Фарерские острова - Казахстан, 18 ноября: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Сборная Фарерских островов - одна из главных сенсаций отбора на Кубок мира 2026 года. Команда Эйдуна Клакстейна удивила мир тремя победами подряд в сентябре-октябре, в том числе над традиционно крепкой Чехией, и до последнего тура сохраняла шансы на второе место в группе и выход в плей-офф. Гол Тури в Риеке, казалось, вплотную приблизил островитян к стыковым матчам. Счастье чехов, что хорваты не стали валять дурака в ничего не значащей для них игре и в ответ забили три. Фарерская сказка оказалась с несчастливым концом - только третье место и разбитые мечты.

Команда Казахстана, наоборот, первую половину отбора завалила и только в концовке наконец-то порадовала своих болельщиков. Наибольший резонанс в этой мини-серии из трех матчей без поражений вызвала домашняя ничья с Бельгией. То обстоятельство, что доигрывали хозяева вдесятером, дополнительно повысило ее ценность.

Однако в заключительном матче года казахстанцам придется обойтись без «меча и щита»: нападающий Сатпаев и вратарь Анарбеков досрочно вернулись в расположение «Кайрата» - готовиться к оставшимся матчам Лиги чемпионов. Именно 17-летний форвард поразил ворота бельгийцев. Заменить его без потери качества Талгату Байсуфинову будет сложно. В свою очередь номинальные хозяева наверняка выйдут на поле морально опустошенными поле драматичной развязки квалификации. Предпосылок к яркому шоу не наблюдается. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.