Факел - Уфа, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Понятно, что «Факел» в этой паре явный фаворит. Команда мощно и явно под задачу усилилась в межсезонье. Плюс домашняя премьера. Все факторы - в пользу хозяев поля. Однако «Факел» Шалимова еще с РПЛ отличает минимализм в результатах. Все пять последних матчей воронежцев были низовыми. Ждем чего-то подобного и в ближайшую субботу. «Уфа» наверняка закроется и слишком многого фавориту не позволит. Прогноз редакции: «Факел» не уступит при тотал меньше 2.5 голов.