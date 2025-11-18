Фарерские острова - Казахстан, 18 ноября: где смотреть товарищеский матч, прогноз, составы

Партнерский проект
Сборная Казахстана по футболу закроет 2025-й состязательный год спаррингом с командой Фарерских островов в хорватской Пуле. Недавний аутсайдер всех турниров, в которых участвовал, до последнего боролся за выход в плей-офф квалификации ЧМ-2026, так что серьезный уровень противодействия гостям гарантирован. Выбираем ставку на игру.
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Альдо Дросина» (Пула, Хорватия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Фарерские острова
|2
|1
|1
|7-6
|Казахстан
|1
|1
|2
|6-7
Последние пять матчей сборной Фарерских островов:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.11.2025
|Хорватия
3:1
Фареры
Отбор ЧМ-2026
|12.10.2025
|Фареры
2:1
Чехия
Отбор ЧМ-2026
|09.10.2025
|Фареры
4:0
Черногория
Отбор ЧМ-2026
|08.09.2025
|Гибралтар
0:1
Фареры
Отбор ЧМ-2026
|05.09.2025
|Фареры
0:1
Хорватия
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей сборной Казахстана:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.11.2025
|Казахстан
1:1
Бельгия
Отбор ЧМ-2026
|14.10.2025
|Северная Македония
1:1
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|10.10.2025
|Казахстан
4:0
Лихтенштейн
Отбор ЧМ-2026
|07.09.2025
|Бельгия
6:0
Казахстан
Отбор ЧМ-2026
|04.09.2025
|Казахстан
0:1
Уэльс
Отбор ЧМ-2026
Сборная Фарерских островов - одна из главных сенсаций отбора на Кубок мира 2026 года. Команда Эйдуна Клакстейна удивила мир тремя победами подряд в сентябре-октябре, в том числе над традиционно крепкой Чехией, и до последнего тура сохраняла шансы на второе место в группе и выход в плей-офф. Гол Тури в Риеке, казалось, вплотную приблизил островитян к стыковым матчам. Счастье чехов, что хорваты не стали валять дурака в ничего не значащей для них игре и в ответ забили три. Фарерская сказка оказалась с несчастливым концом - только третье место и разбитые мечты.
Команда Казахстана, наоборот, первую половину отбора завалила и только в концовке наконец-то порадовала своих болельщиков. Наибольший резонанс в этой мини-серии из трех матчей без поражений вызвала домашняя ничья с Бельгией. То обстоятельство, что доигрывали хозяева вдесятером, дополнительно повысило ее ценность.
Однако в заключительном матче года казахстанцам придется обойтись без «меча и щита»: нападающий Сатпаев и вратарь Анарбеков досрочно вернулись в расположение «Кайрата» - готовиться к оставшимся матчам Лиги чемпионов. Именно 17-летний форвард поразил ворота бельгийцев. Заменить его без потери качества Талгату Байсуфинову будет сложно. В свою очередь номинальные хозяева наверняка выйдут на поле морально опустошенными поле драматичной развязки квалификации. Предпосылок к яркому шоу не наблюдается. Наш прогноз: тотал меньше 2.5.
Прямую трансляцию из Пулы проведут некоторые зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«Бетсити»
|Графическая
|-
|Официальный сайт УЕФА
|Текстовая и графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Мухаммеджан Сейсен («Астана»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»), Кажымукан Толепберген («Окжетпес»);
Защитники: Сергей Малый, Сагадат Турсынбай, Султанбек Астанов (все — «Ордабасы»), Алибек Касым, Багдат Каиров, Талгат Кусяпов (все — «Актобе»), Ян Вороговский, («Астана»), Нуралы Алип («Зенит», Россия), Наурызбек Жагоров («Тобол»), Еркин Тапалов («Кайрат»), Адильбек Жумаханов («Елимай»), Арсен Аширбек («Окжетпес»);
Полузащитники: Даурен Жумат («Окжетпес»), Динмухамед Караман («Женис»), Рамазан Оразов, Жан Али Пайруз, Алмас Тюлюбай, Галымжан Кенжебек (все — «Елимай»), Ислам Чесноков («Тобол»), Муроджон Халматов («Ордабасы»), Дамир Касабулат («Кайрат»), Георгий Жуков («Актобе»);
Нападающие: Оралхан Омиртаев («Актобе»), Максим Самородов («Ахмат», Россия), Эльхан Астанов («Ордабасы»), Иван Свиридов («Елимай»), Рамазан Каримов («Астана»).
Аналитики БК PARI установили высокие коэффициенты на все самые популярные исходы матча. Победа номинальных хозяев котируется за 2.35, гостей - за 3.10, а ничья - за 3.30.
