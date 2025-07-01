Фламенго - Бавария, 29 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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На клубном чемпионате мира по футболу в США пошли игры на вылет. В четвертом матче 1/8 финала «Фламенго» сразится с «Баварией». Делаем прогноз на увлекательное противостояние в Майами.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала
Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История личных встреч:
Ранее команды не встречались.
Последние пять матчей «Фламенго»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|25.06.2025
|«Лос-Анджелес»
1:1
«Фламенго»
Клубный чемпионат мира
|20.06.2025
|«Фламенго»
3:1
«Челси»
Клубный чемпионат мира
|17.06.2025
|«Фламенго»
2:0
«Эсперанс»
Клубный чемпионат мира
|02.06.2025
|«Фламенго»
5:0
«Форталеза»
Чемпионат Бразилии
|29.05.2025
|«Фламенго»
1:0
«Тачира»
Кубок Либертадорес
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.06.2025
|«Бенфика»
1:0
«Бавария»
Клубный чемпионат мира
|21.06.2025
|«Бавария»
2:1
«Бока Хуниорс»
Клубный чемпионат мира
|15.06.2025
|«Бавария»
10:0
«Окленд Сити»
Клубный чемпионат мира
|17.05.2025
|«Хоффенхайм»
0:4
«Бавария»
Бундеслига
|24.05.2025
|«Бавария»
2:0
«Боруссия М»
Бундеслига
Из четырех делегатов Бразилии на Клубном чемпионате мира все квалифицировались в 1/8 финала и половина из них - с первого места. «Фламенго» вообще первым оформил выход в плей-офф и в заключительном туре групповой стадии великодушно позволил «Лос-Анджелесу» стереть ноль из графы «набранные очки».
«Бавария» устрашающе для соперников стартовала в США, отгрузив десяток мячей «Окленду», после чего обыграла еще и «Боку Хуниорс». Поражение от «Бенфики» в третьем туре немцев вряд ли сильно огорчило. В воскресенье в Майами немцы будут гораздо более сконцентрированы и по-спортивному злы.
«Фламенго» на КЧМ забивал во всех трех матчах. У «Баварии» за групповой турнир набралась дюжина мячей. Есть надежда, что в очной дуэли команды предъявят все лучшее, что у них есть в атакующем арсенале. Наш прогноз на уикенд: обе забьют.
Потери
«Фламенго»: де ла Крус (травма)
«Бавария»: Ито, Ким, Дэвис (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фламенго» - «Бавария»:
|Позиция
|«Фламенго»
|«Бавария»
Позиция
|Вратарь
|1. Росси
|1. Нойер
Вратарь
|Защитник
|43. Лима
|4. Та
Защитник
|Защитник
|13. Данило
|44. Станишич
Защитник
|Защитник
|4. Лео
|22. Геррейру
Защитник
|Защитник
|6. Айртон
|23. Боэ
Защитник
|Полузащитник
|5. Пульгар
|6. Киммих
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Жоржиньо
|45. Павлович
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Жерсон
|25. Мюллер
Полузащитник
|Полузащитник
|10. де Арраскаета
|17. Олисе
Нападающий
|Полузащитник
|7. Араужо
|11. Коман
Нападающий
|Нападающий
|50. Плата
|9. Кейн
Нападающий
|Главный тренер
|Филипе Луис
|Венсан Компани
Главный тренер
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|Текстовая
|-
БК Winline установила коэффициент 1.73 на победу немцев по итогам 90 минут. Успех бразильцев в основное время идет в линии за 4.59. Котировка на ничью - на 0.50 ниже.
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Самый низкий коэффициент в линии на точный счет - 6.40. Он установлен на результативную ничью 1:1.
Коэффициент 1.68 на тотал больше 2.5 обещает достаточно результативное действо во Флориде.
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