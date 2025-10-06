Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



5 октября 8:26ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваАбсолютный бойцовский чемпионат (UFC)

Дейвезон Фигередо — Монтел Джексон, 12 октября: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Очередной тяжелый поединок для бывшего чемпиона?
Александр Бокулёв
Источник: UFC
Источник: UFC

Соглавным событием следующего турнира UFC станет рейтинговый поединок в легчайшем весе (до 61,2 кг) между бразильцем Дейвезоном Фигередо и американцем Монтелом Джексоном. Сумеет ли бывший чемпион лиги прервать серию поражений?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Статистика

Свернуть

Фигередо

 

Гамрот

Бразилия

Страна

США

37

Возраст

33

30

Бои

17

24 (9 / 9 / 6)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

15 (8 / 1 / 6)

5 (2 / 1 / 2)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

2 (0 / 0 / 2)

1

Ничьи

0

6

Место в рейтинге легчайшего дивизиона UFC

15

165

Рост (см)

178

173

Размах рук (см)

192

96,5

Размах ног (см)

104

Дейвезон Фигередо

Свернуть

В девятилетнем возрасте начал заниматься борьбой, впоследствии освоил капоэйру, получил черный пояс по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, в UFC — с 2017-го. В 2020-м завоевал пояс в наилегчайшем весе, который защитил два раза. Потерял титул в 2021-м, уступив Брэндону Морено. В 2022-м забрал пояс обратно, но затем вновь проиграл мексиканцу — техническим нокаутом после остановки боя доктором. После поражения поднялся в легчайший дивизион, где выиграл первые три поединка. Затем уступил дважды подряд — в ноябре Петру Яну (единогласное решение судей) и в мае Кори Сэндхагену (технический нокаут из-за травмы).

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Монтел Джексон

Свернуть

Занимался борьбой и бразильским джиу-джитсу (пурпурный пояс). В профессиональных ММА выступает с 2017 года. В 2018-м победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC, где выиграл девять раз и уступил дважды. На данный момент идет на серии из шести побед. В последнем поединке в мае одолел Даниэля Маркоса единогласным решением судей.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

Свернуть
 Победа ФигередоПобеда ДжексонаТМ (2,5)ТБ (2,5)
PARI3,261,363,251,32

Прогноз на бой

Свернуть

Матчмейкеры продолжают не щадить Фигередо. После двух поражений от грандов легчайшего дивизиона ему предстоит биться с обладателем серии из шести побед, который ворвался в топ-15. И букмекеры считают явным фаворитом именно Джексона, несмотря на более внушительный опыт бразильца.

Объясняется это не только формой, которую набрал американец, но и его огромным антропометрическим преимуществом. Тот случай, когда один мелковат для легчайшего веса, а другой — великоват. Что касается навыков, то оба спортсмена довольно универсальны. При этом финишировать их сложно — Джексон вовсе никогда не проигрывал досрочно.

Таким образом, ждем затяжной поединок, в котором Фигередо придется тяжело. Списывать со счетов бразильца не будем, но его шансы на успех действительно представляются невысокими. Вполне вероятно, что Джексон в итоге победит по очкам.

Полный кард, где смотреть бой Фигередо Джексон

Свернуть

Турнир UFC Fight Night 261 пройдет на «Farmasi Arena» в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Шоу стартует в субботу, 11 октября, в 23:00 по московскому времени. Основной кард начнется 12 октября в 02:00 мск, поэтому соглавный бой Фигередо Джексон стоит ожидать около 04:00 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

  • Чарльз Оливейра (Бразилия) Матеуш Гамрот (Польша). Легкий вес;
  • Дейвезон Фигередо (Бразилия) Монтел Джексон (США). Легчайший вес;
  • Висенте Люке (Бразилия) — Йоэль Альварес (Испания). Полусредний вес;
  • Джоната Диниз (Бразилия) — Мариу Пинту (Португалия). Тяжелый вес;
  • Рикардо Рамос (Бразилия) — Каан Офли (Австралия). Полулегкий вес;
  • Лукас Алмейда (Бразилия) — Майкл Асвелл (США). Полулегкий вес;

Прелимы

  • Джафел Фильо (Бразилия) — Клейтон Карпентер (США). Наилегчайший вес;
  • Витор Петрино (Бразилия) — Томас Петерсен (США). Тяжелый вес;
  • Беатрис Мескита (Бразилия) — Ирина Алексеева (Россия). Женский легчайший вес;
  • Лукас Роша (Бразилия) — Стюарт Николл (Австралия). Наилегчайший вес;
  • Вальтер Уокер (Бразилия) — Мухаммед Усман (Нигерия). Тяжелый вес;
  • Джулия Поластри (Бразилия) — Каролина Ковалькевич (Польша). Женский минимальный вес;
  • Луан Ласерда (Бразилия) — Саймон Оливейра (Бразилия). Легчайший вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Топ-10 букмекеров РоссииСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Смотреть обзор бонуса Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставкуhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_betcity_promo_38323720d5.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_betcity_f5d43df220.svgдо 2 000 ₽
Промокод БЕТСИТИ до 2000 рублей за регистрацию и первую ставку
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит10
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer117 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer451 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer72 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet_ed96f2dfc0.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer451 дней 18 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg25 000 ₽
Бонус PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer86 дней 18 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.7
  • мин. депозит100
Смотреть всё