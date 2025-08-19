Ференцварош - Карабах, 19 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во вторник, 19 августа, состоятся три матча раунда плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В Будапеште самый титулованный клуб Венгрии примет «Карабах». Анализируем шансы сторон на успех в этой игре и на проход в основную сетку турнира.
Турнир: Лига чемпионов, раунд плей-офф, 1-й матч
Стадион: «Гроупама Арена» (Будапешт, Венгрия)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ференцварош»
|0
|2
|1
|5-7
|«Карабах»
|1
|2
|0
|7-5
Последние пять матчей «Ференцвароша»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.08.2025
|«Ференцварош»
1:2
«Пушкаш Академия»
Чемпионат Венгрии
|12.08.2025
|«Ференцварош»
3:0
«Лудогорец»
Лига чемпионов
|09.08.2025
|«Ньиредьхаза»
1:4
«Ференцварош»
Чемпионат Венгрии
|06.08.2025
|«Лудогорец»
0:0
«Ференцварош»
Лига чемпионов
|02.08.2025
|«Ференцварош»
3:0
«Казинцбарцика»
Чемпионат Венгрии
Последние пять матчей «Карабаха»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.08.2025
|«Карабах»
5:1
«Шкендия»
Лига чемпионов
|05.08.2025
|«Шкендия»
0:1
«Карабах»
Лига чемпионов
|30.07.2025
|«Карабах»
1:0
«Шелбурн»
Лига чемпионов
|23.07.2025
|«Шелбурн»
0:3
«Карабах»
Лига чемпионов
|15.07.2025
|«Ред Булл»
2:1
«Карабах»
Товарищеский матч
Успехи азербайджанского флагмана на международной арене уже мало кого удивляют. «Карабах» регулярно выступает на групповой стадии Лиги Европы, а в позапрошлом году даже добрался до 1/8 финала. Бывал представитель Агдама и в основной сетке ЛЧ - в сезоне-2017/18. Можно не сомневаться, что многолетний тренер команды Гурбан Гурбанов и сейчас настраивает подопечных на выход в Общий этап.
В этом сезоне «Карабах» пока только выигрывает: по два раза обыграл «Шелбурн», а затем и «Шкендию». Так что «Ференцварошу» придется иметь дело с достаточно опытным и неприятным соперником.
Что венгры, что азербайджанцы достаточно много забивают. Из предыдущих 10 матчей, включая товарищеские, они по семь раз сыграли на «тотал больше 2.5». Есть смысл присмотреться к этому варианту, если раздумываете о ставке на матч.
Игру в прямом эфире можно посмотреть на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|Winline
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ференцварош»: Листеш (травма)
«Карабах»: Рамазанов (травма)
Удачная ставка на чемпиона Азербайджана в БК Winline сулит четырехкратный выигрыш. Победа венгерского суперклуба котируется за 1.94, ничья - за 3.55.
Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают ничью со счетом 1:1. На маркете точного счета она котируется за 5.80.
После раунда плей-офф стартует Общий этап ЛЧ.
Аналитики находят шансы «Ференцвароша» на итоговый успех более весомыми. Поставить на проход венгров в основную сетку ЛЧ в Winline можно по котировке 1.76, а на их соперника - за 2.07.