Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



21 января 14:39ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Англии по футболу

Фенербахче - Астон Вилла, 22 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Два бывших тренера «Спартака» сразятся в Лиге Европы!
Валентин Васильев

Вслед за Лигой чемпионов матчи предпоследнего тура Общего этапа пройдут в Лиге Европы. Одна из самых интригующих встреч недели пройдет в Стамбуле. «Фенербахче» принимает главного фаворита турнира - «Астон Виллу». Интерес российского зрителя к противостоянию подогревает спартаковское прошлое обоих главных тренеров. Анализируем шансы сторон в столице Турции на основании актуальных трендов и исторических тенденций.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фенербахче» (Стамбул, Турция)

21.01.2026, Чт

20:45 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем)

П1 - 2.55

Х - 3.70

П2 - 2.70

Турнир:  Лига Европы, Общий этап, 7-й тур

Стадион: «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу»    (Стамбул, Турция)

Главный судья: еще не назначен

ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фенербахче»0022-6
«Астон Вилла»2006-2

Последние пять матчей «Фенербахче»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.01.2026«Аланьяспор»

2:3

«Фенербахче»

Суперлига

14.01.2026«Бейоглу»

0:1

«Фенербахче»

Кубок Турции

10.01.2026«Галатасарай»

0:2

«Фенербахче»

Суперкубок Турции

06.01.2026«Фенербахче»

2:0

«Тоттенхэм»

Суперкубок Турции

20.12.2025«Фенербахче»

1:2

«Бешикташ»

Кубок Турции

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.01.2026«Астон Вилла»

0:1

«Эвертон»

АПЛ

07.01.2026«Кристал Пэлас»

0:0

«Астон Вилла»

АПЛ

03.01.2026«Астон Вилла»

3:1

«Ноттингем Форест»

АПЛ

30.12.2026«Арсенал»

4:1

«Астон Вилла»

АПЛ

27.12.2025«Челси»

1:2

«Астон Вилла»

АПЛ

Место в турнирной таблице

Свернуть

Три команды набрали по 15 очков после шести туров. Бирмингемцы - среди них. «Фенербахче» идет 12-м и сохраняет хорошие шансы на финиш в топ-8.

МестоКомандаИВНПМО
1Лион650113-315
2Митьюлланд650113-515
3Астон Вилла650110-415
4Бетис642011-414
5Фрайбург64209-314
6Ференцварош642011-614
7Брага641110-513
8Порту64119-513
9Штутгарт640212-512
10Рома640210-512
11Ноттингем Форест632111-611
12Фенербахче63219-511
13Болонья63219-511
14Виктория62406-210
15Панатинаикос63129-710
16Генк63127-610
17Црвена Звезда63125-510
18ПАОК623113-109
19Сельта630312-99
20Лилль630310-79
21Янг Бойз63038-129
22Бранн62226-78
23Лудогорец621311-147
24Селтик62137-117
25Динамо Загреб62138-137
26Базель62048-96
27ФКСБ62047-116
28Гоу Эхед Иглс62045-116
29Штурм61144-84
30Фейеноорд61057-133
31Зальцбург61055-113
32Утрехт60153-91
33Рейнджерс60153-111
34Мальме60153-121
35Маккаби Т-А60152-181
36Ницца60064-130

Прогноз на матч

Свернуть

Стамбульский клуб в бодром расположении духа подходит к приему фаворита ЛЕ. 2025 год «Фенер» закрыл поражением от «Бешикташа» - зато 2026-й начал серией из четырех побед подряд. Выигрыш у «Галатасарая» еще и принес команде Доменико Тедеско трофей - национальный Суперкубок.

«Астон Вилла», напротив, раздосадована. Вместо того чтобы выйти на чистое второе место в АПЛ и сократить отставание от «Арсенала», она внезапно уступила дома «Эвертону» (0:1). В последний раз такая неприятность случалась с парнями Эмери в Бирмингеме в последний день лета 2025 года (0:3 от «Кристал Пэлас»).

В играх «Виллы» обмен голами и «верховые» результаты - обычное дело. За последние 10 матчей и то, и другое случалось восемь раз. Поэтому наш прогноз на четверг: обе забьют. В «БЕТСИТИ» поставить на этот исход можно с котировкой 1.59.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 15 тысяч рублейПриветственный

Посмотреть все букмекерские конторы России вы можете на сайте «Советского спорта». 

ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах. В прямом эфире игру покажет Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Фенербахче»: Мор, Мерт, Эльмаз, Фалл (запрет на участие в матчах), Шиманьски, Браун, Меркан  (все- травмы)

«Астон Вилла»: Камара, Бейли, Баркли, Онана (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фенербахче» - «Астон Вилла»:

Позиция«Фенербахче»«Астон Вилла»Позиция
Вратарь31. Мораес40. БизотВратарь
Защитник24. Остерволде12. ДиньЗащитник
Защитник14. Демир3. ЛинделефЗащитник
Защитник37. Шкриньяр4. КонсаЗащитник
Защитник27. Семеду2. КэшЗащитник
Полузащитник 11. Альварес8. ТилемансПолузащитник
Полузащитник 5. Юксек44. КамараПолузащитник 
Полузащитник94. Талиска27. РоджерсПолузащитник
Полузащитник9. Актюркоглу7. МакгиннПолузащитник
Полузащитник21. Асенсио10. БуэндиаПолузащитник
Нападающий19. Эн-Несери11. УоткинсНападающий
Главный тренерДоменико ТедескоУнаи ЭмериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Трейдеры «БЕТСИТИ» установили близкие коэффициенты на победу обеих команд - 2.55 и 2.70, соответственно. Котировка на ничью составляет 3.70.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Фенербахче» - «Астон Вилла»?

Аналитики находят счет 1:1 наиболее реальным в матче. Коэффициент на него составляет 6.30.

Будет ли много голов в матче «Фенербахче» - «Астон Вилла»?

Поставить на ТБ 2.5 можно за 1.73, а на противоположный вариант - за 2.10.

Где бесплатно смотреть матч «Фенербахче» - «Астон Вилла»?

Следить за ходом матча в России можно по онлайн-трансляциям на спортивных порталах и ресурсах крупнейших букмекерских компаний - таких, как «БЕТСИТИ»

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer38 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 6 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 6 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё