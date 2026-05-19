Финляндия – США, прогноз на 18 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Действующие чемпионы мира по хоккею из США в третьем туре ЧМ-2026 сыграют с финнами. Кто окажется сильнее в противостоянии топовых соперников?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, третий тур
Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)
Последние игры сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.05.2026
|Венгрия
1:4
Финляндия
Чемпионат мира
|15.05.2026
|Финляндия
3:1
Германия
Чемпионат мира
|10.05.2026
|Швеция
1:5
Финляндия
Евротур
|09.05.2026
|Финляндия
3:2
Чехия
Евротур
|07.05.2026
|Швейцария
5:4 Б
Финляндия
Евротур
Последние игры сборной США:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|Великобритания
1:5
США
Чемпионат мира
|15.05.2026
|США
1:3
Швейцария
Чемпионат мира
|10.05.2026
|Германия
2:5
США
Товарищеский матч
|22.02.2026
|Канада
1:2 ОТ
США
Олимпиада
|21.02.2026
|США
6:2
Словакия
Олимпиада
Положение после 17 мая и двух туров
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Австрия
2
|2
|0
|0
|0
9:4
6
|2. Финляндия
2
|2
|0
|0
|0
7:2
6
|3. Швейцария
2
|2
|0
|0
|0
7:3
6
|4. США
2
|1
|0
|1
|0
6:4
3
|5. Латвия
2
|1
|0
|1
|0
4:4
3
|6. Германия
2
|0
|0
|2
|0
1:5
0
|7. Венгрия
2
|0
|0
|2
|0
3:8
0
|8. Великобритания
2
|0
|0
|2
|0
3:10
0
И
|В
|ВО
|П
|ПО
Голы
Очки
|1. Канада
2
|2
|0
|0
|0
11:3
6
|2. Словакия
2
|2
|0
|0
|0
6:2
6
|3. Чехия
2
|1
|0
|0
|1
6:4
4
|4. Норвегия
2
|1
|0
|1
|0
5:2
3
|5. Швеция
2
|1
|0
|1
|0
9:7
3
|6. Словения
2
|0
|1
|1
|0
3:6
2
|7. Дания
2
|0
|0
|2
|0
3:10
0
|8. Италия
2
|0
|0
|2
|0
1:10
0
Сборная США на старте чемпионата мира совсем не впечатляет. Действующие обладатели титула по делу проиграли швейцарцам, а затем одержали обязательную победу над британцами, которая не слишком релевантна в контексте топовых матчей. Видно, что качества состава американцам всё-таки не хватает. Ростер во многом экспериментальный – с минимумом звезд НХЛ.
Финны же на бумаге выглядят сильнее. У них крепкий и довольно сбалансированный состав, а также качественное большинство – численное преимущество команда реализовала в семи последних матчах. Да и в целом в атаке сборная Финляндии смотрится сильно – потенциала там ещё много.
Рискнем предположить, что в основное время европейская команда как минимум не проиграет американцам. И скомбинируем «Двойной шанс» с аккуратным ТБ (3,5).
Смотреть встречу Финляндия – США на территории РФ можно будет на федеральном телеканале «Матч ТВ», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени.
Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл»), Йоонас Корписало («Бостон»), Харри Сятери («Биль»);
Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари»), Николас Матинпало («Оттава»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»);
Нападающие: Александр Барков, Антон Лунделль (оба – «Флорида»), Ханнес Бьёрнинен, Саку Мяэналанен (оба – «Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси»), Янне Куокканен («Мальмё»), Сакари Маннинен, Ессе Пульюярви (оба – «Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Аату Рятю («Ванкувер»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).
Главный тренер: Антти Пеннанен.
Вратари: Дрю Коммессо («Рокфорд»), Девин Кули («Калгари»), Джозеф Уолл («Торонто»);
Защитники: Уилл Борген («Нью-Йорк Рейнджерс»), Деклан Карлайл («Тампа-Бэй»), Коннор Клифтон («Питтсбург»), Джастин Фолк («Детройт»), Уайетт Кайзер («Чикаго»), Райан Линдгрен («Сиэтл»), Мэйсон Лорей («Бостон»), Райан Уфко («Милуоки»);
Нападающие: Мэтт Коронато («Калгари»), Пол Коттер («Нью-Джерси»), Джеймс Хэгенс («Бостон»), Айзек Ховард («Бейкерсфилд»), Сэм Лафферти, Оливер Мур (оба – «Чикаго»), Райкер Ли (университет штата Мичиган), Райан Леонард («Вашингтон»), Данни Нельсон (университет Нотр Дам), Томас Новак («Питтсбург»), Мэтью Оливер («Коламбус»), Макс Плант (университет Миннесота Дулут), Макс Сассон («Ванкувер»), Мэттью Ткачук («Флорида»).
Главный тренер: Дон Гранато.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной США в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 4,73 и 3,85 соответственно. Выигрыш команды Финляндии идет за солидные 1,77.