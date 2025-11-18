Ведомости
Фарерские острова - Казахстан, 18 ноября: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Сборная Казахстана закроет соревновательный год без представителей «Кайрата»
Валентин Васильев

Сборная Казахстана по футболу закроет 2025-й состязательный год спаррингом с командой Фарерских островов в хорватской Пуле. Недавний аутсайдер всех турниров, в которых участвовал, до последнего боролся за выход в плей-офф квалификации ЧМ-2026, так что серьезный уровень противодействия гостям гарантирован. Выбираем ставку на игру.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Сборная Фарерских островов

Место в рейтинге ФИФА: 127

18.11.2025, Вт

20:00 МСК

Сборная Казахстана

Место в рейтинге ФИФА: 115

П1 - 2.35

Х - 3.30

П2 - 3.10

Турнир: товарищеский матч

Стадион: «Альдо Дросина» (Пула, Хорватия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Фарерские острова 2117-6
Казахстан1126-7

Последние пять матчей сборной Фарерских островов:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.11.2025Хорватия

3:1

Фареры

Отбор ЧМ-2026

12.10.2025Фареры

2:1

Чехия

Отбор ЧМ-2026

09.10.2025Фареры

4:0

Черногория

Отбор ЧМ-2026

08.09.2025Гибралтар

0:1

Фареры

Отбор ЧМ-2026

05.09.2025Фареры

0:1

Хорватия

Отбор ЧМ-2026

Последние пять матчей сборной Казахстана:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.11.2025Казахстан

1:1

Бельгия

Отбор ЧМ-2026

14.10.2025Северная Македония

1:1

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

10.10.2025Казахстан

4:0

Лихтенштейн

Отбор ЧМ-2026

07.09.2025Бельгия

6:0

Казахстан

Отбор ЧМ-2026

04.09.2025Казахстан

0:1

Уэльс

Отбор ЧМ-2026

Прогноз на матч

Сборная Фарерских островов - одна из главных сенсаций отбора на Кубок мира 2026 года. Команда Эйдуна Клакстейна удивила мир тремя победами подряд в сентябре-октябре, в том числе над традиционно крепкой Чехией, и до последнего тура сохраняла шансы на второе место в группе и выход в плей-офф. Гол Тури в Риеке, казалось, вплотную приблизил островитян к стыковым матчам. Счастье чехов, что хорваты не стали валять дурака в ничего не значащей для них игре и в ответ забили три.  Фарерская сказка оказалась с несчастливым концом - только третье место и разбитые мечты.

Команда Казахстана, наоборот, первую половину отбора завалила и только в концовке наконец-то порадовала своих болельщиков. Наибольший резонанс в этой мини-серии из трех матчей без поражений вызвала домашняя ничья с Бельгией. То обстоятельство, что доигрывали хозяева вдесятером, дополнительно повысило ее ценность.

Однако в заключительном матче года казахстанцам придется обойтись без   «меча и щита»: нападающий Сатпаев и вратарь Анарбеков досрочно вернулись в расположение «Кайрата» - готовиться к оставшимся матчам Лиги чемпионов. Именно 17-летний форвард поразил ворота бельгийцев. Заменить его без потери качества Талгату Байсуфинову будет сложно. В свою очередь номинальные хозяева наверняка выйдут на поле морально опустошенными поле драматичной развязки квалификации. Предпосылок к яркому шоу не наблюдается. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2025 году

Трансляции

Прямую трансляцию из Пулы проведут некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«Бетсити»Графическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Сборная Казахстана 

Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Кажымукан Толепберген («Окжетпес»);

Защитники: Сергей Малый, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все — «Ордабасы»), Алибек Касым, Багдат Каиров, Талгат Кусяпов (все — «Актобе»), Ян Вороговский, («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Адильбек Жумаханов («Елимай»), Арсен Аширбек («Окжетпес»);

Полузащитники: Даурен Жумат («Окжетпес»), Динмухамед Караман («Женис»), Рамазан Оразов, Жан Али Пайруз, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все — «Елимай»), Ислам Чесноков («Тобол»), Муроджон Халматов («Ордабасы»), Дамир Касабулат («Кайрат»), Георгий Жуков («Актобе»);

Нападающие: Оралхан Омиртаев («Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Иван Свиридов («Елимай»), Рамазан Каримов («Астана»).

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI установили высокие коэффициенты на все самые популярные исходы матча. Победа номинальных хозяев котируется за 2.35, гостей - за 3.10, а ничья - за 3.30.

