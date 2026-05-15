Финляндия – Германия, прогноз на 15 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Партнерский проект
В пятницу, 15 мая, стартует чемпионат мира по хоккею 2026 г. Сборная Финляндии в первом туре встретится с крепкой командой Германии. Кто окажется сильнее?
Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, первый тур
Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)
Последние игры сборной Финляндии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|Швеция
1:5
Финляндия
Евротур
|09.05.2026
|Финляндия
3:2
Чехия
Евротур
|07.05.2026
|Швейцария
5:4 Б
Финляндия
Евротур
|03.05.2026
|Швеция
3:2
Финляндия
Евротур
|02.05.2026
|Швейцария
3:5
Финляндия
Евротур
Последние игры сборной Германии:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|10.05.2026
|Германия
2:5
США
Товарищеский матч
|02.05.2026
|Германия
5:2
Австрия
Товарищеский матч
|30.04.2026
|Австрия
3:4
Германия
Товарищеский матч
|25.04.2026
|Германия
3:1
Словакия
Товарищеский матч
|23.04.2026
|Германия
3:1
Словакия
Товарищеский матч
Сборная Германии приучила к тому, что может навязать борьбу любому сопернику даже без звезд НХЛ. При этом на чемпионате мира команда стартует с несколькими заметными представителями сильнейшей лиги. Финны же в последние годы начинают этот турнир проблемно, так что шансы у немцев точно будут. Вдобавок Суоми в преддверии чемпионата мира показывали весьма нестабильные результаты.
Но перед нынешним турниром обращает на себя внимание результативность сборной Финляндии. В последних пяти майских матчах Евротура команда лишь раз ушла со льда, забросив менее трех шайб. Всего в этих встречах она забила 19 раз.
Рискнем предположить, что и в первом туре ЧМ финны огорчат соперника минимум дважды. Но и у немцев, повторимся, хорошие подходы должны быть. Так что вариант с ТБ (4,5) кажется привлекательным.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 000 рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|WINLINE
|До 10 тысяч рублей
|Приветственный
Смотреть встречу Финляндия – Германия на территории РФ можно будет на официальном сайте «Матч ТВ», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл»), Йоонас Корписало («Бостон»), Харри Сятери («Биль»);
Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари»), Николас Матинпало («Оттава»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»);
Нападающие: Александр Барков, Антон Лунделль (оба – «Флорида»), Ханнес Бьёрнинен, Саку Мяэналанен (оба – «Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси»), Янне Куокканен («Мальмё»), Сакари Маннинен, Ессе Пульюярви (оба – «Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Аату Рятю («Ванкувер»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).
Главный тренер: Антти Пеннанен.
Вратари: Йонас Штеттмер («Айсберен Берлин»), Филипп Грубауэр («Сиэтл»), Максимилиан Францреб («Адлер Мангейм»);
Защитники: Кай Виссманн, Эрик Мик (оба – «Айсбарен Берлин»), Леон Гаванке («Адлер Мангейм»), Леон Хюттль («Ингольштадт»), Фабио Вагнер, Филипп Синн (оба – «Ред Булл Мюнхен»), Маркус Вебер («Нюрнберг»), Мориц Зайдер («Детройт»);
Нападающие: Максимилиан Кастнер, Андреас Эдер (оба – «Ред Булл Мюнхен»), Штефан Лойбль («Штраубинг»), Нико Краммер («Фиштаун»), Джошуа Самански («Эдмонтон»), Александр Эль, Марк Михаэлис (оба – «Адлер Мангейм»), Самуэль Доун-Макфоллс («Нюрнберг»), Фредерик Тиффельс, Мануэль Видерер (оба – «Айсберен Берлин»), Доминик Кагун («Лозанна»), Лукас Райхель («Бостон»), Даниэль Фишбух («Изерлон»), Паркер Туоми («Кёльнер Хайе»).
Главный тренер: Гарольд Крайс.
Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Германии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,40 и 6,40 соответственно. Выигрыш команды Финляндии идет за 1,40.