Фенербахче - Галатасарай, 1 декабря: где смотреть матч Суперлиги Турции, прогноз, составы

Партнерский проект
В первый день зимы в Стамбуле грядет самое огненное дерби Турции, которое еще называют Межконтинентальным. «Фенербахче» принимает «Галатасарай». Пройти мимо такой вывески мы просто не имеем права!
Турнир: турецкая Суперлига, 21-й тур
Стадион: «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» (Стамбул, Турция)
Главный судья: Ясин Коль (Трабзон)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фенербахче»
|57
|57
|56
|199-189
|«Галатасарай»
|56
|57
|57
|189-199
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.11.2025
|«Фенербахче»
1:1
«Ференцварош»
Лига Европы
|23.11.2025
|«Ризеспор»
2:5
«Фенербахче»
Суперлига Турции
|09.11.2025
|«Фенербахче»
4:2
«Кайсериспор»
Суперлига Турции
|06.11.2025
|«Виктория»
0:0
«Фенербахче»
Лига Европы
|02.11.2025
|«Бешикташ»
2:3
«Фенербахче»
Суперлига Турции
Последние пять матчей «Галатасарая»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.11.2025
|«Галатасарай»
0:1
«Юнион»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Галатасарай»
3:2
«Генчлербирлиги»
Суперлига Турции
|09.11.2025
|«Коджаэлиспор»
1:0
«Галатасарай»
Суперлига Турции
|05.11.2025
|«Аякс»
0:3
«Галатасарай»
Лига чемпионов
|01.11.2025
|«Галатасарай»
0:0
«Трабзонспор»
Суперлига Турции
Перед дерби самых принципиальных соперников Суперлиги разделяет всего одно очко в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Галатасарай
|13
|10
|2
|1
|28-8
|32
|2. Фенербахче
|13
|9
|4
|0
|30-12
|31
|3. Трабзонспор
|14
|9
|4
|1
|25-12
|31
|4. Гезтепе
|14
|7
|5
|2
|17-7
|26
|5. Бешикташ
|14
|7
|3
|4
|24-17
|24
|6. Самсунспор
|13
|6
|6
|1
|19-12
|24
|7. Газиантеп
|14
|6
|4
|4
|21-22
|22
|8. Коджаелиспор
|14
|5
|3
|6
|12-15
|18
|9. Башакшехир
|14
|4
|4
|6
|19-16
|16
|10. Аланьяспор
|13
|3
|6
|4
|13-14
|15
|11. Коньяспор
|14
|4
|3
|7
|19-23
|15
|12. Ризеспор
|14
|3
|5
|6
|16-22
|14
|13. Антальяспор
|14
|4
|2
|8
|14-25
|14
|14. Касымпаша
|14
|3
|4
|7
|14-21
|13
|15. Эюпспор
|14
|3
|3
|8
|9-17
|12
|16. Кайсериспор
|14
|2
|6
|6
|14-31
|12
|17. Генчлербирлиги
|14
|3
|2
|9
|14-21
|11
|18. Карагюмрюк
|14
|2
|2
|10
|13-26
|8
«Фенербахче» пока непобедим на внутренней арене. Оба поражения в сезоне-2025/26 команда потерпела в Европе - по одному летом («Бенфика») и осенью («Динамо» Загреб). Тем не менее к главному дерби года команда Доменико Тедеско подходит не лидером. За 10 туров с экс-тренером «Спартака» «Фенер» выиграл семь раз и трижды сыграл вничью.
«Галатасарай» первое и пока единственное поражение в Суперлиге потерпел три недели назад от «Коджаэлиспора» (0:1). Вдвойне удивительно, что оно последовало сразу после разгрома «Аякса» в Амстердаме со счетом 3:0. В ноябре стабильности «Галатарсараю» особенно не хватало. Помимо упомянутой осечки была еще домашняя «нулевка» с «Трабзонспором» и совсем свежее поражение на своем поле в ЛЧ от бельгийского «Юниона».
Предугадать сценарий очередного Межконтинентального дерби крайне трудно - в этих матчах возможен абсолютно любой исход. Парни Тедеско в последнее время регулярно устраивают яркие шоу на внутренней арене - 3:2, 4:2, 5:2. Против лидера сезона сохранить свои ворота в неприкосновенности им вряд ли удастся. Наш прогноз на вечер понедельника: обе забьют.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Встречу покажет в прямом эфире «Матч! Футбол».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч! Футбол»
|Видеотрансляция
|Платная - 149 рублей
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Фенербахче»: Тосун, Шиманьски, Союнчу (все - травмы), Кахвечи (отстранение)
«Галатасарай»: Шаллаи (дисквалификация), Эльмали, Метехан (оба - отстранение), Айхан, Якобс, Кутлу, Синго (все - травмы)
Аналитики PARI ожидают конкурентную борьбу, но отдают небольшое предпочтение хозяевам поля. Коэффициент на успех «Фенербахче» составляет 2.30. Ничья котируются за 3.45, а виктория гостей - за 3.05.
«Советский спорт» рассказывает про фрибеты, что это такое и как их получить сегодня.
Получить до 25 000 рублей от PARI