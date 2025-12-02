Фенербахче - Галатасарай, 1 декабря: где смотреть матч Суперлиги Турции, прогноз, составы

«Фенербахче» пока непобедим на внутренней арене. Оба поражения в сезоне-2025/26 команда потерпела в Европе - по одному летом («Бенфика») и осенью («Динамо» Загреб). Тем не менее к главному дерби года команда Доменико Тедеско подходит не лидером. За 10 туров с экс-тренером «Спартака» «Фенер» выиграл семь раз и трижды сыграл вничью.

«Галатасарай» первое и пока единственное поражение в Суперлиге потерпел три недели назад от «Коджаэлиспора» (0:1). Вдвойне удивительно, что оно последовало сразу после разгрома «Аякса» в Амстердаме со счетом 3:0. В ноябре стабильности «Галатарсараю» особенно не хватало. Помимо упомянутой осечки была еще домашняя «нулевка» с «Трабзонспором» и совсем свежее поражение на своем поле в ЛЧ от бельгийского «Юниона».

Предугадать сценарий очередного Межконтинентального дерби крайне трудно - в этих матчах возможен абсолютно любой исход. Парни Тедеско в последнее время регулярно устраивают яркие шоу на внутренней арене - 3:2, 4:2, 5:2. Против лидера сезона сохранить свои ворота в неприкосновенности им вряд ли удастся. Наш прогноз на вечер понедельника: обе забьют.