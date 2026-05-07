



Факел - СКА-Хабаровск, 8 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Воронеж предвкушает возвращение в РПЛ
Валентин Васильев
«Факел» может досрочно оформить титул чемпиона Лиги PARI. В случае победы над хабаровским СКА воронежский клуб за тур до финиша сезона станет недосягаемым для преследователей. Анализируем шансы команд на успех, выбираем перспективные варианты для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж) 

27.04.2026, Пн

17:30 МСК

«СКА-Хабаровск»

П1 - 1.35

Х - 4.50

П2 - 9.50

Турнир: Лига PARI, 33-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж) 

Главный судья: Заика (Ростов-на-Дону)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел»9121529-32
«СКА-Хабаровск»1512932-29

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2026«Факел»

2:0

«Енисей»

Лига PARI

27.04.2026«Торпедо»

2:2

«Факел»

Лига PARI

22.04.2026«Факел»

2:2

«Шинник»

Лига PARI

18.04.2026«Чайка»

2:0

«Факел»

Лига PARI

13.04.2026«Факел»

1:3

«Родина»

Лига PARI

Последние пять матчей «СКА-Хабаровска»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.04.2026«Шинник»

3:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

22.04.2026«Спартак»

3:0

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

08.04.2026«СКА-Хабаровск»

1:2

«Ротор»

Лига PARI

11.04.2026«Челябинск»

2:2

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

05.04.2026«СКА-Хабаровск»

1:1

«Волга»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

«Факел» на два очка опережает в таблице «Родину». «СКА-Хабаровск» идет 13-м в таблице.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел32197641-2264
2Родина321711452-2762
3Урал32177848-2958
4Ротор321411742-2553
5КАМАЗ321213746-3149
6Спартак 321212845-3948
7Енисей3212101036-3446
8Шинник321113831-2546
9Челябинск321013940-3643
10Торпедо321191235-3842
11Нефтехимик3210121038-3742
12Арсенал32815941-3939
13СКА-Хабаровск329111235-4538
14Волга32991433-4336
15Уфа327101530-4031
16Черноморец32781733-4829
17Чайка32572030-6922
18Сокол324101814-4322

Прогноз на матч

Турнирная мотивация сторон несопоставима: «Факел» стремится на глазах у своих болельщиков выиграть чемпионский титул Лиги PARI, «СКА-Хабаровск» откровенно доигрывает первенство без внятных стимулов. Хозяева постараются не просто обыграть середняка, а сделать это как можно более красиво и убедительно. 

В пяти из семи предыдущих матчей, включая три последних, воронежцы забивали строго по два гола. Хабаровчане пропускали во всех 10 играх весны. Начиная с 28-го тура они получают по меньшей мере по паре мячей в свои ворота за игру.

При таких вводных перспективным кажется прогноз на индивидуальный тотал голов фаворита больше 1.5. PARI дает коэффициент 1.62 на этот исход. Если же подкрепить его победой хозяев поля, суммарный коэффициент подрастет до 1.70.

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

На главном маркете PARI  предсказуемо наблюдается широкий разброс коэффициентов: от 1.35 на победу хозяев поля до 9.50 на гостей. Ничья в Воронеже котируется за 4.50.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Факел» - «СКА-Хабаровск»?

Эксперты не сомневаются в победе лидера сезона. 

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «СКА-Хабаровск»?

БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.

Где купить билеты на  матч «Факел» - «СКА-Хабаровск»?

Билетная программа «Факела» представлена на официальном сайте клуба. 

