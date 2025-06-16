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13 июня 6:08ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Фламенго - Эсперанс, 17 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Голевого карнавала в Филадельфии не будет
Валентин Васильев

На групповом этапе клубного чемпионата мира по футболу предстоит масса новых знакомств команд друг с другом. Бразильский «Фламенго» с тунисским «Эсперансом» тоже никогда раньше не пересекались, хотя бывали на этом турнире не раз. Попробуем предугадать исход их премьерной встречи.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фламенго» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

17.06.2025, Вт

04:00 МСК

«Эсперанс» (Джарджиш, Тунис)
 

П1 - 1.35

Х - 5.00

П2 - 9.50

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа D, 1-й тур

Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)

Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»

Форма команд

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История матчей:

Ранее команды не встречались.

Последние пять игр «Фламенго»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.06.2025«Фламенго»

5:0

«Форталеза»

Чемпионат Бразилии

29.05.2025«Фламенго»

1:0

«Тачира»

Кубок Либертадорес

25.05.2025«Палмейрас»

0:2

«Фламенго»

Чемпионат Бразилии

22.05.2025«Фламенго»

4:2

«Ботафого» Жуан-Песоа

Кубок Бразилии

19.05.2025«Фламенго»

0:0

«Ботафого»

Чемпионат Бразилии

Последние пять игр «Эсперанса»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.06.2025«Эсперанс»

1:0

«Стад Тунизьен»

Кубок Туниса

25.05.2025«Бен-Кардан»

0:3

«Эсперанс»

Кубок Туниса

18.05.2025«Эсперанс»

3:1

«Зарзиш»

Кубок Туниса

15.05.2024«Эсперанс»

0:0

«Монастир»

Чемпионат Туниса

11.05.2025«Беджа»

0:5

«Эсперанс»

Чемпионат Туниса

Прогноз на матч «Челси» - «Лос-Анджелес»

Турнирная таблица

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Группа D

КомандаИВНПМО
Эсперанс00000-00
Челси00000-00
Фламенго00000-00
Лос-Анджелес00000-00

Прогноз на матч

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Обоим клубам не впервой участвовать в клубном чемпионате мира. Даже при прошлой, минималистичном формате турнира «Фламенго» дважды попадал в эту футбольную VIP-компанию, а «Эсперанс» - трижды. Но между собой они сыграют впервые. 

Перед путешествием в США «Эсперанс» сделал золотой дубль на родине - выиграл чемпионат и Кубок страны. «Фламенго» после 12 туров лидирует бразильской лиге. Так что к очной встрече представители Африки и Латинской Америки подходят в хорошей форме и приподнятом настроении.

Обратим внимание, что обе команды отличает крепкая оборона. «Фла» за пять последних матчей пропустил лишь в одном - в экспериментальном составе от третьелигового «Ботафого» в Кубке. У «Эсперанса» за те же полдесятка игр всего один пропущенный мяч. Кажется, если в Филадельфии и будут голы, то только в одни ворота. Прогноз редакции: обе забьют - нет.

Составы команд

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Потери

«Фламенго»: де ла Крус, Плата (оба - травмы)

«Эсперанс»: Ахолу (травма)

Бонусы на матч

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Трансляции

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«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики PARI считают бразильцев явными фаворитами встречи в Филадельфии. Коэффициент 1.35 на победу первой команды означает примерно 74% вероятности. Пятикратный выигрыш обещает удачная ставка на ничью. В случае же успеха африканцев букмекер умножит номинал ставки на 9.50.

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