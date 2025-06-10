Флорида — Эдмонтон, 10 июня: где смотреть финал Кубка Стэнли, прогноз, статистика

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В ночь на вторник, 10 июня, будет сыгран третий матч финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» - «Эдмонтон». После двух встреч на канадском льду счет равный - 1:1. Каждый из соперников уже успел одержать по одной победе в овертайме. Прикидываем шансы соперников, в прошлом году уже сражавшихся за почетный трофей, и внимательно изучаем котировки букмекеров.
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Турнир: Кубок Стэнли, финал, третий матч
Счет в серии: 1:1
Стадион: «Амерант Банк Арена» (Санрайз, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Флорида»
|16
|19
|110-109
|«Эдмонтон»
|19
|16
|109-110
Предыдущие пять матчей «Флориды»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.06.2025
|«Эдмонтон»
4:5 ОТ
«Флорида»
|05.06.2025
|«Эдмонтон»
4:3 ОТ
«Флорида»
|29.05.2025
|«Каролина»
3:5
«Флорида»
|27.05.2025
|«Флорида»
0:3
«Каролина»
|25.05.2025
|«Флорида»
6:2
«Каролина»
Предыдущие пять матчей «Эдмонтона»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.06.2025
|«Эдмонтон»
4:5 ОТ
«Флорида»
|05.06.2025
|«Эдмонтон»
4:3 ОТ
«Флорида»
|30.05.2025
|«Даллас»
3:6
«Эдмонтон»
|28.05.2025
|«Эдмонтон»
4:1
«Даллас»
|25.05.2025
|«Эдмонтон»
6:1
«Даллас»
Предыдущие пять матчей «Флориды» и «Эдмонтона»
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|07.06.2025
|«Эдмонтон»
4:5 ОТ
«Флорида»
|05.06.2025
|«Эдмонтон»
4:3 ОТ
«Флорида»
|28.02.2025
|«Флорида»
4:3
«Эдмонтон»
|17.12.2024
|«Эдмонтон»
5:6
«Флорида»
|25.06.2024
|«Флорида»
2:1
«Эдмонтон»
|Игрок
|Клуб
|Голы
|Игры
|1. Сэм Беннетт
|Флорида
|13
|19
|2. Леон Драйзайтль
|Эдмонтон
|10
|18
|3. Микко Рантанен
|Даллас
|9
|18
|4. Андрей Свечников
|Каролина
|8
|15
|5. Кори Перри
|Эдмонтон
|8
|18
|6. Натан Маккиннон
|Колорадо
|7
|7
|7. Себастьян Ахо
|Каролина
|7
|15
|8. Эван Бушар
|Эдмонтон
|7
|18
|9. Брэд Маршан
|Флорида
|7
|19
|10. Вильям Нюландер
|Торонто
|6
|13
1/8 финала
«Лос-Анджелес Кингз» - «Эдмонтон Ойлерз» - 2:4 (счет в серии)
«Тампа-Бэй Лайтнинг» - «Флорида Пантерз» - 1:4
¼ финала
«Вегас Голден Найтс» - «Эдмонтон Ойлерз» - 1:4
«Торонто Мэйпл Лифс» - «Флорида Пантерз» - 3:4
½ финала
«Даллас Старз» - «Эдмонтон Ойлерз» - 1:4
«Каролина Харрикейнз» - «Флорида Пантерз» - 1:4
Вряд ли повторение прошлогоднего финала кого-то удивило. За трофей вновь сражаются «Пантеры» и «Нефтяники», чье присутствие в главной серии плей-офф абсолютно заслужено. И две первые встречи, в которых каждая из команд одержала по победе лишь в дополнительное время, лишний раз подтвердили, что за Кубок спорят две лучшие команды НХЛ, достойные друг друга.
Оба клуба являются опытными кубковыми бойцами, уже не раз демонстрируя, что гостевой или хозяйский статус в любом матче для них не является принципиальным. У каждой из команд есть свои козыри, которые она пытается разыграть. «Эдмонтон» традиционно делает ставку на звездных полевых игроков, среди которых результативностью выделяется Леон Драйзайтль. У «Флориды» есть Сэм Беннетт, возглавляющий список снайперов плей-офф-2025. Но главным оружием «Пантер» остается Сергей Бобровский, свои лучшие качества проявляющий именно в кубковых играх.
В предыдущей встрече российский голкипер совершил больше 40 сэйвов, что во многом и позволило «Флориде» в овертайме склонить чаше весов в свою сторону и сравнять счет в серии. Удался тот матч и еще одному представителю отечественной хоккейной школы - защитник Дмитрий Куликов записал на свой счет вторую шайбу в текущем розыгрыше Кубка Стэнли.
Силы команд примерно равны и выделить фаворита в паре крайне затруднительно. Сделаем выбор в пользу хозяев льда, которым предстоит провести первую встречу финальной серии на своей площадке. В предыдущих матчах этих соперников планка в пять голов на двоих преодолевалась без проблем. Предположим, что и в этой встрече команды не поскупятся на голы.
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Букмекеры оценивают вероятность победы «Флориды» чуть выше. Поставить на успех «Пантерз» предложено за 2.21, а на победу «Эдмонтона» можно заключить пари за 2.70. Ничья в основное время котируется выше всего и сулит четырехкратное увеличение номинала ставки.
За «Пантер» выступает защитник Дмитрий Куликов. В 19 матчах плей-офф 34-летний оборонец забросил 2 шайбы и трижды ассистировал партнерам. Главной звездой «Флориды» остается голкипер Сергей Бобровский. Российский вратарь пропустил 44 гола в 19 играх продолжающегося розыгрыша Кубка Стэнли.
В составе «Ойлерз» один российский игрок - Василий Подколзин. На счету 23-летнего нападающего 1 гол, 6 результативных передач и 18 штрафных минут в 18 матчах плей-офф-2025.
В финале плей-офф-2024 «Флорида» в решающем седьмом матче с перевесом всего в одну шайбу обыграла «Эдмонтон».