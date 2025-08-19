Ференцварош - Карабах, 19 августа: где смотреть матч квалификации Лиги чемпионов, прогноз, составы

Успехи азербайджанского флагмана на международной арене уже мало кого удивляют. «Карабах» регулярно выступает на групповой стадии Лиги Европы, а в позапрошлом году даже добрался до 1/8 финала. Бывал представитель Агдама и в основной сетке ЛЧ - в сезоне-2017/18. Можно не сомневаться, что многолетний тренер команды Гурбан Гурбанов и сейчас настраивает подопечных на выход в Общий этап.

В этом сезоне «Карабах» пока только выигрывает: по два раза обыграл «Шелбурн», а затем и «Шкендию». Так что «Ференцварошу» придется иметь дело с достаточно опытным и неприятным соперником.

Что венгры, что азербайджанцы достаточно много забивают. Из предыдущих 10 матчей, включая товарищеские, они по семь раз сыграли на «тотал больше 2.5». Есть смысл присмотреться к этому варианту, если раздумываете о ставке на матч.