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1 августа 4:21ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Факел - Сокол, 3 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Голевой феерии не предвидится
Валентин Васильев

На первое воскресенье августа в «лучшей лиге мира» запланировано четыре матча. Один из главных фаворитов первенства, «Факел», примет на своей территории «Сокол». Чем закончится первая встреча команд за восемь лет? Анализируем форму соперников и расклады профильных аналитиков. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

03.08.2025, Вс

19:00 МСК

«Сокол» (Саратов)

П1 - 1.50

Х - 3.70

П2 - 8.70

Турнир: Лига PARI, 3-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж)

Главный судья: Матвеев (Троицк)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 1691752-44
«Сокол»1791644-52

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.07.2025«Факел»

1:0

«Уфа»

Лига PARI

20.07.2025«Спартак» Кс

0:1

«Факел»

Лига PARI

12.07.2025«Ростов»

0:2

«Факел»

Товарищеский матч

24.05.2025«Факел»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

17.05.2025«Пари НН»

1:1

«Факел»

РПЛ

Последние пять матчей «Сокола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.07.2025«Сокол»

0:0

«Чайка»

Лига PARI

20.07.2025«Нефтехимик»

0:0

«Сокол»

Лига PARI

29.06.2025«Енисей»

1:1

«Сокол»

Товарищеский матч

24.05.2025«Сокол»

1:0

«Чайка»

Первая лига

18.05.2025«Шинник»

0:4

«Сокол»

Первая лига

Место в турнирной таблице

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Перед стартом второго тура команды разделяют в таблице семь позиций и четыре очка.

КлубИВНПМячиОчки
1. Челябинск22004-26
2. Урал22004-26
3. Факел22002-06
4. Чайка21103-04
5. КАМАЗ21103-24
6. СКА-Хабаровск21103-24
7. Спартак-Кострома21013-23
8. Ротор21012-23
9. Арсенал20202-22
10. Сокол20200-02
11. Нефтехимик20200-02
12. Черноморец20113-41
13. Торпедо20112-31
14. Шинник20111-21
15. Уфа20111-21
16. Родина20112-41
17. Волга20022-40
18. Енисей20021-50

Прогноз на матч

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В новом сезоне обе команды еще не проигрывали, но есть нюанс: «Сокол» и не побеждал, тогда как «Факел» очков не терял. Есть кое-что еще, объединяющее команды. При всей несопоставимости турнирных задач, и те, и другие тяготеют к «низовым» результатам. У команды Шалимова серия скудных на голы матчей тянется еще с РПЛ и после минимальной победы над «Уфой» достигла уже семи игр. У «Сокола» четыре последние встречи были содержали не больше двух забитых мячей. В новом первенстве саратовцы вообще еще не пропускали и не забивали! При таких вводных перспективным представляется комбо: 1Х и тотал меньше 2.5. В PARI суммарный коэффициент такой связки составит 1.73.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Прямой эфир из Воронежа будет доступен на платформах «Матч ТВ» в сети и букмекерской конторы PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Факел»: Дзиов (травма)

«Сокол»: нет

Коэффициенты букмекеров

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PARI предлагает коэффициент 1.50 на победу хозяев и почти в шесть раз выше - на гостей (8.70).  Ничья котируется в компании за 3.70.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Факел» - «Сокол»? 

Согласно расчетам аналитиков, вероятность победы воронежцев составляет около 66%, а их соперника - всего 11%.

С каким счетом завершится матч «Факел» - «Сокол»? 

Самым реалистичным сценарием воскресной игры эксперты считают победу фаворита в один мяч. В линии PARI на счет 1:0 установлен коэффициент 5.50.

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Сокол»?

Матчи второй по рангу футбольной лиги страны бесплатно показывает официальный партнер чемпионата - PARI.

Где купить билеты на матч «Факел» - «Сокол»?

Билеты на игру доступны на официальном сайте воронежского клуба. Паспорт болельщика в Лиге PARI не требуется.

«Факел» вернется в РПЛ?

Воронежский клуб считается одним из главных фаворитов сезоне и пока оправдывает этот статус результатами. В последний раз переход из первой лиги в РПЛ «Факел» совершал в 2022 году (тогда команда заняла второе место при 20 участниках). 

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