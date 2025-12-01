Ведомости
Фулхэм - Манчестер Сити, 2 декабря: где смотреть матч АПЛ, прогноз, составы

Лучшие коэффициенты и бонусы на первый матч зимы в Англии
Валентин Васильев

Первый зимний тур английской Премьер-лиги откроют «Фулхэм» и «Манчестер Сити». Выбираем перспективный вариант для пари на игру в Лондоне.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Фулхэм» (Лондон)

02.12.2025, Вт

22:30 МСК

«Манчестер Сити»

П1 - 4.90

Х - 4.20

П2 - 1.65

Турнир: английская Премьер-лига, 14-й тур

Стадион: «Крэйвен Коттедж»  (Лондон, Англия)

Главный судья: Крэйг Поусон (Южный Йоркшир, Англия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Фулхэм»161642101-170
«Манчестер Сити»421616170-101

Последние пять матчей «Фулхэма»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2025«Тоттенхэм»

1:2

«Фулхэм»

АПЛ

22.11.2025«Фулхэм»

1:0

«Сандерленд»

АПЛ

08.11.2025«Эвертон»

2:0

«Фулхэм»

АПЛ

01.11.2025«Фулхэм»

3:0

«Вулверхэмптон»

АПЛ

28.10.2025«Уикомб»

1:1, пен. 4:5 

«Фулхэм»

Кубок лиги

Последние пять матчей «Манчестер Сити»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.11.2025«Манчестер Сити»

3:2

«Лидс»

АПЛ

25.11.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Байер»

Лига чемпионов

22.11.2025«Ньюкасл»

2:1

«Манчестер Сити»

АПЛ

09.11.2025«Манчестер Сити»

3:0

«Ливерпуль»

АПЛ

05.11.2025«Манчестер Сити»

4:1

«Боруссия»

Лига чемпионов

Место в турнирной таблице

После субботних матчей таблица АПЛ приняла такой вид:

КлубИВНПМячиОчки
1. Арсенал1292124-629
2. Манчестер Сити1381427-1225
3. Челси1272323-1123
4. Сандерленд1364317-1322
5. Астон Вилла1263315-1121
6. Кристал Пэлас1255216-920
7. Брайтон1254319-1619
8. Брентфорд1361621-2019
9. Борнмут1354421-2319
10. Тоттенхэм1353521-1618
11. Ньюкасл1353517-1618
12. Манчестер Юнайтед1253419-1918
13. Ливерпуль1260618-2018
14. Эвертон1353514-1718
15. Фулхэм1352615-1717
16. Ноттингем Форест1233613-2012
17. Вест Хэм1232715-2511
18. Лидс1332813-2511
19. Бернли1331915-2710
20. Вулверхэмптон1202107-272

Прогноз на матч

Еще пару лет назад исход этого противостояния не вызывал бы больших сомнений. Однако нынешний «Манчестер Сити» крайне нестабилен. Команда Гвардиолы может разгромить «Боруссию», а затем всухую проиграть дома «Байеру» (при том, что в Бундеслиге леверкузенцы стоят ниже дортмундцев). В АПЛ вслед за крупной победой над «Ливерпулем» (3:0) «горожане» уступили в Ньюкасле - 1:2. Наконец, в эту субботу «Сити» только в компенсированное время вырвал три очка у «Лидса» (решающий гол на первой добавленной минуте забил Фоден). 

«Фулхэм» хорош в ноябре: всего одно поражение при трех победах. В последнем туре парни Марку Силвы одолели в гостях земляков из «Тоттенхэма», причем оба своих гола уместили в первые шесть минут матча. 

Обе команды нечасто играют на ноль в обороне (по три случая за 10 последних матча). Есть надежда, что и в предстоящем матче они не дадут зрителям заскучать. Наш прогноз на вторник: обе забьют.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
«Бетсити»До 2 000 рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Российское ТВ не транслирует АПЛ. Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Бетсити»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Потери

«Фулхэм»: Робинсон, Мунис  (оба - травмы)

«Манчестер Сити»: Ковачич, Родри (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Фулхэм» - «Манчестер Сити»:

Позиция«Фулхэм»«МС»Позиция
Вратарь1. Лено25. ДоннаруммаВратарь
Защитник2. Тете82. ЛьюисЗащитник
Защитник5. Андерсен3. ДиашЗащитник
Защитник3. Бэсси24. ГвардиолЗащитник
Полузащитник 30. Сессеньон33. О'РайллиЗащитник
Полузащитник 16. Берг16. РодриПолузащитник
Полузащитник 17. Ивоби4. РейндерсПолузащитник 
Полузащитник8. Уилсон47. ФоденПолузащитник
Полузащитник24. Кинг11. ДокуПолузащитник
Полузащитник19. Чуквуэзе20. СилваПолузащитник
Нападающий7. Хименес9. ХоландНападающий
Главный тренерМарку СилваХосеп ГвардиолаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики Winline  установили коэффициент 1.65 на победу гостей и почти втрое выше - на хозяев. Ничья котируется в конторе за 4.20.

🎁 ФРИБЕТ 3000 ОТ WINLINE

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль»?

Winline  выплатит в семикратном размере выигрыш по удачной ставке на результативную ничью - 1:1.

Матч «Манчестер Сити» - «Ливерпуль» будет результативным?

Коэффициент 1.63 на тотал больше 2.5 предвещает  «верховой» матч в английской столице.

Все фрибеты букмекеров смотрите на сайте «Советского спорта».

