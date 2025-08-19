Ведомости
Ференцварош - Карабах, 19 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Азербайджанцы уже были в основной сетке ЛЧ - и хотят попасть туда снова
Валентин Васильев

Во вторник, 19 августа, состоятся три матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В Будапеште самый титулованный клуб Венгрии примет «Карабах».  Анализируем шансы сторон на успех в этой игре и на проход в основную сетку турнира. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ференцварош» (Будапешт, Венгрия) 

19.08.2025, Вт

22:00 МСК

«Карабах» (Агдам, Азербайджан) 

П1 - 1.94

Х - 3.55

П2 - 4.00

Турнир:  Лига чемпионов, раунд плей-офф, 1-й матч 

Стадион: «Гроупама Арена»    (Будапешт, Венгрия)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ференцварош»0215-7
«Карабах»1207-5

Последние пять матчей «Ференцвароша»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.08.2025«Ференцварош»

1:2

«Пушкаш Академия» 

Чемпионат Венгрии

12.08.2025«Ференцварош»

3:0

«Лудогорец»

Лига чемпионов

09.08.2025«Ньиредьхаза» 

1:4

«Ференцварош»

Чемпионат Венгрии

06.08.2025«Лудогорец»

0:0

«Ференцварош»

Лига чемпионов

02.08.2025«Ференцварош»

3:0

«Казинцбарцика»

Чемпионат Венгрии

Последние пять матчей «Карабаха»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.08.2025«Карабах»

5:1

«Шкендия»

Лига чемпионов

05.08.2025«Шкендия»

0:1

«Карабах»

Лига чемпионов

30.07.2025«Карабах»

1:0

«Шелбурн»

Лига чемпионов

23.07.2025«Шелбурн»

0:3

«Карабах»

Лига чемпионов

15.07.2025 «Ред Булл»

2:1

«Карабах»

Товарищеский матч

Календарь матчей

Свернуть

19.08.2025. 22:00. «Рейнджерс» (Шотландия) – «Брюгге» (Бельгия)  
19.08.2025. 22:00. «Црвена Звезда» (Сербия) – «Пафос» (Кипр)  
19.08.2025. 22:00. «Ференцварош» (Венгрия) – «Карабах» (Азербайджан)  
20.08.2025. 22:00. «Фенербахче» (Турция) – «Бенфика» (Португалия)  
20.08.2025. 22:00. «Селтик» (Шотландия) – «Кайрат» (Казахстан)  
20.08.2025. 22:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Штурм» (Австрия)  
20.08.2025. 22:00. «Базель» (Швейцария) – «Копенгаген» (Дания)

Прогноз на матч

Свернуть

Успехи азербайджанского флагмана на международной арене уже мало кого удивляют. «Карабах» регулярно выступает на групповой стадии Лиги Европы, а в позапрошлом году даже добрался до 1/8 финала. Бывал представитель Агдама и в основной сетке ЛЧ - в сезоне-2017/18. Можно не сомневаться, что  многолетний тренер команды Гурбан Гурбанов и сейчас настраивает подопечных на выход в Общий этап. 

В этом сезоне  «Карабах» пока только выигрывает: по два раза обыграл «Шелбурн», а затем и «Шкендию». Так что «Ференцварошу» придется иметь дело с достаточно опытным и неприятным соперником. 

Что венгры, что азербайджанцы достаточно много забивают. Из предыдущих 10 матчей, включая товарищеские, они по семь раз сыграли на «тотал больше 2.5». Есть смысл присмотреться к этому варианту, если раздумываете о ставке на матч.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Свернуть

Игру в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ференцварош»: Листеш (травма)

«Карабах»: Рамазанов (травма)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Удачная ставка на чемпиона Азербайджана в БК Winline сулит четырехкратный выигрыш. Победа венгерского суперклуба котируется за 1.94, ничья - за 3.55.

ФРИБЕТ 3 000 РУБЛЕЙ ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Ференцварош» - «Карабах»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. На маркете точного счета она котируется за 5.80.

С кем сыграет победитель пары  «Ференцварош» - «Карабах»?

После раунда плей-офф стартует Общий этап ЛЧ.

«Карабах» выйдет в Общий этап Лиги чемпионов?

Аналитики находят шансы  «Ференцвароша» на итоговый успех более весомыми. Поставить на проход венгров в основную сетку ЛЧ в Winline можно по котировке 1.76, а на их соперника - за 2.07. 

