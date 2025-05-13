Финляндия — Швеция, прогноз на 12 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Сборную Финляндии не включали в число главных фаворитов нынешнего чемпионата мира, и пока она оправдывает такую оптику. Суоми откровенно барахлят на старте. И если трудовую победу над Австрией можно было ожидать, так как соперник очень крепкий и неуступчивый, то потеря очка в матче с Францией формально тянет на сенсацию. Причем в прошлой встрече финнам пришлось оформлять камбэк и отыгрываться на последних минутах.

У шведов же и состав сильнее, и запас прочности значительно выше. Тре Крунур стартовали без потерь и пока набрали максимум очков. Однако в прошлой встрече и им пришлось спасаться в концовке, а победу над той же Австрией принесли три шайбы за минуту.

После таких проблем шведы наверняка будут более собранными и сконцентрированными в ближайшем матче, тем более что афиша принципиальная. Полагаем, в основное время они как минимум не проиграют. А соответствующий двойной шанс комбинируем с ТБ (3,5).