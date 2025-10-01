Фейеноорд - Астон Вилла, 2 октября: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Команда Унаи Эмери ужасно начала сезон-2025/26. Четыре тура подряд «Астон Вилла» даже поразить ворота соперников по АПЛ не могла, не говоря уже о том, чтобы выиграть. Результат этого голевого бессилия - всего два очка из 12 возможных. Ситуацию усугубил вылет из Кубка лиги от заурядного «Брентфорда». И только в последних матчах бирмингемцы начали приходить в чувство: зацепили ничью в Сандерленде, минимально обыграли «Болонью» на старте группового этапа Лиги Европы. Но больше всего экс-тренера «Спартака» должна была порадовать свежая победа над «Фулхэмом», волевая. «Вилла» проявила характер, уйдя с 0:1 на 3:1.

У «Фейеноорда» дела на национальной арене идут гораздо лучше. Команда Робина ван Перси не проиграла ни разу за семь туров чемпионата и возглавляет таблицу Эредивизи. Пока оба своих поражения она потерпела в Европе. Но первое же, от «Фенербахче», оказалось чрезвычайно болезненным, потому что лишило «Фейеноорд» Лиги чемпионов. Уступили голландцы и на старте общего этапа ЛЕ - 0:1 «Браге».

Роттердамцы за 10 последних матчей только раз не сумели поразить чужие ворота. А у «Виллы» - даром, что фаворит еврокубка - не все в порядке в обороне. Два этих фактора позволяют нам понадеяться на довольно бодрый и результативный футбол в четверг с обоюдным взятием ворот.