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18 июня 12:33ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Флуминенсе - Ульсан Хендэ, 22 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Финалисту прошлого розыгрыша пора бы уже забить
Валентин Васильев

Футболисты  «Флуминенсе» и «Ульсан Хендэ» на Клубном чемпионате мира 2025 года еще чужие ворота не поражали. В ночь с субботы на воскресенье представители Бразилии и Южной Кореи встретятся между собой. Прикидываем шансы команд на успех во втором туре и выбираем интересный вариант для ставки на матч.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Флуминенсе» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)

22.06.2025, Вс

01:00 МСК

«Ульсан Хендэ» (Южная Корея)

П1 - 1.28

Х - 5.50

П2 - 11.50

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа F, 2-й тур

Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)

Главный судья: еще не определен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались.

Последние пять матчей «Флуминенсе»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2025«Флуминенсе»

0:0

«Боруссия» Д

Клубный чемпионат мира

02.06.2025«Интернасьонал»

0:2

«Флуминенсе»

Чемпионат Бразилии

30.05.2025«Флуминенсе»

2:0

«Онсе Кальдас»

Южноамериканский кубок

25.05.2025«Флуминенсе»

2:1

«Васко да Гама»

Чемпионат Бразилии

18.05.2025«Жувентуде»

1:1

«Флуминенсе»

Чемпионат Бразилии

Последние пять матчей «Ульсан Хендэ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2025«Ульсан Хендэ»

0:1

«Мамелоди Сандаунз»

Клубный чемпионат мира

31.05.2025«Чонбук»

3:1

«Ульсан Хендэ»

Чемпионат Южной Кореи

28.05.2025«Кванджу»

1:1

«Ульсан Хендэ»

Чемпионат Южной Кореи

24.05.2025«Ульсан Хендэ»

3:2

«Кимчхон»

Чемпионат Южной Кореи

17.05.2025«Канвон»

1:1

«Ульсан Хендэ»

Чемпионат Южной Кореи

Турнирное положение 

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Группа F

КомандаИВНПМО
1. Мамелоди Сандаунз11001-03
2. Боруссия Д10100-01
3. Флуминенсе10100-01
4. Ульсан Хендэ10010-10

Прогноз на матч

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Аналитики изначально отдавали предпочтение в этой паре представителям крупных футбольных держав - Германии и Бразилии. И они заключили мир между собой на старте турнира. «Флуминенсе» с «Боруссией» нанесли на пару 19 ударов по воротам, но ни один из них цели не достиг. Представителю Южной Африки в группе хватило одного гола, чтобы неожиданно вырваться в лидеры. 

Во втором туре финалист предыдущего розыгрыша сыграет с «Ульсан Хендэ». Тут уже «Флуминенсе» обязан побеждать. Разброс в котировках букмекеров на победу (1.28 - 11.50) говорит сам за себя - тут даже ничья станет сенсацией. Но ожидать голевого карнавала в Ист-Ратерфорде мы бы не стали. «Флу» довольно сдержанная команда в плане результативности, причем касается это как пропущенных, так и забитых мячей. Из пяти последних матчей четыре у команды Ренату Гаушу были «низовыми». А дисциплинированные корейцы наверняка сосредоточат большие силы в обороне. При таких вводных вариант тотал голов меньше трех в PARI выглядит достаточно перспективным.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Составы команд

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Потери

«Флуминенсе»: Сотельдо, Отавио (оба - травмы)

 «Ульсан Хендэ»: нет

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты PARI установили коэффициент 1.28 на победу команды из Рио. Ничья котируется за 5.50, а победа корейцев - за 11.50.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Флуминенсе» -   «Ульсан Хендэ»?

При пари на точный счет самый низкий коэффициент - 6.00 - предложен за победу бразильцев со счетом 2:0. 

Кто из звезд играет во  «Флуминенсе»?

Самый известный человек в заявочном листе бразильского клуба - 40-летний защитник Тьяго Силва. Несмотря на возраст, он по-прежнему в порядке. Против  «Боруссии» капитан «Флуминенсе» отыграл все 90 минут, и его команда не пропустила.

Сколько команд выходит из группы?

В плей-офф попадут по два лучших клуба каждого из квартетов. 

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