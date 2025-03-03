Фейеноорд - Интер, 5 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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В среду, 5 марта, пройдут четыре матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. Первый временной слот организаторами отдан «Фейеноорду» с «Интером». Чего ждать от встречи в Роттердаме любителям ставок на европейский футбол?
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды)
05.03.2024, Ср
20:45 МСК
«Интер» (Милан, Италия)
|П1 - 5.00
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Фейеноорд» (Роттердам, Нидерланды)
Главный арбитр: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фейеноорд»
|1
|1
|0
|3-2
|«Интер»
|0
|1
|1
|2-3
Последние пять игр «Фейеноорда»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Фейеноорд»
0:0
«НЕК Неймеген»
Эредевизия
|22.02.2025
|«Фейеноорд»
2:1
«Алмере Сити»
Эредевизия
|18.02.2025
|«Милан»
1:1
«Фейеноорд»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«НАК Бреда»
0:0
«Фейеноорд»
Эредивизия
|12.02.2025
|«Фейеноорд»
1:0
«Милан»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Интера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Наполи»
1:1
«Интер»
Серия А
|25.02.2025
|«Интер»
2:0
«Лацио»
Кубок Италии
|22.02.2025
|«Интер»
1:0
«Дженоа»
Серия А
|16.02.2025
|«Ювентус»
1:0
«Интер»
Серия А
|10.02.2025
|«Интер»
2:1
«Фиорентина»
Серия А
04.03.2025. 20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025. 23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал»
04.03.2025. 23:00. «Боруссия» Д – «Лилль»
05.03.2025. 20:45. «Фейеноорд» – «Интер»
05.03.2025. 23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»
05.03.2025. 23:00. «Бавария» – «Байер»
«Фейеноорд» уже обновил клубный рекорд в Лиге чемпионов. После реформы турнира до 1/8 финала роттердамский клуб добрался впервые. Именно он преподнес одну из самых громких сенсаций стыковых матчей, удалив из сетки розыгрыша легендарный «Милан». Теперь его ждет еще один представитель этого славного футбольного города. С «Интером» голландцам придется не легче. В первом матче под руководством Робина ван Перси «Фейеноорд» сгонял нулевую ничью с «Неймегеном». Теперь знаменитого бомбардира ждет международный дебют в новом качестве. Стартовать в ЛЧ ему предстоит в тяжелейших условиях: больше половины состава недоступны ван Перси по разным причинам, в основном медицинским!
У Симоне Индзаги руководящего опыта намного больше, а проблем с составом - меньше. На выходных «Интер» оформил стратегически выгодную себе ничью в Неаполе и сохранил лидерство в Серии А. Но ждать яркой, зрелищной игры в Роттердаме вряд ли стоит. Адептами веселого, атакующего футбола эти команды не назовешь. У обеих из пяти последних матчей по четыре «низовых». Ждем чего-то подобного и в среду вечером. Учитывая катастрофу с составом у хозяев, комбо 2Х и тотал меньше 3.5 выглядит достаточно перспективным.
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Потери
«Фейеноорд»: Рид (дисквалификация), Хартман, Таргаллин, Каррильо (запрет на участие в матчах), Ниувкоп, Хван, Тимбер, Уэда, Бейло, Стенгс, Зерруки, Надже, Траунер, Модер, Миламбо, Лотомба, Гонсалес (все - травмы)
«Интер»: Дармиан, Аугусто, Карбони, Зоммер, Залевски (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фейеноорд» - «Интер»:
|Позиция
|«Фейеноорд»
|«Интер»
|Позиция
|Вратарь
|22. Велленройтер
|13. Риера
|Вратарь
|Защитник
|48. Гиртсхове
|15. Ачерби
|Защитник
|Защитник
|33. Ганцко
|28. Павар
|Защитник
|Защитник
|3. Белен
|95. Бастони
|Защитник
|Защитник
|11. Хартман
|22. Мхитарян
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Смал
|32. Димарко
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Пайшао
|23. Барелла
|Полузащитник
|Нападающий
|28. Таргаллин
|7. Зелиньски
|Полузащитник
|Нападающий
|19. Карранса
|20. Чалханоглу
|Полузащитник
|Нападающий
|23. Мусса
|10. Мартинес
|Нападающий
|Нападающий
|16. Буэно
|65. Тюрам
|Нападающий
|Главный тренер
|Робин ван Перси
|Симоне Индзаги
|Главный тренер
Winline выплатит в пятикратном размере выигрыш в случае успешной ставки на победу «Фейеноорда». Коэффициент на лидера Серии А более чем в три раза ниже - 1.59. Ничья в компании котируется за 4.10.
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В этом противостоянии у итальянцев пока отрицательный баланс (по одной ничьей и поражению в далеком 2002 году). Сейчас идеальный момент, чтобы подправить статистику. Ван Перси придется буквально «лепить» состав из того, что есть.
Если судить по линии точного счета, эксперты наиболее вероятным исходом встречи считают минимальную победу «Интера» со счетом 1:0 или результативную ничью - 1:1? На оба этих варианта можно поставить с котировкой 6.60.
Против «Наполи» армянский полузащитник отыграл 80 минут и наверняка выйдет в «старте» против «Фейеноорда».
Это точно будет немецкая команда - «Бавария» или «Байер».
Партнерский проект