Факел - СКА-Хабаровск, 8 мая: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
«Факел» может досрочно оформить титул чемпиона Лиги PARI. В случае победы над хабаровским СКА воронежский клуб за тур до финиша сезона станет недосягаемым для преследователей. Анализируем шансы команд на успех, выбираем перспективные варианты для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 33-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: Заика (Ростов-на-Дону)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|9
|12
|15
|29-32
|«СКА-Хабаровск»
|15
|12
|9
|32-29
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2026
|«Факел»
2:0
«Енисей»
Лига PARI
|27.04.2026
|«Торпедо»
2:2
«Факел»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Факел»
2:2
«Шинник»
Лига PARI
|18.04.2026
|«Чайка»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|13.04.2026
|«Факел»
1:3
«Родина»
Лига PARI
Последние пять матчей «СКА-Хабаровска»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.04.2026
|«Шинник»
3:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Спартак»
3:0
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|08.04.2026
|«СКА-Хабаровск»
1:2
«Ротор»
Лига PARI
|11.04.2026
|«Челябинск»
2:2
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|05.04.2026
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Волга»
Лига PARI
«Факел» на два очка опережает в таблице «Родину». «СКА-Хабаровск» идет 13-м в таблице.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|32
|19
|7
|6
|41-22
|64
|2
|Родина
|32
|17
|11
|4
|52-27
|62
|3
|Урал
|32
|17
|7
|8
|48-29
|58
|4
|Ротор
|32
|14
|11
|7
|42-25
|53
|5
|КАМАЗ
|32
|12
|13
|7
|46-31
|49
|6
|Спартак
|32
|12
|12
|8
|45-39
|48
|7
|Енисей
|32
|12
|10
|10
|36-34
|46
|8
|Шинник
|32
|11
|13
|8
|31-25
|46
|9
|Челябинск
|32
|10
|13
|9
|40-36
|43
|10
|Торпедо
|32
|11
|9
|12
|35-38
|42
|11
|Нефтехимик
|32
|10
|12
|10
|38-37
|42
|12
|Арсенал
|32
|8
|15
|9
|41-39
|39
|13
|СКА-Хабаровск
|32
|9
|11
|12
|35-45
|38
|14
|Волга
|32
|9
|9
|14
|33-43
|36
|15
|Уфа
|32
|7
|10
|15
|30-40
|31
|16
|Черноморец
|32
|7
|8
|17
|33-48
|29
|17
|Чайка
|32
|5
|7
|20
|30-69
|22
|18
|Сокол
|32
|4
|10
|18
|14-43
|22
Турнирная мотивация сторон несопоставима: «Факел» стремится на глазах у своих болельщиков выиграть чемпионский титул Лиги PARI, «СКА-Хабаровск» откровенно доигрывает первенство без внятных стимулов. Хозяева постараются не просто обыграть середняка, а сделать это как можно более красиво и убедительно.
В пяти из семи предыдущих матчей, включая три последних, воронежцы забивали строго по два гола. Хабаровчане пропускали во всех 10 играх весны. Начиная с 28-го тура они получают по меньшей мере по паре мячей в свои ворота за игру.
При таких вводных перспективным кажется прогноз на индивидуальный тотал голов фаворита больше 1.5. PARI дает коэффициент 1.62 на этот исход. Если же подкрепить его победой хозяев поля, суммарный коэффициент подрастет до 1.70.
Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта».
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
На главном маркете PARI предсказуемо наблюдается широкий разброс коэффициентов: от 1.35 на победу хозяев поля до 9.50 на гостей. Ничья в Воронеже котируется за 4.50.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Эксперты не сомневаются в победе лидера сезона.
БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.
Билетная программа «Факела» представлена на официальном сайте клуба.