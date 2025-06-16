Фламенго - Эсперанс, 17 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Обоим клубам не впервой участвовать в клубном чемпионате мира. Даже при прошлой, минималистичном формате турнира «Фламенго» дважды попадал в эту футбольную VIP-компанию, а «Эсперанс» - трижды. Но между собой они сыграют впервые.

Перед путешествием в США «Эсперанс» сделал золотой дубль на родине - выиграл чемпионат и Кубок страны. «Фламенго» после 12 туров лидирует бразильской лиге. Так что к очной встрече представители Африки и Латинской Америки подходят в хорошей форме и приподнятом настроении.

Обратим внимание, что обе команды отличает крепкая оборона. «Фла» за пять последних матчей пропустил лишь в одном - в экспериментальном составе от третьелигового «Ботафого» в Кубке. У «Эсперанса» за те же полдесятка игр всего один пропущенный мяч. Кажется, если в Филадельфии и будут голы, то только в одни ворота. Прогноз редакции: обе забьют - нет.