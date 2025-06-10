Флорида — Эдмонтон, 10 июня: где смотреть финал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Вряд ли повторение прошлогоднего финала кого-то удивило. За трофей вновь сражаются «Пантеры» и «Нефтяники», чье присутствие в главной серии плей-офф абсолютно заслужено. И две первые встречи, в которых каждая из команд одержала по победе лишь в дополнительное время, лишний раз подтвердили, что за Кубок спорят две лучшие команды НХЛ, достойные друг друга.

Оба клуба являются опытными кубковыми бойцами, уже не раз демонстрируя, что гостевой или хозяйский статус в любом матче для них не является принципиальным. У каждой из команд есть свои козыри, которые она пытается разыграть. «Эдмонтон» традиционно делает ставку на звездных полевых игроков, среди которых результативностью выделяется Леон Драйзайтль. У «Флориды» есть Сэм Беннетт, возглавляющий список снайперов плей-офф-2025. Но главным оружием «Пантер» остается Сергей Бобровский, свои лучшие качества проявляющий именно в кубковых играх.

В предыдущей встрече российский голкипер совершил больше 40 сэйвов, что во многом и позволило «Флориде» в овертайме склонить чаше весов в свою сторону и сравнять счет в серии. Удался тот матч и еще одному представителю отечественной хоккейной школы - защитник Дмитрий Куликов записал на свой счет вторую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Силы команд примерно равны и выделить фаворита в паре крайне затруднительно. Сделаем выбор в пользу хозяев льда, которым предстоит провести первую встречу финальной серии на своей площадке. В предыдущих матчах этих соперников планка в пять голов на двоих преодолевалась без проблем. Предположим, что и в этой встрече команды не поскупятся на голы.