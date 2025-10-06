Дейвезон Фигередо — Монтел Джексон, 12 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Соглавным событием следующего турнира UFC станет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между бразильцем Дейвезоном Фигередо и американцем Монтелом Джексоном. Сумеет ли бывший чемпион лиги прервать серию поражений?
Фигередо
Гамрот
Бразилия
Страна
США
37
Возраст
33
30
Бои
17
24 (9 / 9 / 6)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
15 (8 / 1 / 6)
5 (2 / 1 / 2)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 0 / 2)
1
Ничьи
0
6
Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC
15
165
Рост (см)
178
173
Размах рук (см)
192
96,5
Размах ног (см)
104
В девятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил капоэйру, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, в UFC — с 2017-го. В 2020-м завоевал пояс в наилегчайшем весе, который защитил два раза. Потерял титул в 2021-м, уступив Брэндону Морено. В 2022-м забрал пояс обратно, но затем вновь проиграл мексиканцу — техническим нокаутом после остановки боя доктором. После поражения поднялся в легчайший дивизион, где выиграл первые три поединка. Затем уступил дважды подряд — в ноябре Петру Яну (единогласное решение судей) и в мае Кори Сэндхагену (технический нокаут из-за травмы).
Занимался борьбой и бразильским джиу-джитсу (пурпурный пояс). В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где выиграл девять раз и уступил дважды. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем поединке в мае одолел Даниэля Маркоса единогласным решением судей.
Матчмейкеры продолжают не щадить Фигередо. После двух поражений от грандов легчайшего дивизиона ему предстоит биться с обладателем серии из шести побед, который ворвался в топ-15. И букмекеры считают явным фаворитом именно Джексона, несмотря на более внушительный опыт бразильца.
Объясняется это не только формой, которую набрал американец, но и его огромным антропометрическим преимуществом. Тот случай, когда один мелковат для легчайшего веса, а другой — великоват. Что касается навыков, то оба спортсмена довольно универсальны. При этом финишировать их сложно — Джексон вовсе никогда не проигрывал досрочно.
Таким образом, ждем затяжной поединок, в котором Фигередо придется тяжело. Списывать со счетов бразильца не будем, но его шансы на успех действительно представляются невысокими. Вполне вероятно, что Джексон в итоге победит по очкам.
Турнир UFC Fight Night 261 пройдет на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Шоу стартует в субботу, 11 октября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется 12 октября в 02:00 мск, поэтому соглавный бой Фигередо — Джексон стоит ожидать около 04:00 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
Основной кард
Прелимы