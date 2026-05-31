Франция - Кот-д'Ивуар, 4 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Партнерский проект
Свой предпоследний матч перед ЧМ-2026 лидер мирового рейтинга проведет в четверг, 4 июня. В гости к сборной Франции едет команда Кот-д'Ивуара. Крупнейшие букмекеры России представили широкие линии на игру. Рассмотрим их на предмет интересных вариантов для пари.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|Франция
Место в рейтинге ФИФА: 1
04.06.2026, Чт
Кот-д'Ивуар
|П1 - 1.30
Турнир: товарищеский матч
Стадион: «Ля Божуар - Луи Фонтено» (Нант, Франция)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Франция
|2
|1
|0
|5-1
|Кот-д'Ивуар
|0
|1
|2
|1-5
Последние пять матчей Франции:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.03.2026
|Колумбия
1:3
Франция
Товарищеский матч
|26.03.2026
|Бразилия
1:2
Франция
Товарищеский матч
|16.11.2025
|Азербайджан
1:3
Франция
Отбор ЧМ-2026
|13.11.2025
|Франция
4:0
Украина
Отбор ЧМ-2026
|13.10.2025
|Исландия
2:2
Франция
Отбор ЧМ-2026
Последние пять матчей Кот-д'Ивуара:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.03.2026
|Шотландия
0:1
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|28.03.2026
|Южная Корея
0:4
Кот-д'Ивуар
Товарищеский матч
|10.01.2026
|Египет
3:2
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций
|06.01.2026
|Кот-д'Ивуар
3:0
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций
|31.12.2025
|Габон
2:3
Кот-д'Ивуар
Кубок африканских наций
Сборная Франции не проигрывает ровно год. В июне 2025-го команда Дешама уступила испанцам в Лиге наций с редким счетом 4:5, после чего одержала восемь побед при всего одной ничьей. Мартовские успехи «трехцветных» (2:1 над Бразилией, 3:1 над Колумбией) нашли отражение в рейтинге ФИФА. Французы возглавили его, сместив с первой позиции все тех же испанцев. Эти две команды и считаются аналитиками главными фаворитами предстоящего Кубка мира.
У сборной Кот-д'Ивуара результаты в последнее время не намного хуже: всего два поражения при семи победах. В активе команды на этом отрезке целых шесть «сухарей» (у французов их на два меньше). Так что легкой прогулки в ближайший четверг у европейского топа не предвидится.
Полагаем, что повышенный настрой на гранда поможет африканцам достойно выступить в Нанте. Обмен голами в этой паре совсем не выглядит столь маловероятным, как можно подумать по коэффициенту.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году
Эксклюзивными правами на показ контрольных матчей сборных на территории РФ владеет сервис Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Вратари: Майк Меньян («Милан»), Робин Риссер («Ланс»), Брис Самба («Ренн»).
Защитники: Люка Динь («Астон Вилла»), Мало Гюсто («Челси»), Люка Эрнандес («ПСЖ»), Тео Эрнандес («Аль-Хиляль»), Ибраима Конате («Ливерпуль»), Жюль Кунде («Барселона»), Максанс Лакруа («Кристал Пэлас»), Вильям Салиба («Арсенал»), Дайот Упамекано («Бавария»).
Полузащитники: Нголо Канте («Фенербахче»), Ману Коне («Рома»), Адриен Рабьо («Милан»), Орельен Тчуамени («Реал»), Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ»).
Нападающие: Магнес Аклиуш («Монако»), Брэдли Барколя («ПСЖ»), Раян Шерки («Манчестер Сити»), Усман Дембеле («ПСЖ»), Дезире Дуэ («ПСЖ»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Килиан Мбаппе («Реал»), Майкл Олисе («Бавария»), Маркус Тюрам («Интер»).
Вратари: Яхья Фофана («Анже»), Мохамед Коне («Шарлеруа»), Альбан Лафон («Панатинаикос»).
Защитники: Уилфрид Синго («Галатасарай»), Одилон Коссуну («Аталанта»), Усман Дьоманде («Спортинг»), Гислейн Конан («Жил Висенте»), Эммануэль Агбаду («Бешикташ»), Гела Дуэ («Страсбург»), Эван Н'Дика («Рома»), Клеман Акпа («Осер»).
Полузащитники и нападающие: Франк Кессье («Аль-Ахли»), Крист Равинель Инао Улай («Трабзонспор»), Базумана Туре («Хоффенхайм»), Элье Ваи («Ницца»), Николя Пепе («Вильярреал»), Симон Адингра («Монако»), Амад Диалло («Манчестер Юнайтед»), Эванн Гессан («Кристал Пэлас»), Секо Фофана («Порту»), Парфе Гиагон («Шарлеруа»), Ибраим Сангаре («Ноттингем Форест»), Жан Сери («Марибор»), Ян Диоманд («РБ Лейпциг»), Анж-Йоан Бонни («Интер»), Умар Диаките («Серкль Брюгге»).
Десятикратный выигрыш относительно номинала пари обещает удачная ставка на победу гостей. На ничью коэффициент в два раза ниже. Успех французов котируется предсказуемо скромнее - за 1.30.
Получить до 25 000 рублей от PARI