и вторая команды сезона. Чего ожидать от противоборства «Факела» и «Родины» любителям андеграундного российского футбола? Анализируем шансы сторон на успех, выбираем вариант для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 28-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: Каширин (Уфа)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|0
|0
|2
|0-4
|«Родина»
|2
|0
|0
|4-0
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2026
|«Арсенал»
1:2
«Факел»
Лига PARI
|01.04.2026
|«Нефтехимик»
0:2
«Факел»
Лига PARI
|28.03.2026
|«Факел»
0:0
«КАМАЗ»
Лига PARI
|20.03.2026
|«Ротор»
1:0
«Факел»
Лига PARI
|14.03.2026
|«Факел»
0:0
«Черноморец»
Лига PARI
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2026
|«Сокол»
1:3
«Родина»
Лига PARI
|29.03.2026
|«Родина»
3:1
«Урал»
Лига PARI
|23.03.2026
|«Родина»
5:2
«Чайка»
Лига PARI
|14.03.2026
|«СКА-Хабаровск»
2:2
«Родина»
Лига PARI
|08.03.2026
|«Торпедо»
0:2
«Родина»
Лига PARI
Команды занимают соседние места в таблице. Отставание «Родины» от «Урала» измеряется семью очками.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|27
|18
|5
|4
|34-13
|59
|2
|Родина
|27
|14
|10
|3
|45-23
|52
|3
|Урал
|27
|14
|6
|7
|41-27
|48
|4
|Ротор
|27
|11
|9
|7
|35-22
|42
|5
|Спартак
|27
|10
|11
|6
|38-32
|41
|6
|КАМАЗ
|27
|9
|12
|6
|41-28
|39
|7
|Челябинск
|27
|9
|11
|7
|35-29
|38
|8
|Нефтехимик
|27
|8
|11
|8
|31-32
|35
|9
|Арсенал
|27
|8
|11
|8
|37-33
|35
|10
|Торпедо
|27
|9
|7
|11
|28-33
|34
|11
|СКА-Хабаровск
|27
|8
|10
|9
|29-35
|34
|12
|Енисей
|27
|8
|10
|9
|23-31
|34
|13
|Шинник
|27
|7
|12
|8
|22-23
|33
|14
|Волга
|27
|8
|7
|12
|31-40
|31
|15
|Черноморец
|27
|7
|8
|12
|31-37
|29
|16
|Уфа
|27
|6
|9
|12
|29-35
|27
|17
|Чайка
|27
|4
|7
|16
|25-59
|19
|18
|Сокол
|27
|2
|10
|15
|12-35
|16
«Родина» - с отрывом лучшая команда весны в Лучшей лиге мира по результатам: пять побед, одна ничья, ноль поражений при разнице мячей 17-7. «Факел» в таблице 2026 года делит только четвертое-пятое места с «Енисеем» (11 очков).
В марте воронежцев настиг некий кризис реализации - три матча лидер не мог поразить чужие ворота, но ко второму месяцу весны они его преодолели. На двух выездах подряд - в Нижнекамск и Туле - «Факел» забивал по два гола.
У москвичей пять из шести матчей после рестарта были «верховыми», а забивали они во всех без исключения играх весны. Так что вариант с обменом голами тут выглядит достаточно перспективным.
В PARI поставить на «обе забьют» можно по довольно высокому коэффициенту 1.92.
Букмекерская контора PARI покажет игру лидеров ЛЛМ в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Редко увидишь такой высокий коэффициент на домашнюю победу фаворита первенства (2.35). Успех москвичей котируется за 3.05, а ничья - за 3.20.
На тотал больше 2.5 PARI дает коэффициент 2.18. Соответственно, аналитики не ждут голевого карнавала в Воронеже.
Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Факела».
Согласно расчетам аналитиков PARI, в гонке за прямым пропуском в РПЛ осталось пять клубов: