Фейеноорд - Астон Вилла, 2 октября: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Главный фаворит турнира подтвердит свой класс?
Валентин Васильев

Вслед за Лигой чемпионов УЕФА матчи второго тура Общего этапа пройдут и в Лиге Европы. Среди 18 игр четверга обращает на себя внимание противостояние в Роттердаме. В гости к «Фейеноорду» едет дерзкая «Астон Вилла». В ожидании нидерландско-английского противостояния заглянем в линии легальных букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды)

02.10.2025, Чт

22:00 МСК

«Астон Вилла» (Бирмингем, Англия)

П1 - 2.90

Х - 3.60

П2 - 2.48

Турнир: Лига Европы УЕФА, Общий этап, 2-й тур

Стадион: «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды)

Главный судья: Раде Обрадович (Словения) 

Форма команд

История матчей:

Ранее соперники не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фейеноорд» 0000-0
«Астон Вилла»0000-0

Последние пять матчей «Фейеноорда»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2025«Гронинген» 

0:1

«Фейеноорд» 

Эредивизи

24.09.2025«Брага» 

1:0

«Фейеноорд» 

Лига Европы

21.09.2025«АЗ Алкмар» 

3:3

«Фейеноорд» 

Эредивизи

17.09.2025«Фейеноорд» 

2:0

«Фортуна» 

Эредивизи

13.09.2025«Фейеноорд» 

1:0

«Херенвен» 

Эредивизи

Последние пять матчей «Астон Виллы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

28.09.2025«Астон Вилла»

3:1

«Фулхэм»

АПЛ

25.09.2025«Астон Вилла»

1:0

«Болонья»

Лига Европы

21.09.2025«Сандерленд»

1:1

«Астон Вилла»

АПЛ

16.09.2025«Брентфорд»

1:1, пен. 4:2

«Астон Вилла»

Кубок лиги

13.09.2025«Эвертон»

0:0

«Астон Вилла»

АПЛ

Турнирное положение

«Астон Вилла» уже набрала первые очки в розыгрыше, «Фейеноорд»  - еще нет.

КомандаИВНПМО
1. Панатинаикос11004-13
2. Динамо Загреб11003-13
3. Митьюлланд11002-03
4. Рома11002-13
5. Лудогорец11002-13
6. Лилль11002-13
7. Фрайбург11002-13
8. Штутгарт11002-13
9. Генк11001-03
10. ФКСБ11001-03
11. Порту11001-03
12. Лион11001-03
13. Брага11001-03
14. Астон Вилла11001-03
15. Ноттингем Форест10102-21
16. Бетис10102-21
17. Виктория10101-11
18. Селтик10101-11
19. Црвена Звезда10101-11
20. Ференцварош10101-11
21. Маккаби Т-А10100-01
22. ПАОК10100-01
23. Базель10011-20
24. Сельта10011-20
25 Бранн10011-20
26. Мальме10011-20
27. Ницца10011-20
28. Гоу Эхед Иглс10010-10
29. Фейеноорд10010-10
30. Рейнджерс10010-10
31. Утрехт10010-10
32 Зальцбург10010-10
33. Болонья10010-10
34. Фенербахче10011-30
35. Штурм10010-20
36. Янг Бойз10011-40

Прогноз на матч

Команда Унаи Эмери ужасно начала сезон-2025/26. Четыре тура подряд «Астон Вилла» даже поразить ворота соперников по АПЛ не могла, не говоря уже о том, чтобы выиграть. Результат этого голевого бессилия - всего два очка из 12 возможных. Ситуацию усугубил вылет из Кубка лиги от заурядного «Брентфорда». И только в последних матчах бирмингемцы начали приходить в чувство: зацепили ничью в Сандерленде, минимально обыграли «Болонью» на старте группового этапа Лиги Европы. Но больше всего экс-тренера «Спартака» должна была порадовать свежая победа над «Фулхэмом», волевая. «Вилла» проявила характер, уйдя с 0:1 на 3:1. 

У «Фейеноорда» дела на национальной арене идут гораздо лучше. Команда Робина ван Перси не проиграла ни разу за семь туров чемпионата и возглавляет таблицу Эредивизи. Пока оба своих поражения она потерпела в Европе. Но первое же, от «Фенербахче», оказалось чрезвычайно болезненным, потому что лишило «Фейеноорд» Лиги чемпионов. Уступили голландцы и на старте общего этапа ЛЕ - 0:1 «Браге».

Роттердамцы за 10 последних матчей только раз не сумели поразить чужие ворота. А у «Виллы» - даром, что фаворит еврокубка - не все в порядке в обороне. Два этих фактора позволяют нам понадеяться на довольно бодрый и результативный футбол в четверг с обоюдным взятием ворот.

Свернуть
Трансляции

Легальная прямая видеотрансляция встречи между «Фейеноордом» и «Виллой» будет доступна на Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидео, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Фейеноорд»: Белен, Траунер, Модер, Йенг, Тимбер (оба - травмы)

«Астон Вилла»: Тилеманс, Баркли, Онана (все - травмы)

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК «БЕТСИТИ» установили высокие коэффициенты на все три самых популярных исхода: 2.90 на победу хозяев, 3.60 - на ничью и 2.48 - на успех гостей.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Фейеноорд» - «Астон Вилла»?

Аналитики находят самым реальным счетом игры ничью 1:1. Она котируется в «БЕТСИТИ» за 6.20.

В матче «Фейеноорд» - «Астон Вилла» будет много голов?

Эксперты затруднились ответить на этот вопрос. Коэффициенты на «верх» и «низ» в матче очень близки - соответственно, 1.86 и 2.00.

Сколько команд выходит из группы?

Напрямую в 1/8 финала ЛЕ выйдут восемь первых команд. Клубам, занявшим с 9 п 24 место, придется пройти через стыковые матчи.

Кто выиграет Лигу Европы?

Аналитический отдел  «БЕТСИТИ» наделил клуб из Бирмингема статусом фаворита №1 ЛЕ. Пари на триумф команды Эмери в турнире сейчас можно заключить с коэффициентом 7.00. Итоговый успех «Ромы» котируется за 9.00, а «Бетиса» и «Ноттингем Форест» - за 11.00.

