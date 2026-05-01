Ренан Феррейра – Сергей Билостенный, 3 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

В прошлом поединке бразилец проиграл другому россиянину – Вадиму Немкову
Александр Бокулёв
Источник: PFL MMA
В основном карде крупного турнира PFL в США выступит россиянин Сергей Билостенный. Ему предстоит поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) с бразильцем Ренаном Феррейрой. Кто окажется сильнее?

Феррейра

 

Билостенный

Бразилия

Страна

Россия

36

Возраст

30

21

Бои

18

13 (11 / 1 / 1)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

14 (9 / 1 / 4)

5 (2 / 2 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)

4 (0 / 2 / 1 / 1)

3

Без результата

0

2

Место в рейтинге тяжелого дивизиона PFL

6

203

Рост (см)

186

216

Размах рук (см)

190,5

122

Размах ног (см)

104

Ренан Феррейра

В профессиональных MMA выступает с 2013 г., в PFL – с 2021-го. Под эгидой промоушена одержал семь побед при трех поражениях и трех боях без результата. В 2023 г. выиграл Гран-при PFL в тяжелом весе. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в декабре уступил Вадиму Немкову удушающим приемом в первом раунде и не смог забрать пояс в тяжелом весе.

Сергей Билостенный

Начал профессионально выступать в смешанных единоборствах в 2015 г. Сделал себе имя в промоушене ACB (ныне – ACA), после чего перешел в Open FC. Также бился в RCC, а затем подписал контракт с Bellator. С 2024 г. выступает в PFL, где выиграл три раза при одном поражении. В последнем поединке в августе нокаутировал Карла Уильямса во втором раунде.

Сравнение коэффициентов

 Победа Феррейры — Победа Билостенного — ТМ (1,5) — ТБ (1,5)
PARI2,051,781,452,55

Прогноз на бой

Противостояние двух взрывных ударников, в котором Билостенный выглядит более вариативным и техничным бойцом. Феррейра побеждает в основном за счет инстинктов и габаритов – огромных даже по меркам тяжелого дивизиона. Топы этой весовой категории в лице Нганну и Немкова уже показывали, как разбираться с прямолинейным стилем бразильца. Но риск с таким соперником есть всегда – потенциально опасен каждый его удар.

Так что попробуем вместо ставки на исход вариант с ТМ (1,5). Столь брутальная разборка может привести к очень быстрому нокауту от любого из спортсменов.

Полный кард, где смотреть бой Феррейра – Билостенный

Турнир стартует на арене «Sanford Pentagon» в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) в воскресенье, 3 мая, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Феррейра – Билостенный стоит ожидать около 05:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Расул Магомедов (Бахрейн) Рафаэль Ксавьер (Германия). Полутяжелый вес;
  • Чеянн Боуэрс (США) Сабринна де Соуза (Бахрейн). Женский наилегчайший вес;
  • Сауль Маррокуин (Мексика) Сан Вон Ким (Южная Корея). Полулегкий вес;
  • Тайла Сантос (Бразилия) Ян Цихуй (Китай). Женский наилегчайший вес;
  • Анхель Альварес (США) Брайс Логан (США). Легкий вес;
  • Бретт Бай (США) Тейлор Микелс (США). Полусредний вес;
  • Максвелл Джанту Нана (Камерун) Карл Уильямс (Американские Виргинские острова). Тяжелый вес.

