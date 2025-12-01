Фулхэм - Манчестер Сити, 2 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Партнерский проект
Первый зимний тур английской Премьер-лиги откроют «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Выбираем перспективный вариант для пари на игру в Лондоне.
Турнир: английская Премьер-лига, 14-й тур
Стадион: «Крэйвен Коттедж» (Лондон, Англия)
Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Фулхэм»
|16
|16
|42
|101-170
|«Манчестер Сити»
|42
|16
|16
|170-101
Последние пять матчей «Фулхэма»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2025
|«Тоттенхэм»
1:2
«Фулхэм»
АПЛ
|22.11.2025
|«Фулхэм»
1:0
«Сандерленд»
АПЛ
|08.11.2025
|«Эвертон»
2:0
«Фулхэм»
АПЛ
|01.11.2025
|«Фулхэм»
3:0
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|28.10.2025
|«Уикомб»
1:1, пен. 4:5
«Фулхэм»
Кубок лиги
Последние пять матчей «Манчестер Сити»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.11.2025
|«Манчестер Сити»
3:2
«Лидс»
АПЛ
|25.11.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Байер»
Лига чемпионов
|22.11.2025
|«Ньюкасл»
2:1
«Манчестер Сити»
АПЛ
|09.11.2025
|«Манчестер Сити»
3:0
«Ливерпуль»
АПЛ
|05.11.2025
|«Манчестер Сити»
4:1
«Боруссия»
Лига чемпионов
После субботних матчей таблица АПЛ приняла такой вид:
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Арсенал
|12
|9
|2
|1
|24-6
|29
|2. Манчестер Сити
|13
|8
|1
|4
|27-12
|25
|3. Челси
|12
|7
|2
|3
|23-11
|23
|4. Сандерленд
|13
|6
|4
|3
|17-13
|22
|5. Астон Вилла
|12
|6
|3
|3
|15-11
|21
|6. Кристал Пэлас
|12
|5
|5
|2
|16-9
|20
|7. Брайтон
|12
|5
|4
|3
|19-16
|19
|8. Брентфорд
|13
|6
|1
|6
|21-20
|19
|9. Борнмут
|13
|5
|4
|4
|21-23
|19
|10. Тоттенхэм
|13
|5
|3
|5
|21-16
|18
|11. Ньюкасл
|13
|5
|3
|5
|17-16
|18
|12. Манчестер Юнайтед
|12
|5
|3
|4
|19-19
|18
|13. Ливерпуль
|12
|6
|0
|6
|18-20
|18
|14. Эвертон
|13
|5
|3
|5
|14-17
|18
|15. Фулхэм
|13
|5
|2
|6
|15-17
|17
|16. Ноттингем Форест
|12
|3
|3
|6
|13-20
|12
|17. Вест Хэм
|12
|3
|2
|7
|15-25
|11
|18. Лидс
|13
|3
|2
|8
|13-25
|11
|19. Бернли
|13
|3
|1
|9
|15-27
|10
|20. Вулверхэмптон
|12
|0
|2
|10
|7-27
|2
Еще пару лет назад исход этого противостояния не вызывал бы больших сомнений. Однако нынешний «Манчестер Сити» крайне нестабилен. Команда Гвардиолы может разгромить «Боруссию», а затем всухую проиграть дома «Байеру» (при том, что в Бундеслиге леверкузенцы стоят ниже дортмундцев). В АПЛ вслед за крупной победой над «Ливерпулем» (3:0) «горожане» уступили в Ньюкасле - 1:2. Наконец, в эту субботу «Сити» только в компенсированное время вырвал три очка у «Лидса» (решающий гол на первой добавленной минуте забил Фоден).
«Фулхэм» хорош в ноябре: всего одно поражение при трех победах. В последнем туре парни Марку Силвы одолели в гостях земляков из «Тоттенхэма», причем оба своих гола уместили в первые шесть минут матча.
Обе команды нечасто играют на ноль в обороне (по три случая за 10 последних матча). Есть надежда, что и в предстоящем матче они не дадут зрителям заскучать. Наш прогноз на вторник: обе забьют.
Российское ТВ не транслирует АПЛ. Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров.
Потери
«Фулхэм»: Робинсон, Мунис (оба - травмы)
«Манчестер Сити»: Ковачич, Родри (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Фулхэм» - «Манчестер Сити»:
|Позиция
|«Фулхэм»
|«МС»
|Позиция
|Вратарь
|1. Лено
|25. Доннарумма
|Вратарь
|Защитник
|2. Тете
|82. Льюис
|Защитник
|Защитник
|5. Андерсен
|3. Диаш
|Защитник
|Защитник
|3. Бэсси
|24. Гвардиол
|Защитник
|Полузащитник
|30. Сессеньон
|33. О'Райлли
|Защитник
|Полузащитник
|16. Берг
|16. Родри
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Ивоби
|4. Рейндерс
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Уилсон
|47. Фоден
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Кинг
|11. Доку
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Чуквуэзе
|20. Силва
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Хименес
|9. Холанд
|Нападающий
|Главный тренер
|Марку Силва
|Хосеп Гвардиола
|Главный тренер
Коэффициент 1.63 на тотал больше 2.5 предвещает «верховой» матч в английской столице.
