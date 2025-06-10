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8 июня 12:15ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Флорида — Эдмонтон, 10 июня: где смотреть финал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

Третий матч финальной серии плей-офф НХЛ
Руслан Ипполитов

 

В ночь на вторник, 10 июня, будет сыгран третий матч финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» - «Эдмонтон». После двух встреч на канадском льду счет равный - 1:1. Каждый из соперников уже успел одержать по одной победе в овертайме. Прикидываем шансы соперников, в прошлом году уже сражавшихся за почетный трофей, и внимательно изучаем котировки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Флорида Пантерз»

10.06.2025, Вт

03:00 МСК

«Эдмонтон Ойлерз»

П1 - 2.21

Х - 4.00

П2 - 2.70

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Турнир: Кубок Стэнли, финал, третий матч

Счет в серии: 1:1

Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Флорида»1619110-109
«Эдмонтон»1916109-110

Предыдущие пять матчей «Флориды»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.06.2025«Эдмонтон»

4:5 ОТ

«Флорида»

05.06.2025«Эдмонтон»

4:3 ОТ

«Флорида»

29.05.2025«Каролина»

3:5

«Флорида»

27.05.2025«Флорида»

0:3

«Каролина»

25.05.2025«Флорида»

6:2

«Каролина»

Предыдущие пять матчей «Эдмонтона»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.06.2025«Эдмонтон»

4:5 ОТ

«Флорида»

05.06.2025«Эдмонтон»

4:3 ОТ

«Флорида»

30.05.2025«Даллас»

3:6

«Эдмонтон»

28.05.2025«Эдмонтон»

4:1

«Даллас»

25.05.2025«Эдмонтон»

6:1

«Даллас»

Предыдущие пять матчей «Флориды» и «Эдмонтона»

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

07.06.2025«Эдмонтон»

4:5 ОТ

«Флорида»

05.06.2025«Эдмонтон»

4:3 ОТ

«Флорида»

28.02.2025«Флорида»

4:3

«Эдмонтон»

17.12.2024«Эдмонтон»

5:6

«Флорида»

25.06.2024«Флорида»

2:1

«Эдмонтон»

Лучшие снайперы плей-офф-2025

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ИгрокКлубГолыИгры
1. Сэм БеннеттФлорида 1319
2. Леон ДрайзайтльЭдмонтон 1018
3. Микко РантаненДаллас 918
4. Андрей СвечниковКаролина 815
5. Кори ПерриЭдмонтон 818
6. Натан МаккиннонКолорадо 77
7. Себастьян АхоКаролина 715
8. Эван БушарЭдмонтон 718
9. Брэд МаршанФлорида 719
10. Вильям НюландерТоронто 613

Путь к финалу

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1/8 финала

«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз» - 2:4 (счет в серии)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» - 1:4

¼ финала

«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз» - 1:4

«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз» - 3:4

½ финала

«Даллас Старз» - «Эдмонтон Ойлерз» - 1:4

«Каролина Харрикейнз» - «Флорида Пантерз» - 1:4

Прогноз на матч

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Вряд ли повторение прошлогоднего финала кого-то удивило. За трофей вновь сражаются «Пантеры» и «Нефтяники», чье присутствие в главной серии плей-офф абсолютно заслужено. И две первые встречи, в которых каждая из команд одержала по победе лишь в дополнительное время, лишний раз подтвердили, что за Кубок спорят две лучшие команды НХЛ, достойные друг друга.

Оба клуба являются опытными кубковыми бойцами, уже не раз демонстрируя, что гостевой или хозяйский статус в любом матче для них не является принципиальным. У каждой из команд есть свои козыри, которые она пытается разыграть. «Эдмонтон» традиционно делает ставку на звездных полевых игроков, среди которых результативностью выделяется Леон Драйзайтль. У «Флориды» есть Сэм Беннетт, возглавляющий список снайперов плей-офф-2025. Но главным оружием «Пантер» остается Сергей Бобровский, свои лучшие качества проявляющий именно в кубковых играх.

В предыдущей встрече российский голкипер совершил больше 40 сэйвов, что во многом и позволило «Флориде» в овертайме склонить чаше весов в свою сторону и сравнять счет в серии. Удался тот матч и еще одному представителю отечественной хоккейной школы - защитник Дмитрий Куликов записал на свой счет вторую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.

Силы команд примерно равны и выделить фаворита в паре крайне затруднительно. Сделаем выбор в пользу хозяев льда, которым предстоит провести первую встречу финальной серии на своей площадке. В предыдущих матчах этих соперников планка в пять голов на двоих преодолевалась без проблем. Предположим, что и в этой встрече команды не поскупятся на голы.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях. Следить за ходом встречи в текстовом формате есть возможность на спортивных порталах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры оценивают вероятность победы «Флориды» чуть выше. Поставить на успех «Пантерз» предложено за 2.21, а на победу «Эдмонтона» можно заключить пари за 2.70. Ничья в основное время котируется выше всего и сулит четырехкратное увеличение номинала ставки.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты выступают за «Флориду»?

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За «Пантер» выступает защитник Дмитрий Куликов. В 19 матчах плей-офф 34-летний оборонец забросил 2 шайбы и трижды ассистировал партнерам. Главной звездой «Флориды»  остается голкипер Сергей Бобровский. Российский вратарь пропустил 44 гола в 19 играх продолжающегося розыгрыша Кубка Стэнли. 

Какие российские хоккеисты выступают за «Эдмонтон»?

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В составе «Ойлерз» один российский игрок - Василий Подколзин. На счету 23-летнего нападающего 1 гол, 6 результативных передач и 18 штрафных минут в 18 матчах плей-офф-2025.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Букмекеры отдают небольшое преимущество действующим обладателям трофея.

«Эдмонтон» - 2.11 

«Флорида» - 1.73

Кто действующий обладатель Кубка Стэнли?

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В финале плей-офф-2024 «Флорида» в решающем седьмом матче с перевесом всего в одну шайбу обыграла «Эдмонтон».

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