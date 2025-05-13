Финляндия — Швеция, прогноз на 12 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

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В понедельник, 12 мая, пройдет один из центральных матчей группы А на чемпионате мира 2025 года по хоккею. Сумеет ли сборная Швеции обыграть Финляндию в основное время и сохранить стопроцентный результат?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, третий тур
Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)
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История матчей:
Победы
Ничьи
Поражения
Разница голов
|Финляндия
91
23
117
580-684
|Швеция
117
23
91
684-580
Последние игры сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|11.05.2025
|Финляндия
4:3 ОТ
Франция
Чемпионат мира
|09.05.2025
|Австрия
1:2
Финляндия
Чемпионат мира
|04.05.2025
|Швеция
6:2
Финляндия
Евротур
|03.05.2025
|Швейцария
8:2
Финляндия
Евротур
|01.05.2025
|Чехия
4:2
Финляндия
Евротур
Последние игры сборной Швеции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2025
|Швеция
4:2
Австрия
Чемпионат мира
|09.05.2025
|Швеция
5:0
Словакия
Чемпионат мира
|04.05.2025
|Швеция
6:2
Финляндия
Евротур
|03.05.2025
|Чехия
2:4
Швеция
Евротур
|01.05.2025
|Швейцария
1:2
Швеция
Евротур
Положение после 11 мая
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
2
|2
|0
|0
|0
11-1
6
|2. Швеция
2
|2
|0
|0
|0
9-2
6
|3. Финляндия
2
|1
|1
|0
|0
6-4
5
|4. Латвия
2
|1
|0
|1
|0
5-8
3
|5. Словакия
2
|1
|0
|1
|0
3-6
3
|6. Франция
2
|0
|0
|1
|1
4-8
1
|7. Австрия
2
|0
|0
|2
|0
3-6
0
|8. Словения
1
|0
|0
|2
|0
1-7
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. США
2
|2
|0
|0
|0
11-0
6
|2. Германия
2
|2
|0
|0
|0
10-2
6
|3. Чехия
2
|1
|1
|0
|0
7-5
5
|4. Швейцария
2
|1
|0
|0
|1
9-7
4
|5. Казахстан
2
|1
|0
|1
|0
3-5
3
|6. Норвегия
2
|0
|0
|2
|0
2-4
0
|7. Дания
2
|0
|0
|2
|0
2-10
0
|8. Венгрия
2
|0
|0
|2
|0
1-12
0
Сборную Финляндии не включали в число главных фаворитов нынешнего чемпионата мира, и пока она оправдывает такую оптику. Суоми откровенно барахлят на старте. И если трудовую победу над Австрией можно было ожидать, так как соперник очень крепкий и неуступчивый, то потеря очка в матче с Францией формально тянет на сенсацию. Причем в прошлой встрече финнам пришлось оформлять камбэк и отыгрываться на последних минутах.
У шведов же и состав сильнее, и запас прочности значительно выше. Тре Крунур стартовали без потерь и пока набрали максимум очков. Однако в прошлой встрече и им пришлось спасаться в концовке, а победу над той же Австрией принесли три шайбы за минуту.
После таких проблем шведы наверняка будут более собранными и сконцентрированными в ближайшем матче, тем более что афиша принципиальная. Полагаем, в основное время они как минимум не проиграют. А соответствующий двойной шанс комбинируем с ТБ (3,5).
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Смотреть встречу Финляндия — Швеция на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени.
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Вратари: Юусе Сарос, Юстус Аннунен (оба — «Нэшвилл Предаторз»), Эмиль Ларми («Векше Лейкерс»);
Защитники: Расмус Риссанен («Линчепинг»), Микко Лехтонен («Цюрих Лайонс»), Тони Сунд («ХИФК»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Робин Сало («Мальме Редхокс»), Атро Леппянен («Вааса Спорт»), Вили Саариярви («Лангнау Тайгерс»), Микаэль Сеппяля («ХВ71»);
Нападающие: Микаэль Руохомаа («Фрелунда»), Ээли Толванен («Сиэтл Кракен»), Валттери Мереля («Берн»), Ленни Хямеэнахо, Ээмиль Эрхольц (оба — «Эссят»), Ахти Оксанен («Лозанна»), Юусо Пярссинен («Нью-Йорк Рейнджерс»), Харри Песонен («Лангнау Тайгерс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхокс»), Патрик Пуйстола, Ханнес Бьёрнинен (оба — «Эребру»), Юхо Ламмикко («Цюрих Лайонс»);
Главный тренер: Антти Пеннанен.
Вратари: Якуб Маркстрем («Нью-Джерси Девилз»), Самуэль Эрссон («Филадельфия Флайерз»), Арвид Сёдерблом («Чикаго Блэкхокс»);
Защитники: Эрик Густафссон, Симон Эдвинссон (оба — «Детройт Ред Уингз»), Адам Ларссон («Сиэтл Кракен»), Расмус Андерссон («Калгари Флеймз»), Юнас Бродин («Миннесота Уайлд»), Маркус Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»);
Нападающие: Исак Лундестрём, Лео Карлссон (оба — «Анахайм Дакс»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Элиас Линдхольм («Бостон Брюинз»), Антон Бенгтссон («Регле»), Эмиль Хейнеман («Монреаль Канадиенс»), Йеспер Фрёден («Цюрих Лайонс»), Маркус Юханссон («Миннесота Уайлд»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»;
Главный тренер: Сэм Халлам.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Финляндии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,85 и 4,90 соответственно. Выигрыш Швеции идет за 1,62.
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