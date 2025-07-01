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26 июня 11:21ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Фламенго - Бавария, 29 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Назревает столкновение европейских суперклубов в четвертьфинале
Валентин Васильев

На клубном чемпионате мира по футболу в США пошли игры на вылет. В четвертом матче 1/8 финала «Фламенго» сразится с «Баварией». Делаем прогноз на увлекательное противостояние в Майами. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фламенго» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

29.06.2025, Вс

23:00 МСК

  «Бавария» (Мюнхен, Германия)

П1 - 4.59

Х - 4.09

П2 - 1.73

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, 1/8 финала

Стадион: «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История личных встреч:

Ранее команды не встречались.

Последние пять матчей «Фламенго»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

25.06.2025«Лос-Анджелес»

1:1

«Фламенго»

Клубный чемпионат мира

20.06.2025«Фламенго»

3:1

«Челси»

Клубный чемпионат мира

17.06.2025«Фламенго»

2:0

«Эсперанс»

Клубный чемпионат мира

02.06.2025«Фламенго»

5:0

«Форталеза»

Чемпионат Бразилии

29.05.2025«Фламенго»

1:0

«Тачира»

Кубок Либертадорес

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.06.2025«Бенфика»

1:0

«Бавария»

Клубный чемпионат мира

21.06.2025«Бавария»

2:1

«Бока Хуниорс» 

Клубный чемпионат мира

15.06.2025«Бавария»

10:0

«Окленд Сити»

Клубный чемпионат мира

17.05.2025«Хоффенхайм»

0:4

«Бавария»

Бундеслига

24.05.2025«Бавария»

2:0

«Боруссия М»

Бундеслига

Прогноз на матч

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Из четырех делегатов Бразилии на Клубном чемпионате мира все квалифицировались в 1/8 финала и половина из них - с первого места. «Фламенго» вообще первым оформил выход в плей-офф и в заключительном туре групповой стадии великодушно позволил «Лос-Анджелесу» стереть ноль из графы «набранные очки».

«Бавария» устрашающе для соперников стартовала в США, отгрузив десяток мячей «Окленду», после чего обыграла еще и «Боку Хуниорс». Поражение от «Бенфики» в третьем туре немцев вряд ли сильно огорчило. В воскресенье в Майами немцы будут гораздо более сконцентрированы и по-спортивному злы. 

«Фламенго» на КЧМ забивал во всех трех матчах. У «Баварии» за групповой турнир набралась дюжина мячей. Есть надежда, что в очной дуэли команды предъявят все лучшее, что у них есть в атакующем арсенале. Наш прогноз на уикенд: обе забьют.

Составы команд

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Потери

«Фламенго»: де ла Крус (травма)

«Бавария»: Ито, Ким, Дэвис (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фламенго» - «Бавария»:

Позиция«Фламенго»«Бавария»

Позиция

Вратарь1. Росси1. Нойер

Вратарь

Защитник43. Лима4. Та

Защитник

Защитник13. Данило44. Станишич

Защитник

Защитник4. Лео22. Геррейру

Защитник

Защитник6. Айртон23. Боэ

Защитник

Полузащитник 5. Пульгар6. Киммих

Полузащитник 

Полузащитник 21. Жоржиньо45. Павлович

Полузащитник 

Полузащитник8. Жерсон25. Мюллер

Полузащитник

Полузащитник10. де Арраскаета17. Олисе

Нападающий

Полузащитник7. Араужо11. Коман

Нападающий

Нападающий50. Плата9. Кейн

Нападающий

Главный тренерФилипе ЛуисВенсан Компани

Главный тренер

Бонусы на матч

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Трансляции

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Игру в Майами смотрите покажет в HD-качестве онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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БК Winline установила коэффициент 1.73 на победу немцев по итогам 90 минут. Успех бразильцев в основное время идет в линии за 4.59. Котировка на ничью - на 0.50 ниже.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Фламенго» - «Бавария»?

Самый низкий коэффициент в линии на точный счет - 6.40. Он установлен на результативную ничью 1:1.

Будет ли матч результативным?

Коэффициент 1.68 на тотал больше 2.5 обещает достаточно результативное действо во Флориде.

С кем сыграет победитель пары «Фламенго» - «Бавария» в четвертьфинале?

Победитель матча № 52 выходит в следующем раунде на лучшую команду из пары «ПСЖ» - «Интер Майами».

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