Факел - Спартак Кострома, 9 ноября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

Команда-сенсация в гостях у фаворита сезона
Валентин Васильев

Самый статусный матч 18-го тура Лиги PARI пройдет в воскресенье, 9 ноября, в Воронеже. К одному из лидеров и фаворитов первенства едет команда-сенсация осени в российском футболе. Подтвердит ли костромской «Спартак» реноме агрессивного гостя?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

09.11.2025, Вс

19:30 МСК

«Спартак» (Кострома

П1 - 1.90

Х - 3.25

П2 - 4.60

Турнир: Лига PARI, 18-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж)

Главный судья: Матвеев (Троицк)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 4108-2
«Спартак»0142-8

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.11.2025«Факел»

2:0

«Торпедо»

Лига PARI

30.10.2025«Факел»

2:3

«Арсенал»

Кубок России

26.10.2025«СКА-Хабаровск»

1:0

«Факел»

Лига PARI

20.10.2025«Факел»

4:0

«Ротор»

Лига PARI

16.10.2025«Факел»

1:0

«Урал»

Кубок России

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2025«Спартак»

3:1

«Черноморец»

Лига PARI

25.10.2025«Шинник»

2:2

«Спартак»

Лига PARI

19.10.2025«Енисей»

1:0

«Спартак»

Лига PARI

11.10.2025«Спартак»

1:1

«КАМАЗ»

Лига PARI

04.10.2025«Уфа»

0:0

«Спартак»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Перед очной встречей команды занимают соседние места в таблице - соответственно, второе и третье.

КлубИВНПМячиОчки
1. Урал17113327-1636
2. Факел17113319-936
3. Спартак Кострома1796227-1733
4. Родина1786325-1530
5. КАМАЗ1785430-1729
6. Ротор1775521-1326
7. Челябинск1767420-1425
8. СКА-Хабаровск1766517-1724
9. Шинник1757513-1322
10. Нефтехимик1748519-2120
11. Арсенал1748525-2320
12. Уфа1747621-2019
13. Енисей1745812-2417
14. Черноморец1745820-2317
15. Волга17431018-3015
16. Сокол172879-1814
17. Торпедо1735913-2614
18. Чайка17251014-3411

Прогноз на матч

Костромской «Спартак» обескуражил всех неравнодушных к Лиге PARI людей мощнейшим стартом в сезоне. Правда, посреди осени красно-белые сбавили обороты. Октябрь команда Евгения Таранухина прожила вообще без побед, а ее безвыигрышная серия составила шесть матчей. С наступлением ноября костромичи ее наконец оборвали, одолев на своем поле «Черноморец».

У «Факела» в конце октября случилось два поражения подряд, по одному в чемпионате и Кубке, но свежей победой над «Торпедо» парни Олега Василенко успокоили болельщиков: затяжной спад отменяется.   

Аналитики скептически относятся к перспективе обмена голами в Воронеже. Нам же вероятность такого сценария представляется достаточно высокой.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Воронежа пройдет на «Матч Премьер» и на официальном сайте PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер» Видеотрансляция Платная подписка
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Факел»: Дзиов (травма)

«Спартак»: Рубцов (травма)

Коэффициенты букмекеров

PARI  предлагает высокие коэффициенты на все основные исходы. Домашняя победа лидера котируется за 1.90. На ничью можно поставить за 3.25, а на костромичей - за 4.60. 

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Факел» - «Спартак»? 

PARI выплатит в пятикратном размере выигрыш по удачной ставке на 1:0. В линии точного счета этот вариант котируется ниже всех.

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Спартак»?

БК PARI покажет матч в прямом эфире.

Где купить билеты на матч «Факел» - «Спартак»?

Билеты на матч продаются на официальном сайте «Факела».

Смотреть всё
Смотреть всё

Смотреть всё
