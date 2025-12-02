Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



1 декабря 9:35ГлавнаяПрогнозыФутболТурецкая Суперлига

Фенербахче - Галатасарай, 1 декабря: где смотреть матч Суперлиги Турции, прогноз, составы

Межконтинентальное дерби за лидерство
Валентин Васильев

В первый день зимы в Стамбуле грядет самое огненное дерби Турции, которое еще называют Межконтинентальным. «Фенербахче» принимает «Галатасарай». Пройти мимо такой вывески мы просто не имеем права!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фенербахче» (Стамбул)

01.12.2025, Пн

20:00 МСК

«Галатасарай» (Стамбул)

П1 - 2.30

Х - 3.45

П2 - 3.05

Турнир: турецкая Суперлига, 21-й тур

Стадион:  «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу»   (Стамбул, Турция)

Главный судья: Ясин Коль (Трабзон)

Форма команд

Свернуть

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фенербахче»575756199-189
«Галатасарай»565757189-199
ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.11.2025«Фенербахче»

1:1

«Ференцварош»

Лига Европы

23.11.2025«Ризеспор»

2:5

«Фенербахче»

Суперлига Турции

09.11.2025«Фенербахче»

4:2

«Кайсериспор»

Суперлига Турции

06.11.2025«Виктория»

0:0

«Фенербахче»

Лига Европы

02.11.2025«Бешикташ»

2:3

«Фенербахче»

Суперлига Турции

Последние пять матчей «Галатасарая»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.11.2025«Галатасарай»

0:1

«Юнион»

Лига чемпионов

22.11.2025«Галатасарай»

3:2

«Генчлербирлиги»

Суперлига Турции

09.11.2025«Коджаэлиспор»

1:0

«Галатасарай»

Суперлига Турции

05.11.2025«Аякс»

0:3

«Галатасарай»

Лига чемпионов

01.11.2025«Галатасарай»

0:0

«Трабзонспор»

Суперлига Турции

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед дерби самых принципиальных соперников Суперлиги разделяет всего одно очко в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Галатасарай13102128-832
2. Фенербахче1394030-1231
3. Трабзонспор1494125-1231
4. Гезтепе1475217-726
5. Бешикташ1473424-1724
6. Самсунспор1366119-1224
7. Газиантеп1464421-2222
8. Коджаелиспор1453612-1518
9. Башакшехир1444619-1616
10. Аланьяспор1336413-1415
11. Коньяспор1443719-2315
12. Ризеспор1435616-2214
13. Антальяспор1442814-2514
14. Касымпаша1434714-2113
15. Эюпспор143389-1712
16. Кайсериспор1426614-3112
17. Генчлербирлиги1432914-2111
18. Карагюмрюк14221013-268

Прогноз на матч

Свернуть

«Фенербахче» пока непобедим на внутренней арене. Оба поражения в сезоне-2025/26 команда потерпела в Европе - по одному летом («Бенфика») и осенью («Динамо» Загреб). Тем не менее к главному дерби года команда Доменико Тедеско подходит не лидером. За 10 туров с экс-тренером «Спартака» «Фенер» выиграл семь раз и трижды сыграл вничью.

«Галатасарай» первое и пока единственное поражение в Суперлиге потерпел три недели назад от «Коджаэлиспора» (0:1). Вдвойне удивительно, что оно последовало сразу после разгрома «Аякса» в Амстердаме со счетом 3:0. В ноябре стабильности «Галатарсараю» особенно не хватало. Помимо упомянутой осечки была еще домашняя «нулевка» с «Трабзонспором» и совсем свежее поражение на своем поле в ЛЧ от бельгийского «Юниона».

Предугадать сценарий очередного Межконтинентального дерби крайне трудно - в этих матчах возможен абсолютно любой исход. Парни Тедеско в последнее время регулярно устраивают яркие шоу на внутренней арене - 3:2, 4:2, 5:2. Против лидера сезона сохранить свои ворота в неприкосновенности им вряд ли удастся. Наш прогноз на вечер понедельника: обе забьют.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Встречу покажет в прямом эфире «Матч! Футбол».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол» Видеотрансляция Платная - 149 рублей
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Фенербахче»:  Тосун, Шиманьски, Союнчу  (все - травмы), Кахвечи (отстранение)

«Галатасарай»:  Шаллаи (дисквалификация), Эльмали, Метехан (оба - отстранение), Айхан, Якобс, Кутлу, Синго (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI ожидают конкурентную борьбу, но отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Коэффициент на успех «Фенербахче» составляет 2.30. Ничья котируются за 3.45, а виктория гостей - за 3.05.

«Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer60 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer394 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer15 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer394 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer29 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё