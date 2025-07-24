Факел - Уфа, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

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В субботу, 26 июля, в Лиге PARI пройдут четыре матча. В Воронеже «Факел» примет «Уфу». Рассказываем об интересных вариантах для ставки на игру.
Турнир: Лига PARI, 2-й тур
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: Нечай (Ростов-на-Дону)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|0
|0
|1
|0-3
|«Уфа»
|1
|0
|0
|3-0
Последние пять игр «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|20.07.2025
|«Спартак» Кс
0:1
«Факел»
Лига PARI
|12.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Факел»
Товарищеский матч
|24.05.2025
|«Факел»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|17.05.2025
|«Пари НН»
1:1
«Факел»
РПЛ
|11.05.2025
|«Факел»
0:1
«Локомотив»
РПЛ
Последние пять игр «Уфы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|19.07.2025
|«Уфа»
1:1
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
|24.06.2025
|«Динамо» Махачкала
0:0
«Уфа»
Первая лига
|24.05.2025
|«Ротор»
0:2
«Уфа»
Первая лига
|18.05.2025
|«Уфа»
1:2
«Арсенал»
Первая лига
|11.05.2025
|«Урал»
2:1
«Уфа»
Первая лига
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Чайка
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|2. Челябинск
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|3. Ротор
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|4. Урал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|5. Факел
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|6. КАМАЗ
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|7. СКА-Хабаровск
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|8. Черноморец
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|9. Арсенал
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|10. Уфа
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|11. Родина
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|12. Нефтехимик
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|13. Сокол
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|14. Торпедо
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|15. Волга
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|16. Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|17. Спартак Кострома
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|18. Енисей
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
Понятно, что «Факел» в этой паре явный фаворит. Команда мощно и явно под задачу усилилась в межсезонье. Плюс домашняя премьера. Все факторы - в пользу хозяев поля. Однако «Факел» Шалимова еще с РПЛ отличает минимализм в результатах. Все пять последних матчей воронежцев были низовыми. Ждем чего-то подобного и в ближайшую субботу. «Уфа» наверняка закроется и слишком многого фавориту не позволит. Прогноз редакции: «Факел» не уступит при тотал меньше 2.5 голов.
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Прямая трансляция из Воронежа пройдет на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: Дзиов (травма)
«Уфа»: нет
PARI предлагает коэффициент 1.55 на победу хозяев и более чем в четыре раза выше - на гостей. Ничья котируется у официального партнера ФНЛ за 4.50.
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Согласно расчетам трейдеров, вероятность победы хозяев поля составляет около 64%.
Достаточно низкий как для прогноза на точный счет коэффициент 4.80 на 1:0 говорит о высокой вероятности минимальной победы хозяев.
Бесплатно игры второго по значимости дивизиона страны транслирует официальный спонсор лиги - PARI.