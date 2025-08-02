Факел - Сокол, 3 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
На первое воскресенье августа в «лучшей лиге мира» запланировано четыре матча. Один из главных фаворитов первенства, «Факел», примет на своей территории «Сокол». Чем закончится первая встреча команд за восемь лет? Анализируем форму соперников и расклады профильных аналитиков.
Турнир: Лига PARI, 3-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: Матвеев (Троицк)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|16
|9
|17
|52-44
|«Сокол»
|17
|9
|16
|44-52
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.07.2025
|«Факел»
1:0
«Уфа»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Спартак» Кс
0:1
«Факел»
Лига PARI
|12.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Факел»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Факел»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|17.05.2025
|«Пари НН»
1:1
«Факел»
РПЛ
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.07.2025
|«Сокол»
0:0
«Чайка»
Лига PARI
|20.07.2025
|«Нефтехимик»
0:0
«Сокол»
Лига PARI
|29.06.2025
|«Енисей»
1:1
«Сокол»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Сокол»
1:0
«Чайка»
Первая лига
|18.05.2025
|«Шинник»
0:4
«Сокол»
Первая лига
Перед стартом второго тура команды разделяют в таблице семь позиций и четыре очка.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Челябинск
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|2. Урал
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|3. Факел
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|4. Чайка
|2
|1
|1
|0
|3-0
|4
|5. КАМАЗ
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|6. СКА-Хабаровск
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|7. Спартак-Кострома
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|8. Ротор
|2
|1
|0
|1
|2-2
|3
|9. Арсенал
|2
|0
|2
|0
|2-2
|2
|10. Сокол
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|11. Нефтехимик
|2
|0
|2
|0
|0-0
|2
|12. Черноморец
|2
|0
|1
|1
|3-4
|1
|13. Торпедо
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|14. Шинник
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|15. Уфа
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|16. Родина
|2
|0
|1
|1
|2-4
|1
|17. Волга
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|18. Енисей
|2
|0
|0
|2
|1-5
|0
В новом сезоне обе команды еще не проигрывали, но есть нюанс: «Сокол» и не побеждал, тогда как «Факел» очков не терял. Есть кое-что еще, объединяющее команды. При всей несопоставимости турнирных задач, и те, и другие тяготеют к «низовым» результатам. У команды Шалимова серия скудных на голы матчей тянется еще с РПЛ и после минимальной победы над «Уфой» достигла уже семи игр. У «Сокола» четыре последние встречи были содержали не больше двух забитых мячей. В новом первенстве саратовцы вообще еще не пропускали и не забивали! При таких вводных перспективным представляется комбо: 1Х и тотал меньше 2.5. В PARI суммарный коэффициент такой связки составит 1.73.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямой эфир из Воронежа будет доступен на платформах «Матч ТВ» в сети и букмекерской конторы PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: Дзиов (травма)
«Сокол»: нет
PARI предлагает коэффициент 1.50 на победу хозяев и почти в шесть раз выше - на гостей (8.70). Ничья котируется в компании за 3.70.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Согласно расчетам аналитиков, вероятность победы воронежцев составляет около 66%, а их соперника - всего 11%.
Самым реалистичным сценарием воскресной игры эксперты считают победу фаворита в один мяч. В линии PARI на счет 1:0 установлен коэффициент 5.50.
Матчи второй по рангу футбольной лиги страны бесплатно показывает официальный партнер чемпионата - PARI.
Билеты на игру доступны на официальном сайте воронежского клуба. Паспорт болельщика в Лиге PARI не требуется.
Воронежский клуб считается одним из главных фаворитов сезоне и пока оправдывает этот статус результатами. В последний раз переход из первой лиги в РПЛ «Факел» совершал в 2022 году (тогда команда заняла второе место при 20 участниках).