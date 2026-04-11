Факел - Родина, 13 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Родина» - с отрывом лучшая команда весны в Лучшей лиге мира по результатам: пять побед, одна ничья, ноль поражений при разнице мячей 17-7. «Факел» в таблице 2026 года делит только четвертое-пятое места с «Енисеем» (11 очков).

В марте воронежцев настиг некий кризис реализации - три матча лидер не мог поразить чужие ворота, но ко второму месяцу весны они его преодолели. На двух выездах подряд - в Нижнекамск и Туле - «Факел» забивал по два гола.

У москвичей пять из шести матчей после рестарта были «верховыми», а забивали они во всех без исключения играх весны. Так что вариант с обменом голами тут выглядит достаточно перспективным.

В PARI поставить на «обе забьют» можно по довольно высокому коэффициенту 1.92.