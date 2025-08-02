Факел - Сокол, 3 августа: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В новом сезоне обе команды еще не проигрывали, но есть нюанс: «Сокол» и не побеждал, тогда как «Факел» очков не терял. Есть кое-что еще, объединяющее команды. При всей несопоставимости турнирных задач, и те, и другие тяготеют к «низовым» результатам. У команды Шалимова серия скудных на голы матчей тянется еще с РПЛ и после минимальной победы над «Уфой» достигла уже семи игр. У «Сокола» четыре последние встречи были содержали не больше двух забитых мячей. В новом первенстве саратовцы вообще еще не пропускали и не забивали! При таких вводных перспективным представляется комбо: 1Х и тотал меньше 2.5. В PARI суммарный коэффициент такой связки составит 1.73.