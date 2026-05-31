Франция - Кот-д'Ивуар, 4 июня: где смотреть товарищеский матч сборных, прогноз, составы

Сборная Франции не проигрывает ровно год. В июне 2025-го команда Дешама уступила испанцам в Лиге наций с редким счетом 4:5, после чего одержала восемь побед при всего одной ничьей. Мартовские успехи «трехцветных» (2:1 над Бразилией, 3:1 над Колумбией) нашли отражение в рейтинге ФИФА. Французы возглавили его, сместив с первой позиции все тех же испанцев. Эти две команды и считаются аналитиками главными фаворитами предстоящего Кубка мира.

У сборной Кот-д'Ивуара результаты в последнее время не намного хуже: всего два поражения при семи победах. В активе команды на этом отрезке целых шесть «сухарей» (у французов их на два меньше). Так что легкой прогулки в ближайший четверг у европейского топа не предвидится.

Полагаем, что повышенный настрой на гранда поможет африканцам достойно выступить в Нанте. Обмен голами в этой паре совсем не выглядит столь маловероятным, как можно подумать по коэффициенту.