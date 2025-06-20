Флуминенсе - Ульсан Хендэ, 22 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Аналитики изначально отдавали предпочтение в этой паре представителям крупных футбольных держав - Германии и Бразилии. И они заключили мир между собой на старте турнира. «Флуминенсе» с «Боруссией» нанесли на пару 19 ударов по воротам, но ни один из них цели не достиг. Представителю Южной Африки в группе хватило одного гола, чтобы неожиданно вырваться в лидеры.

Во втором туре финалист предыдущего розыгрыша сыграет с «Ульсан Хендэ». Тут уже «Флуминенсе» обязан побеждать. Разброс в котировках букмекеров на победу (1.28 - 11.50) говорит сам за себя - тут даже ничья станет сенсацией. Но ожидать голевого карнавала в Ист-Ратерфорде мы бы не стали. «Флу» довольно сдержанная команда в плане результативности, причем касается это как пропущенных, так и забитых мячей. Из пяти последних матчей четыре у команды Ренату Гаушу были «низовыми». А дисциплинированные корейцы наверняка сосредоточат большие силы в обороне. При таких вводных вариант тотал голов меньше трех в PARI выглядит достаточно перспективным.