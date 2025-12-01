Фулхэм - Манчестер Сити, 2 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Еще пару лет назад исход этого противостояния не вызывал бы больших сомнений. Однако нынешний «Манчестер Сити» крайне нестабилен. Команда Гвардиолы может разгромить «Боруссию», а затем всухую проиграть дома «Байеру» (при том, что в Бундеслиге леверкузенцы стоят ниже дортмундцев). В АПЛ вслед за крупной победой над «Ливерпулем» (3:0) «горожане» уступили в Ньюкасле - 1:2. Наконец, в эту субботу «Сити» только в компенсированное время вырвал три очка у «Лидса» (решающий гол на первой добавленной минуте забил Фоден).

«Фулхэм» хорош в ноябре: всего одно поражение при трех победах. В последнем туре парни Марку Силвы одолели в гостях земляков из «Тоттенхэма», причем оба своих гола уместили в первые шесть минут матча.

Обе команды нечасто играют на ноль в обороне (по три случая за 10 последних матча). Есть надежда, что и в предстоящем матче они не дадут зрителям заскучать. Наш прогноз на вторник: обе забьют.