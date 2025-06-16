Фламенго - Эсперанс, 17 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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На групповом этапе клубного чемпионата мира по футболу предстоит масса новых знакомств команд друг с другом. Бразильский «Фламенго» с тунисским «Эсперансом» тоже никогда раньше не пересекались, хотя бывали на этом турнире не раз. Попробуем предугадать исход их премьерной встречи.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа D, 1-й тур
Стадион: «Линкольн Файненшел Филд» (Филадельфия, США)
Прогноз на матч «Бавария» - «Окленд»
История матчей:
Ранее команды не встречались.
Последние пять игр «Фламенго»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.06.2025
|«Фламенго»
5:0
«Форталеза»
Чемпионат Бразилии
|29.05.2025
|«Фламенго»
1:0
«Тачира»
Кубок Либертадорес
|25.05.2025
|«Палмейрас»
0:2
«Фламенго»
Чемпионат Бразилии
|22.05.2025
|«Фламенго»
4:2
«Ботафого» Жуан-Песоа
Кубок Бразилии
|19.05.2025
|«Фламенго»
0:0
«Ботафого»
Чемпионат Бразилии
Последние пять игр «Эсперанса»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.06.2025
|«Эсперанс»
1:0
«Стад Тунизьен»
Кубок Туниса
|25.05.2025
|«Бен-Кардан»
0:3
«Эсперанс»
Кубок Туниса
|18.05.2025
|«Эсперанс»
3:1
«Зарзиш»
Кубок Туниса
|15.05.2024
|«Эсперанс»
0:0
«Монастир»
Чемпионат Туниса
|11.05.2025
|«Беджа»
0:5
«Эсперанс»
Чемпионат Туниса
Прогноз на матч «Челси» - «Лос-Анджелес»
Группа D
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|Эсперанс
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Челси
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Обоим клубам не впервой участвовать в клубном чемпионате мира. Даже при прошлой, минималистичном формате турнира «Фламенго» дважды попадал в эту футбольную VIP-компанию, а «Эсперанс» - трижды. Но между собой они сыграют впервые.
Перед путешествием в США «Эсперанс» сделал золотой дубль на родине - выиграл чемпионат и Кубок страны. «Фламенго» после 12 туров лидирует бразильской лиге. Так что к очной встрече представители Африки и Латинской Америки подходят в хорошей форме и приподнятом настроении.
Обратим внимание, что обе команды отличает крепкая оборона. «Фла» за пять последних матчей пропустил лишь в одном - в экспериментальном составе от третьелигового «Ботафого» в Кубке. У «Эсперанса» за те же полдесятка игр всего один пропущенный мяч. Кажется, если в Филадельфии и будут голы, то только в одни ворота. Прогноз редакции: обе забьют - нет.
Потери
«Фламенго»: де ла Крус, Плата (оба - травмы)
«Эсперанс»: Ахолу (травма)
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|Графическая
|-
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|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики PARI считают бразильцев явными фаворитами встречи в Филадельфии. Коэффициент 1.35 на победу первой команды означает примерно 74% вероятности. Пятикратный выигрыш обещает удачная ставка на ничью. В случае же успеха африканцев букмекер умножит номинал ставки на 9.50.
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