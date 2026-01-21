Фенербахче - Астон Вилла, 22 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Стамбульский клуб в бодром расположении духа подходит к приему фаворита ЛЕ. 2025 год «Фенер» закрыл поражением от «Бешикташа» - зато 2026-й начал серией из четырех побед подряд. Выигрыш у «Галатасарая» еще и принес команде Доменико Тедеско трофей - национальный Суперкубок.

«Астон Вилла», напротив, раздосадована. Вместо того чтобы выйти на чистое второе место в АПЛ и сократить отставание от «Арсенала», она внезапно уступила дома «Эвертону» (0:1). В последний раз такая неприятность случалась с парнями Эмери в Бирмингеме в последний день лета 2025 года (0:3 от «Кристал Пэлас»).

В играх «Виллы» обмен голами и «верховые» результаты - обычное дело. За последние 10 матчей и то, и другое случалось восемь раз. Поэтому наш прогноз на четверг: обе забьют. В «БЕТСИТИ» поставить на этот исход можно с котировкой 1.59.