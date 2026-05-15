ЧМ по хоккею

Финляндия – Германия, прогноз на 15 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Голов будет немало?
Александр Бокулёв
  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

В пятницу, 15 мая, стартует чемпионат мира по хоккею 2026 г. Сборная Финляндии в первом туре встретится с крепкой командой Германии. Кто окажется сильнее?

Команда 1

Время начала

Команда 2

Финляндия

15.05.2025, Пт

17:20 МСК

Германия

П1 - 1,40

Х - 5,40

П2 - 6,40

Турнир: чемпионат мира по хоккею, группа А, первый тур

Стадион: «Swiss Life Arena» (Цюрих, Швейцария)

Форма команд

Последние игры сборной Финляндии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026Швеция

1:5

Финляндия

Евротур

09.05.2026Финляндия

3:2

Чехия

Евротур

07.05.2026Швейцария

5:4 Б

Финляндия

Евротур

03.05.2026Швеция

3:2

Финляндия

Евротур

02.05.2026Швейцария

3:5

Финляндия

Евротур

Последние игры сборной Германии:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.05.2026Германия

2:5

США

Товарищеский матч

02.05.2026Германия

5:2

Австрия

Товарищеский матч

30.04.2026Австрия

3:4

Германия

Товарищеский матч

25.04.2026Германия

3:1

Словакия

Товарищеский матч

23.04.2026Германия

3:1

Словакия

Товарищеский матч

Прогноз на матч

Сборная Германии приучила к тому, что может навязать борьбу любому сопернику даже без звезд НХЛ. При этом на чемпионате мира команда стартует с несколькими заметными представителями сильнейшей лиги. Финны же в последние годы начинают этот турнир проблемно, так что шансы у немцев точно будут. Вдобавок Суоми в преддверии чемпионата мира показывали весьма нестабильные результаты.

Но перед нынешним турниром обращает на себя внимание результативность сборной Финляндии. В последних пяти майских матчах Евротура команда лишь раз ушла со льда, забросив менее трех шайб. Всего в этих встречах она забила 19 раз.

Рискнем предположить, что и в первом туре ЧМ финны огорчат соперника минимум дважды. Но и у немцев, повторимся, хорошие подходы должны быть. Так что вариант с ТБ (4,5) кажется привлекательным.

Трансляции

Смотреть встречу Финляндия – Германия на территории РФ можно будет на официальном сайте «Матч ТВ», где эфир начнется в 17:15 по московскому времени. 

ВещательТип трансляцииУсловия
Сайт «Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
AllHockeyТекстовая-
Составы команд

Сборная Финляндии

Вратари: Юстус Аннунен («Нэшвилл»), Йоонас Корписало («Бостон»), Харри Сятери («Биль»);

Защитники: Вилле Хейнола («Виннипег»), Хенри Йокихарью («Бостон»), Микко Лехтонен («Цюрих»), Олли Мяяття («Калгари»), Николас Матинпало («Оттава»), Вили Саариярви («Серветт»), Микаэль Сеппяля («Спарта»), Урхо Вааканайнен («Нью-Йорк Рейнджерс»);

Нападающие: Александр Барков, Антон Лунделль (оба «Флорида»), Ханнес Бьёрнинен, Саку Мяэналанен (оба «Лангнау»), Эмиль Эрхольц («Кярпят»), Ленни Хамеэнахо («Нью-Джерси»), Янне Куокканен («Мальмё»), Сакари Маннинен, Ессе Пульюярви (оба «Серветт»), Вальтери Мереля («Берн»), Сами Пяйвяринта (ХПК), Патрик Пуйстола («Эребру»), Аату Рятю («Ванкувер»), Теуво Терявяйнен («Чикаго»).

Главный тренер: Антти Пеннанен.

Сборная Германии

Вратари: Йонас Штеттмер («Айсберен Берлин»), Филипп Грубауэр («Сиэтл»), Максимилиан Францреб («Адлер Мангейм»);

Защитники: Кай Виссманн, Эрик Мик (оба «Айсбарен Берлин»), Леон Гаванке («Адлер Мангейм»), Леон Хюттль («Ингольштадт»), Фабио Вагнер, Филипп Синн (оба «Ред Булл Мюнхен»), Маркус Вебер («Нюрнберг»), Мориц Зайдер («Детройт»);

Нападающие: Максимилиан Кастнер, Андреас Эдер (оба «Ред Булл Мюнхен»), Штефан Лойбль («Штраубинг»), Нико Краммер («Фиштаун»), Джошуа Самански («Эдмонтон»), Александр Эль, Марк Михаэлис (оба «Адлер Мангейм»), Самуэль Доун-Макфоллс («Нюрнберг»), Фредерик Тиффельс, Мануэль Видерер (оба «Айсберен Берлин»), Доминик Кагун («Лозанна»), Лукас Райхель («Бостон»), Даниэль Фишбух («Изерлон»), Паркер Туоми («Кёльнер Хайе»).

Главный тренер: Гарольд Крайс.

Коэффициенты букмекеров

Букмекерская контора PARI предлагает высокие котировки на ничью или победу сборной Германии в основное время. Поставить на эти исходы можно с коэффициентами 5,40 и 6,40 соответственно. Выигрыш команды Финляндии идет за 1,40.

