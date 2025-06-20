Флуминенсе - Ульсан Хендэ, 22 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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Футболисты «Флуминенсе» и «Ульсан Хендэ» на Клубном чемпионате мира 2025 года еще чужие ворота не поражали. В ночь с субботы на воскресенье представители Бразилии и Южной Кореи встретятся между собой. Прикидываем шансы команд на успех во втором туре и выбираем интересный вариант для ставки на матч.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Флуминенсе» (Рио-де-Жанейро, Бразилия)
22.06.2025, Вс
01:00 МСК
«Ульсан Хендэ» (Южная Корея)
|П1 - 1.28
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа F, 2-й тур
Стадион: «Метлайф-стэдиум» (Ист-Ратерфорд, США)
Главный судья: еще не определен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались.
Последние пять матчей «Флуминенсе»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2025
|«Флуминенсе»
0:0
«Боруссия» Д
Клубный чемпионат мира
|02.06.2025
|«Интернасьонал»
0:2
«Флуминенсе»
Чемпионат Бразилии
|30.05.2025
|«Флуминенсе»
2:0
«Онсе Кальдас»
Южноамериканский кубок
|25.05.2025
|«Флуминенсе»
2:1
«Васко да Гама»
Чемпионат Бразилии
|18.05.2025
|«Жувентуде»
1:1
«Флуминенсе»
Чемпионат Бразилии
Последние пять матчей «Ульсан Хендэ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.06.2025
|«Ульсан Хендэ»
0:1
«Мамелоди Сандаунз»
Клубный чемпионат мира
|31.05.2025
|«Чонбук»
3:1
«Ульсан Хендэ»
Чемпионат Южной Кореи
|28.05.2025
|«Кванджу»
1:1
«Ульсан Хендэ»
Чемпионат Южной Кореи
|24.05.2025
|«Ульсан Хендэ»
3:2
«Кимчхон»
Чемпионат Южной Кореи
|17.05.2025
|«Канвон»
1:1
«Ульсан Хендэ»
Чемпионат Южной Кореи
Группа F
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Мамелоди Сандаунз
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|2. Боруссия Д
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|3. Флуминенсе
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|4. Ульсан Хендэ
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
Аналитики изначально отдавали предпочтение в этой паре представителям крупных футбольных держав - Германии и Бразилии. И они заключили мир между собой на старте турнира. «Флуминенсе» с «Боруссией» нанесли на пару 19 ударов по воротам, но ни один из них цели не достиг. Представителю Южной Африки в группе хватило одного гола, чтобы неожиданно вырваться в лидеры.
Во втором туре финалист предыдущего розыгрыша сыграет с «Ульсан Хендэ». Тут уже «Флуминенсе» обязан побеждать. Разброс в котировках букмекеров на победу (1.28 - 11.50) говорит сам за себя - тут даже ничья станет сенсацией. Но ожидать голевого карнавала в Ист-Ратерфорде мы бы не стали. «Флу» довольно сдержанная команда в плане результативности, причем касается это как пропущенных, так и забитых мячей. Из пяти последних матчей четыре у команды Ренату Гаушу были «низовыми». А дисциплинированные корейцы наверняка сосредоточат большие силы в обороне. При таких вводных вариант тотал голов меньше трех в PARI выглядит достаточно перспективным.
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|-
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|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Флуминенсе»: Сотельдо, Отавио (оба - травмы)
«Ульсан Хендэ»: нет
Эксперты PARI установили коэффициент 1.28 на победу команды из Рио. Ничья котируется за 5.50, а победа корейцев - за 11.50.
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При пари на точный счет самый низкий коэффициент - 6.00 - предложен за победу бразильцев со счетом 2:0.
Самый известный человек в заявочном листе бразильского клуба - 40-летний защитник Тьяго Силва. Несмотря на возраст, он по-прежнему в порядке. Против «Боруссии» капитан «Флуминенсе» отыграл все 90 минут, и его команда не пропустила.
В плей-офф попадут по два лучших клуба каждого из квартетов.