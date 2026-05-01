Ренан Феррейра – Сергей Билостенный, 3 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

В основном карде крупного турнира PFL в США выступит россиянин Сергей Билостенный. Ему предстоит поединок в тяжелом весе (до 120,2 кг) с бразильцем Ренаном Феррейрой. Кто окажется сильнее?
Феррейра
Билостенный
|Бразилия
Страна
Россия
|36
Возраст
30
|21
Бои
18
|13 (11 / 1 / 1)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
14 (9 / 1 / 4)
|5 (2 / 2 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения / дисквалификации)
4 (0 / 2 / 1 / 1)
|3
Без результата
0
|2
Место в рейтинге тяжелого дивизиона PFL
6
|203
Рост (см)
186
|216
Размах рук (см)
190,5
|122
Размах ног (см)
104
В профессиональных MMA выступает с 2013 г., в PFL – с 2021-го. Под эгидой промоушена одержал семь побед при трех поражениях и трех боях без результата. В 2023 г. выиграл Гран-при PFL в тяжелом весе. Идет на серии из двух поражений. В последнем поединке в декабре уступил Вадиму Немкову удушающим приемом в первом раунде и не смог забрать пояс в тяжелом весе.
Начал профессионально выступать в смешанных единоборствах в 2015 г. Сделал себе имя в промоушене ACB (ныне – ACA), после чего перешел в Open FC. Также бился в RCC, а затем подписал контракт с Bellator. С 2024 г. выступает в PFL, где выиграл три раза при одном поражении. В последнем поединке в августе нокаутировал Карла Уильямса во втором раунде.
Противостояние двух взрывных ударников, в котором Билостенный выглядит более вариативным и техничным бойцом. Феррейра побеждает в основном за счет инстинктов и габаритов – огромных даже по меркам тяжелого дивизиона. Топы этой весовой категории в лице Нганну и Немкова уже показывали, как разбираться с прямолинейным стилем бразильца. Но риск с таким соперником есть всегда – потенциально опасен каждый его удар.
Так что попробуем вместо ставки на исход вариант с ТМ (1,5). Столь брутальная разборка может привести к очень быстрому нокауту от любого из спортсменов.
Турнир стартует на арене «Sanford Pentagon» в Су-Фолс (штат Южная Дакота, США) в воскресенье, 3 мая, в 02:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому бой Феррейра – Билостенный стоит ожидать около 05:30 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
