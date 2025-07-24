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24 июля 8:22ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Факел - Уфа, 26 июля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Премьера футбольного сезона в Воронеже! Быть аншлагу?
Валентин Васильев

В субботу, 26 июля, в Лиге PARI пройдут четыре матча. В Воронеже «Факел» примет «Уфу». Рассказываем об интересных вариантах для ставки на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

26.07.2025, Сб

18:00 МСК

«Уфа»

П1 - 1.55

Х - 4.50

П2 - 6.40

Турнир: Лига PARI, 2-й тур

Стадион: «Факел» (Воронеж)

Главный судья: Нечай (Ростов-на-Дону)

Форма команд

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История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 0010-3
«Уфа»1003-0

Последние пять игр «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.07.2025«Спартак» Кс

0:1

«Факел»

Лига PARI

12.07.2025«Ростов»

0:2

«Факел»

Товарищеский матч

24.05.2025«Факел»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

17.05.2025«Пари НН»

1:1

«Факел»

РПЛ

11.05.2025«Факел»

0:1

«Локомотив»

РПЛ

Последние пять игр «Уфы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

19.07.2025«Уфа»

1:1

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

24.06.2025«Динамо» Махачкала

0:0

«Уфа»

Первая лига

24.05.2025«Ротор»

0:2

«Уфа»

Первая лига

18.05.2025«Уфа»

1:2

«Арсенал»

Первая лига

11.05.2025«Урал»

2:1

«Уфа»

Первая лига

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Чайка11003-03
2. Челябинск11003-23
3. Ротор11002-13
4. Урал11001-03
5. Факел11001-03
6. КАМАЗ10101-11
7. СКА-Хабаровск10101-11
8. Черноморец10101-11
9. Арсенал10101-11
10. Уфа10101-11
11. Родина10101-11
12. Нефтехимик10100-01
13. Сокол10100-01
14. Торпедо10012-30
15. Волга10011-20
16. Шинник10010-10
17. Спартак Кострома10010-10
18. Енисей10010-30

Прогноз на матч

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Понятно, что «Факел» в этой паре явный фаворит. Команда мощно и явно под задачу усилилась в межсезонье. Плюс домашняя премьера. Все факторы - в пользу хозяев поля. Однако «Факел» Шалимова еще с РПЛ отличает минимализм в результатах. Все пять последних матчей воронежцев были низовыми. Ждем чего-то подобного и в ближайшую субботу. «Уфа» наверняка закроется и слишком многого фавориту не позволит. Прогноз редакции: «Факел» не уступит при тотал меньше 2.5 голов.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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Прямая трансляция из Воронежа пройдет на сайтах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Факел»: Дзиов (травма)

«Уфа»: нет

Коэффициенты букмекеров

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PARI предлагает коэффициент 1.55 на победу хозяев и более чем в четыре раза выше - на гостей.  Ничья котируется у официального партнера ФНЛ за 4.50.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Факел» - «Уфа»? 

Согласно расчетам трейдеров, вероятность победы хозяев поля составляет около 64%.

С каким счетом завершится матч «Факел» - «Уфа»? 

Достаточно низкий как для прогноза на точный счет коэффициент 4.80 на 1:0 говорит о высокой вероятности минимальной победы хозяев.

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Уфа»?

Бесплатно игры второго по значимости дивизиона страны транслирует официальный спонсор лиги - PARI.

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