Дейвезон Фигередо — Монтел Джексон, 12 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Матчмейкеры продолжают не щадить Фигередо. После двух поражений от грандов легчайшего дивизиона ему предстоит биться с обладателем серии из шести побед, который ворвался в топ-15. И букмекеры считают явным фаворитом именно Джексона, несмотря на более внушительный опыт бразильца.

Объясняется это не только формой, которую набрал американец, но и его огромным антропометрическим преимуществом. Тот случай, когда один мелковат для легчайшего веса, а другой — великоват. Что касается навыков, то оба спортсмена довольно универсальны. При этом финишировать их сложно — Джексон вовсе никогда не проигрывал досрочно.

Таким образом, ждем затяжной поединок, в котором Фигередо придется тяжело. Списывать со счетов бразильца не будем, но его шансы на успех действительно представляются невысокими. Вполне вероятно, что Джексон в итоге победит по очкам.