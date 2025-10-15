Факел - Урал, 16 октября: где смотреть матч Кубка России по футболу, прогноз, составы

В программе 1/16 финала Пути регионов в Кубке России особняком стоит встреча в Воронеже. Пока еще все представители РПЛ находятся в верхней половине турнирной сетки, повышенное внимание гарантировано фаворитам Лиги PARI. Прикинем шансы «Факела» и «Урала» в четверговом противоборстве.
Турнир: FONBET Кубок России по футболу, Путь регионов, 1/16 финала
Стадион: «Факел» (Воронеж)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Факел»
|10
|8
|15
|31-42
|«Урал»
|15
|8
|10
|42-31
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.10.2025
|«Шинник»
0:1
«Факел»
Лига PARI
|04.10.2025
|«Факел»
2:1
«Волга»
Лига PARI
|28.09.2025
|«Факел»
0:0
«Чайка»
Лига PARI
|24.09.2025
|«Текстильщик»
1:1, пен. 1:3
«Факел»
Кубок России
|20.09.2025
|«Енисей»
1:1
«Факел»
Лига PARI
Последние пять матчей «Урала»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
06.10.2025
«КАМАЗ»
5:1
«Урал»
Лига PARI
29.09.2025
«Урал»
1:2
«СКА-Хабаровск»
Лига PARI
15.09.2025
«ПСК Динская»
1:2
«Урал»
Кубок России
15.09.2025
«Уфа»
2:3
«Урал»
Лига PARI
08.09.2025
«Урал»
1:1
«Нефтехимик»
Лига PARI
15.10.2025. 14:30. «Енисей» – «Уфа»
15.10.2025. 17:00. «Родина» – «Челябинск»
15.10.2025. 18:00. «Чайка» – «КАМАЗ»
15.10.2025. 18:00. «Шинник» – «Нефтехимик»
15.10.2025. 19:30. «Арсенал» – «Сокол»
16.10.2025. 17:30. «Факел» – «Урал»
16.10.2025. 17:30. «Торпедо М» – «Велес»
16.10.2025. 20:00. «Черноморец» – «Кубань Холдинг»
«Факел» явно взбодрила смена на тренерском мостике. После замены Игоря Шалимова на Олега Василенко воронежцы обыграли дома «Волгу» и «Шинник» - в гостях. У «Урала» ситуация отчасти схожа с той, которую пережил недавно «Факел». В Екатеринбурге тренер не сменился, но тучи над Мирославом Ромащенко после двух поражений подряд, похоже, сгустились. Чтобы их разогнать бывшему тренеру сборной крайне важно дать результат - хоть в чемпионате, хоть в Кубке. Может статься так, что гости в этом матче будут не только свежее хозяев (они же свой матчи Лиги PARI пропускали), но более мотивированы. При таких вводных нам кажется перспективным комбо: «Урал» не проиграет в основное время при общем количестве голов не более 3.5.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямой эфир из Воронежа пройдет на «Матче».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Факел»: Дзиов (травма)
«Урал»: Селихов, Прищепа, Малькевич (все - травмы), Бегич (семейные обстоятельства)
PARI дает высокие коэффициенты на все основные исходы: 2.70 на П1, 2.85 - на П2 и 3.05 на ничью в основное время.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Самый низкий коэффициент на рынке точного счета - 6.00 - эксперты установили на две вариации ничьей - 0:0 и 1:1. Вероятность серии пенальти довольно высока.
В прямом эфире игру покажет канал «Матч ТВ».
На официальном сайте «Факела» приобрести билет на игру можно в несколько кликов. Паспорт болельщика в кубковом турнире не требуется.