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12 мая 9:43ГлавнаяПрогнозыХоккейЧемпионат мира по хоккею

Финляндия — Швеция, прогноз на 12 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2025 по хоккею

Северная классика
Александр Бокулёв

В понедельник, 12 мая, пройдет один из центральных матчей группы А на чемпионате мира 2025 года по хоккею. Сумеет ли сборная Швеции обыграть Финляндию в основное время и сохранить стопроцентный результат?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Финляндия

12.05.2025, Пн

21:20 МСК

Швеция

П1 - 4,90

Х - 4,85

П2 - 1,62

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, третий тур

Стадион: «Авичи Арена» (Стокгольм, Швеция)

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Форма команд

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История матчей:

 

Победы

Ничьи

Поражения

Разница голов

Финляндия

91

23

117

580-684

Швеция

117

23

91

684-580

Последние игры сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

11.05.2025Финляндия

4:3 ОТ

Франция

Чемпионат мира

09.05.2025Австрия

1:2

Финляндия

Чемпионат мира

04.05.2025Швеция

6:2

Финляндия

Евротур

03.05.2025Швейцария

8:2

Финляндия

Евротур

01.05.2025Чехия

4:2

Финляндия

Евротур

Последние игры сборной Швеции:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2025Швеция

4:2

Австрия

Чемпионат мира

09.05.2025Швеция

5:0

Словакия

Чемпионат мира

04.05.2025Швеция

6:2

Финляндия

Евротур

03.05.2025Чехия

2:4

Швеция

Евротур

01.05.2025Швейцария

1:2

Швеция

Евротур

Место в турнирной таблице

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Положение после 11 мая

Группа A

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. Канада

2

2000

11-1

6

2. Швеция

2

2000

9-2

6

3. Финляндия

2

1100

6-4

5

4. Латвия

2

1010

5-8

3

5. Словакия

2

1010

3-6

3

6. Франция

2

0011

4-8

1

7. Австрия

2

0020

3-6

0

8. Словения

1

0020

1-7

0

Группа B

 

И

ВВОППО

Голы

Очки

1. США

2

2000

11-0

6

2. Германия

2

2000

10-2

6

3. Чехия

2

1100

7-5

5

4. Швейцария

2

1001

9-7

4

5. Казахстан

2

1010

3-5

3

6. Норвегия

2

0020

2-4

0

7. Дания

2

0020

2-10

0

8. Венгрия

2

0020

1-12

0

Прогноз на матч

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Сборную Финляндии не включали в число главных фаворитов нынешнего чемпионата мира, и пока она оправдывает такую оптику. Суоми откровенно барахлят на старте. И если трудовую победу над Австрией можно было ожидать, так как соперник очень крепкий и неуступчивый, то потеря очка в матче с Францией формально тянет на сенсацию. Причем в прошлой встрече финнам пришлось оформлять камбэк и отыгрываться на последних минутах.

У шведов же и состав сильнее, и запас прочности значительно выше. Тре Крунур стартовали без потерь и пока набрали максимум очков. Однако в прошлой встрече и им пришлось спасаться в концовке, а победу над той же Австрией принесли три шайбы за минуту.

После таких проблем шведы наверняка будут более собранными и сконцентрированными в ближайшем матче, тем более что афиша принципиальная. Полагаем, в основное время они как минимум не проиграют. А соответствующий двойной шанс комбинируем с ТБ (3,5).

Бонусы на матч

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FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Смотреть встречу Финляндия Швеция на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 21:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
AllHockeyТекстовая-
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Составы команд

Сборная Финляндии

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Вратари: Юусе Сарос, Юстус Аннунен (оба — «Нэшвилл Предаторз»), Эмиль Ларми («Векше Лейкерс»);

Защитники: Расмус Риссанен («Линчепинг»), Микко Лехтонен («Цюрих Лайонс»), Тони Сунд («ХИФК»), Николас Матинпало («Оттава Сенаторз»), Робин Сало («Мальме Редхокс»), Атро Леппянен («Вааса Спорт»), Вили Саариярви («Лангнау Тайгерс»), Микаэль Сеппяля («ХВ71»);

Нападающие: Микаэль Руохомаа («Фрелунда»), Ээли Толванен («Сиэтл Кракен»), Валттери Мереля («Берн»), Ленни Хямеэнахо, Ээмиль Эрхольц (оба — «Эссят»), Ахти Оксанен («Лозанна»), Юусо Пярссинен («Нью-Йорк Рейнджерс»), Харри Песонен («Лангнау Тайгерс»), Конор Гарланд («Ванкувер Кэнакс»), Теуво Терявяйнен («Чикаго Блэкхокс»), Патрик Пуйстола, Ханнес Бьёрнинен (оба — «Эребру»), Юхо Ламмикко («Цюрих Лайонс»);

Главный тренер: Антти Пеннанен.

Сборная Швеции

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Вратари: Якуб Маркстрем («Нью-Джерси Девилз»), Самуэль Эрссон («Филадельфия Флайерз»), Арвид Сёдерблом («Чикаго Блэкхокс»);

Защитники: Эрик Густафссон, Симон Эдвинссон (оба — «Детройт Ред Уингз»), Адам Ларссон («Сиэтл Кракен»), Расмус Андерссон («Калгари Флеймз»), Юнас Бродин («Миннесота Уайлд»), Маркус Петтерссон («Ванкувер Кэнакс»);

Нападающие: Исак Лундестрём, Лео Карлссон (оба — «Анахайм Дакс»), Филип Форсберг («Нэшвилл Предаторз»), Александер Веннберг («Сан-Хосе Шаркс»), Лукас Рэймонд («Детройт Ред Уингз»), Элиас Линдхольм («Бостон Брюинз»), Антон Бенгтссон («Регле»), Эмиль Хейнеман («Монреаль Канадиенс»), Йеспер Фрёден («Цюрих Лайонс»), Маркус Юханссон («Миннесота Уайлд»), Мика Зибанеджад («Нью-Йорк Рейнджерс»;

Главный тренер: Сэм Халлам.

Коэффициенты букмекеров

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Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу Финляндии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,85 и 4,90 соответственно. Выигрыш Швеции идет за 1,62.

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных