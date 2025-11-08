Факел - Спартак Кострома, 9 ноября: где смотреть матч Лиги PARI по футболу, прогноз, составы

Костромской «Спартак» обескуражил всех неравнодушных к Лиге PARI людей мощнейшим стартом в сезоне. Правда, посреди осени красно-белые сбавили обороты. Октябрь команда Евгения Таранухина прожила вообще без побед, а ее безвыигрышная серия составила шесть матчей. С наступлением ноября костромичи ее наконец оборвали, одолев на своем поле «Черноморец».

У «Факела» в конце октября случилось два поражения подряд, по одному в чемпионате и Кубке, но свежей победой над «Торпедо» парни Олега Василенко успокоили болельщиков: затяжной спад отменяется.

Аналитики скептически относятся к перспективе обмена голами в Воронеже. Нам же вероятность такого сценария представляется достаточно высокой.