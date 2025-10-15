Ведомости
Факел - Урал, 16 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

Фавориты Лиги PARI побьются за место в 1/8 финала Кубка
Валентин Васильев

В программе 1/16 финала Пути регионов в Кубке России особняком стоит встреча в Воронеже. Пока еще все представители РПЛ находятся в верхней половине турнирной сетки, повышенное внимание гарантировано фаворитам Лиги PARI. Прикинем шансы  «Факела» и «Урала» в четверговом противоборстве.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Факел» (Воронеж)

16.10.2025, Чт

17:30 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 2.70

Х - 3.05

П2 - 2.85

Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/16 финала

Стадион: «Факел» (Воронеж)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Факел» 1081531-42
«Урал»1581042-31

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.10.2025«Шинник»

0:1

«Факел»

Лига PARI

04.10.2025«Факел»

2:1

«Волга»

Лига PARI

28.09.2025«Факел»

0:0

«Чайка»

Лига PARI

24.09.2025«Текстильщик»

1:1, пен. 1:3

«Факел»

Кубок России

20.09.2025«Енисей»

1:1

«Факел»

Лига PARI

Последние пять матчей «Урала»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.10.2025

«КАМАЗ»

5:1

«Урал»

Лига PARI

29.09.2025

«Урал»

1:2

«СКА-Хабаровск»

Лига PARI

15.09.2025

«ПСК Динская»

1:2

«Урал»

Кубок России

15.09.2025

«Уфа»

2:3

«Урал»

Лига PARI

08.09.2025

«Урал»

1:1

«Нефтехимик»

Лига PARI

Календарь матчей

15.10.2025. 14:30. «Енисей» – «Уфа»
15.10.2025. 17:00. «Родина» – «Челябинск»
15.10.2025. 18:00. «Чайка» – «КАМАЗ»
15.10.2025. 18:00. «Шинник» – «Нефтехимик»
15.10.2025. 19:30. «Арсенал» – «Сокол»
16.10.2025. 17:30. «Факел» – «Урал»
16.10.2025. 17:30. «Торпедо М» – «Велес»
16.10.2025. 20:00. «Черноморец» – «Кубань Холдинг»

Прогноз на матч

«Факел» явно взбодрила смена на тренерском мостике. После замены Игоря Шалимова на Олега Василенко воронежцы обыграли дома «Волгу» и «Шинник» - в гостях. У «Урала» ситуация отчасти схожа с той, которую пережил недавно «Факел». В Екатеринбурге тренер не сменился, но тучи над Мирославом Ромащенко после двух поражений подряд, похоже, сгустились. Чтобы их разогнать бывшему тренеру сборной крайне важно дать результат - хоть в чемпионате, хоть в Кубке. Может статься так, что гости в этом матче будут не только свежее хозяев (они же свой матчи Лиги PARI пропускали), но более мотивированы. При таких вводных нам кажется перспективным комбо:  «Урал» не проиграет в основное время при общем количестве голов не более 3.5.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямой эфир из Воронежа пройдет на «Матче».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ» Видеотрансляция Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Факел»: Дзиов (травма)

«Урал»: Селихов, Прищепа, Малькевич (все - травмы), Бегич (семейные обстоятельства)

Коэффициенты букмекеров

PARI  дает высокие коэффициенты на все основные исходы: 2.70 на П1, 2.85 - на П2 и 3.05 на ничью в основное время.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Факел» - «Урал»? 

Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 6.00 - эксперты установили на две вариации ничьей - 0:0 и 1:1. Вероятность серии пенальти довольно высока.

Где смотреть бесплатно матч «Факел» - «Урал»?

В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».

Где купить билеты на матч «Факел» - «Урал»?

На официальном сайте «Факела» приобрести билет на игру можно в несколько кликов. Паспорт болельщика в кубковом турнире не требуется. 

