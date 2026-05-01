Ренан Феррейра – Сергей Билостенный, 3 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Противостояние двух взрывных ударников, в котором Билостенный выглядит более вариативным и техничным бойцом. Феррейра побеждает в основном за счет инстинктов и габаритов – огромных даже по меркам тяжелого дивизиона. Топы этой весовой категории в лице Нганну и Немкова уже показывали, как разбираться с прямолинейным стилем бразильца. Но риск с таким соперником есть всегда – потенциально опасен каждый его удар.

Так что попробуем вместо ставки на исход вариант с ТМ (1,5). Столь брутальная разборка может привести к очень быстрому нокауту от любого из спортсменов.