Фламенго - Бавария, 29 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Из четырех делегатов Бразилии на Клубном чемпионате мира все квалифицировались в 1/8 финала и половина из них - с первого места. «Фламенго» вообще первым оформил выход в плей-офф и в заключительном туре групповой стадии великодушно позволил «Лос-Анджелесу» стереть ноль из графы «набранные очки».

«Бавария» устрашающе для соперников стартовала в США, отгрузив десяток мячей «Окленду», после чего обыграла еще и «Боку Хуниорс». Поражение от «Бенфики» в третьем туре немцев вряд ли сильно огорчило. В воскресенье в Майами немцы будут гораздо более сконцентрированы и по-спортивному злы.

«Фламенго» на КЧМ забивал во всех трех матчах. У «Баварии» за групповой турнир набралась дюжина мячей. Есть надежда, что в очной дуэли команды предъявят все лучшее, что у них есть в атакующем арсенале. Наш прогноз на уикенд: обе забьют.