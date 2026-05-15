Финляндия – Германия, прогноз на 15 мая: ставки и коэффициенты на матч ЧМ-2026 по хоккею

Сборная Германии приучила к тому, что может навязать борьбу любому сопернику даже без звезд НХЛ. При этом на чемпионате мира команда стартует с несколькими заметными представителями сильнейшей лиги. Финны же в последние годы начинают этот турнир проблемно, так что шансы у немцев точно будут. Вдобавок Суоми в преддверии чемпионата мира показывали весьма нестабильные результаты.

Но перед нынешним турниром обращает на себя внимание результативность сборной Финляндии. В последних пяти майских матчах Евротура команда лишь раз ушла со льда, забросив менее трех шайб. Всего в этих встречах она забила 19 раз.

Рискнем предположить, что и в первом туре ЧМ финны огорчат соперника минимум дважды. Но и у немцев, повторимся, хорошие подходы должны быть. Так что вариант с ТБ (4,5) кажется привлекательным.