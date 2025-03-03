Фейеноорд - Интер, 5 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Фейеноорд» уже обновил клубный рекорд в Лиге чемпионов. После реформы турнира до 1/8 финала роттердамский клуб добрался впервые. Именно он преподнес одну из самых громких сенсаций стыковых матчей, удалив из сетки розыгрыша легендарный «Милан». Теперь его ждет еще один представитель этого славного футбольного города. С «Интером» голландцам придется не легче. В первом матче под руководством Робина ван Перси «Фейеноорд» сгонял нулевую ничью с «Неймегеном». Теперь знаменитого бомбардира ждет международный дебют в новом качестве. Стартовать в ЛЧ ему предстоит в тяжелейших условиях: больше половины состава недоступны ван Перси по разным причинам, в основном медицинским!

У Симоне Индзаги руководящего опыта намного больше, а проблем с составом - меньше. На выходных «Интер» оформил стратегически выгодную себе ничью в Неаполе и сохранил лидерство в Серии А. Но ждать яркой, зрелищной игры в Роттердаме вряд ли стоит. Адептами веселого, атакующего футбола эти команды не назовешь. У обеих из пяти последних матчей по четыре «низовых». Ждем чего-то подобного и в среду вечером. Учитывая катастрофу с составом у хозяев, комбо 2Х и тотал меньше 3.5 выглядит достаточно перспективным.