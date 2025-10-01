Фейеноорд - Астон Вилла, 2 октября: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Вслед за Лигой чемпионов УЕФА матчи второго тура Общего этапа пройдут и в Лиге Европы. Среди 18 игр четверга обращает на себя внимание противостояние в Роттердаме. В гости к «Фейеноорду» едет дерзкая «Астон Вилла». В ожидании нидерландско-английского противостояния заглянем в линии легальных букмекеров.
Турнир: Лига Европы УЕФА, Общий этап, 2-й тур
Стадион: «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды)
Главный судья: Раде Обрадович (Словения)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фейеноорд»
|0
|0
|0
|0-0
|«Астон Вилла»
|0
|0
|0
|0-0
Последние пять матчей «Фейеноорда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2025
|«Гронинген»
0:1
«Фейеноорд»
Эредивизи
|24.09.2025
|«Брага»
1:0
«Фейеноорд»
Лига Европы
|21.09.2025
|«АЗ Алкмар»
3:3
«Фейеноорд»
Эредивизи
|17.09.2025
|«Фейеноорд»
2:0
«Фортуна»
Эредивизи
|13.09.2025
|«Фейеноорд»
1:0
«Херенвен»
Эредивизи
Последние пять матчей «Астон Виллы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|28.09.2025
|«Астон Вилла»
3:1
«Фулхэм»
АПЛ
|25.09.2025
|«Астон Вилла»
1:0
«Болонья»
Лига Европы
|21.09.2025
|«Сандерленд»
1:1
«Астон Вилла»
АПЛ
|16.09.2025
|«Брентфорд»
1:1, пен. 4:2
«Астон Вилла»
Кубок лиги
|13.09.2025
|«Эвертон»
0:0
«Астон Вилла»
АПЛ
«Астон Вилла» уже набрала первые очки в розыгрыше, «Фейеноорд» - еще нет.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Панатинаикос
|1
|1
|0
|0
|4-1
|3
|2. Динамо Загреб
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|3. Митьюлланд
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|4. Рома
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|5. Лудогорец
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|6. Лилль
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|7. Фрайбург
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|8. Штутгарт
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|9. Генк
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|10. ФКСБ
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|11. Порту
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|12. Лион
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|13. Брага
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|14. Астон Вилла
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|15. Ноттингем Форест
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|16. Бетис
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|17. Виктория
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|18. Селтик
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|19. Црвена Звезда
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|20. Ференцварош
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|21. Маккаби Т-А
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|22. ПАОК
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|23. Базель
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|24. Сельта
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|25 Бранн
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|26. Мальме
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|27. Ницца
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|28. Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|29. Фейеноорд
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|30. Рейнджерс
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|31. Утрехт
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|32 Зальцбург
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|33. Болонья
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|34. Фенербахче
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|35. Штурм
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|36. Янг Бойз
|1
|0
|0
|1
|1-4
|0
Команда Унаи Эмери ужасно начала сезон-2025/26. Четыре тура подряд «Астон Вилла» даже поразить ворота соперников по АПЛ не могла, не говоря уже о том, чтобы выиграть. Результат этого голевого бессилия - всего два очка из 12 возможных. Ситуацию усугубил вылет из Кубка лиги от заурядного «Брентфорда». И только в последних матчах бирмингемцы начали приходить в чувство: зацепили ничью в Сандерленде, минимально обыграли «Болонью» на старте группового этапа Лиги Европы. Но больше всего экс-тренера «Спартака» должна была порадовать свежая победа над «Фулхэмом», волевая. «Вилла» проявила характер, уйдя с 0:1 на 3:1.
У «Фейеноорда» дела на национальной арене идут гораздо лучше. Команда Робина ван Перси не проиграла ни разу за семь туров чемпионата и возглавляет таблицу Эредивизи. Пока оба своих поражения она потерпела в Европе. Но первое же, от «Фенербахче», оказалось чрезвычайно болезненным, потому что лишило «Фейеноорд» Лиги чемпионов. Уступили голландцы и на старте общего этапа ЛЕ - 0:1 «Браге».
Роттердамцы за 10 последних матчей только раз не сумели поразить чужие ворота. А у «Виллы» - даром, что фаворит еврокубка - не все в порядке в обороне. Два этих фактора позволяют нам понадеяться на довольно бодрый и результативный футбол в четверг с обоюдным взятием ворот.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Фейеноордом» и «Виллой» будет доступна на Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видео, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«Фейеноорд»: Белен, Траунер, Модер, Йенг, Тимбер (оба - травмы)
«Астон Вилла»: Тилеманс, Баркли, Онана (все - травмы)
Аналитики БК «БЕТСИТИ» установили высокие коэффициенты на все три самых популярных исхода: 2.90 на победу хозяев, 3.60 - на ничью и 2.48 - на успех гостей.
Аналитики находят самым реальным счетом игры ничью 1:1. Она котируется в «БЕТСИТИ» за 6.20.
Эксперты затруднились ответить на этот вопрос. Коэффициенты на «верх» и «низ» в матче очень близки - соответственно, 1.86 и 2.00.
Напрямую в 1/8 финала ЛЕ выйдут восемь первых команд. Клубам, занявшим с 9 п 24 место, придется пройти через стыковые матчи.
Аналитический отдел «БЕТСИТИ» наделил клуб из Бирмингема статусом фаворита №1 ЛЕ. Пари на триумф команды Эмери в турнире сейчас можно заключить с коэффициентом 7.00. Итоговый успех «Ромы» котируется за 9.00, а «Бетиса» и «Ноттингем Форест» - за 11.00.