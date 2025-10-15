Факел - Урал, 16 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

«Факел» явно взбодрила смена на тренерском мостике. После замены Игоря Шалимова на Олега Василенко воронежцы обыграли дома «Волгу» и «Шинник» - в гостях. У «Урала» ситуация отчасти схожа с той, которую пережил недавно «Факел». В Екатеринбурге тренер не сменился, но тучи над Мирославом Ромащенко после двух поражений подряд, похоже, сгустились. Чтобы их разогнать бывшему тренеру сборной крайне важно дать результат - хоть в чемпионате, хоть в Кубке. Может статься так, что гости в этом матче будут не только свежее хозяев (они же свой матчи Лиги PARI пропускали), но более мотивированы. При таких вводных нам кажется перспективным комбо: «Урал» не проиграет в основное время при общем количестве голов не более 3.5.