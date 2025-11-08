Факел - Спартак Кострома, 9 ноября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

Партнерский проект
Самый статусный матч 18-го тура Лиги PARI пройдет в воскресенье, 9 ноября, в Воронеже. К одному из лидеров и фаворитов первенства едет команда-сенсация осени в российском футболе. Подтвердит ли костромской «Спартак» реноме агрессивного гостя?
Турнир: Лига PARI, 18-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: Матвеев (Троицк)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|4
|1
|0
|8-2
|«Спартак»
|0
|1
|4
|2-8
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.11.2025
|«Факел»
2:0
«Торпедо»
Лига PARI
|30.10.2025
|«Факел»
2:3
«Арсенал»
Кубок России
|26.10.2025
|«СКА-Хабаровск»
1:0
«Факел»
Лига PARI
|20.10.2025
|«Факел»
4:0
«Ротор»
Лига PARI
|16.10.2025
|«Факел»
1:0
«Урал»
Кубок России
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2025
|«Спартак»
3:1
«Черноморец»
Лига PARI
|25.10.2025
|«Шинник»
2:2
«Спартак»
Лига PARI
|19.10.2025
|«Енисей»
1:0
«Спартак»
Лига PARI
|11.10.2025
|«Спартак»
1:1
«КАМАЗ»
Лига PARI
|04.10.2025
|«Уфа»
0:0
«Спартак»
Лига PARI
Перед очной встречей команды занимают соседние места в таблице - соответственно, второе и третье.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Урал
|17
|11
|3
|3
|27-16
|36
|2. Факел
|17
|11
|3
|3
|19-9
|36
|3. Спартак Кострома
|17
|9
|6
|2
|27-17
|33
|4. Родина
|17
|8
|6
|3
|25-15
|30
|5. КАМАЗ
|17
|8
|5
|4
|30-17
|29
|6. Ротор
|17
|7
|5
|5
|21-13
|26
|7. Челябинск
|17
|6
|7
|4
|20-14
|25
|8. СКА-Хабаровск
|17
|6
|6
|5
|17-17
|24
|9. Шинник
|17
|5
|7
|5
|13-13
|22
|10. Нефтехимик
|17
|4
|8
|5
|19-21
|20
|11. Арсенал
|17
|4
|8
|5
|25-23
|20
|12. Уфа
|17
|4
|7
|6
|21-20
|19
|13. Енисей
|17
|4
|5
|8
|12-24
|17
|14. Черноморец
|17
|4
|5
|8
|20-23
|17
|15. Волга
|17
|4
|3
|10
|18-30
|15
|16. Сокол
|17
|2
|8
|7
|9-18
|14
|17. Торпедо
|17
|3
|5
|9
|13-26
|14
|18. Чайка
|17
|2
|5
|10
|14-34
|11
Костромской «Спартак» обескуражил всех неравнодушных к Лиге PARI людей мощнейшим стартом в сезоне. Правда, посреди осени красно-белые сбавили обороты. Октябрь команда Евгения Таранухина прожила вообще без побед, а ее безвыигрышная серия составила шесть матчей. С наступлением ноября костромичи ее наконец оборвали, одолев на своем поле «Черноморец».
У «Факела» в конце октября случилось два поражения подряд, по одному в чемпионате и Кубке, но свежей победой над «Торпедо» парни Олега Василенко успокоили болельщиков: затяжной спад отменяется.
Аналитики скептически относятся к перспективе обмена голами в Воронеже. Нам же вероятность такого сценария представляется достаточно высокой.
Прямой эфир из Воронежа пройдет на «Матч Премьер» и на официальном сайте PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция
|Платная подписка
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: Дзиов (травма)
«Спартак»: Рубцов (травма)
Билеты на матч продаются на официальном сайте «Факела».