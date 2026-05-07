Факел - СКА-Хабаровск, 8 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Турнирная мотивация сторон несопоставима: «Факел» стремится на глазах у своих болельщиков выиграть чемпионский титул Лиги PARI, «СКА-Хабаровск» откровенно доигрывает первенство без внятных стимулов. Хозяева постараются не просто обыграть середняка, а сделать это как можно более красиво и убедительно.

В пяти из семи предыдущих матчей, включая три последних, воронежцы забивали строго по два гола. Хабаровчане пропускали во всех 10 играх весны. Начиная с 28-го тура они получают по меньшей мере по паре мячей в свои ворота за игру.

При таких вводных перспективным кажется прогноз на индивидуальный тотал голов фаворита больше 1.5. PARI дает коэффициент 1.62 на этот исход. Если же подкрепить его победой хозяев поля, суммарный коэффициент подрастет до 1.70.