Фенербахче - Астон Вилла, 22 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Вслед за Лигой чемпионов матчи предпоследнего тура Общего этапа пройдут в Лиге Европы. Одна из самых интригующих встреч недели пройдет в Стамбуле. «Фенербахче» принимает главного фаворита турнира - «Астон Виллу». Интерес российского зрителя к противостоянию подогревает спартаковское прошлое обоих главных тренеров. Анализируем шансы сторон в столице Турции на основании актуальных трендов и исторических тенденций.
Турнир: Лига Европы, Общий этап, 7-й тур
Стадион: «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фенербахче»
|0
|0
|2
|2-6
|«Астон Вилла»
|2
|0
|0
|6-2
Последние пять матчей «Фенербахче»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.01.2026
|«Аланьяспор»
2:3
«Фенербахче»
Суперлига
|14.01.2026
|«Бейоглу»
0:1
«Фенербахче»
Кубок Турции
|10.01.2026
|«Галатасарай»
0:2
«Фенербахче»
Суперкубок Турции
|06.01.2026
|«Фенербахче»
2:0
«Тоттенхэм»
Суперкубок Турции
|20.12.2025
|«Фенербахче»
1:2
«Бешикташ»
Кубок Турции
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.01.2026
|«Астон Вилла»
0:1
«Эвертон»
АПЛ
|07.01.2026
|«Кристал Пэлас»
0:0
«Астон Вилла»
АПЛ
|03.01.2026
|«Астон Вилла»
3:1
«Ноттингем Форест»
АПЛ
|30.12.2026
|«Арсенал»
4:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|27.12.2025
|«Челси»
1:2
«Астон Вилла»
АПЛ
Три команды набрали по 15 очков после шести туров. Бирмингемцы - среди них. «Фенербахче» идет 12-м и сохраняет хорошие шансы на финиш в топ-8.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Лион
|6
|5
|0
|1
|13-3
|15
|2
|Митьюлланд
|6
|5
|0
|1
|13-5
|15
|3
|Астон Вилла
|6
|5
|0
|1
|10-4
|15
|4
|Бетис
|6
|4
|2
|0
|11-4
|14
|5
|Фрайбург
|6
|4
|2
|0
|9-3
|14
|6
|Ференцварош
|6
|4
|2
|0
|11-6
|14
|7
|Брага
|6
|4
|1
|1
|10-5
|13
|8
|Порту
|6
|4
|1
|1
|9-5
|13
|9
|Штутгарт
|6
|4
|0
|2
|12-5
|12
|10
|Рома
|6
|4
|0
|2
|10-5
|12
|11
|Ноттингем Форест
|6
|3
|2
|1
|11-6
|11
|12
|Фенербахче
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|13
|Болонья
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|14
|Виктория
|6
|2
|4
|0
|6-2
|10
|15
|Панатинаикос
|6
|3
|1
|2
|9-7
|10
|16
|Генк
|6
|3
|1
|2
|7-6
|10
|17
|Црвена Звезда
|6
|3
|1
|2
|5-5
|10
|18
|ПАОК
|6
|2
|3
|1
|13-10
|9
|19
|Сельта
|6
|3
|0
|3
|12-9
|9
|20
|Лилль
|6
|3
|0
|3
|10-7
|9
|21
|Янг Бойз
|6
|3
|0
|3
|8-12
|9
|22
|Бранн
|6
|2
|2
|2
|6-7
|8
|23
|Лудогорец
|6
|2
|1
|3
|11-14
|7
|24
|Селтик
|6
|2
|1
|3
|7-11
|7
|25
|Динамо Загреб
|6
|2
|1
|3
|8-13
|7
|26
|Базель
|6
|2
|0
|4
|8-9
|6
|27
|ФКСБ
|6
|2
|0
|4
|7-11
|6
|28
|Гоу Эхед Иглс
|6
|2
|0
|4
|5-11
|6
|29
|Штурм
|6
|1
|1
|4
|4-8
|4
|30
|Фейеноорд
|6
|1
|0
|5
|7-13
|3
|31
|Зальцбург
|6
|1
|0
|5
|5-11
|3
|32
|Утрехт
|6
|0
|1
|5
|3-9
|1
|33
|Рейнджерс
|6
|0
|1
|5
|3-11
|1
|34
|Мальме
|6
|0
|1
|5
|3-12
|1
|35
|Маккаби Т-А
|6
|0
|1
|5
|2-18
|1
|36
|Ницца
|6
|0
|0
|6
|4-13
|0
Стамбульский клуб в бодром расположении духа подходит к приему фаворита ЛЕ. 2025 год «Фенер» закрыл поражением от «Бешикташа» - зато 2026-й начал серией из четырех побед подряд. Выигрыш у «Галатасарая» еще и принес команде Доменико Тедеско трофей - национальный Суперкубок.
«Астон Вилла», напротив, раздосадована. Вместо того чтобы выйти на чистое второе место в АПЛ и сократить отставание от «Арсенала», она внезапно уступила дома «Эвертону» (0:1). В последний раз такая неприятность случалась с парнями Эмери в Бирмингеме в последний день лета 2025 года (0:3 от «Кристал Пэлас»).
В играх «Виллы» обмен голами и «верховые» результаты - обычное дело. За последние 10 матчей и то, и другое случалось восемь раз. Поэтому наш прогноз на четверг: обе забьют. В «БЕТСИТИ» поставить на этот исход можно с котировкой 1.59.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах. В прямом эфире игру покажет Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Фенербахче»: Мор, Мерт, Эльмаз, Фалл (запрет на участие в матчах), Шиманьски, Браун, Меркан (все- травмы)
«Астон Вилла»: Камара, Бейли, Баркли, Онана (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фенербахче» - «Астон Вилла»:
|Позиция
|«Фенербахче»
|«Астон Вилла»
|Позиция
|Вратарь
|31. Мораес
|40. Бизот
|Вратарь
|Защитник
|24. Остерволде
|12. Динь
|Защитник
|Защитник
|14. Демир
|3. Линделеф
|Защитник
|Защитник
|37. Шкриньяр
|4. Конса
|Защитник
|Защитник
|27. Семеду
|2. Кэш
|Защитник
|Полузащитник
|11. Альварес
|8. Тилеманс
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Юксек
|44. Камара
|Полузащитник
|Полузащитник
|94. Талиска
|27. Роджерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Актюркоглу
|7. Макгинн
|Полузащитник
|Полузащитник
|21. Асенсио
|10. Буэндиа
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Эн-Несери
|11. Уоткинс
|Нападающий
|Главный тренер
|Доменико Тедеско
|Унаи Эмери
|Главный тренер
Трейдеры «БЕТСИТИ» установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.55 и 2.70, соответственно. Котировка на ничью составляет 3.70.
Аналитики находят счет 1:1 наиболее реальным в матче. Коэффициент на него составляет 6.30.
Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.73, а на противоположный вариант - за 2.10.
Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ».